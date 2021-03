LLA Apertura 2021: estos son los resultados de la semana 5

La semana 5 de la LLA Apertura 2021 estuvo llena de sorpresas. Kaos Latin Gamers rompió su histórica mala racha anotando una victoria frente a Rainbow7 y XTEN se impuso ante All Knights. No menos importante, Furious Gaming derrotó a Rainbow7 e Infinity. Sin embargo, estas sorpresas no han sido suficiente para alterar el ‘status quo’ de la LLA Apertura 2021.

A continuación, encontrarán los resultados de la semana 5 de la LLA Apertura 2021.

Resultados de LLA Apertura 2021 Día 9 (27/02/2020)

Kaos Latin Gamers (perdedor) vs All Knights (ganador)

XTEN Esports (perdedor) vs Estral Esports (ganador)

Furious Gaming (ganador) vs Rainbow7 (perdedor)

Isurus (perdedor) vs Infinity Esports (ganador)

Resultados de LLA Apertura 2021 Día 10 (28/02/2020)

Estral Esports (ganador) vs Isurus (perdedor)

Rainbow7 (perdedor) vs Kaos Latin Gamers (ganador)

All Knights (perdedor) vs XTEN Esports (ganador)

Infinity Esports (perdedor) vs Furious Gaming (ganador)

Posiciones en eliminatorias

A pesar de su última derrota, Infinity Esports todavía se mantiene a la cabeza de la tabla de eliminatorias de la LLA Apertura 2021. Luego siguen All Knights y Furious Gaming, cada uno con 7 victorias y 3 derrotas. Después de este par de equipos se encuentran las siguientes escuadras en orden descendente: Estral Esports, Rainbow7, Isurus Gaming y Kaos Latin Gamers. Si bien este último equipo obtuvo su primera victoria en las 5 semanas que ha durado la LLA Apertura 2021, aún permanece en el último lugar de las eliminatorias.

Todas las partidas de la LLA Apertura 2021 pueden verse en los canales oficiales de Riot Games todos los sábados y domingos a las 6:00 PM (hora Colombia). Basta con seguir este enlace.