Hace pocas horas la cuenta oficial de la Liga Latinoamérica (LLA) de League of Legends en Twitter anunció que había firmado una alianza con dos conocidas compañías de telecomunicaciones. Se trata de Telcel y Claro, quienes prometieron llevar la LLA «a todos los rincones del continente».

Al parecer, estas empresas están interesadas en contribuir al desarrollo de los esports en Latinoamérica. Después de todo, League of Legends es un título que lleva años demostrando cifras increíbles de visualizaciones en sus eventos a nivel mundial. De hecho, su fama ya arrastra al éxito a otra de las creaciones más recientes de Riot Games, Valorant. Teniendo esto en cuenta, se piensa apoyar a la organización de eventos de deportes electrónicos a un nivel más local.

Colombia tiene su propio torneo llamado la Golden League, que en su momento llegó a organizar eventos presenciales en Bogotá. Aun así, con el apoyo de estas empresas podría haber un espacio más frecuente no solo de la liga nacional, sino también de la LLA en eventos organizados aquí.

La LLA de LoL firmó una alianza con dos compañías de telecomunicaciones reconocidas en el continente.

¿Qué implica esta alianza para la LLA y LoL?

En primera instancia lo que esto producirá es que, tarde o temprano, se podrán realizar procesos de carrier billing a través de Claro. Básicamente, se habilitará un camino para cargar RP a la cuenta de Riot Games cuyo cobro vendrá en la factura del servicio de telefonía.

No obstante, esto no será lo único. Según asegura la compañía, esta realizará un acompañamiento a los eventos que vaya a organizar la LLA en la región. Si bien no se compartieron muchos detalles al respecto, se podría esperar una ayuda en la transmisión de las fechas o las propias finales de los torneos, así como un apoyo en la promoción de estos.

Habrá que esperar para ver qué tanto cambia esta alianza con respecto a la presencia de eventos la LLA en Colombia y los demás países de la liga.

Fuente: Lol Esports.