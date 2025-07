LoL en EWC 2025: Fecha, hora, resultados y cómo ver el torneo de League of Legends en la Esports World Cup

Tenemos que empezar estas notas sobre la Esports World Cup 2025 de Riad, Arabia Saudita, para dejar sentado nuestro rechazo contra la forma en que el gobierno árabe censura sus eventos, impidiendo la presencia de símbolos LGBTI, restringiendo el vestuario de las participantes femeninas y contra su terrible récord de derechos humanos contra mujeres y personas queer. No olvidaremos eso mientras hablamos de la fecha de inicio, hora de las partidas, resultados y cómo ver en vivo el torneo de League of Legends (LoL) en la EWC 2025.

Fase de grupos

La fase de grupos del torneo de LoL se llevará a cabo el miércoles 16 y el jueves 17 de julio de 2025. Las partidas son las siguientes y se pueden ver en la transmisión oficial de League of Legends en EWC 2025 y en el canal de YouTube oficial del evento.

Miércoles 16 (día 1)

Flying Oyster contra Hanwa Life – 4:00 a.m. (Colombia), 3:00 a.m. (México), 11:00 a.m. (España)

Movistar Koi contra GAM Esports – 5:00 a.m. (Colombia), 4:00 a.m. (México), 12:00 p.m. (España)

G2 Esports contra FURIA – 6:00 a.m. (Colombia), 5:00 a.m. (México), 1:00 p.m. (España)

FlyQuest contra Cloud9 – 7:00 a.m. (Colombia), 6:00 a.m. (México), 2:00 p.m. (España)

Por definir – 8:00 a.m. (Colombia), 7:00 a.m. (México), 3:00 p.m. (España)

Por definir – 9:00 a.m. (Colombia), 8:00 a.m. (México), 4:00 p.m. (España)

Por definir – 10:00 a.m. (Colombia), 9:00 a.m. (México), 5:00 p.m. (España)

Por definir – 11:00 a.m. (Colombia), 10:00 a.m. (México), 6:00 p.m. (España)

Jueves 17 (día 2)

Por definir – 4:00 a.m. (Colombia), 3:00 a.m. (México), 11:00 a.m. (España)

Por definir – 5:00 a.m. (Colombia), 4:00 a.m. (México), 12:00 p.m. (España)

Cuartos de final

Los cuartos de final del torneo de LoL se llevarán a cabo el jueves 17 y viernes 18 de julio de 2025. Las partidas son las siguientes y se pueden ver en la transmisión oficial de League of Legends en EWC 2025 y en el canal de YouTube oficial del evento.

Jueves 17 (día 2)

Gen.G contra Por definir – 6:00 a.m. (Colombia), 3:00 a.m. (México), 1:00 p.m. (España)

Bilibili Gaming contra Por definir – 7:00 a.m. (Colombia), 4:00 a.m. (México), 2:00 p.m. (España)

Viernes 18 (día 3)

AG.AL contra Por definir – 4:00 a.m. (Colombia), 3:00 a.m. (México), 11:00 a.m. (España)

T1 contra Por definir – 7:00 a.m. (Colombia), 6:00 a.m. (México), 2:00 p.m. (España)

Semifinales

Las semifinales del torneo de LoL se llevarán a cabo el sábado 19 de julio de 2025. Las partidas son las siguientes y se pueden ver en la transmisión oficial de League of Legends en EWC 2025 y en el canal de YouTube oficial del evento.

Sábado 19 (día 4)

Por definir – 4:00 a.m. (Colombia), 3:00 a.m. (México), 11:00 a.m. (España)

Por definir – 7:00 a.m. (Colombia), 6:00 a.m. (México), 2:00 p.m. (España)

Gran final

La partida por el tercer lugar y la gran final del torneo de LoL en la Esports World Cup se llevarán a cabo el dómingo 20 de julio de 2025. Las partidas son las siguientes y se pueden ver en la transmisión oficial de League of Legends en EWC 2025 y en el canal de YouTube oficial del evento.

Domingo 20 (día 5)

Tercer lugar – 4:00 a.m. (Colombia), 3:00 a.m. (México), 11:00 a.m. (España)

Gran final – 6:00 a.m. (Colombia), 5:00 a.m. (México), 1:00 p.m. (España)

Pueden conocer más sobre la EWC 2025 siguiendo este enlace.