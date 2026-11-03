Marvel Tokon: Fighting Souls, todas las notas del parche o actualización de Phoenix Cyclops (noviembre)

Phoenix Cyclops, el primer personaje DLC de Marvel Tokon: Fighting Souls ya está disponible y con una nueva actualización. Ya que, Phoenix Cyclops llega con su respectiva música de batalla, avatar de sala, objetos de personalización, contenido de galería y almas de apoyo y de luchador para los modos All-Star Arena y Arcadia Rumble —disponibles mediante la edición Ultimate, Digital Deluxe, el pase de temporada o su DLC individual—. Además de todo esto, Arc System Works ha liberado un parche o actualización con correcciones de errores, optimizaciones en el juego cruzado, ajustes generales en el sistema de asistencias y modificaciones específicas para diversos personajes de la plantilla.

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Cambios y ajustes universales al sistema de pelea de Marvel Tokon: Fighting Souls que llegan con Phoenix Cyclops

En este parche Arc System Works ha introducido ajustes en las mecánicas de juego y se han resuelto problemas específicos con algunos de los personajes. Para los ajustes de mecánicas de juego han tenido en cuenta las solicitudes de la comunidad y las expectativas del equipo de desarrollo. Se amplió el tiempo de recuperación para invocar asistencias, se incrementaron los valores de recuperación del indicador del Assemble Gauge y se mejoró la capacidad de respuesta para diversas entradas de comandos.

Ahora la versión de PC cuenta con una herramienta de Benchmark, para ajustar los parametros graficos.

El concepto detrás de estos ajustes según lo manifestó el equipo de desarrollo de Marvel Tokon: Fighting Souls es mantener las mecánicas de combate actuales, pero reduciendo la cantidad de información simultánea en pantalla y mejorando la legibilidad. Si bien los momentos de caos espontáneo en las peleas son intencionados, actualmente la frecuencia de llamadas de asistencias y relevos es mayor a la prevista, lo que genera situaciones en las que la pantalla se satura y la pelea pierde ritmo. Esto incentivará más el juego neutral y obligará al jugador a sostener encuentros 1 contra 1 con mayor tiempo en el round.

Cambios en el Summoning Assists

Se ajustó el tiempo de enfriamiento al invocar cualquier versión de asistencia hasta que pueda volverse a utilizar.

Todas las versiones de asistencia de ensamblaje (Assemble Assist): 180F.

Asistencia de ensamblaje tirador (→ + A), asistencia de ensamblaje vertical (↓ + A), asistencia de ensamblaje asalto (← + A), asistencia de ensamblaje aérea (entrada direccional en el aire + A), acometida de ensamblaje (N + A durante un combo).

Cuando la asistencia recibe un ataque: 300F.

Súper ensamblaje: 300F (A durante una súper habilidad).

Relevo de miembro: 300F (Tag).

Relevo de miembro durante la secuencia de inicio de ronda: 1F.

Se eliminó el enfriamiento durante la secuencia de inicio de ronda.

Otras acciones de ensamblaje permanecen sin cambios en 10F.

Cambio en la interfaz que muestra el tiempo de enfriamiento: Cuando cada asistencia entra en enfriamiento y no puede utilizarse, el icono del personaje en la parte superior de la pantalla cambia, mostrando claramente el estado y la duración restante.

Se ajustó el tiempo de enfriamiento tras atacar mientras una asistencia aliada está en combate.

Se incrementó ligeramente la duración de la recuperación de enfriamiento reducida tras atacar al oponente y dejarlo en estado de aturdimiento por golpe (hitstun) durante la acción de una asistencia aliada.

Como resultado del cambio anterior, ahora transcurre más tiempo antes de que el personaje pueda volver a ser convocado como asistencia si se realiza un relevo de miembro con el personaje en pantalla.

Novedades en el Assemble Assist

Tras una entrada de asistencia exitosa, introducir otra dirección al principio de la acción ya no cambia la asistencia que aparece.

En la versión actual era posible sobrescribir hacia otra dirección en los primeros 3 fotogramas tras la entrada de A, pero esta función se eliminó debido a que a menudo provocaba comportamientos no intencionados.

Cambios al Assemble Gauge, Rush y Smash

Se incrementó la tasa de recuperación del indicador de ensamblaje para mantener el mismo ritmo en la práctica que en la versión actual, considerando la recién ampliada duración del enfriamiento de asistencias. Estado por defecto: 25 → 60 (cada 1 fotograma). Durante retroceso y bloqueo: 25 → 30 (cada 1 fotograma).

Acometida de ensamblaje (Assemble Rush): Se solucionó un problema que provocaba que se obtuviera un valor menor de indicador de habilidad al usarlo por primera vez en un combo bajo ciertas condiciones.

Golpe de ensamblaje (Assemble Smash): El indicador de ensamblaje ya no se recupera hasta que finaliza la acción. Este ajuste está en sintonía con el aumento de la velocidad de recuperación del indicador de ensamblaje. Se solucionó un problema que impedía que apareciera el mensaje de sistema “¡Reversión!” incluso cuando se cumplían las condiciones. Se solucionó un problema que provocaba que las armas de ciertos personajes no se mostraran a veces durante el golpe de ensamblaje.

Contra de ensamblaje (Assemble Counter): El indicador de ensamblaje ya no se recupera hasta que finaliza la acción (alineado con la mayor velocidad de recuperación). El retroceso cuando el seguimiento aliado golpea la asistencia del oponente tras un contrataque exitoso se ajustó para ser idéntico al impacto contra su personaje líder.



Novedades al Crossover, Reflect y Assemble Counter

Cruce (Crossover): Se ajustó para que el enfriamiento de asistencia se pause durante la secuencia, evitando que sea posible realizar un reflejo de cruce (Crossover Reflect) a mitad de la secuencia. Se solucionó un problema que permitía activar la asistencia sin gastar indicador de ensamblaje cuando se introducía justo después de finalizar la ventana de entrada del reflejo de cruce bajo ciertas condiciones. Se corrigió el comportamiento resultante cuando un relevo de miembro y un disparador de cruce ocurren de forma simultánea. Se solucionó un problema donde el efecto de ralentización de la bomba pegajosa (Sticky Bomb) de Green Goblin provocaba una menor distancia cubierta hacia atrás al realizar un cruce.

Reflejo de cruce (Crossover Reflect): Se incrementó la ganancia de indicador de habilidad por un reflejo de cruce exitoso de 10 a 20.

Reflejo perfecto (Perfect Reflect): Se incrementó la ganancia de indicador de habilidad por un reflejo perfecto exitoso de 12 a 40. Una vez lanzado por los aires, el oponente ya no chocará contra ningún elemento que no sea el personaje líder. Este cambio corrige problemas provocados cuando el personaje oponente no recibía impactos en ocasiones al quedar atrapado entre el jugador y una asistencia invocada. Se redujo el enfriamiento de asistencia, acelerando el tiempo antes de que las asistencias puedan volver a usarse para el jugador que realizó con éxito el reflejo perfecto al dejar al oponente en estado desmontado (Disassembled). Esto afecta a todas las asistencias con enfriamiento efectivo.



Member Switch

Relevo de miembro (Member Switch): Se modificó para que ya no sea posible realizar un relevo de miembro con el personaje aliado en pantalla tras bloquear un ataque mientras cualquier versión de asistencia de ensamblaje esté activa. Ahora se comporta de la misma manera que al recibir daño. Esto evita aprovechar el rápido inicio del relevo de miembro para colocar una asistencia en el lado opuesto del rival y realizar un relevo mientras se está bajo ataque, una situación no intencionada que colocaba al oponente en desventaja defensiva. Se ajustó el efecto al cambiar el personaje líder para que difiera entre el jugador 1 y el jugador 2.

Desmontado (Disassembled): Se solucionó un problema que provocaba que el indicador de ensamblaje aumentara durante el efecto.

Dash: Se amplió la ventana de búfer de entrada para el dash al usar entradas direccionales, facilitando su ejecución de forma similar al dash rápido (Quick Dash).

Dash aéreo (Aerial Dash): Se añadió búfer de entrada para facilitar el movimiento y mejorar la capacidad de respuesta de los controles.

Vuelo libre (Free Flight): Se añadió búfer de entrada para facilitar el movimiento y mejorar la capacidad de respuesta de los controles.

Multi-dash: Se solucionó un problema que provocaba que la ventana de búfer de entrada posterior se acortara a veces al realizarlo con L + M.



Otros cambios a movimientos normales

Salto al frente + fuerte (Jumping Forward + H): El inicio del salto fuerte ahora puede sobrescribirse a salto hacia adelante + fuerte cuando se realiza sin ataques de por medio, facilitando su ejecución.

Agachado + fuerte (Crouching H): Se ajustó para facilitar la ejecución de habilidades al cancelar un ataque agachado fuerte de forma tardía durante un combo.

Escape de agarre (Throw Escape): Se ajustó la ventana de entrada para que solo tenga éxito tras ser agarrado por el oponente.

Salto (Jump): Se solucionó un problema que provocaba una breve invencibilidad a agarres al realizar un salto en el aire.

Romper (Break): Se solucionó un problema que provocaba que la recuperación de aterrizaje activara el siguiente salto tras una transición de escenario en ocasiones.

Icono de personaje: Se solucionó un problema que impedía que el icono del personaje se mostrara correctamente al realizar un cruce o relevo de miembro bajo ciertas condiciones.

Otros: Se solucionaron problemas visuales menores.



Cambios y ajustes por personaje que llegan con el parche de noviembre para Marvel Tokon: Fighting Souls

Captain America

Asistencia de ensamblaje asalto (Assemble Assist Assault): Se solucionó un problema que provocaba valores de movimiento incorrectos cuando el ataque se realizaba en ciertas posiciones.

Black Panther

Indicador de la bendición de Bast (Bast’s Blessing Gauge): Se solucionó un problema que impedía calcular correctamente el valor del indicador cuando un proyectil impactaba como primer golpe en un combo.

Se solucionó un problema que impedía calcular correctamente el valor del indicador cuando un proyectil impactaba como primer golpe en un combo. Golpe de ensamblaje en tierra (Grounded Assemble Smash): Se ajustó el comportamiento para que la recuperación coincida con la de otros personajes.

Magik

Teletransporte (Teleport – U cerca del portal oscuro): Se ajustó la prioridad de entrada de la versión neutral, facilitando su ejecución tras movimientos normales, etc.

Danger

Holosecador (Holoseeker – 236 + ataque, mantenido): Se solucionó un problema que provocaba que la explosión ocurriera en una posición incorrecta a veces tras entrar en contacto con Calibrate.

Se solucionó un problema que provocaba que la explosión ocurriera en una posición incorrecta a veces tras entrar en contacto con Calibrate. Se solucionó un problema que provocaba que se disparara un rayo desde una posición sin Calibrate al usar Synchrobeam tras entrar en contacto con Calibrate.

Interruptor de muerte (Kill Switch – Versión L): Se solucionó un problema que provocaba que el sistema de ruptura (Break) se activara tras el límite de combo bajo ciertas condiciones.

Se solucionó un problema que provocaba que el sistema de ruptura (Break) se activara tras el límite de combo bajo ciertas condiciones. Ataque finalizador en tierra (Grounded Finisher Attack): Se solucionó un problema que provocaba que su caja de impactos (hurtbox) se extendiera de forma no intencionada.

Spider-Man

Asalto arácnido (Arachnid Assault – Versión H): Se solucionó un problema que provocaba un comportamiento no intencionado del oponente al activar una transición de escenario por ruptura.

Se solucionó un problema que provocaba un comportamiento no intencionado del oponente al activar una transición de escenario por ruptura. Sentido arácnido (Spidey Sense – Versiones M y H): Comportamiento corregido en transiciones.

Comportamiento corregido en transiciones. SLAM de red / Trampa de red (Web Slam / Web Snare): Se solucionó un problema que provocaba una recuperación de aterrizaje no intencionada tras su uso.

Star-Lord

Forajido elemental (Elemental Outlaw – Aéreo): Se solucionó un problema que provocaba que el ataque fallara durante la cámara cinemática al impactar bajo ciertas condiciones.

Peni Parker

Bomba de rueda (Wheel Bomb – Arma desde U): Se solucionó un problema que provocaba que el indicador vital nunca llegara a 0 al impactar al jugador.

Ghost Rider

Cuna del juicio (Judgement Cradle): Se solucionó un problema que provocaba que la dirección de seguimiento se invirtiera respecto a la entrada bajo ciertas condiciones.

Se solucionó un problema que provocaba que la dirección de seguimiento se invirtiera respecto a la entrada bajo ciertas condiciones. Se solucionó un problema que impedía que el valor de retroceso se comportara según lo previsto dependiendo de la posición del ataque.

Blade

Golpe de guja (Glaive Strike – Versión H): Se solucionó un problema que provocaba un gran incremento en el número de golpes al impactar bajo ciertas condiciones.

Deadpool

Pisotón (Foot Dive): Se corrigió para que no gaste la granada cuando no se entra en la secuencia dedicada al impactar mientras se sostiene la granada explosiva.

Se corrigió para que no gaste la granada cuando no se entra en la secuencia dedicada al impactar mientras se sostiene la granada explosiva. Se ajustó el comportamiento ante un choque (clash) a una animación de rebote.

Rope-a-Dope: Se solucionó un problema que otorgaba invencibilidad al oponente al impactar, provocando que el ataque fallara (whiff) bajo ciertas condiciones.

Se solucionó un problema que otorgaba invencibilidad al oponente al impactar, provocando que el ataque fallara (whiff) bajo ciertas condiciones. Granada defectuosa / Headpool: Se solucionó un problema que provocaba que el indicador vital nunca llegara a 0 al impactar al jugador.

Se solucionó un problema que provocaba que el indicador vital nunca llegara a 0 al impactar al jugador. Sueño febril: Ranbu (Fever Dream: Ranbu): Se redujo la ventana de entrada de botones, haciendo menos probable su activación involuntaria.

Loki

Laevateinn: Se solucionó un problema que provocaba que el daño aumentara más de lo previsto bajo ciertas condiciones.

Magneto

Ráfaga magnética (Magnetic Blast): Se ajustó el tiempo de los niveles de mejora al mantenerlo presionado con tres nubes de escombros presentes, facilitando la ejecución del segundo nivel.

Se ajustó el tiempo de los niveles de mejora al mantenerlo presionado con tres nubes de escombros presentes, facilitando la ejecución del segundo nivel. Se solucionó un problema que provocaba que la recuperación fuera más larga que la versión estándar cuando se bloquea la versión cargada.

Animación de retorno tras ataque de asistencia (Return Animation after Assist Attack): Se solucionó un problema que provocaba que entrara en estado aéreo al realizar un relevo de miembro en determinados tiempos.

Green Goblin

Patada sobrevolada (Flyby Kick – U): Se solucionó un problema que provocaba que entrara en estado sobre planeador a veces cuando este no había sido invocado.

Se solucionó un problema que provocaba que entrara en estado sobre planeador a veces cuando este no había sido invocado. Bomba pegajosa (Sticky Bomb): Se solucionó un problema que provocaba que el efecto permaneciera visible tras disiparse en ocasiones.

Se solucionó un problema que provocaba que el efecto permaneciera visible tras disiparse en ocasiones. Incursión en planeador (Glider Raid): Se solucionó un problema que provocaba que el indicador vital nunca llegara a 0 al impactar al jugador.

Se solucionó un problema que provocaba que el indicador vital nunca llegara a 0 al impactar al jugador. Rascacielos (Sky Scraper): Se solucionó un problema que impedía que la cinemática se reprodujera según lo previsto al impactar bajo ciertas condiciones.

Carnage

Colmillo parásito (Parasite Fang – U): Se solucionó un problema que impedía que los datos de ataque cambiaran según lo previsto entre el rango cercano y el límite del alcance a veces.

Se solucionó un problema que impedía que los datos de ataque cambiaran según lo previsto entre el rango cercano y el límite del alcance a veces. Hacha guillotina (Guillotine Axe – Versión H): Se solucionó un problema que provocaba que la caja de impactos se extendiera al mantener presionado el botón bajo ciertas condiciones.

Champion

Golpe de ensamblaje en tierra (Grounded Assemble Smash): Se corrigió el comportamiento para reflejar la misma recuperación que la de otros personajes.

Se corrigió el comportamiento para reflejar la misma recuperación que la de otros personajes. Campeón solitario (Lone Champion): Se corrigió para que, al ejecutarse a costa del indicador de ensamblaje, no incremente el límite de combo (límite de seguimiento) cuando el ataque impacta.

Se corrigió para que, al ejecutarse a costa del indicador de ensamblaje, no incremente el límite de combo (límite de seguimiento) cuando el ataque impacta. Acometida de campeón solitario (Lone Champion Rush): Se solucionó un problema que provocaba una mayor ganancia de indicador de habilidad al usarse múltiples veces en un combo en comparación con otros personajes.

Se solucionó un problema que provocaba una mayor ganancia de indicador de habilidad al usarse múltiples veces en un combo en comparación con otros personajes. Indicador de orgullo (Pride Gauge): Se solucionó un problema que provocaba que la ganancia del indicador fuera inferior a la prevista al activar ciertos movimientos.

Se solucionó un problema que provocaba que la ganancia del indicador fuera inferior a la prevista al activar ciertos movimientos. Supernova Slam: Se solucionó un problema que provocaba que girara al realizar el seguimiento a veces tras un agarre exitoso.

Se solucionó un problema que provocaba que girara al realizar el seguimiento a veces tras un agarre exitoso. Nudillo del vacío (Void Knuckle – Versión H): Se solucionó un problema que impedía que el efecto de contragolpe (Counter Hit) se activara contra el personaje líder si golpeaba primero a una asistencia.

Se solucionó un problema que impedía que el efecto de contragolpe (Counter Hit) se activara contra el personaje líder si golpeaba primero a una asistencia. Cruso cósmico (Cosmic Crush): Se solucionó un problema que provocaba que parte de la zona de armadura (aguante de ataques) desapareciera al resistir un proyectil en la forma despertada.

Se solucionó un problema que provocaba que parte de la zona de armadura (aguante de ataques) desapareciera al resistir un proyectil en la forma despertada. Se solucionó un problema que permitía que otros ataques golpearan durante la secuencia, interrumpiéndola.

Dardo estelar (Star Duster – Versiones M y H): Se solucionó un problema que provocaba que se activara la ruptura (Break) cuando no debía tras un choque.

Fuente: Steam