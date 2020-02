Medicamentos: un famoso jugador de esports habla sobre su abuso

Ningún deporte se escapa del flagelo de los esteroides, y eso incluye a los deportes electrónicos. Adam “Killa” Sloss, un reconocido jugador profesional de Call of Duty habló sobre el uso de medicamentos bajo fórmula y su abuso en la escena de los esports. Estos medicamentos se usan en el tratamiento del déficit de baja atención e hiperactividad. Aunque es un medicamento que aumenta la concentración, en los últimos años, se ha convertido en el “esteroide” de los e-atletas.

Comparado con un estimulante como la cafeína o la taurina, el medicamento está siendo abusado por los jugadores profesionales para mejorar sus tiempos de respuesta y aumentar su concentración. Algunas ligas han comenzado a ponerle freno con pruebas anti-dopaje, sin embargo, la liga de Call of Duty todavía no ha reportado a sus consumidores.

“Nadie habla de eso porque todos están metidos”, dice Killa. El antiguo campeón de COD admite que lo presenció de primera mano y con frecuencia, considerándolo un gran problema. Killa confiesa que una de las razones por las cuales se retiró de la escena fue por el consistente abuso de medicamentos formulados.

Adam «Killa» Sloss

Es una situación que ha permanecido con los años. No obstante, no se sabe cómo el uso de estas sustancias será regulado por la liga Call of Duty. Por fuera de la escena, jugadores de otras ligas como Counter-Strike, Overwatch y Gears of War han admitido el consumo de medicamentos para aumentar su concentración.

Sloss afirma que este problema podría afectar a los futuros aspirantes. “Muchos de estos chicos oyen que los mejores atletas del mundo consumen medicamentos. Quieren experimentar si eso les funciona o si eso es lo que se necesita para ser el mejor”, agrega. “La gente destruye sus futuros y no hay límite. Uno de estos días vas a ver a alguien sufriendo un infarto o algo peor”.

Vía: DualShockers