MenaRD reta a un FT 10 a Daigo Umehara, esta es la respuesta de «The Beast»

No importa si no son fanáticos de los juegos de pelea, es muy probable que conozcan o sepan quién es Daigo «The Beast» Umehara. Ya que, este legendario jugador de títulos de pelea es uno de los protagonistas del EVO Moment 37, el que es considerado el video más viral en la historia de los esports.

Ahora, Daigo Umehara ha vuelto a ser noticia, ya que, el máximo exponente de Street Fighter en nuestra región (Latinoamérica) y único bicampeón de la Capcom Cup—Saul Leonardo «MenaRD» Mena II— ha retado públicamente a Daigo a un primero a 10 (FT 10).

¿Cómo retó MenaRD a Daigo «The Beast» Umehara?

MenaRD retó o desafío a Daigo por medio de un mensaje que el jugador dominicano publicó en su perfil de X, antes Twitter, tanto en inglés como en japonés. A continuación, les compartimos una traducción del mensaje con el que Saul Leonardo «MenaRD» Mena II lanzó su reto a la legenda Daigo «The Beast» Umehara:

«Hola,

Espero que te haya ido bien. Quiero confesar que creo firmemente que eres el mejor en cuanto a preparación de sets largos en Street Fighter. Tu gran récord ha demostrado lo increíblemente fuerte que te vuelves cuando te preparas para un jugador. Sería el mayor honor de mi carrera si tuviera la oportunidad de pelear contigo en un primero a 10. Desde joven, me he dedicado a la preparación y me pregunto hasta dónde podríamos llegar si decidiéramos centrarnos en un solo set entre nosotros durante meses. No tiene que ser este año ni en un futuro cercano, pero como alguien que se inspiró a dedicar su vida a Street Fighter por lo que has hecho, te pido que me des la oportunidad de subir de nivel junto a ti.

Sé que esta es una gran petición, pero te prometo que haré que este sea el desafío más difícil que pueda. Estaré disponible cuando lo consideres oportuno. Gracias por leer esto.

Para Daigo Umehara».

La respuesta de Daigo «The Beast» Umehara

Cómo era de esperarse, Daigo no tardó en ver este mensaje y durante uno de sus streams se tomó un tiempo para leer el reto de MenaRD al aire y contestar.

video cortesía de @HiFightTH

Luego de la lectura y tras un corto silencio, Daigo contestó al reto de MenaRD diciendo «Ya veo. De acuerdo. Hagámoslo algún día», Esta es una respuesta muy corta, pero teniendo en cuenta cómo es el estoico jugador japonés y la cultura de donde viene era de esperarse. Adicionalmente, luego de su respuesta y que el chat empezará a reaccionar de manera eufórica a la respuesta de Daigo, The Beast le contesto a su audiencia en tono de broma «Tokido no está mirando, así que no pasa nada».

Esta no es la primera vez que Daigo y MenaRD se han enfrentado

La historia entre Daigo y MenaRD empezó en el 2017. Este año, no solo MenaRD visitó Bogotá logrando quedar de segundo en el The Fight, sino que también fue el año en el que el internet y el mundo conoció al toro dominicano que se coronó como el primer campeón Latinoamericano y que en su asenso a la cima tuvo un polémico enfrentamiento contra The Beast.

Durante el CEO del 2017, MenaRD se enfrentó a Daigo. El resultado de este enfrentamiento fue 2 – 1 a favor del toro. Sin embargo, antes de conectar el golpe final a un stuneado Umehara, el dominicano le hizo un T Bag al jugador japonés. La reacción a esta acción generó una gran cantidad de comentarios encontrados. Unos condenaban al dominicano porque consideraron que lo que hizo fue una falta de respeto a la leyenda, mientras que otros aplaudían la tenacidad del joven jugador hambriento de victoria. Al final, el tiempo le dio la razón al toro y personalmente me atrevería a decir que esta pelea fue el inicio de la leyenda del mejor jugador Latinoamericano de Street Fighter de la actualidad.

Ahora, solo quedamos a la espera de una fecha para ver el enfrentamiento entre dos leyendas de diferentes generaciones. ¿Quién creen que ganará en un primero a 10 entre MenaRD y Daigo? Dejen su respuesta en los comentarios.

Fuente: cuenta en X, antes Twitter, de MenaRD

Vía: Eventhubs