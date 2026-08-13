Nuevos detalles de la Capcom Cup 13 dejan en duda si las finales se podrán ver gratis

Luego de la conclusión de la Capcom Cup 12 en marzo de 2026, donde el jugador G8S|Sahara se coronó campeón usando a Ed y se llevó el premio de un millón de dólares, la atención de la comunidad se ha centrado en la próxima edición del torneo, cuya etapa clasificatoria ha superado la mitad de su ciclo. Ahora, Capcom confirmó recientemente a través de sus redes sociales los primeros datos de cara a llas finales del circuito competitivo del cuarto año de Street Fighter 6 o la Capcom Cup 13.

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¿Cuándo se llevará a cabo las finales de la Capcom Cup 13?

La Capcom Cup 13 se llevará a cabo del 10 al 14 de marzo de 2027 en el estadio Ryogoku Kokugikan, el mismo recinto que albergó las ediciones 11 y 12. Además, se mantendrá el jugoso premio al ganador, el cual se llevará a cada la suma de un millón de dólares.

¿La transmisión oficial de la Capcom Cup 13 será de pago (PPV)?

Con el anuncio de la fecha de inicio de la Capcom Cup 13 ha revivido el tema sobre el formato de transmisión que tendrá la edición del 2027. Ya que, durante Capcom Cup 12, la división de esports de la compañía japonesa implementó por primera vez —para occidente— un modelo de pago por ver (pay-per-view), una medida que generó un gran rechazo, especialmente entre los fanáticos de occidente al no poder disfrutar de la narración en directo de forma gratuita y también limitar los transmisiones en otros idiomas gracias al costream..

A pesar de las constantes preguntas de los seguidores, Capcom aún no ha aclarado si el Capcom Cup 13 repetirá este esquema de pago o si volverá al formato tradicional. Por el momento, la comunidad permanece a la espera de nuevos comunicados oficiales sobre la transmisión del evento.

Fuente: @CapcomFighters