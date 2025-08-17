Esports

Perú se lleva la victoria de Pokémon Unite en el Campeonato Mundial 2025 de Anaheim

Un gran día para Latinoamérica.

Como ya habíamos visto en los resultados del Día 2 en el Campeonato Mundial Pokémon 2025, el equipo Perú clasificó a la final de Pokémon Unite contra Zeta Division de Japón, combate llevado a cabo el domingo 17 de agosto y que dio como campeón al equipo latinoamericano. Con una bolsa de premios de $500.000 USD, Perú se lleva a casa $100.000 de ellos, el segundo lugar $70.000 USD y el tercero $50.000 USD en cuanto a la terna del podio. Los latinoamericanos de Perú vencieron a los japoneses Zeta Division por un total de 3 a 1, un logro mayor en sí mismo.

Perú está compuesto en la banda titular por los jugadores Zynuz (Erick Jean Bartolo Cotrina), Anemo (Jose Arias), DrakenN04 (Jesús Vásquez Antaccasa), Tempo (Jeremy Rivas) y KHEA (Axel Xavier Rivas).

Perú Pokémon Unite 2025

En la fase de grupos, Perú generó empates contra Team Ex y Revelation. Fue en los ‘playoffs’ que empezaron a despegar venciendo a STMN Esports por 2-1 y a Aegis Flames 2-0 en los cuartos de final. En la semifinal se enfrentaron a Luminosity, ganando por un 3-2, para llegar a la gran final contra Zeta Division y el marcador vencedor de 3-1.

En la final, Perú empató el marcador venciendo al Rayquaza japonés de Zeta Division para obtener la delantera, dominar el resto del encuentro y obtener el trofeo –los trofeos– de campeones.

Perú Pokémon Unite 2025

Desde Colombia celebramos por nuestros compatriotas peruanos este significativo desempeño en el Campeonato Mundial Pokémon 2025 y alentamos al resto de participantes que no pudieron avanzar en otras categorías.

