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Vean aquí las presentaciones de las bandas de League of Legends K/DA y True Damage en Worlds 2026

Igual que en el Super Bowl, lo mejor es la música.

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Además de ver partidas de alto nivel y noticias sobre el futuro de League of Legends, otra de las razones por las que vale la pena ver las finales del torneo Worlds es por las espectaculares presentaciones musicales y en 2026 no decepcionaron. Los asistentes pudieron escuchar en vivo a los y las artistas que interpretan a los personajes de LoL en las bandas virtuales K/DA y True Damage y aquí les tenemos los videos para que ustedes también puedan disfrutarlas

Empecemos con la banda de Kpop K/DA, formada por los personajes Ahri, Akali, Evelynn y Kai’Sa que son interpretadas por las cantantes MIYEON y SOYEON (de la banda de Kpop i-dle, Sophie Powers y Mimi Webb. Empezaron con una combinación de sus anteriores éxitos More, Baddest, Villains y POP/STARS.

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Las chicas remataron su presentación con Firestarter, la canción que estrenaron este año.

En Worlds 2026 también tuvimos la presentación de True Damage cantando el ‘himno’ del evento Know my Name. Esta banda está formada por Akali, Senna, Ekko, Qiyana y Yasuo, interpretados por SOYEON, Coco Jones, Vic Mensa y Sofía Reyes.

De hecho, esta fue la presentación con la que empezó el torneo, pero simplemente no podíamos ponerlos por encima de K/DA.

Las presentaciones estuvieron excelentes, pero tristemente no tuvimos a Heartsteel interpretando Live my Life y Pentakill sigue siendo ignorado.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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