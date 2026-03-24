Primeras noticias sobre los torneos MSI y Worlds 2026 de League of Legends

Aunque todavía nos encontramos en el periodo conocido como «principios de año», ya estamos conociendo los detalles sobre los dos torneos más grandes que League of Legends tendrá en 2026: MSI y Worlds. Esto es lo que sabemos sobre las fechas y sedes de estos importantes eventos de esports.

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Empecemos hablando del MSI, que se celebrará en Daejeon, Corea del Sur del domingo 28 de junio al domingo 12 de julio de 2026.

Este es el torneo que seguirá la liga internacional tras la finalización del First Stand Tournament y el segundo split de las ligas regionales. El formato tendrá un pequeño cambio y es que ños Play-Ins ahora serán una eliminatoria doble de cuatro equipos del que clasificará un único equipo para la fase de llaves. Los siete equipos que se saltarán los Play-Ins serpan el primer y segundo clasificados de cada región (dos clasificados para la ganadora del FST)

En total participarán 11 equipos en el torneo MSI 2026: un equipo de la CBLOL y dos equipos de la LCK, la LCS, la LCP, la LEC y la LPL.

El mayor torneo de League of Legends de 2026 y uno de los más grandes eventos de esports del año será, obviamente, Worlds 2026. Tendrá por fecha de inicio el 15 de octubre y se extendrerá hasta el 14 de noviembre y cada etapa se celebrará en una ciudad distinta de Estados Unidos

Play-Ins: en la Riot Games Arena de Los Ángeles

en la Riot Games Arena de Los Ángeles Fase Suiza : Del 23 al 26 de octubre y del 28 al 31 de octubre en Allen, Texas

: Del 23 al 26 de octubre y del 28 al 31 de octubre en Allen, Texas Fase eliminatoria: Del 3 al 8 de noviembre en Allen, Texas

Del 3 al 8 de noviembre en Allen, Texas Final: 14 de noviembre en Brooklyn, Nueva York

Por supuesto, estos no serán los únicos eventos de esports de LoL de este año. Tendremos muchos torneos regionales, off-season y complementarios a lo largo de 2026.