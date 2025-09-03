Esports

Qiddiya ha adquirido RTS, los actuales organizadores de Evolution Championship Series (EVO)

No todos están contentos con la noticia.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

El Evolution Championship Series (EVO), el evento de juegos de lucha más grande del mundo, ha completado una transición significativa en su estructura de propiedad. Ya que, ahora, la empresa saudí Qiddiya ha anunciado la adquisición total de RTS, la compañía que coorganizaba el evento, consolidando su control sobre una de las franquicias más importantes en los deportes electrónicos.

¿Quiénes son Qiddiya, los nuevos dueños del operador de EVO, RTS?

Esta compra se produce poco después de otro cambio de propiedad clave. Sony Interactive Entertainment (SIE) vendió su participación en EVO a la empresa de medios de esports NODWIN Gaming. A pesar de esta venta, Sony ha mantenido su relación con el evento, estableciendo un acuerdo para ser un patrocinador global hasta 2028 y continuar su apoyo a la comunidad de juegos de lucha.

La adquisición de RTS por parte de Qiddiya no es una sorpresa. Esto debido a que la compañía ya tenía una participación minoritaria en RTS. No obstante, ha decidido tomar el control total. Según Muhannad Aldawood, director de estrategia de Qiddiya, este movimiento busca fortalecer el negocio de los esports de la compañía y “seguir impulsando el crecimiento continuo de Evolution Championship Series (EVO), el mayor evento de videojuegos de pelea del mundo desde 1996, con un potencial ilimitado”.

¿Afecta en algo a la comunidad?

Esta serie de cambios es un reflejo de los avances e inversiones de Arabia Saudí en el sector de los videojuegos de lucha. En los últimos años, el país ha organizado eventos a gran escala como la Esports World Cup y, en 2022, la Mohammed bin Salman Foundation adquirió el 96% de la compañía desarrolladora de videojuegos SNK, lo que ha influido en el crecimiento de las campañas de mercadeo de sus más recientes títulos y en los premios de torneos como el SNK World Championship.

La reacción de la comunidad ha sido un punto de debate. Algunos miembros de la escena de juegos de lucha han expresado su rechazo y han boicoteado eventos financiados por Arabia Saudí en el pasado. Sin embargo, con la adquisición total de EVO, el torneo más grande y significativo del género, esta postura se vuelve más complicada. La nueva propiedad representa un desafío para quienes se oponen a estas inversiones, ya que ahora el principal escenario competitivo está directamente vinculado a una de estas entidades. Otros creen que esto solo puede ser pasajero y que está sujeto a que el flujo de efectivo siga en estos eventos hasta que “el dueño se aburra”. Lo cierto es que solo el tiempo lo dirá.

Australia Did It es el primer juego indie del género «Infierno de balas táctico invertido»

Vía: Eventhubs

Sony ha vendido su parte de EVO y pasa a ser el patrocinador global del evento
Perú se lleva la victoria de Pokémon Unite en el Campeonato Mundial 2025 de Anaheim
EWC 2025 Street Fighter 6: resultados y dónde ver las finales del LCQ
EWC 2025: resultados del torneo de Tekken 8 entre Arslan Ash, Knee, Atif y más
EWC 2025: fechas, horarios, equipos participantes, resultados y dónde ver el torneo de Rocket League
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Australia Did It es el primer juego indie del género «Infierno de balas táctico invertido»
No hay comentarios

Lo último

Australia Did It es el primer juego indie del género «Infierno de balas táctico invertido»
Videojuegos
Annapurna Interactive anuncia lo que llevará a Tokyo Game Show (TGS) 2025
Videojuegos
Angela y Daredevil se unen a Marvel Rivals – Fecha de inicio, detalles de la temporada 4 y llegada a PS4
Videojuegos
La Krasue y Vee: habilidades, ventajas y fecha de las nuevas asesina y superviviente de Dead by Daylight
Videojuegos