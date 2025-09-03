Qiddiya ha adquirido RTS, los actuales organizadores de Evolution Championship Series (EVO)

El Evolution Championship Series (EVO), el evento de juegos de lucha más grande del mundo, ha completado una transición significativa en su estructura de propiedad. Ya que, ahora, la empresa saudí Qiddiya ha anunciado la adquisición total de RTS, la compañía que coorganizaba el evento, consolidando su control sobre una de las franquicias más importantes en los deportes electrónicos.

¿Quiénes son Qiddiya, los nuevos dueños del operador de EVO, RTS?

Esta compra se produce poco después de otro cambio de propiedad clave. Sony Interactive Entertainment (SIE) vendió su participación en EVO a la empresa de medios de esports NODWIN Gaming. A pesar de esta venta, Sony ha mantenido su relación con el evento, estableciendo un acuerdo para ser un patrocinador global hasta 2028 y continuar su apoyo a la comunidad de juegos de lucha.

La adquisición de RTS por parte de Qiddiya no es una sorpresa. Esto debido a que la compañía ya tenía una participación minoritaria en RTS. No obstante, ha decidido tomar el control total. Según Muhannad Aldawood, director de estrategia de Qiddiya, este movimiento busca fortalecer el negocio de los esports de la compañía y “seguir impulsando el crecimiento continuo de Evolution Championship Series (EVO), el mayor evento de videojuegos de pelea del mundo desde 1996, con un potencial ilimitado”.

¿Afecta en algo a la comunidad?

Esta serie de cambios es un reflejo de los avances e inversiones de Arabia Saudí en el sector de los videojuegos de lucha. En los últimos años, el país ha organizado eventos a gran escala como la Esports World Cup y, en 2022, la Mohammed bin Salman Foundation adquirió el 96% de la compañía desarrolladora de videojuegos SNK, lo que ha influido en el crecimiento de las campañas de mercadeo de sus más recientes títulos y en los premios de torneos como el SNK World Championship.

La reacción de la comunidad ha sido un punto de debate. Algunos miembros de la escena de juegos de lucha han expresado su rechazo y han boicoteado eventos financiados por Arabia Saudí en el pasado. Sin embargo, con la adquisición total de EVO, el torneo más grande y significativo del género, esta postura se vuelve más complicada. La nueva propiedad representa un desafío para quienes se oponen a estas inversiones, ya que ahora el principal escenario competitivo está directamente vinculado a una de estas entidades. Otros creen que esto solo puede ser pasajero y que está sujeto a que el flujo de efectivo siga en estos eventos hasta que “el dueño se aburra”. Lo cierto es que solo el tiempo lo dirá.

Vía: Eventhubs