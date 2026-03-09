Capcom Cup 12: restricciones de co-streaming para las finales del mundial de Street Fighter 6

La Capcom Cup 12 es esta semana —del 11 al 15 de marzo de 2026 en Japón— y la desarrolladora, ha emitido un comunicado oficial detallando las normativas de transmisión y creación de contenido para la comunidad. Según el reglamento establecido, se permitirá el co-streaming y la creación de clips sin necesidad de permiso previo exclusivamente para algunas de las etapas de las finales del mundial de Street Fighter 6.

¿Qué se puede y qué no se puede hacer con el contenido de la Capcom Cup 12?

Capcom autoriza el co-streaming y la creación de clips sin permiso previo exclusivamente para las eliminatorias de grupo de la Capcom Cup 12, las cuales se juegan del 11 al 13 de marzo de 2026. Este permiso se extiende para la clasificatoria de la Street Fighter League: World Championship 2025, que se llevará a cabo el 13 de marzo de 2026. Adicionalmente, la desarrolladora japonesa pide que el contenido que se elabore con el material de estas fechas deberá especificar que no cuenta con el respaldo oficial de Capcom.

¿Entonces qué no se puede hacer con el contenido de Capcom Cup 12?

Las finales de ambos torneos, programadas para el 14 y 15 de marzo de 202, son eventos bajo un modelo de pago para ver (PPV). Es por esta razón, que Capcom prohíbe estrictamente compartir imágenes, realizar co-streaming o publicar clips de las partidas de estas jornadas en cualquier plataforma (redes sociales, servicios de video u otros medios) sin autorización previa.

Estas restricciones se mantendrán vigentes durante todo el periodo del torneo y hasta el 23 de marzo de 2026. Finalmente, Capcom advierte que el incumplimiento de estas normas será considerado una infracción de derechos de autor. Así que en consecuencia, incumplir estas reglas resultará en medidas legales que incluyen la eliminación del contenido. Una vez concluido el periodo de exclusividad, Capcom publicará el contenido de manera gratuita en YouTube y Twitch. Luego de esto, se autorizará el uso de las imágenes. Sin embargo, por el momento solo se podrá para la transmisión en idioma inglés. Los interesados deberán ajustarse a la Política de Video de Capcom vigentes.

Fuente: @CapcomFighters