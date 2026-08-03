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EWC 2026: Fecha, hora, resultados y cómo ver las partidas de Rainbow Six Siege en la Esports World Cup

Arcoíris en París.

Julian Ramirez
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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Aunque la «Copa mundial de los esports» se movió a Paris y ya no carga con el estigma de llevarse a cabo en la controversial Riyadh, este torneo sigue siendo mal visto por muchos por ser producido con dinero de la realeza de Arabia Saudita como parte del programa que busca «lavar la cara» de ese país infame por las violaciones de derechos humanos, intolerancia contra las personas LGBTI e irrespeto a las mujeres. Antes de dar a conocer todo lo relacionado con el torneo de Rainbow Six Siege en la Esports World Cup 2026, queremos dejar por sentada nuestra protesta al respecto.

Contenido:

Este torneo comenzará el miércoles 29 de julio de 2026.

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Equipos participantes

Horas de las partidas

Todos los días, las emisiones de partidas de Rainbow Six Siege en la Esports World Cup 2026 entre el miércoles 5 y el domingo 9 y del miércoles 12 al viernes 14 de agosto comenzarán a las siguientes horas. Las partidas iniciales del martes 4 de agosto comenzarán dos horas antes

  • México: 8:00 a.m.
  • Colombia, Perú, Ecuador: 9:00 a.m.
  • Chile: 10:00 a.m.
  • Argentina: 11:00 a.m.
  • España: 4:00 p.m.

Las finales del sábado 15 de agosto comenzarán a las siguientes horas.

  • México: 6:00 a.m.
  • Colombia, Perú, Ecuador: 7:00 a.m.
  • Chile: 8:00 a.m.
  • Argentina: 9:00 a.m.
  • España: 2:00 p.m.

Play-In

La fase inicial va del martes 4 al miércoles 5 de agosto de 2026. Todas las partidas de Rainbow Six Siege de la EWC 2026 se pueden ver en el canal oficial de la Esports World Cup en YouTube o en la sección del juego en la página web del evento y comienzan el martes a las 6:00 a.m. (México), 7:00 a.m. (Colombia), 8:00 a.m. (Chile), 9:00 a.m. (Argentina), 2:00 p.m. (España) y el miércoles a las 8:00 a.m. (México), 9:00 a.m. (Colombia), 10:00 a.m. (Chile), 11:00 a.m. (Argentina), 4:00 p.m. (España).

Día 1 – martes 4 de agosto

  • Cag by Varrel contra Fnatic
  • Kingzero Esports contra MIBR.LOS
  • Shopify Rebellion contra AIUIa Club Esports
  • Tyloo contra Chief Esports Club
  • Partidas por determinar.

Día 2 – miércoles 5 de agosto

Partidas por determinar.

Fase de grupos

La fase de grupos va del jueves 6 al domingo 9 de agosto de 2026. Todas las partidas de Rainbow Six Siege de la EWC 2026 se pueden ver en el canal oficial de la Esports World Cup en YouTube o en la sección del juego en la página web del evento y comienzan a las 8:00 a.m. (México), 9:00 a.m. (Colombia), 10:00 a.m. (Chile), 11:00 a.m. (Argentina), 4:00 p.m. (España).

Día 3 – jueves 6 de agosto

Partidas por determinar.

Día 4 – viernes 7 de agosto

Partidas por determinar.

Día 5 – sábado 8 de agosto

Partidas por determinar.

Día 6 – domingo 9 de agosto

Partidas por determinar.

Playoffs

La fase de cuartos de final y semifinales va del miércoles 12 al viernes 14 de agosto de 2026. Todas las partidas de Rainbow Six Siege de la EWC 2026 se pueden ver en el canal oficial de la Esports World Cup en YouTube o en la sección del juego en la página web del evento y comienzan a las 8:00 a.m. (México), 9:00 a.m. (Colombia), 10:00 a.m. (Chile), 11:00 a.m. (Argentina), 4:00 p.m. (España).

Día 7 – miércoles 12 de agosto

Partidas por determinar.

Día 8 – jueves 13 de agosto

Partidas por determinar.

Día 9 – viernes 14 de agosto

Partidas por determinar.

Gran final

La gran final será el sábado 15 de agosto de 2026. Todas las partidas de Rainbow Six Siege de la EWC 2026 se pueden ver en el canal oficial de la Esports World Cup en YouTube o en la sección del juego en la página web del evento y comienzan a las 4:00 a.m. (México), 7:00 a.m. (Colombia), 8:00 a.m. (Chile), 9:00 a.m. (Argentina), 2:00 p.m. (España).

Día 10 – sábado 15 de agosto

Partidas por determinar.

Rainbow Six Siege es un juego multijugador competitivo gratis con microtransacciones de pago disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y para PC.

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