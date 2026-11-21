El Campeonato Internacional Pokémon de Latinoamérica 2027 (LAIC) inició este viernes 20 de noviembre en el Distrito Anhembi de São Paulo, Brasil, y se extenderá hasta el 22 de noviembre. En esta primera jornada, los competidores de Videojuegos (VGC) y Juego de Cartas Coleccionables (JCC) disputaron rondas bajo el sistema suizo al mejor de tres partidas (Bo3), mientras que en Pokémon GO se jugó una fase de grupos de doble eliminación también al mejor de tres.
- Master VGC: resultados del día 1 y posiciones de los jugadores colombianos
- Senior JCC: resultados del día 1 y posiciones de los jugadores colombianos
- Junior JCC: resultados del día 1 y posiciones de los jugadores colombianos
- Top 10 – Junior JCC (Día 1)
- Master JCC: resultados del día 1 y posiciones de los jugadores colombianos
- Top 10 – Master JCC (Día 1)
- Pokémon GO: resultados del día 1 y posiciones de los jugadores colombianos
- Grandes Pokémon
El certamen reparte más de $500.000 dólares en premios entre todas sus disciplinas y divisiones, otorga hasta 500 Championship Points a los campeones y concede una invitación directa al Campeonato Mundial Pokémon 2027 en Singapur a los cuatro mejores jugadores de cada categoría.
Master VGC: resultados del día 1 y posiciones de los jugadores colombianos
En la división Masters de Videojuegos (VGC), que contó con 652 jugadores inscritos y se disputó a ocho rondas en el primer día, participaron seis representantes de Colombia. Ninguno de los competidores colombianos logró alcanzar el puntaje necesario para clasificar al segundo día de competencia, ya que el corte se ubicó en 18 puntos. Los mejores ubicados del país fueron Jimmy Suarez, Fausto GOMEZ NIETO y Kevin Sarmiento, todos con 15 puntos (récord de 5-3-0), ocupando las posiciones 125, 132 y 141, respectivamente. Más atrás finalizaron Danny Rios en el puesto 405 (9 puntos, 3-5-0), Kevin Valderrama en el 428 (9 puntos, 3-5-0) y sebastian villada en el 563 (6 puntos, 2-6-0).
Top 10 – Master VGC (Día 1)
|Posición
|Jugador
|País
|Puntos
|Récord
|1
|Kandai Nagatome
|Japón
|24
|8-0-0
|2
|Louis Markl
|Alemania
|24
|8-0-0
|3
|Federico Camporesi
|Italia
|21
|7-1-0
|4
|Chase Matteo
|Estados Unidos
|21
|7-1-0
|5
|Tomoyuki Yoshimura
|Japón
|21
|7-1-0
|6
|Kian Campbell
|Estados Unidos
|21
|7-1-0
|7
|Thiago Barbosa
|Brasil
|21
|7-1-0
|8
|Louis Fontvieille
|Francia
|21
|7-1-0
|9
|Yuma Kinugawa
|Japón
|21
|7-1-0
|10
|Jordi Casado Rejas
|España
|21
|7-1-0
Senior JCC: resultados del día 1 y posiciones de los jugadores colombianos
La categoría Senior del Juego de Cartas Coleccionables (JCC) reunió a 310 jugadores en un formato de seis rondas durante el viernes. Colombia contó con cinco participantes y su actuación más destacada estuvo a cargo de Jose Roberto R., quien finalizó dentro del Top 10 de la clasificación general al ubicarse en la posición 10 con 15 puntos (récord de 5-1-0). Sin embargo, debido a que el puntaje de clasificación en esta división se estableció a partir de los 16 puntos, ni Jose Roberto R. ni el resto de la delegación colombiana avanzaron al segundo día. Los demás colombianos en competencia fueron Juan Esteban L. en el puesto 85 (10 puntos, 3-2-1), Leonel Isacc T. en el 98 (10 puntos, 3-2-1), Mateo A. en el 199 (7 puntos, 2-3-1) y Juan G. en el 235 (6 puntos, 2-4-0).
Top 10 – Senior JCC (Día 1)
|Posición
|Jugador
|País
|Puntos
|Récord
|1
|Emma Z.
|Argentina
|18
|6-0-0
|2
|Bennett H.
|Canadá
|16
|5-0-1
|3
|Oliver M.
|Reino Unido
|16
|5-0-1
|4
|Gaspar Eduardo F.
|Chile
|16
|5-0-1
|5
|Lucas S.
|Brasil
|16
|5-0-1
|6
|Drake Z.
|Australia
|16
|5-0-1
|7
|remi I.
|Estados Unidos
|16
|5-0-1
|8
|Yuri W.
|Brasil
|15
|5-1-0
|9
|Audrey B.
|Estados Unidos
|15
|5-1-0
|10
|Jose Roberto R.
|Colombia
|15
|5-1-0
Junior JCC: resultados del día 1 y posiciones de los jugadores colombianos
En la división Junior de JCC participaron 229 competidores a lo largo de seis rondas. Colombia tuvo un único representante: Martín Guillermo G., quien cerró la jornada en la posición 27 de la tabla general tras sumar 13 puntos con un récord de 4 victorias, 1 derrota y 1 empate (4-1-1). A pesar de ubicarse entre los 30 mejores del torneo, Martín Guillermo no logra continuar en el segundo día de competencia, ya que, sólo avanzaron a la siguiente fase los jugadores que alcanzaron los 16 puntos o más.
Top 10 – Junior JCC (Día 1)
|Posición
|Jugador
|País
|Puntos
|Récord
|1
|Kenji O.
|Estados Unidos
|18
|6-0-0
|2
|Benny H.
|Estados Unidos
|18
|6-0-0
|3
|Lorenzo D.
|Brasil
|18
|6-0-0
|4
|David Lucca T.
|Brasil
|16
|5-0-1
|5
|Lucas T.
|Estados Unidos
|15
|5-1-0
|6
|Theo Y.
|Estados Unidos
|15
|5-1-0
|7
|Guilherme F.
|Brasil
|15
|5-1-0
|8
|Minoru H.
|Australia
|15
|5-1-0
|9
|Camden W.
|Estados Unidos
|15
|5-1-0
|10
|Hector P.
|México
|15
|5-1-0
Master JCC: resultados del día 1 y posiciones de los jugadores colombianos
La categoría Masters de JCC registró 2.646 jugadores en la tabla oficial (2.647 inscritos iniciales) y contó con 30 representantes de Colombia en la jornada del viernes. De acuerdo con los puntajes en verde de la clasificación, siete jugadores colombianos lograron avanzar al segundo día de competencia: Harold Olivera, Hamlet Figueroa, Juan Jose Madrigal, jonatan torres, Carlos Pabón, Juan Jose Jimenez Solis y Jorge Daniel Carrillo Henao. A continuación se detallan las posiciones de todos los competidores colombiano en LAIC 2027:
|Posición
|Jugador
|Puntos
|Récord
|Estado
|112
|Harold Olivera
|18
|6-2-0
|Clasificado
|189
|Hamlet Figueroa
|17
|5-1-2
|Clasificado
|307
|Juan Jose Madrigal
|16
|5-2-1
|Clasificado
|334
|jonatan torres
|16
|5-2-1
|Clasificado
|408
|Carlos Pabón
|16
|5-2-1
|Clasificado
|461
|Juan Jose Jimenez Solis
|16
|5-2-1
|Clasificado
|474
|Jorge Daniel Carrillo Henao
|16
|5-2-1
|Clasificado
|559
|Juan Diego Marin Rodriguez
|15
|5-3-0
|Eliminado
|562
|Roberto Rueda
|15
|5-3-0
|Eliminado
|636
|Luis Chen
|14
|4-2-2
|Eliminado
|675
|Elder Rafael Sarmiento Mar…
|14
|4-2-2
|Eliminado
|700
|Juan Bonilla
|14
|4-2-2
|Eliminado
|716
|Alejandro Rico
|13
|4-3-1
|Eliminado
|805
|Alejandro Herrera Orejuela
|13
|4-3-1
|Eliminado
|1067
|Juan José Giraldo Zapata
|12
|4-4-0
|Eliminado
|1122
|Juan Lozano
|12
|4-4-0
|Eliminado
|1166
|Federico mesa perez
|11
|3-3-2
|Eliminado
|1259
|Alejandro Rivera
|11
|3-3-2
|Eliminado
|1311
|Juan sebastian Caballero
|11
|3-3-2
|Eliminado
|1400
|Andres Felipe Gomez Parada
|10
|3-4-1
|Eliminado
|1579
|Alejandro Cabeza
|9
|2-3-3
|Eliminado
|1643
|Daniel Mauricio Valencia M…
|9
|3-5-0
|Eliminado
|1750
|Evelyn Bonett
|8
|2-4-2
|Eliminado
|1800
|alejandra obando
|8
|2-3-2
|Eliminado
|2178
|Samuel Seidel
|5
|1-3-2
|Eliminado
|2243
|Paula Andrea Castellanos S…
|4
|1-6-1
|Eliminado
|2390
|DAVID PUERTA PEREZ
|3
|1-3-0
|Eliminado
|2531
|gedison colorado ortiz
|0
|0-1-0
|Eliminado
|2646
|Juan Merchan
|0
|0-4-0
|Eliminado
Top 10 – Master JCC (Día 1)
|Posición
|Jugador
|País
|Puntos
|Récord
|1
|Elijah Smart
|Australia
|24
|8-0-0
|2
|Lucca Machado
|Brasil
|24
|8-0-0
|3
|Vinícius fernandez
|Brasil
|24
|8-0-0
|4
|Murilo Mercadante
|Brasil
|24
|8-0-0
|5
|Arthur Sossai
|Brasil
|22
|7-0-1
|6
|Fabrizio Inga Silva
|Perú
|22
|7-0-1
|7
|Hivan Ferreira
|Brasil
|22
|7-0-1
|8
|Damian Fernandez Urroz
|Argentina
|22
|7-0-1
|9
|Martín Hödar Salazar
|Chile
|22
|7-0-1
|10
|William Hwang
|Estados Unidos
|22
|7-0-1
Pokémon GO: resultados del día 1 y posiciones de los jugadores colombianos
En el torneo de Pokémon GO del LAIC 2027, por Colombia participaron: Nicolaas9810, JOSHUABOTERO, Amidamaruna, Sbastian1188, jdargumedor, Dasnaive94, C9Snow, CRX_22, IanAvellaneda07 y EmiliGarcia05. Ninguno de estos jugadores lograron clasificar al Final Stage.
Clasificados Final Stage del torneo de Pokémon GO en LAIC 2027
Llave de ganadores
- LNDsBernardo
- ColinSix
- Doonebug97
- PvpDavid07
- DvsDanielSMB
- 12Vitorello
- Reis2Occasion
- JavierC2182
- PedrooAnanias
- Paulasha97
- NiteTimeClasher
- LNDsRangef
- Nezabethan
- Maraujo15
- kultje00
- LNDsAureo
Llave de perdedores
- Sceptileice25
- OutOfPoket
- Andycobe
- GranlloAM
- Inadequance
- Emil0xXx
- Arrohh
- MEweedle
- LNDsKurlash
- joqqs13
- GanDokZ
- memiGRR
- xShadowSatoshi
- Stonecollection
- Zzwellous