El Campeonato Internacional Pokémon de Latinoamérica 2027 (LAIC) inició este viernes 20 de noviembre en el Distrito Anhembi de São Paulo, Brasil, y se extenderá hasta el 22 de noviembre. En esta primera jornada, los competidores de Videojuegos (VGC) y Juego de Cartas Coleccionables (JCC) disputaron rondas bajo el sistema suizo al mejor de tres partidas (Bo3), mientras que en Pokémon GO se jugó una fase de grupos de doble eliminación también al mejor de tres.

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El certamen reparte más de $500.000 dólares en premios entre todas sus disciplinas y divisiones, otorga hasta 500 Championship Points a los campeones y concede una invitación directa al Campeonato Mundial Pokémon 2027 en Singapur a los cuatro mejores jugadores de cada categoría.

Master VGC: resultados del día 1 y posiciones de los jugadores colombianos

En la división Masters de Videojuegos (VGC), que contó con 652 jugadores inscritos y se disputó a ocho rondas en el primer día, participaron seis representantes de Colombia. Ninguno de los competidores colombianos logró alcanzar el puntaje necesario para clasificar al segundo día de competencia, ya que el corte se ubicó en 18 puntos. Los mejores ubicados del país fueron Jimmy Suarez, Fausto GOMEZ NIETO y Kevin Sarmiento, todos con 15 puntos (récord de 5-3-0), ocupando las posiciones 125, 132 y 141, respectivamente. Más atrás finalizaron Danny Rios en el puesto 405 (9 puntos, 3-5-0), Kevin Valderrama en el 428 (9 puntos, 3-5-0) y sebastian villada en el 563 (6 puntos, 2-6-0).

Top 10 – Master VGC (Día 1)

Posición Jugador País Puntos Récord 1 Kandai Nagatome Japón 24 8-0-0 2 Louis Markl Alemania 24 8-0-0 3 Federico Camporesi Italia 21 7-1-0 4 Chase Matteo Estados Unidos 21 7-1-0 5 Tomoyuki Yoshimura Japón 21 7-1-0 6 Kian Campbell Estados Unidos 21 7-1-0 7 Thiago Barbosa Brasil 21 7-1-0 8 Louis Fontvieille Francia 21 7-1-0 9 Yuma Kinugawa Japón 21 7-1-0 10 Jordi Casado Rejas España 21 7-1-0

Senior JCC: resultados del día 1 y posiciones de los jugadores colombianos

La categoría Senior del Juego de Cartas Coleccionables (JCC) reunió a 310 jugadores en un formato de seis rondas durante el viernes. Colombia contó con cinco participantes y su actuación más destacada estuvo a cargo de Jose Roberto R., quien finalizó dentro del Top 10 de la clasificación general al ubicarse en la posición 10 con 15 puntos (récord de 5-1-0). Sin embargo, debido a que el puntaje de clasificación en esta división se estableció a partir de los 16 puntos, ni Jose Roberto R. ni el resto de la delegación colombiana avanzaron al segundo día. Los demás colombianos en competencia fueron Juan Esteban L. en el puesto 85 (10 puntos, 3-2-1), Leonel Isacc T. en el 98 (10 puntos, 3-2-1), Mateo A. en el 199 (7 puntos, 2-3-1) y Juan G. en el 235 (6 puntos, 2-4-0).

Top 10 – Senior JCC (Día 1)

Posición Jugador País Puntos Récord 1 Emma Z. Argentina 18 6-0-0 2 Bennett H. Canadá 16 5-0-1 3 Oliver M. Reino Unido 16 5-0-1 4 Gaspar Eduardo F. Chile 16 5-0-1 5 Lucas S. Brasil 16 5-0-1 6 Drake Z. Australia 16 5-0-1 7 remi I. Estados Unidos 16 5-0-1 8 Yuri W. Brasil 15 5-1-0 9 Audrey B. Estados Unidos 15 5-1-0 10 Jose Roberto R. Colombia 15 5-1-0

Junior JCC: resultados del día 1 y posiciones de los jugadores colombianos

En la división Junior de JCC participaron 229 competidores a lo largo de seis rondas. Colombia tuvo un único representante: Martín Guillermo G., quien cerró la jornada en la posición 27 de la tabla general tras sumar 13 puntos con un récord de 4 victorias, 1 derrota y 1 empate (4-1-1). A pesar de ubicarse entre los 30 mejores del torneo, Martín Guillermo no logra continuar en el segundo día de competencia, ya que, sólo avanzaron a la siguiente fase los jugadores que alcanzaron los 16 puntos o más.

Top 10 – Junior JCC (Día 1)

Posición Jugador País Puntos Récord 1 Kenji O. Estados Unidos 18 6-0-0 2 Benny H. Estados Unidos 18 6-0-0 3 Lorenzo D. Brasil 18 6-0-0 4 David Lucca T. Brasil 16 5-0-1 5 Lucas T. Estados Unidos 15 5-1-0 6 Theo Y. Estados Unidos 15 5-1-0 7 Guilherme F. Brasil 15 5-1-0 8 Minoru H. Australia 15 5-1-0 9 Camden W. Estados Unidos 15 5-1-0 10 Hector P. México 15 5-1-0

Master JCC: resultados del día 1 y posiciones de los jugadores colombianos

La categoría Masters de JCC registró 2.646 jugadores en la tabla oficial (2.647 inscritos iniciales) y contó con 30 representantes de Colombia en la jornada del viernes. De acuerdo con los puntajes en verde de la clasificación, siete jugadores colombianos lograron avanzar al segundo día de competencia: Harold Olivera, Hamlet Figueroa, Juan Jose Madrigal, jonatan torres, Carlos Pabón, Juan Jose Jimenez Solis y Jorge Daniel Carrillo Henao. A continuación se detallan las posiciones de todos los competidores colombiano en LAIC 2027:

Posición Jugador Puntos Récord Estado 112 Harold Olivera 18 6-2-0 Clasificado 189 Hamlet Figueroa 17 5-1-2 Clasificado 307 Juan Jose Madrigal 16 5-2-1 Clasificado 334 jonatan torres 16 5-2-1 Clasificado 408 Carlos Pabón 16 5-2-1 Clasificado 461 Juan Jose Jimenez Solis 16 5-2-1 Clasificado 474 Jorge Daniel Carrillo Henao 16 5-2-1 Clasificado 559 Juan Diego Marin Rodriguez 15 5-3-0 Eliminado 562 Roberto Rueda 15 5-3-0 Eliminado 636 Luis Chen 14 4-2-2 Eliminado 675 Elder Rafael Sarmiento Mar… 14 4-2-2 Eliminado 700 Juan Bonilla 14 4-2-2 Eliminado 716 Alejandro Rico 13 4-3-1 Eliminado 805 Alejandro Herrera Orejuela 13 4-3-1 Eliminado 1067 Juan José Giraldo Zapata 12 4-4-0 Eliminado 1122 Juan Lozano 12 4-4-0 Eliminado 1166 Federico mesa perez 11 3-3-2 Eliminado 1259 Alejandro Rivera 11 3-3-2 Eliminado 1311 Juan sebastian Caballero 11 3-3-2 Eliminado 1400 Andres Felipe Gomez Parada 10 3-4-1 Eliminado 1579 Alejandro Cabeza 9 2-3-3 Eliminado 1643 Daniel Mauricio Valencia M… 9 3-5-0 Eliminado 1750 Evelyn Bonett 8 2-4-2 Eliminado 1800 alejandra obando 8 2-3-2 Eliminado 2178 Samuel Seidel 5 1-3-2 Eliminado 2243 Paula Andrea Castellanos S… 4 1-6-1 Eliminado 2390 DAVID PUERTA PEREZ 3 1-3-0 Eliminado 2531 gedison colorado ortiz 0 0-1-0 Eliminado 2646 Juan Merchan 0 0-4-0 Eliminado

Top 10 – Master JCC (Día 1)

Posición Jugador País Puntos Récord 1 Elijah Smart Australia 24 8-0-0 2 Lucca Machado Brasil 24 8-0-0 3 Vinícius fernandez Brasil 24 8-0-0 4 Murilo Mercadante Brasil 24 8-0-0 5 Arthur Sossai Brasil 22 7-0-1 6 Fabrizio Inga Silva Perú 22 7-0-1 7 Hivan Ferreira Brasil 22 7-0-1 8 Damian Fernandez Urroz Argentina 22 7-0-1 9 Martín Hödar Salazar Chile 22 7-0-1 10 William Hwang Estados Unidos 22 7-0-1

Pokémon GO: resultados del día 1 y posiciones de los jugadores colombianos

En el torneo de Pokémon GO del LAIC 2027, por Colombia participaron: Nicolaas9810, JOSHUABOTERO, Amidamaruna, Sbastian1188, jdargumedor, Dasnaive94, C9Snow, CRX_22, IanAvellaneda07 y EmiliGarcia05. Ninguno de estos jugadores lograron clasificar al Final Stage.

Clasificados Final Stage del torneo de Pokémon GO en LAIC 2027

Llave de ganadores

LNDsBernardo

ColinSix

Doonebug97

PvpDavid07

DvsDanielSMB

12Vitorello

Reis2Occasion

JavierC2182

PedrooAnanias

Paulasha97

NiteTimeClasher

LNDsRangef

Nezabethan

Maraujo15

kultje00

LNDsAureo

Llave de perdedores

Sceptileice25

OutOfPoket

Andycobe

GranlloAM

Inadequance

Emil0xXx

Arrohh

MEweedle

LNDsKurlash

joqqs13

GanDokZ

memiGRR

xShadowSatoshi

Stonecollection

Zzwellous

Vía: Challonge, Pokedata