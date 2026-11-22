Durante el segundo día del Campeonato Internacional Pokémon de Latinoamérica 2027 (LAIC) en São Paulo, Brasil, se definieron las instancias finales de varias categorías tras los cuadros de eliminación directa: en Senior JCC avanzaron a la final el colombiano Jose Roberto R. y Oliver M.; en Junior JCC clasificaron a la definición Kenji O. y Lucas T.; en Master VGC aseguraron su pase a la final Masahiro Taoka y Emilio Forbes. Adicionalmente, a medida que se desarrollaban las primeras finales, algunas categorías de VCG y de JCC definieron los finalistas que faltaban. Así que, a continuación, les contaremos todos los resultados de los Top 8 de los diferentes torneos que se desarrollaron en el Campeonato Internacional Pokémon de Latinoamérica (LAIC) 2027.

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Resultados y Top 8 del torneo de Pokémon GO en LAIC 2027

En el torneo de Pokémon GO del LAIC 2027, OutOfPoket se consagró en el primer lugar con un récord de 10-0, seguido en el segundo puesto por NiteTimeClasher (4-2) y en el tercero por PvpDavid07 (3-2). La tabla final de los ocho mejores competidores quedó distribuida de la siguiente manera:

OutOfPoket (Récord: 10-0) NiteTimeClasher (Récord: 4-2) PvpDavid07 (Récord: 3-2) 12Vitorello (Récord: 3-2) Doonebug97 (Récord: 4-2) kuifje00 (Récord: 2-2) Colin6ix (Récord: 2-2) GanDokZ (Récord: 4-1)

Resultados y Top 8 del torneo de Pokémon JCC – categoría junior en LAIC 2027

La categoría Junior de JCC completó su Top 8 con Lucas T. (Estados Unidos) encabezando la tabla en puntos y Kenji O. (Estados Unidos) en la segunda casilla con el mayor número de victorias (12-1-1). A continuación se presenta el Top 8 de la división con su país, puntaje y récord:

Lucas T. — Estados Unidos (34 pts, Récord: 11-2-1) Kenji O. — Estados Unidos (37 pts, Récord: 12-1-1) Benny H. — Estados Unidos (29 pts, Récord: 9-2-2) Arissa W. — Canadá (28 pts, Récord: 9-3-1) David Lucca T. — Brasil (27 pts, Récord: 8-1-3) Minoru H. — Australia (26 pts, Récord: 8-2-2) Pedro L. — Estados Unidos (25 pts, Récord: 8-3-1) Asher D. — Australia (25 pts, Récord: 8-3-1)

Resultados y Top 8 del torneo de Pokémon JCC – categoría senior en LAIC 2027

En la categoría Senior de JCC, Oliver M. (Reino Unido) y el colombiano Jose Roberto R. lideraron el Top 8 con 37 puntos cada uno, alcanzando ambos la instancia final tras sus respectivos recorridos en el cuadro eliminatorio. La actuación de Jose Roberto R. (12-2-1) marca un hito para Colombia al ser la primera vez que un jugador del país llega a estas instancias decisivas en el torneo. El Top 8 de Senior JCC quedó conformado así:

Oliver M. — Reino Unido (37 pts, Récord: 11-0-4) Jose Roberto R. — Colombia (37 pts, Récord: 12-2-1) Lucas N. — Estados Unidos (31 pts, Récord: 10-3-1) Gaspar E. — Chile (31 pts, Récord: 10-3-1) Emma Z. — Argentina (31 pts, Récord: 10-2-1) remi I. — Estados Unidos (29 pts, Récord: 9-2-2) Gaspar Eduardo F. — Chile (28 pts, Récord: 9-3-1) Arthur M. — Brasil (28 pts, Récord: 9-3-1)

Imagen de José Roberto R. con el trofeo que lo acredita como el subcampeón del torneo.

Resultados y Top 8 del torneo de Pokémon JCC – categoría master en LAIC 2027

En la categoría Master de JCC, el brasileño Vinícius fernandez se coronó campeón tras finalizar en el primer lugar de la clasificación con 47 puntos y un récord de 15-1-2, superando en la definición al argentino Damian Fernandez Urroz, quien ocupó el segundo puesto con 43 puntos (14-3-1). El Top 8 definitivo de la división quedó conformado de la siguiente manera:

Vinícius fernandez — Brasil (47 pts, Récord: 15-1-2) image_aaa4c4.png Damian Fernandez Urroz — Argentina (43 pts, Récord: 14-3-1) image_aaa4c4.png Owyn Kamerman — Países Bajos (43 pts, Récord: 14-2-1) image_aaa4c4.png Makani Tran — Estados Unidos (40 pts, Récord: 13-3-1) image_aaa4c4.png Murilo Mercadante — Brasil (39 pts, Récord: 13-3-0) image_aaa4c4.png Fabrizio Inga Silva — Perú (38 pts, Récord: 12-2-2) image_aaa4c4.png Calvin Connor — Estados Unidos (37 pts, Récord: 12-3-1) image_aaa4c4.png Yoann Barszezak — Francia (37 pts, Récord: 12-3-1) image_aaa4c4.png

Resultados y Top 8 del torneo de Pokémon VGC – categoría junior en LAIC 2027

Nota: La final aún no ha empezado y esta nota se irá actualizando a medida que se desarrolle.

En el reporte parcial suministrado de Junior VGC, los finalistas aún no aparecen definidos (TBD) y se encuentran en disputa las semifinales (Top 4) entre James C. (Estados Unidos) e IZHAQ H. (Francia), por un lado, y Magnus K. (Dinamarca) y Cameron C. (Estados Unidos), por el otro.

Resultados y Top 8 del torneo de Pokémon VGC – categoría senior en LAIC 2027

Nota: La final aún no ha empezado y esta nota se irá actualizando a medida que se desarrolle.

Los finalistas aún no están definidos (TBD) y el cuadro mantiene avances hacia el Top 8 con jugadores como Joshua R. (Estados Unidos), ISMAEL H. (Francia), Charlie K. (Estados Unidos), Leland S. (Estados Unidos), Francisco L. (Brasil) y Kira F. (Estados Unidos).

Resultados y Top 8 del torneo de Pokémon VGC – categoría master en LAIC 2027

Nota: La final aún no ha empezado y esta nota se irá actualizando a medida que se desarrolle.

La final de Master VGC será disputada por Masahiro Taoka (Japón) y Emilio Forbes (Estados Unidos), quienes aseguraron su lugar en el duelo por el título tras avanzar por sus respectivas ramas del cuadro eliminatorio.