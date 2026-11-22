Ayer vimos a siete colombianos clasificados al segundo día del Campeonato Internacional Pokémon de Latinoamérica 2027 (LAIC) en Master JCC, y hoy conoceremos cómo les fue a ellos y a los demás competidores en esta nueva jornada.

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Según reporta nuestro corresponsal en Brasil, uno de los grandes cambios de esta edición fue el traslado del recinto ferial de Expo Center Norte a Distrito Anhembi. Aunque el nuevo espacio es mucho más grande, se percibe menos asistencia general que ayer en el evento, pero con gran afluencia en los side events y mucha emoción en las competiciones.

Master VGC: resultados del segundo día

En la división Master de VGC se desarrolló el cuadro eliminatorio de Top Cut a partir de los octavos de final (Top 16) hasta definir los dos finalistas del certamen. Por la parte superior del cuadro, Masahiro Taoka (Japón) avanzó desde el Top 16 tras superar a Rohan Muthukumar, venció a Kandai Nagatome en el Top 8 y derrotó a Samuel Pereira en el Top 4 para asegurar su puesto en la final. Por el lado inferior, Emilio Forbes (Estados Unidos) avanzó en el Top 16 y superó a Daniel Núñez en el Top 8 y venció a Yuma Kinugawa en el Top 4. De esta manera, Masahiro Taoka y Emilio Forbes disputarán la gran final de la categoría.

Toda la acción del segundo día del LAIC 2027 —categoría Master VCG— se puede ver en el archivo.

Senior VGC: resultados del segundo día

La categoría Senior de VGC disputó su cuadro de eliminación directa desde el Top 16 con avances parciales registrados hasta el Top 8. Joshua R. (Estados Unidos) avanzó al Top 8 tras superar su llave de Top 16. En la parte media del cuadro, ISMAEL H. (Francia) y Charlie K. (Estados Unidos) quedaron emparejados en el Top 8, mientras que Leland S. (Estados Unidos) y Francisco L. (Brasil) se enfrentarán en su respectiva llave de Top 8. En la parte inferior, Kira F. (Estados Unidos) avanzó al Top 8 y espera rival del cruce entre Joaquin R. y Eder Ulises Z.

Junior VGC: resultados del segundo día

Por otro lado en Junior de VGC el cuadro eliminatorio comenzó en el Top 8 y avanzó hasta dejar definidos los cruces de Top 4 en el segundo día del LAIC 2027. Por el lado superior del cuadro, James C. (Estados Unidos) e IZHAQ H. (Francia) avanzaron al Top 4 tras sus cruces de Top 8. Por el lado inferior, Magnus K. (Dinamarca) y Cameron C. (Estados Unidos) también aseguraron su pase al Top 4. Las finales permanecen pendientes de definición (TBD).

Master JCC: resultados del segundo día

En Master JCC se disputó la fase eliminatoria del Top Cut desde el Top 16 hasta las instancias decisivas. El colombiano Juan Jose Madrigal compitió en el Top 16 frente a Fabrizio Inga Silva, quien avanzó al Top 8 en esa llave. En el desarrollo parcial del cuadro, Owyn Kamerman avanzó al Top 8 y quedó emparejado en Top 4 frente a Vinícius fernandez (Brasil), quien superó a Yoann Barszezak en Top 8. Por la otra rama, Damian Fernandez Urroz (Argentina) avanzó tras vencer a Fabrizio Inga Silva en Top 8 y a Makani Tran en Top 4, asegurando su presencia en la final.

Las partidas de esta categoría se pueden revivir en el archivo del Campeonato Internacional Pokémon de Latinoamérica 2027.

Senior JCC: resultados del segundo día

Izquierda, José Roberto R de Colombia y derecha Oliver M de Reino Unido, los cuales se volverán a enfrentar en la final de la categoría Senior JCC.

La división Senior de JCC disputó su Top Cut desde el Top 16 hasta definir los jugadores que se enfrentarán en la gran final. El jugador colombiano José Roberto R. tuvo una gran participación en el cuadro eliminatorio. Y que, avanzó en el Top 16, superó a Arthur M. en el Top 8 y venció a Lucas N. en el Top 4 para instalarse en la final. Su rival por el título será Oliver M. (Reino Unido), quien avanzó desde el Top 16 tras vencer a Gaspar Eduardo F. en el Top 8 y a Gaspar E. en el Top 4. Según lo informado por nuestro corresponsal, la categoría Senior no cuenta con transmisión oficial en stream. Cabe resaltar que estos dos jugadores ya se habían enfrentado en las primeras fases del torneo.

Junior JCC: resultados del segundo día

En la categoría Junior de JCC el Top Cut inició desde el Top 16 hasta dejar conformada la final del torneo. Por la parte superior del cuadro, Kenji O. (Estados Unidos) superó a Pedro L. en Top 8 y a Benny H. en Top 4 para clasificar a la final. Por la parte inferior, Lucas T. (Estados Unidos) avanzó tras vencer a Asher D. en Top 8 y a Arissa W. en Top 4, convirtiéndose en el rival de Kenji O. en la definición por el campeonato.

Pokémon GO: resultados del segundo día

El torneo de Pokémon GO continuó su cuadro de doble eliminación en el segundo día hasta definir los cruces programados para la jornada del domingo. En la llave superior, PvpDavid07 (tras vencer 2-0 a 12Vitorello en Round 3) y NiteTimeClasher (tras vencer 2-0 a kultje00 en Round 3) se enfrentarán el domingo en el cruce previo a la final. Por el lado de los perdedores, OutOfPoket avanzó hasta Losers Round 7 (superando 2-0 a 12Vitorello) y quedó a la espera en el cruce programado para el domingo frente al perdedor del duelo entre PvpDavid07 y NiteTimeClasher.

¿Dónde ver y a qué horas inician las finales de los torneos en el tercer día del Campeonato Internacional Pokémon de Latinoamérica 2027 (LAIC)?

Las finales del tercer día (Championship Sunday) del Campeonato Internacional Pokémon de Latinoamérica 2027 (LAIC) se disputarán este domingo 22 de noviembre de 2026 en São Paulo, Brasil, y podrán seguirse en vivo a través de los canales oficiales de Pokémon en YouTube y Twitch. La transmisión oficial comenzará a las 6:45 a. m. (hora de Colombia) (5:45 a. m. de México y 8:45 a. m. de Argentina), dando paso al inicio de las competencias a partir de las 7:00 a. m. COT según el siguiente cronograma:

Competición Colombia México Argentina Pokémon GO 7:00 a. m. 6:00 a. m. 9:00 a. m. JCC Pokémon (TCG) 9:00 a. m. 8:00 a. m. 11:00 a. m. Videojuegos Pokémon (VGC) 12:30 p. m. 11:30 a. m. 2:30 p. m.

Vía: Challonge, Pokedata