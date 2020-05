Reyes Free Fire: entrevistamos a ZenCardenas, el rey de Colombia

Entre el 20 y el 26 de abril, 4.000 jugadores colombianos compitieron entre sí para definir quién es el mejor en Free Fire. Tras cinco rondas de arduos combates, un jugador fue coronado rey. Con un puntaje de 80 tras lograr ocho ‘kills’ durante la gran final, David Antonio Cárdenas Díaz —mejor conocido como ZenCardenas, uno de los miembros más recientes del clan LosZens— fue reconocido como digno de ser el rey de Free Fire en Colombia.

ZenCardenas no solo tuvo el honor de ser el primer ganador del torneo en línea Reyes Free Fire —que todavía sigue en progreso, cabe recordar—, sino que fue ganador de un premio en efectivo de 1.000 dólares estadounidenses. ¡Una recompensa digna de un monarca!

Ahora, con la ayuda de Garena, GamerFocus tuvo la oportunidad de entrevistar al rey del ‘Battle Royale’ para móviles en Colombia. Además de entrevistarlo sobre su desempeño en las primeras tres rondas del torneo, la semifinal y la final —la cual pueden ver completa siguiendo este enlace—, GamerFocus lo interrogó sobre sus estrategias para ganar el torneo.

Sin más preámbulos, he aquí las preguntas y respectivas respuestas.

¿Cómo fue su proceso mental a lo largo de las cinco rondas del torneo? ¿Qué pensaba al saber que estaba compitiendo frente a otros miles de colombianos?

Lo primero que me pregunté fue «¿quiénes serán los mejores?». Al fin y al cabo, al principio la mayoría consistía en jugadores que no son conocidos en el ámbito competitivo.

Esa incertidumbre hizo que estuviera nervioso y emocionado. A esto último también contribuyó el hecho de que las primeras dos rondas consistían de una partida, por lo que cualquier error podía costarme la clasificación. Al final decidí tomarlo con calma como en los torneos. Creo que funcionó, ya que terminé dentro del top 3 en las primeras dos rondas.

La tercera ronda fue una bolsa mixta, incluso cuando me propuse a ir con toda. Quedé de primero en la primera partida, pero en la segunda no me fue tan bien. Esta se ambientó en Kalahari, un mapa con el que no tenía experiencia. Era la primera vez que competía ahí.

Siento que me excedí en confianza durante la semifinal. No me fue terrible, pero perdí muchas oportunidades para mantenerme en la cima. Eso hizo que me pusiera nervioso cuando llegó la quinta y última ronda. Sin embargo, también me ayudó a no confiarme demasiado.

A pesar de eso, en ese entonces sentía que no me estaba yendo tan bien. En las primeras dos partidas quedé bien posicionado y en la tercera terminé de segundo, pero en la última no acabé en una posición tan favorable: quedé de cuarto, pero no hice bajas. Apenas perdí, apagué y me quedé en mi habitación esperando los resultados. Ya que no estaba pendiente del puntaje, creía que Golden había ganado. Por supuesto, me llevé una gran sorpresa al enterarme de que había quedado en primer lugar por las ‘kills’ acumuladas en las rondas anteriores.

De hecho, he de confesar que no sabía que había un premio en efectivo para el ganador.

Golden (Denis Galofre Medina), el jugador que quedó en segundo lugar, por poco se hizo con la corona. Un error de su parte y Golden fácilmente habría ganado. ¿Qué opina sobre él y Ozpina (Miguel Angel Ospina Henao), el jugador que quedó en tercer lugar?

Golden es un jugador excelente, pero siento que desaprovechó su posición en el torneo. Al fin y al cabo, tenía más puntos por posición y ‘kills’. En cuanto a Ozpina, creo que su disposición más estratégica terminó perjudicándolo al final. Evitaba enfrentamientos innecesarios y priorizaba el posicionamiento. Desafortunadamente, en Reyes Free Fire eso no era todo.

¿Durante Reyes Free Fire aplicó una estrategia general o se adaptó a lo que sucedía?

En las primeras tres rondas jugué de forma muy estratégica, pero en la semifinal sí me fui a lo loco. En la final decidí ser más ofensivo: mantenerme en el top 3 capturando zonas y batallar a todo aquel que se acercara. Sin embargo, ese plan tampoco salió a la perfección.

En la primera partida me fue bien, pero en la segunda me sentí acorralado. En la tercera quería ir por Golden, pero no sabía dónde estaba. Por fortuna, terminé de segundo. En la última me fue terrible. Estuve muy a la defensiva. Una vez se acabó el escudo, Golden fue a por mí.

¿Está dispuesto a defender su nuevo título como Rey de Free Fire de Colombia en una futura edición de Reyes Free Fire u otro evento competitivo?

Por supuesto. Jugaré al 100% para estar a la altura del título y defenderlo. Afortunadamente, tengo tiempo para practicar —dada la actual cuarentena— y un nuevo portátil para jugar.

¿Qué recomienda para los interesados en jugar Free Fire de forma competitiva?

Lo más importante es jugar con calma y adaptarse a lo que esté pasando. Algunas veces toca entender que las ‘kills’ son lo de menos. Ofrezco los siguientes consejos:

Siempre busquen ‘loot’.

Eviten enfrentamientos a campo abierto.

Jueguen con la geografía del mapa.

Free Fire está disponible en dispositivos móviles Android y iOS. De estar interesado en participar en Reyes Free Fire, recomendamos seguir este enlace. Eso sí, aconsejamos revisar las fechas de inscripción. No puedes participar si eres de Colombia o Estados Unidos.