SNK premios millonarios para los torneos de KOF XV, Fatal Fury: City of the Wolves y Samurai Shodown

Un día antes del lanzamiento oficial de Fatal Fury: City of the Wolves, nos enteramos que el torneo de juego en SNK World Championship 2025 tendrá una bolsa de premios de $2.500.000 USD. Ahora, la desarrolladora japonesa ha revelado que este apoyo monetario no solo será para todos los SNK World Championship 2025 y algunos de los eventos que tendrán cupos para que los jugadores clasifiquen a los mundiales de KOF XV, Fatal Fury: City of the Wolves y Samurai Shodown.

¿Cuáles son los premios de todos los torneos del SNK World Championship 2025?

Toda la información sobre este anuncio, la encuentran en el siguiente enlace.

Por el momento, se desconoce cuándo se llevará a cabo el SNK World Championship 2025. Sin embargo, SNK ya ha confirmado la bolsa de premios de los tres torneos que conformarán el mundial de juegos de SNK.

Premios de los torneos del SNK World Championship 2025:

Fatal Fury: City of the Wolves ( reseña ): $2.500.000 USD, de los cuales un millón quinientos será para el campeón.

( ): $2.500.000 USD, de los cuales un millón quinientos será para el campeón. The King of Fighters XV ( reseña ): $1.000.000 USD, de los cuales quinientos mil serán para el campeón.

( ): $1.000.000 USD, de los cuales quinientos mil serán para el campeón. Samurai Shodown (reseña): $500.000 USD, de los cuales doscientos cincuenta mil serán para el campeón.

Adicionalmente, SNK reveló que este apoyo se extenderá a dos de los eventos con cupos para SNK World Championship 2025. Estos eventos son Brussels Challenge —que se llevará a cabo el 15 de mayo en la capital de Bélgica— y Combo Breaker —el cual está programado para este 23, 24 y 25 de mayo en Illinois, Estados Unidos—.

Fatal Fury: City of the Wolves : Combo Breaker: bolsa de premios de $24.000 USD de los cuales $3.000 USD para cada uno de los jugadores que lleguen al Top 8. Brussels Challenge: bolsa de premios de $16.000 USD. $2.000 USD serán para cada uno de los jugadores que lleguen al Top 8.

: The King of Fighters XV : Combo Breaker: bolsa de premios de $10.000 USD Brussels Challenge: bolsa de premios de $7.500 USD

: Samurai Shodown : Combo Breaker: bolsa de premios de $7.500 USD Brussels Challenge: bolsa de premios de $5.000 USD

:

Fuente: cuenta oficial de SNK en X, antes, Twitter