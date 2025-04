SNK World Championship 2025: Fatal Fury: City of the Wolves tendrá más de 2 millones de dólares en premios

El lanzamiento oficial de Fatal Fury: City of the Wolves será el jueves 24 de abril. Este lanzamiento marca el regreso de la primera serie de juegos de pelea de SNK después de una ausencia de 26 años y SNK piensa sacar literalmente la casa por la ventana. Esto debido a que, la desarrolladora japonesa ha anunciado que el torneo mundial de Fatal Fury: City of the Wolves, el cual se celebrará bajo el marco del SNK World Championship 2025 tendrá una bolsa de premios sin precedentes en la historia de la comunidad de los juegos de pelea.

¿Cuál es la bolsa de premios que tendrá el torneo mundial de Fatal Fury: City of the Wolves y cuánto ganará el campeón?

El premio en pesos colombianos del mundial de Fatal Fury: City of the Wolves es de diez mil setecientos cincuenta y cinco millones seiscientos veinticinco mil COP.

El torneo de Fatal Fury: City of the Wolves contará con un premio total de $2.500.000 de dólares, distribuidos entre las diferentes etapas de la competencia, incluyendo los torneos clasificatorios y la gran final. El campeón del torneo principal de Fatal Fury: City of the Wolves se llevará un premio de $1.500.000 dólares. Esta cifra destaca como la más alta en la historia de los juegos de pelea. Esto resalta la importancia que SNK le otorga al regreso de la franquicia y su incursión en la escena competitiva. SNK espera que el atractivo del premio impulse la participación de jugadores de alto nivel, elevando el nivel de competencia.

SNK aún no ha revelado los detalles específicos sobre la distribución completa de los premios a lo largo de las diferentes etapas del torneo. Se espera que esta información, junto con las fechas y ubicaciones de los clasificatorios, se anuncie en el futuro cercano.

Fuente: comunicado de prensa de SNK