SNK World Championship 2025: resultados y campeones de KOF XV, Fatal Fury, Samurai Shodown y Art of Fighting

Este fin de semana se ha llevado a cabo en Dreamhack Atlanta el SNK World Championship 2025, el cual enfrenta a los mejores jugadores del mundo de Fatal Fury: City of the Wolves, The King of Fighters XV, Samurai Shodown y Art of Fighting 3: The Path of the Warrior por una bolsa de premios de cuatro millones de dólares. La acción del SNK World Championship 2025 inició desde el viernes y algunos jugadores de Colombia estuvieron en diferentes etapas del torneo. Sin embargo, solo RocklandKyo de la ciudad de Bogotá, quien se clasificó en el CEOTAKU VIII del 2024, logro llegar al puesto 13 en el torneo de The King of Fighters XV del SNK World Championship 2025.

A continuación, les compartimos el enlace oficial para ver las finales e iremos actualizando este artículo a medida que se conozcan los resultados y campeones de los torneos del SNK World Championship 2025.

Resultados del torneo (Top 8) de Fatal Fury: City of the Wolves en SNK World Championship 2025

Llave de ganadores

T1|ZJZ (Hotaru) vs. Reject|Laggia (Hotaru) Llave de perdedores

Falcons|Xiaohai (Hotaru) vs. ZEDI|Lokof (Marco)

DFM|Go1 (Kain, Marco) vs. Mi2ha4 (Hotaru) 7. Falcons|E.T. (Hokutomaru)

7. Dany «El Maza» (Billy)

Resultados del torneo (Top 8) de The King of Fighters XV en SNK World Championship 2025

Gran final

Falcons|Xiaohai (Billy, Benimaru, Isla | Yashiro, Benimaru, Isla)

vs. Comitê|Lauyagami (Ángel, Hinako, Chizuru)

3 4. Comitê|Kaiser666 (Ryo, Kyo, Terry) 5. Sanwa|M’ (Yashiro, Benimaru, Isla)

5. CR|MadKOF (Sylvie, Heidern, Goenitz | Others)

7. Sanwa|Shounen (Yashiro, Benimaru, Isla)

7. Falcons|Mok (Shun’ei, Duo Lon, Kukri)

Resultados del torneo (Top 8) de Samurai Shodown en SNK World Championship 2025

1. Masaton (Kazuki)

2. Nishi no Yuu (Genjuro)

3. Reject|Score (Hibiki)

4. DG|Cipher (Baiken, Warden)

5. Nicebal (Sogetsu, Iroha, Gongsun Li, Mina)

5. Watanabe Shachou (Kazuki, Baiken, Hanzo)

7. Yuu (Yashamaru)

7. Okkun (Shizumaru, Mina, Baiken)

Resultados del torneo (Top 8) de Art of Fighting 3: The Path of the Warrior en SNK World Championship 2025

Llave de ganadores

LUCY|Sou (Rody) Llave de perdedores

ACG|ArcadeGameCalifornia (Ryo, Lenny) vs. Emujima (Wang-Koh-San) 4. DFM|Go1 (Lenny)

5. KojiKOG (Rody, Wang-Koh-San)

5. VIT|K-Top (Rody)

7. WBG|Diaphone (Kasumi, Rody)

7. Strawberry (Rody)

Fuente: SNK