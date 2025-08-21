Esports

Sony ha vendido su parte de EVO y pasa a ser el patrocinador global del evento

NODWIN Gaming es la empresa que le ha compado a Sony su parte de las acciones de Evolution Championship Series (EVO).

Sony Interactive Entertainment (SIE) ha vendido su participación en la franquicia de eventos de juegos de pelea, Evolution Championship Series (EVO), a NODWIN Gaming. Cabe resaltar, que esta compañía ya tenía un respaldo significativo de Sony Group Corporation, la empresa matriz de PlayStation.

¿Qué significa esto para el futuro de EVO?

A pesar de la venta, SIE mantendrá un fuerte compromiso con el evento. Esto debido a que se convertirá en un nuevo patrocinador global de EVO hasta 2028. Adicionalmente, la compañía japonesa continuará apoyando a la comunidad de juegos de pelea a través de su plataforma de PlayStation Tournaments. Phil Rosenberg, de SIE, explicó que el objetivo de la adquisición original de EVO en 2021 fue impulsar el crecimiento de la comunidad y destacar el talento de los jugadores a nivel mundial. Ahora, como patrocinadores, esperan seguir apoyando la expansión global del evento.

Por otro lado, Akshat Rathee —cofundador de NODWIN Gaming— aseguró que su compañía honrará el legado del equipo original de EVO. Su objetivo es continuar el trabajo de SIE y abrir nuevas oportunidades para una nueva generación de jugadores. Además, Qiddiya, empresa que se unió como socio global en 2024, ha anunciado una inversión en RTS, el operador de EVO, y ha extendido su colaboración con el evento hasta 2027. Stuart Saw, CEO de RTS, afirmó que esta asociación fortalecerá el futuro del evento, impulsando un crecimiento significativo y creando nuevas conexiones dentro de la comunidad de juegos de lucha. Se espera conocer más información en el próximo evento de EVO, el cual se llevará acabo en Niza, Francia

¿Cuándo es EVO Francia 2025?

Si se preguntan cuándo y dónde será EVO Francia 2025, no se preocupen. Ya que, EVO Francia 2025, el primer Evolution Championship Series que se celebra en Europa, se llevará a cabo del 10 al 12 de octubre de 2025 en el Palacio de Exposiciones de Niza.

Lista de torneos oficiales de EVO Francia 2025

Ya sabemos cuándo es EVO Francia 2025. Así que es momento de conocer la alineación de torneos principales, en los cuales se podrán participar. La selección de torneos oficiales de EVO Francia 2025 es encabezada con franquicias clásicas como Street Fighter y Tekken. Luego sigue un grupo de tres juegos de franquicias de juegos desarrollados por Arc System Works. Finalmente, EVO Francia 2025 tendrá entre sus torneos principales al juego de SNK Fatal Fury: City of the Wolves.

Lista de torneos oficiales:

  • Street Fighter 6 (reseña)
  • Tekken 8 (reseña)
  • Guilty Gear Strive (reseña)
  • Dragon Ball FighterZ (reseña)
  • Granblue Fantasy Versus: Rising
  • Fatal Fury: City of the Wolves (reseña)
  • Hunter x Hunter: Nem Impact
Fuente: EVO

