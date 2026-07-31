Street Fighter 6 en EWC 2026: calendario y resultados de la fase de grupos día 2 del torneo

La fase de grupos del torneo de Street Fighter 6 en la Esports World Cup (EWC) 2026 reúne a 32 destacados competidores de todo el mundo en París, Francia. Con una bolsa de premios de $1,000,000 USD y tras definirse los seis cupos del clasificatorio (LCQ), el evento arranca en formato de doble eliminación el miércoles 29 de julio.

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¿Cuáles son los grupos y enfrentamientos del Round 1 de la fase de grupos del torneo de Street Fighter 6 en EWC 2026?

Foto de los clasificados a la fase de grupos por el LCQ.

Los competidores quedaron distribuidos en cuatro grupos (AA, BB, CC y DD) para disputar los cuartos de final del Upper Bracket en la primera ronda. A continuación, verán cuáles son los integrantes de los grupos y sus primeros enfrentamientos en el Round 1 de la fase de grupos del torneo de Street Fighter 6 en EWC 2026.

Resultados del Grupo A de la segunda fase de grupos del torneo de Street Fighter 6 en Esports World Cup 2026

Posición Jugador / Equipo Estado en el Torneo Personajes Utilizados 1° Puesto ONIC|Booce Lee Clasificado a las Finales Terry 2° Puesto WBG|MenaRD Clasificado a las Finales Blanka, Mai 3° Puesto Reject|Hinao Clasificado a las Finales Sagat, Ryu 4° Puesto SBI|Hibiki Clasificado a las Finales Lily 5° Puesto (empate) FAV|Moke Eliminado Chun-Li, Mai 5° Puesto (empate) CR|DualKevin Eliminado Rashid 7° Puesto (empate) Varrel|Tokido Eliminado JP 7° Puesto (empate) Heretics|Lexx Eliminado Guile

El Grupo A de la 2ª Fase vio una actuación sólida de ONIC|Booce Lee, quien se quedó con el primer puesto tras vencer limpiamente a Tokido (3-0) y sellar su pase en una reñida serie de clasificación ante Hibiki por 3-2. El dominicano WBG|MenaRD amarró la segunda posición con absoluta autoridad al derrotar a Lexx por 3-0 y asegurar el billete a la gran final venciendo a Moke por 3-1. Por su parte, Reject|Hinao completó una impresionante remontada desde el cuadro inferior para quedarse con el tercer cupo, eliminando primero a Tokido (3-2) y ganando un agónico combate decisivo contra Moke por 3-2.

Resultados del Grupo B de la segunda fase de grupos del torneo de Street Fighter 6 en Esports World Cup 2026

Posición Jugador / Equipo Estado en el Torneo Personajes Utilizados 1° Puesto KRX|Leshar Clasificado a las Finales Ed, Akuma 2° Puesto Saishunkan|Kobayan Clasificado a las Finales Zangief 3° Puesto Falcons|Craime Clasificado a las Finales Ryu, M. Bison 4° Puesto Zeta|Yamaguchi Clasificado a las Finales Mai 5° Puesto (empate) Zeta|Higuchi Eliminado Guile 5° Puesto (empate) Falcons|Micky Eliminado Mai 7° Puesto (empate) Nephew Eliminado Juri 7° Puesto (empate) G8S|Gachikun Eliminado Rashid

El Grupo B de la segunda fase del torneo de Street Fighter 6 en Esports World Cup 2026 vio a KRX|Leshar llevarse el primer puesto. Esto lo consiguió tras vencer a Craime (3-1) y asegurar su clasificación a la fase final en una serie que finalizó 3-2 ante Higuchi. Por otro lado, Saishunkan|Kobayan se quedó con la segunda plaza, superando a Nephew (3-1) y logrando un ajustado 3-2 frente a Micky en la pelea de clasificación.

El joven chileno, Falcons|Craime —uno de los pocos Latinoamericanos aún con vida en el torneo— conquistó el tercer cupo tras reponerse de su caída inicial; utilizando a M. Bison barrió a Gachikun (3-0) y selló su pase eliminando a su propio compañero de equipo, Micky, por 3-0. El cuarto y último cupo a las finales fue para Zeta|Yamaguchi, quien tras superar a Nephew (3-1) logró imponerse al eliminar a Higuchi por 3-1.

Enfrentamientos y resultados del Grupo AA

Posición Jugador / Equipo Estado en el Torneo Personajes Utilizados 1° Puesto Saishunkan|Kobayan Clasificado a la 2ª Fase Zangief 2° Puesto Falcons|Micky Clasificado a la 2ª Fase Mai 3° Puesto WBG|MenaRD Clasificado a la 2ª Fase Blanka 4° Puesto SBI|Hibiki Clasificado a la 2ª Fase Lily 5° Puesto (empate) AG|Kilzyou Eliminado Mai 5° Puesto (empate) Reject|Daigo Eliminado Akuma 7° Puesto (empate) DFM|Itabashi Zangief Eliminado Zangief 7° Puesto (empate) RDE|BigBird Eliminado Rashid, C. Viper

El Grupo A culminó con la etapa de grupos con una actuación magistral de Saishunkan|Kobayan, quien se ganó el primer puesto tras vencer a BigBird (3-0) y superar a Hibiki en una ajustada partida que quedó 3-2. La segunda posición fue para Falcons|Micky, quien derrotó a Kilzyou (3-2) y aseguró su pase a la siguiente fase con un contundente 3-0 sobre la leyenda Daigo Umehara. Además, al igual que con el primer grupo del segundo día, este tuvo muchas sorpresas.

El bicampeón mundial de la Capcom Cup WBG|MenaRD tuvo que remar desde la llave de perdedores tras caer ante Hibiki, quien lo dominó con su Lily. El dominicano recuperó el rumbo eliminando a BigBird (3-0) y logrando el tercer puesto al vencer a Daigo en una emocionante pelea que finalizó 3-2 a favor del Toro. El último boleto se lo llevó SBI|Hibiki, que en la cuarta posición selló su clasificación eliminando de forma categórica a Kilzyou por 3-0. Demostrando que incluso los low tier pueden llegar a ganar ante los mejores personajes de juego.

Resultados de los enfrentamiento del Grupo BB

Posición Jugador / Equipo Estado en el Torneo Personajes Utilizados 1° Puesto Falcons|Craime Clasificado a la 2ª Fase Ryu 2° Puesto Heretics|Lexx Clasificado a la 2ª Fase Guile 3° Puesto Nephew Clasificado a la 2ª Fase Juri 4° Puesto Varrel|Tokido Clasificado a la 2ª Fase JP 5° Puesto (empate) RDE|AngryBird Eliminado Akuma 5° Puesto (empate) G8S|Sahara Eliminado Ed 7° Puesto (empate) FLY|Punk Eliminado Cammy 7° Puesto (empate) Leviatán|ChrisT Eliminado Ken

El Grupo B dejó sorpresas destacadas, con Falcons|Craime de Chile dominando la tabla en el primer puesto tras superar a ChrisT (3-2) y asegurar su clasificación de manera contundente con un 3-0 frente a AngryBird. Heretics|Lexx obtuvo la segunda posición al vencer a Tokido y superar en un apretado combate de clasificación a Sahara por 3-2. Por otra parte, Nephew aseguró el tercer puesto viniendo desde la llave de perdedores tras eliminar a ChrisT y conseguir una sufrida victoria 3-2 sobre Sahara, eliminando al actual campeón de la Capcom Cup. El último boleto a la siguiente fase se lo llevó la leyenda japonesa Varrel|Tokido, quien tras caer inicialmente ante Lexx logró recuperarse eliminando a Punk (3-1) y dejando fuera a AngryBird por 3-2.

Resultados del Grupo CC

Posición Jugador / Equipo Estado en el Torneo Personajes Utilizados 1° Puesto FAV|Moke Clasificado a la 2ª Fase Chun-Li, Mai 2° Puesto Reject|Hinao Clasificado a la 2ª Fase Ryu, Sagat 3° Puesto Zeta|Yamaguchi Clasificado a la 2ª Fase Mai 4° Puesto Zeta|Higuchi Clasificado a la 2ª Fase Guile 5° Puesto (empate) Riddle|Shigematsu Eliminado Blanka 5° Puesto (empate) Bandits|Caba Eliminado Sagat, Guile 7° Puesto (empate) Reject|Fuudo Eliminado Ed 7° Puesto (empate) NIP|JuicyJoe Eliminado JP

El Grupo C concluyó con FAV|Moke liderando la tabla tras una actuación sólida, asegurando el primer puesto al vencer a Fuudo (3-1) y a Higuchi (3-2). Por otro lado, Reject|Hinao se quedó con la segunda plaza demostrando gran solvencia ante JuicyJoe y Shigematsu, mientras que la organización Zeta Division logró clasificar a sus dos representantes: Yamaguchi avanzó en el tercer puesto tras vencer a Fuudo y Shigematsu, y Higuchi selló su pase en la cuarta posición eliminando a Caba en la ronda de clasificación final por un contundente 3-0 en un mirror match de Guile.

Resultados de los enfrentamiento del Grupo DD

Posición Jugador / Equipo Estado en el Torneo Personajes Utilizados 1° Puesto G8S|Gachikun Clasificado a la 2ª Fase Rashid 2° Puesto ONIC|Booce Lee Clasificado a la 2ª Fase Terry 3° Puesto KRX|Leshar Clasificado a la 2ª Fase Ed, Akuma 4° Puesto CR|DualKevin Clasificado a la 2ª Fase Rashid 5° Puesto (empate) NIP|Phenom Eliminado Cammy 5° Puesto (empate) Nemesis|Xian Eliminado Kimberly, Dee Jay 7° Puesto (empate) 2G|Blaz Eliminado Ryu 7° Puesto (empate) Falcons|Xiaohai Eliminado Mai, M. Bison

El Grupo DD estuvo lleno de sorpresas y cerró con una demostración impecable de G8S|Gachikun, quien se adueñó del primer puesto sin ceder una sola partida tras vencer al joven chileno Blaz (3-0) y sellar su pase a la siguiente fase superando a Xian por otro contundente 3-0. En el segundo puesto se ubicó ONIC|Booce Lee, que firmó una actuación destacada superando a DualKevin (3-1) y clasificando tras vencer a Phenom con un sólido 3-0. Por su parte, KRX|Leshar se repuso de una caída inicial ante Xian para avanzar en la tercera posición dejando eliminando a Blaz (3-0) y a Phenom (3-1). El último boleto a la segunda Fase se lo llevó CR|DualKevin eliminando a Xiaohai (3-1) y finalmente a Xian por 3-1.

¿Calendario y horario de las transmisiones de la fase de grupos de torneo de Street Fighter 6 en EWC 2026?

La fase de grupos presencial se disputará en París con los enfrentamientos entre los 32 participantes, dividiéndose en tres jornadas consecutivas de transmisión y estos son los horarios de la fase de grupos del torneo de Street Fighter 6 en EWC 2026 para México, Colombia, Argentina y España:

País / Región Horario de inicio México 04:15 a. m. Colombia 05:15 a. m. Argentina 07:15 a. m. España 12:15 p. m.

Transmisión del día 1 (29 de julio) de la fase de grupos del torneo de Street Fighter 6 en EWC 2026

Transmisión del segundo día (30 de julio) de la fase de grupos del torneo de Street Fighter 6 en EWC 2026

Stream del tercer día (31 de julio) de la fase de grupos del torneo de Street Fighter 6 en EWC 2026

¿Cuáles son los jugadores latinoamericanos que compiten en el torneo de Street Fighter 6 en Esports World Cup 2026?

La representación de Latinoamérica en la fase de grupos del torneo de Street Fighter 6 en Esports World Cup 2026 cuenta con cuatro competidores procedentes de República Dominicana y Chile. La delegación dominicana está encabezada por MenaRD (Grupo AA), doble campeón mundial de la Capcom Cup y máximo referente de la región, acompañado por otro de los mejores jugadores de RD, Caba (Grupo CC). Por parte de Chile, el torneo recibe a Craime (Grupo BB) y a Blaz (Grupo DD), completando la presencia latina que buscará abrirse paso en sus respectivos cuadros hacia las instancias finales. Cabe resaltar, que en el Battle Hub de Street Fighter 6 ya se puede votar por el jugador que creen ganará el torneo de Street Fighter 6 en Esports World Cup 2026.

Como es costumbre los ganadores de esta encuesta podrán reclamar algunos premios como colores o títulos.

Fuente: Capcom Fighters