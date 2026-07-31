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Street Fighter 6 en EWC 2026: calendario y resultados de la fase de grupos día 2 del torneo

MenaRD, Caba, Craime y Blaz representan a la región en Street Fighter 6 durante la EWC 2026. Conoce sus grupos y el calendario de transmisión.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 13 min

La fase de grupos del torneo de Street Fighter 6 en la Esports World Cup (EWC) 2026 reúne a 32 destacados competidores de todo el mundo en París, Francia. Con una bolsa de premios de $1,000,000 USD y tras definirse los seis cupos del clasificatorio (LCQ), el evento arranca en formato de doble eliminación el miércoles 29 de julio.

Contenido:

¿Cuáles son los grupos y enfrentamientos del Round 1 de la fase de grupos del torneo de Street Fighter 6 en EWC 2026?

Foto de los clasificados a la fase de grupos por el LCQ.

Los competidores quedaron distribuidos en cuatro grupos (AA, BB, CC y DD) para disputar los cuartos de final del Upper Bracket en la primera ronda. A continuación, verán cuáles son los integrantes de los grupos y sus primeros enfrentamientos en el Round 1 de la fase de grupos del torneo de Street Fighter 6 en EWC 2026.

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Resultados del Grupo A de la segunda fase de grupos del torneo de Street Fighter 6 en Esports World Cup 2026

PosiciónJugador / EquipoEstado en el TorneoPersonajes Utilizados
1° PuestoONIC|Booce LeeClasificado a las FinalesTerry
2° PuestoWBG|MenaRDClasificado a las FinalesBlanka, Mai
3° PuestoReject|HinaoClasificado a las FinalesSagat, Ryu
4° PuestoSBI|HibikiClasificado a las FinalesLily
5° Puesto (empate)FAV|MokeEliminadoChun-Li, Mai
5° Puesto (empate)CR|DualKevinEliminadoRashid
7° Puesto (empate)Varrel|TokidoEliminadoJP
7° Puesto (empate)Heretics|LexxEliminadoGuile

El Grupo A de la 2ª Fase vio una actuación sólida de ONIC|Booce Lee, quien se quedó con el primer puesto tras vencer limpiamente a Tokido (3-0) y sellar su pase en una reñida serie de clasificación ante Hibiki por 3-2. El dominicano WBG|MenaRD amarró la segunda posición con absoluta autoridad al derrotar a Lexx por 3-0 y asegurar el billete a la gran final venciendo a Moke por 3-1. Por su parte, Reject|Hinao completó una impresionante remontada desde el cuadro inferior para quedarse con el tercer cupo, eliminando primero a Tokido (3-2) y ganando un agónico combate decisivo contra Moke por 3-2.

Resultados del Grupo B de la segunda fase de grupos del torneo de Street Fighter 6 en Esports World Cup 2026

PosiciónJugador / EquipoEstado en el TorneoPersonajes Utilizados
1° PuestoKRX|LesharClasificado a las FinalesEd, Akuma
2° PuestoSaishunkan|KobayanClasificado a las FinalesZangief
3° PuestoFalcons|CraimeClasificado a las FinalesRyu, M. Bison
4° PuestoZeta|YamaguchiClasificado a las FinalesMai
5° Puesto (empate)Zeta|HiguchiEliminadoGuile
5° Puesto (empate)Falcons|MickyEliminadoMai
7° Puesto (empate)NephewEliminadoJuri
7° Puesto (empate)G8S|GachikunEliminadoRashid

El Grupo B de la segunda fase del torneo de Street Fighter 6 en Esports World Cup 2026 vio a KRX|Leshar llevarse el primer puesto. Esto lo consiguió tras vencer a Craime (3-1) y asegurar su clasificación a la fase final en una serie que finalizó 3-2 ante Higuchi. Por otro lado, Saishunkan|Kobayan se quedó con la segunda plaza, superando a Nephew (3-1) y logrando un ajustado 3-2 frente a Micky en la pelea de clasificación.

El joven chileno, Falcons|Craime —uno de los pocos Latinoamericanos aún con vida en el torneo— conquistó el tercer cupo tras reponerse de su caída inicial; utilizando a M. Bison barrió a Gachikun (3-0) y selló su pase eliminando a su propio compañero de equipo, Micky, por 3-0. El cuarto y último cupo a las finales fue para Zeta|Yamaguchi, quien tras superar a Nephew (3-1) logró imponerse al eliminar a Higuchi por 3-1.

Enfrentamientos y resultados del Grupo AA

PosiciónJugador / EquipoEstado en el TorneoPersonajes Utilizados
1° PuestoSaishunkan|KobayanClasificado a la 2ª FaseZangief
2° PuestoFalcons|MickyClasificado a la 2ª FaseMai
3° PuestoWBG|MenaRDClasificado a la 2ª FaseBlanka
4° PuestoSBI|HibikiClasificado a la 2ª FaseLily
5° Puesto (empate)AG|KilzyouEliminadoMai
5° Puesto (empate)Reject|DaigoEliminadoAkuma
7° Puesto (empate)DFM|Itabashi ZangiefEliminadoZangief
7° Puesto (empate)RDE|BigBirdEliminadoRashid, C. Viper

El Grupo A culminó con la etapa de grupos con una actuación magistral de Saishunkan|Kobayan, quien se ganó el primer puesto tras vencer a BigBird (3-0) y superar a Hibiki en una ajustada partida que quedó 3-2. La segunda posición fue para Falcons|Micky, quien derrotó a Kilzyou (3-2) y aseguró su pase a la siguiente fase con un contundente 3-0 sobre la leyenda Daigo Umehara. Además, al igual que con el primer grupo del segundo día, este tuvo muchas sorpresas.

El bicampeón mundial de la Capcom Cup WBG|MenaRD tuvo que remar desde la llave de perdedores tras caer ante Hibiki, quien lo dominó con su Lily. El dominicano recuperó el rumbo eliminando a BigBird (3-0) y logrando el tercer puesto al vencer a Daigo en una emocionante pelea que finalizó 3-2 a favor del Toro. El último boleto se lo llevó SBI|Hibiki, que en la cuarta posición selló su clasificación eliminando de forma categórica a Kilzyou por 3-0. Demostrando que incluso los low tier pueden llegar a ganar ante los mejores personajes de juego.

Resultados de los enfrentamiento del Grupo BB

PosiciónJugador / EquipoEstado en el TorneoPersonajes Utilizados
1° PuestoFalcons|CraimeClasificado a la 2ª FaseRyu
2° PuestoHeretics|LexxClasificado a la 2ª FaseGuile
3° PuestoNephewClasificado a la 2ª FaseJuri
4° PuestoVarrel|TokidoClasificado a la 2ª FaseJP
5° Puesto (empate)RDE|AngryBirdEliminadoAkuma
5° Puesto (empate)G8S|SaharaEliminadoEd
7° Puesto (empate)FLY|PunkEliminadoCammy
7° Puesto (empate)Leviatán|ChrisTEliminadoKen

El Grupo B dejó sorpresas destacadas, con Falcons|Craime de Chile dominando la tabla en el primer puesto tras superar a ChrisT (3-2) y asegurar su clasificación de manera contundente con un 3-0 frente a AngryBird. Heretics|Lexx obtuvo la segunda posición al vencer a Tokido y superar en un apretado combate de clasificación a Sahara por 3-2. Por otra parte, Nephew aseguró el tercer puesto viniendo desde la llave de perdedores tras eliminar a ChrisT y conseguir una sufrida victoria 3-2 sobre Sahara, eliminando al actual campeón de la Capcom Cup. El último boleto a la siguiente fase se lo llevó la leyenda japonesa Varrel|Tokido, quien tras caer inicialmente ante Lexx logró recuperarse eliminando a Punk (3-1) y dejando fuera a AngryBird por 3-2.

Resultados del Grupo CC

PosiciónJugador / EquipoEstado en el TorneoPersonajes Utilizados
1° PuestoFAV|MokeClasificado a la 2ª FaseChun-Li, Mai
2° PuestoReject|HinaoClasificado a la 2ª FaseRyu, Sagat
3° PuestoZeta|YamaguchiClasificado a la 2ª FaseMai
4° PuestoZeta|HiguchiClasificado a la 2ª FaseGuile
5° Puesto (empate)Riddle|ShigematsuEliminadoBlanka
5° Puesto (empate)Bandits|CabaEliminadoSagat, Guile
7° Puesto (empate)Reject|FuudoEliminadoEd
7° Puesto (empate)NIP|JuicyJoeEliminadoJP

El Grupo C concluyó con FAV|Moke liderando la tabla tras una actuación sólida, asegurando el primer puesto al vencer a Fuudo (3-1) y a Higuchi (3-2). Por otro lado, Reject|Hinao se quedó con la segunda plaza demostrando gran solvencia ante JuicyJoe y Shigematsu, mientras que la organización Zeta Division logró clasificar a sus dos representantes: Yamaguchi avanzó en el tercer puesto tras vencer a Fuudo y Shigematsu, y Higuchi selló su pase en la cuarta posición eliminando a Caba en la ronda de clasificación final por un contundente 3-0 en un mirror match de Guile.

Resultados de los enfrentamiento del Grupo DD

PosiciónJugador / EquipoEstado en el TorneoPersonajes Utilizados
1° PuestoG8S|GachikunClasificado a la 2ª FaseRashid
2° PuestoONIC|Booce LeeClasificado a la 2ª FaseTerry
3° PuestoKRX|LesharClasificado a la 2ª FaseEd, Akuma
4° PuestoCR|DualKevinClasificado a la 2ª FaseRashid
5° Puesto (empate)NIP|PhenomEliminadoCammy
5° Puesto (empate)Nemesis|XianEliminadoKimberly, Dee Jay
7° Puesto (empate)2G|BlazEliminadoRyu
7° Puesto (empate)Falcons|XiaohaiEliminadoMai, M. Bison

El Grupo DD estuvo lleno de sorpresas y cerró con una demostración impecable de G8S|Gachikun, quien se adueñó del primer puesto sin ceder una sola partida tras vencer al joven chileno Blaz (3-0) y sellar su pase a la siguiente fase superando a Xian por otro contundente 3-0. En el segundo puesto se ubicó ONIC|Booce Lee, que firmó una actuación destacada superando a DualKevin (3-1) y clasificando tras vencer a Phenom con un sólido 3-0. Por su parte, KRX|Leshar se repuso de una caída inicial ante Xian para avanzar en la tercera posición dejando eliminando a Blaz (3-0) y a Phenom (3-1). El último boleto a la segunda Fase se lo llevó CR|DualKevin eliminando a Xiaohai (3-1) y finalmente a Xian por 3-1.

¿Calendario y horario de las transmisiones de la fase de grupos de torneo de Street Fighter 6 en EWC 2026?

La fase de grupos presencial se disputará en París con los enfrentamientos entre los 32 participantes, dividiéndose en tres jornadas consecutivas de transmisión y estos son los horarios de la fase de grupos del torneo de Street Fighter 6 en EWC 2026 para México, Colombia, Argentina y España:

País / RegiónHorario de inicio
México04:15 a. m.
Colombia05:15 a. m.
Argentina07:15 a. m.
España12:15 p. m.

Transmisión del día 1 (29 de julio) de la fase de grupos del torneo de Street Fighter 6 en EWC 2026

Transmisión del segundo día (30 de julio) de la fase de grupos del torneo de Street Fighter 6 en EWC 2026

Stream del tercer día (31 de julio) de la fase de grupos del torneo de Street Fighter 6 en EWC 2026

¿Cuáles son los jugadores latinoamericanos que compiten en el torneo de Street Fighter 6 en Esports World Cup 2026?

La representación de Latinoamérica en la fase de grupos del torneo de Street Fighter 6 en Esports World Cup 2026 cuenta con cuatro competidores procedentes de República Dominicana y Chile. La delegación dominicana está encabezada por MenaRD (Grupo AA), doble campeón mundial de la Capcom Cup y máximo referente de la región, acompañado por otro de los mejores jugadores de RD, Caba (Grupo CC). Por parte de Chile, el torneo recibe a Craime (Grupo BB) y a Blaz (Grupo DD), completando la presencia latina que buscará abrirse paso en sus respectivos cuadros hacia las instancias finales. Cabe resaltar, que en el Battle Hub de Street Fighter 6 ya se puede votar por el jugador que creen ganará el torneo de Street Fighter 6 en Esports World Cup 2026.

Street Fighter 6 en EWC 2026: calendario y resultados de la fase de grupos del torneo
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Como es costumbre los ganadores de esta encuesta podrán reclamar algunos premios como colores o títulos.

Oh la la, Paris

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Fuente: Capcom Fighters

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