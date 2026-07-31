Street Fighter 6 en EWC 2026: calendario y resultados de la fase de grupos día 2 del torneo

La fase de grupos del torneo de Street Fighter 6 en la Esports World Cup (EWC) 2026 reúne a 32 destacados competidores de todo el mundo en París, Francia. Con una bolsa de premios de $1,000,000 USD y tras definirse los seis cupos del clasificatorio (LCQ), el evento arranca en formato de doble eliminación el miércoles 29 de julio.
- ¿Cuáles son los grupos y enfrentamientos del Round 1 de la fase de grupos del torneo de Street Fighter 6 en EWC 2026?
- Resultados del Grupo A de la segunda fase de grupos del torneo de Street Fighter 6 en Esports World Cup 2026
- Resultados del Grupo B de la segunda fase de grupos del torneo de Street Fighter 6 en Esports World Cup 2026
- Enfrentamientos y resultados del Grupo AA
- Resultados de los enfrentamiento del Grupo BB
- Resultados del Grupo CC
- Resultados de los enfrentamiento del Grupo DD
- ¿Calendario y horario de las transmisiones de la fase de grupos de torneo de Street Fighter 6 en EWC 2026?
- Transmisión del día 1 (29 de julio) de la fase de grupos del torneo de Street Fighter 6 en EWC 2026
- Transmisión del segundo día (30 de julio) de la fase de grupos del torneo de Street Fighter 6 en EWC 2026
- Stream del tercer día (31 de julio) de la fase de grupos del torneo de Street Fighter 6 en EWC 2026
- ¿Cuáles son los jugadores latinoamericanos que compiten en el torneo de Street Fighter 6 en Esports World Cup 2026?
- Oh la la, Paris
¿Cuáles son los grupos y enfrentamientos del Round 1 de la fase de grupos del torneo de Street Fighter 6 en EWC 2026?
Los competidores quedaron distribuidos en cuatro grupos (AA, BB, CC y DD) para disputar los cuartos de final del Upper Bracket en la primera ronda. A continuación, verán cuáles son los integrantes de los grupos y sus primeros enfrentamientos en el Round 1 de la fase de grupos del torneo de Street Fighter 6 en EWC 2026.
Resultados del Grupo A de la segunda fase de grupos del torneo de Street Fighter 6 en Esports World Cup 2026
|Posición
|Jugador / Equipo
|Estado en el Torneo
|Personajes Utilizados
|1° Puesto
|ONIC|Booce Lee
|Clasificado a las Finales
|Terry
|2° Puesto
|WBG|MenaRD
|Clasificado a las Finales
|Blanka, Mai
|3° Puesto
|Reject|Hinao
|Clasificado a las Finales
|Sagat, Ryu
|4° Puesto
|SBI|Hibiki
|Clasificado a las Finales
|Lily
|5° Puesto (empate)
|FAV|Moke
|Eliminado
|Chun-Li, Mai
|5° Puesto (empate)
|CR|DualKevin
|Eliminado
|Rashid
|7° Puesto (empate)
|Varrel|Tokido
|Eliminado
|JP
|7° Puesto (empate)
|Heretics|Lexx
|Eliminado
|Guile
El Grupo A de la 2ª Fase vio una actuación sólida de ONIC|Booce Lee, quien se quedó con el primer puesto tras vencer limpiamente a Tokido (3-0) y sellar su pase en una reñida serie de clasificación ante Hibiki por 3-2. El dominicano WBG|MenaRD amarró la segunda posición con absoluta autoridad al derrotar a Lexx por 3-0 y asegurar el billete a la gran final venciendo a Moke por 3-1. Por su parte, Reject|Hinao completó una impresionante remontada desde el cuadro inferior para quedarse con el tercer cupo, eliminando primero a Tokido (3-2) y ganando un agónico combate decisivo contra Moke por 3-2.
Resultados del Grupo B de la segunda fase de grupos del torneo de Street Fighter 6 en Esports World Cup 2026
|Posición
|Jugador / Equipo
|Estado en el Torneo
|Personajes Utilizados
|1° Puesto
|KRX|Leshar
|Clasificado a las Finales
|Ed, Akuma
|2° Puesto
|Saishunkan|Kobayan
|Clasificado a las Finales
|Zangief
|3° Puesto
|Falcons|Craime
|Clasificado a las Finales
|Ryu, M. Bison
|4° Puesto
|Zeta|Yamaguchi
|Clasificado a las Finales
|Mai
|5° Puesto (empate)
|Zeta|Higuchi
|Eliminado
|Guile
|5° Puesto (empate)
|Falcons|Micky
|Eliminado
|Mai
|7° Puesto (empate)
|Nephew
|Eliminado
|Juri
|7° Puesto (empate)
|G8S|Gachikun
|Eliminado
|Rashid
El Grupo B de la segunda fase del torneo de Street Fighter 6 en Esports World Cup 2026 vio a KRX|Leshar llevarse el primer puesto. Esto lo consiguió tras vencer a Craime (3-1) y asegurar su clasificación a la fase final en una serie que finalizó 3-2 ante Higuchi. Por otro lado, Saishunkan|Kobayan se quedó con la segunda plaza, superando a Nephew (3-1) y logrando un ajustado 3-2 frente a Micky en la pelea de clasificación.
El joven chileno, Falcons|Craime —uno de los pocos Latinoamericanos aún con vida en el torneo— conquistó el tercer cupo tras reponerse de su caída inicial; utilizando a M. Bison barrió a Gachikun (3-0) y selló su pase eliminando a su propio compañero de equipo, Micky, por 3-0. El cuarto y último cupo a las finales fue para Zeta|Yamaguchi, quien tras superar a Nephew (3-1) logró imponerse al eliminar a Higuchi por 3-1.
Enfrentamientos y resultados del Grupo AA
|Posición
|Jugador / Equipo
|Estado en el Torneo
|Personajes Utilizados
|1° Puesto
|Saishunkan|Kobayan
|Clasificado a la 2ª Fase
|Zangief
|2° Puesto
|Falcons|Micky
|Clasificado a la 2ª Fase
|Mai
|3° Puesto
|WBG|MenaRD
|Clasificado a la 2ª Fase
|Blanka
|4° Puesto
|SBI|Hibiki
|Clasificado a la 2ª Fase
|Lily
|5° Puesto (empate)
|AG|Kilzyou
|Eliminado
|Mai
|5° Puesto (empate)
|Reject|Daigo
|Eliminado
|Akuma
|7° Puesto (empate)
|DFM|Itabashi Zangief
|Eliminado
|Zangief
|7° Puesto (empate)
|RDE|BigBird
|Eliminado
|Rashid, C. Viper
El Grupo A culminó con la etapa de grupos con una actuación magistral de Saishunkan|Kobayan, quien se ganó el primer puesto tras vencer a BigBird (3-0) y superar a Hibiki en una ajustada partida que quedó 3-2. La segunda posición fue para Falcons|Micky, quien derrotó a Kilzyou (3-2) y aseguró su pase a la siguiente fase con un contundente 3-0 sobre la leyenda Daigo Umehara. Además, al igual que con el primer grupo del segundo día, este tuvo muchas sorpresas.
El bicampeón mundial de la Capcom Cup WBG|MenaRD tuvo que remar desde la llave de perdedores tras caer ante Hibiki, quien lo dominó con su Lily. El dominicano recuperó el rumbo eliminando a BigBird (3-0) y logrando el tercer puesto al vencer a Daigo en una emocionante pelea que finalizó 3-2 a favor del Toro. El último boleto se lo llevó SBI|Hibiki, que en la cuarta posición selló su clasificación eliminando de forma categórica a Kilzyou por 3-0. Demostrando que incluso los low tier pueden llegar a ganar ante los mejores personajes de juego.
Resultados de los enfrentamiento del Grupo BB
|Posición
|Jugador / Equipo
|Estado en el Torneo
|Personajes Utilizados
|1° Puesto
|Falcons|Craime
|Clasificado a la 2ª Fase
|Ryu
|2° Puesto
|Heretics|Lexx
|Clasificado a la 2ª Fase
|Guile
|3° Puesto
|Nephew
|Clasificado a la 2ª Fase
|Juri
|4° Puesto
|Varrel|Tokido
|Clasificado a la 2ª Fase
|JP
|5° Puesto (empate)
|RDE|AngryBird
|Eliminado
|Akuma
|5° Puesto (empate)
|G8S|Sahara
|Eliminado
|Ed
|7° Puesto (empate)
|FLY|Punk
|Eliminado
|Cammy
|7° Puesto (empate)
|Leviatán|ChrisT
|Eliminado
|Ken
El Grupo B dejó sorpresas destacadas, con Falcons|Craime de Chile dominando la tabla en el primer puesto tras superar a ChrisT (3-2) y asegurar su clasificación de manera contundente con un 3-0 frente a AngryBird. Heretics|Lexx obtuvo la segunda posición al vencer a Tokido y superar en un apretado combate de clasificación a Sahara por 3-2. Por otra parte, Nephew aseguró el tercer puesto viniendo desde la llave de perdedores tras eliminar a ChrisT y conseguir una sufrida victoria 3-2 sobre Sahara, eliminando al actual campeón de la Capcom Cup. El último boleto a la siguiente fase se lo llevó la leyenda japonesa Varrel|Tokido, quien tras caer inicialmente ante Lexx logró recuperarse eliminando a Punk (3-1) y dejando fuera a AngryBird por 3-2.
Resultados del Grupo CC
|Posición
|Jugador / Equipo
|Estado en el Torneo
|Personajes Utilizados
|1° Puesto
|FAV|Moke
|Clasificado a la 2ª Fase
|Chun-Li, Mai
|2° Puesto
|Reject|Hinao
|Clasificado a la 2ª Fase
|Ryu, Sagat
|3° Puesto
|Zeta|Yamaguchi
|Clasificado a la 2ª Fase
|Mai
|4° Puesto
|Zeta|Higuchi
|Clasificado a la 2ª Fase
|Guile
|5° Puesto (empate)
|Riddle|Shigematsu
|Eliminado
|Blanka
|5° Puesto (empate)
|Bandits|Caba
|Eliminado
|Sagat, Guile
|7° Puesto (empate)
|Reject|Fuudo
|Eliminado
|Ed
|7° Puesto (empate)
|NIP|JuicyJoe
|Eliminado
|JP
El Grupo C concluyó con FAV|Moke liderando la tabla tras una actuación sólida, asegurando el primer puesto al vencer a Fuudo (3-1) y a Higuchi (3-2). Por otro lado, Reject|Hinao se quedó con la segunda plaza demostrando gran solvencia ante JuicyJoe y Shigematsu, mientras que la organización Zeta Division logró clasificar a sus dos representantes: Yamaguchi avanzó en el tercer puesto tras vencer a Fuudo y Shigematsu, y Higuchi selló su pase en la cuarta posición eliminando a Caba en la ronda de clasificación final por un contundente 3-0 en un mirror match de Guile.
Resultados de los enfrentamiento del Grupo DD
|Posición
|Jugador / Equipo
|Estado en el Torneo
|Personajes Utilizados
|1° Puesto
|G8S|Gachikun
|Clasificado a la 2ª Fase
|Rashid
|2° Puesto
|ONIC|Booce Lee
|Clasificado a la 2ª Fase
|Terry
|3° Puesto
|KRX|Leshar
|Clasificado a la 2ª Fase
|Ed, Akuma
|4° Puesto
|CR|DualKevin
|Clasificado a la 2ª Fase
|Rashid
|5° Puesto (empate)
|NIP|Phenom
|Eliminado
|Cammy
|5° Puesto (empate)
|Nemesis|Xian
|Eliminado
|Kimberly, Dee Jay
|7° Puesto (empate)
|2G|Blaz
|Eliminado
|Ryu
|7° Puesto (empate)
|Falcons|Xiaohai
|Eliminado
|Mai, M. Bison
El Grupo DD estuvo lleno de sorpresas y cerró con una demostración impecable de G8S|Gachikun, quien se adueñó del primer puesto sin ceder una sola partida tras vencer al joven chileno Blaz (3-0) y sellar su pase a la siguiente fase superando a Xian por otro contundente 3-0. En el segundo puesto se ubicó ONIC|Booce Lee, que firmó una actuación destacada superando a DualKevin (3-1) y clasificando tras vencer a Phenom con un sólido 3-0. Por su parte, KRX|Leshar se repuso de una caída inicial ante Xian para avanzar en la tercera posición dejando eliminando a Blaz (3-0) y a Phenom (3-1). El último boleto a la segunda Fase se lo llevó CR|DualKevin eliminando a Xiaohai (3-1) y finalmente a Xian por 3-1.
¿Calendario y horario de las transmisiones de la fase de grupos de torneo de Street Fighter 6 en EWC 2026?
La fase de grupos presencial se disputará en París con los enfrentamientos entre los 32 participantes, dividiéndose en tres jornadas consecutivas de transmisión y estos son los horarios de la fase de grupos del torneo de Street Fighter 6 en EWC 2026 para México, Colombia, Argentina y España:
|País / Región
|Horario de inicio
|México
|04:15 a. m.
|Colombia
|05:15 a. m.
|Argentina
|07:15 a. m.
|España
|12:15 p. m.
Transmisión del día 1 (29 de julio) de la fase de grupos del torneo de Street Fighter 6 en EWC 2026
Transmisión del segundo día (30 de julio) de la fase de grupos del torneo de Street Fighter 6 en EWC 2026
Stream del tercer día (31 de julio) de la fase de grupos del torneo de Street Fighter 6 en EWC 2026
¿Cuáles son los jugadores latinoamericanos que compiten en el torneo de Street Fighter 6 en Esports World Cup 2026?
La representación de Latinoamérica en la fase de grupos del torneo de Street Fighter 6 en Esports World Cup 2026 cuenta con cuatro competidores procedentes de República Dominicana y Chile. La delegación dominicana está encabezada por MenaRD (Grupo AA), doble campeón mundial de la Capcom Cup y máximo referente de la región, acompañado por otro de los mejores jugadores de RD, Caba (Grupo CC). Por parte de Chile, el torneo recibe a Craime (Grupo BB) y a Blaz (Grupo DD), completando la presencia latina que buscará abrirse paso en sus respectivos cuadros hacia las instancias finales. Cabe resaltar, que en el Battle Hub de Street Fighter 6 ya se puede votar por el jugador que creen ganará el torneo de Street Fighter 6 en Esports World Cup 2026.
Oh la la, Paris
Fuente: Capcom Fighters