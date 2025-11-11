Street Fighter 6 es el último juego en que veremos a las leyendas de SF IV competir contra los profesionales más jóvenes

El pasado jueves 6 de noviembre, la comunidad de juegos de pelea —gracias a una publicación en una cuenta parodia— se enfrentó en una acalorada discusión con la eterna pregunta de que si la nueva generación de jóvenes profesionales de Street Fighter 6 es mejor que las leyendas del juego.

El origen de la polémica

Esta publicación proveniente de una cuenta dedicad a hacer este tipo de contenido —parodia o de humor— sobre la comunidad de juegos de pelea, fue el florero de Llorente que liberó la eterna “discusión” sobre si las nuevas generaciones son mejores que las anteriores.

El prodigio de SF6, ‘Blaz’, se pronuncia sobre el debate de que los jugadores jóvenes no podrían seguir el ritmo en títulos más antiguos: “Voy a derrotar a Daigo en CUALQUIER juego”

Incluso el joven chileno, Blaz, contesto en la publicación original diciendo que el jamás pensaría de esa forma de ningún jugador.

A pesar de esto, la semilla estaba sembrada y la discusión no solo se calentó en la publicación original, sino que también se empezó a esparcir en diferentes grupos de comunidades de nuestra región. Lo cierto es que, al igual que en el futbol, cada generación y jugadores que la representan brillan con luz propia. Sin embargo, el paso del tiempo es implacable y por más que la longevidad de los jugadores de juegos de pelea sea una de las mayores entre los esports actuales, hay que ser consientes que algunos de los referentes del género cumplirán 20 años en competencia activa en el 2028, año en el que Street Fighter IV —juego que le volvió a dar vida a los juegos de pelea— cumple su vigésimo aniversario.

Street Fighter 6 será el último juego competitivo para leyendas como Daigo Umehara

Aunque no abordo directamente la polémica creada por la cuenta centel, Daigo expresó recientemente su creencia de que Street Fighter 6 podría representar la última vez que la “vieja guardia” de jugadores podrá competir codo a codo con la “nueva generación”.

“Puede que esta sea la última vez”, respondió Daigo en una entrevista posteada en su canal en YouTube. “Puede que esta sea la última vez que veamos a nueva generación y a la vieja mezcladas”. Más adelante, proyectando hacia el futuro, continuó, “Para cuando salga Street Fighter 7, vamos a tener casi 50 años. ¿No crees que este es el final? Nuestra última resistencia contra la juventud”.

Adicionalmente, Daigo señaló que la ventaja de la juventud en Street Fighter 6 es particularmente significativa debido a las mecánicas del juego. Así que gracias a esto, Umehara considera que este es el momento más interesante para la escena competitiva.

Si bien la habilidad mental y la experiencia de los veteranos todavía les permiten mantenerse en competencia, el ritmo vertiginoso y las exigencias técnicas del juego moderno hacen que la ventaja natural de la juventud en reflejos y velocidad de adaptación sea un factor determinante. Este año ha quedado eso más que comprobado en nuestra región, viendo el increíble desempeño del joven chileno, Blaz, en el competitivo.

Pero ustedes qué piensan. Las nuevas generaciones lograrán superar a las leyendas o, por el contrario, sus hazañas están lejos de ser replicadas por la generación que veremos competir en las próximas décadas. Los leemos en los comentarios.

