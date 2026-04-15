Street Fighter 6: notas del parche que arregla el bug del Drive Parry de la actualización de abril

Capcom ha implementado un mantenimiento de emergencia en los servidores de Street Fighter 6 para solucionar un error crítico derivado del parche de mitad de temporada lanzado junto a Alex. El fallo impedía la ejecución del Drive Parry en situaciones específicas si no se realizaba con una sincronización de reversal. Tras la actualización, el sistema de juego recupera su estabilidad habitual, ajustando además el buffer de entradas en el wake-up para evitar inconsistencias durante el Drive Rush y corrigiendo errores visuales y de colisión en personajes específicos.
Contenido:
Cambios generales y notas del parche o actualización para Street Fighter 6 del 15 de abril
|Tema
|Descripción del Ajuste
|Mecánicas de Sistema
|Drive Parry: Se corrigió un problema donde, tras detener un ataque con Drive Parry y finalizar el block stun, existía un periodo de tiempo en el que no se podía ejecutar un Drive Rush.
|Ajustes de Buffer
|Buffer de entrada cuando un Drive Rush se superpone al levantarse de un knockdown: Con la última actualización, el buffer de entrada en el wake-up se aumentó en 3 frames, pero esto causaba que, si el oponente hacía Drive Rush en frames específicos, el buffer se activara antes de lo esperado. Se ha reducido el buffer en 3 frames para que el tiempo activo sea igual al que existía antes del lanzamiento de Alex.
|Controles Modernos
|Ciertas entradas aéreas con controles Modernos: Se corrigió un error donde, durante técnicas aéreas tras ataques con salto (Yoga Float de Dhalsim, Wing Stroke de Rashid, etc.), si el oponente activa un Drive Rush, intentar un ataque con salto (asistido) con Auto+Ataque durante el flash de pantalla causaba que los ataques no salieran por un tiempo.
Cambios y ajustes a personajes hechos en la actualización del 15 de abril para Street Fighter 6
JP
|Tema
|Descripción del Ajuste
|Corrección de Movimiento
|Departure: Shadow (QCB+Puño fuerte cuando Departure está activo): Se corrigió un problema donde el inicio de ataque (attack startup) era 1 frame más rápido cuando se cancelaba desde un puño medio de pie, patada fuerte de pie, patada débil agachado o patada media agachado, en comparación con otros ataques.
M. Bison
|Tema
|Descripción del Ajuste
|Interacción de Proyectiles
|Normal Devil Reverse (con Psycho Mine incrustada) (Cargar Abajo, luego Arriba + Patada > Puño): Se corrigió un problema donde la Psycho Mine permanecía incrustada en el oponente, detonara o no, si se realizaba un Drive Reversal tras bloquear el segundo ataque.
|Corrección de Hitbox
|Normal/Overdrive Devil Reverse y Somersault Skull Diver: Se corrigió un problema donde el ataque no golpeaba al oponente desde atrás en ciertas situaciones.
Más noticias sobre juegos de pelea
- 1. 30 años de Resident Evil y todavía no sabemos cuál era la misteriosa «compañía rival» de Umbrella
- 2. Mineros de datos de Resident Evil Requiem descubren una «forma final» de Victor Gideon no usada en el juego
- 3. Street Fighter 6: quién es y cuándo llegará Ingrid, el último personaje de la tercera temporada
- 4. Los Resident Evil clásicos relanzados por GOG llegan a Steam pero con una falla enorme: DRM activado
- 5. Street Fighter 6: Capcom ya es consciente del Bug del parry con el Drive Rush
- 6. The King of Fighters ’98 tendrá un premio de 100.000 dólares en SNK World Championship 2026
Fuente: Capcom
Más de: