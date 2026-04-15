Street Fighter 6: notas del parche que arregla el bug del Drive Parry de la actualización de abril

Ajustes de Buffer

Buffer de entrada cuando un Drive Rush se superpone al levantarse de un knockdown: Con la última actualización, el buffer de entrada en el wake-up se aumentó en 3 frames, pero esto causaba que, si el oponente hacía Drive Rush en frames específicos, el buffer se activara antes de lo esperado. Se ha reducido el buffer en 3 frames para que el tiempo activo sea igual al que existía antes del lanzamiento de Alex.