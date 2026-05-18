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Street Fighter 6: resultados de la primera fecha del World Warrior de Chile y South América West

La primera fecha de los clasificatorios al mundial de Street Fighter 6 ha terminado y aquí les dejamos el Top 8 de Chile y SA. West.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

El pasado fin de semana, el camino rumbo a la Capcom Cup 13 comenzó en diferentes partes del mundo. En Sur América se llevaron a cabo las primeras jornadas del World Warrior South América West, donde juegan los países del norte de Sur América y la primera fecha del clasificatorio rumbo a la Capcom Cup 13 para Chile. Este primer torneo en ambas regiones resalto por el número de participantes, en especial la región de Chile que contó con un total de 194 jugadores; todo un hito para la comunidad de Street Fighter 6 de este lado del mundo. Por otro lado, el primer World Warrior para la región South America West tuvo 94 participantes. Sin más, los dejamos con los resultados de esta primera fecha rumbo a la Capcom Cup 13.

¿Cuáles son resultados de la primera fecha del World Warrior South America West 2026?

¿Cuáles son resultados de la primera fecha del World Warrior South America West 2026?

1. WUL3 Limestone (Terry)
2. Tashi (Sagat)
3. Blacknaimer (E. Honda)
4. Aldair (Ryu, Ken)
5. MK DARLAN (Akuma)
5. Maxin (Kimberly)
7. itsJoseph18 (Mai)
7. WFALCON (JP)

¿Cuáles son resultados de la primera fecha del World Warrior Chile 2026?

1. 2G Blaz (Ryu, Sagat, Terry)
2. TSG Scorpionprocs (Akuma, Ryu, Sagat)
3. Black Cloud (Ed)
4. Bens (Chun-Li)
5. Chockoman (Cammy)
5. Lord Choripan (Chun-Li)
7. Makzilla (JP)
7. Tobalito (Terry)

¿Cuáles son resultados de la primera fecha del World Warrior Chile 2026?

¿Cuándo es y dónde inscribirse a la segunda jornada del World Warrior de Street Fighter 6 para Chile y South América West?

La carrera rumbo a Capcom Cup 13 apenas comienza y nada está escrito. Así que si quieren participar en la siguiente fecha, les compartimos, a continuación, cuándo será el siguiente World Warrior para los jugadores de Street Fighter 6 en Chile y South América West. Esta región condensa a los jugadores de Colombia, Perú, Venezuela, Ecuador, Guyana y Surinam.

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Fechas de la segunda fecha del World Warrior de Street Fighter 6:

  • World Warrior South América West: la segunda fecha de la clasificatoria para la parte norte de nuestro continente será el sábado 20 de junio y las inscripciones se habilitarán en las siguientes semanas en el siguiente enlace.
  • World Warrior Chile: la segunda fecha para los jugadores de Street Fighter 6 Chile se llevará a cabo el domingo 21 de junio y las inscripciones ya están habilitadas en el siguiente enlace.
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Fuente: @UAFG_AR, @f2gcl

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