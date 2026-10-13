Street Fighter 6: todas las notas del parche o actualización de Arjun (octubre)

El periodo de mantenimiento de anoche para Street Fighter 6 ha concluido y se ha publicado un nuevo parche. Sin embargo, el aspecto más destacado de esta actualización es que Arjun ya está disponible para su compra y uso, siendo el segundo personaje lanzado para la cuarta temporada de Street Fighter 6 después de Yasmine, a la espera de Tifa Lockhart (invitada de Final Fantasy 7) y Bosch que llegarán durante el primer semestre del 2027.

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Cambios de la actualización de octubre para Street Fighter 6

Además del lanzamiento de Arjun, se realizaron ajustes a algunos personajes del juego como Luke, Kimberly, Guile, Chun-Li, Dhalsim y M. Bison. Estos cambios no afectarán la posición de los personajes en las tier lists, ya que corresponden estrictamente a correcciones de errores. En varios casos, estas correcciones funcionan técnicamente como mejoras (buffs), al solucionar fallos como el daño por chip en bloqueo, el cual era menor al intencionado.

Chun-Li

Serenity Stream: Se corrigió un error por el cual Serenity Stream no se cancelaba con la dirección arriba (↑) si se realizaba durante una transición de pantalla oscura.

Dhalsim

Yoga Float: Se corrigió un error por el cual Dhalsim se movía hacia atrás mientras mantenía su animación de movimiento hacia adelante si el jugador ingresaba la dirección opuesta en el momento exacto en que se intercambiaba su posición con un oponente mientras se movía hacia adelante.

Guile

Sonic Cross: Se corrigió un error por el cual, cuando Sonic Blade cambia a Sonic Cross y colisiona con un proyectil del oponente, el Sonic Boom se quedaba en su lugar.

Kimberly

Assisted Combo 2: Se corrigió un error por el cual Emergency Stop no se realizaba durante Overdrive Sprint, el segundo movimiento de este combo, incluso si se ingresaba Neutral + ataque medio.

Luke

Rising Uppercut (Normal): Se corrigió un error por el cual el daño por chip infligido a un oponente en Burnout era inferior al 25% del daño real.

M. Bison

Double Knee Press (Overdrive): Se cambió el efecto de impacto de un derribo a un rebote contra el suelo para garantizar que el tercer ataque no falle en situaciones donde el primer ataque golpee a un oponente en el aire, pero el segundo ataque falle y el oponente caiga al suelo.

Se cambió el efecto de impacto de un derribo a un rebote contra el suelo para garantizar que el tercer ataque no falle en situaciones donde el primer ataque golpee a un oponente en el aire, pero el segundo ataque falle y el oponente caiga al suelo. Backfist Combo (Psycho Mine, Normal/Overdrive): Se corrigió un error por el cual el segundo ataque y posteriores fallaban contra un oponente en el aire debido a que M. Bison pasaba por debajo del oponente después de que el primer ataque lo golpeara en una posición alta. Esta situación solo ocurría si el oponente tenía una Psycho Mine incrustada.

Se corrigió un error por el cual el segundo ataque y posteriores fallaban contra un oponente en el aire debido a que M. Bison pasaba por debajo del oponente después de que el primer ataque lo golpeara en una posición alta. Esta situación solo ocurría si el oponente tenía una Psycho Mine incrustada. Backfist Combo (Psycho Mine, Normal/Overdrive): Se corrigió un error por el cual la recuperación de la Barra de drive del oponente era menor que la configuración estándar al bloquear estos ataques durante Burnout.

Se corrigió un error por el cual la recuperación de la Barra de drive del oponente era menor que la configuración estándar al bloquear estos ataques durante Burnout. Devil Reverse (Psycho Mine, Normal): Se corrigió un error por el cual la recuperación de la Barra de drive del oponente era menor que la configuración estándar al bloquear estos ataques durante Burnout.

Fuente: página oficial de Street Fighter 6