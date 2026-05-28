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Street Fighter 6: todas las notas del parche o actualización de Ingrid en español

Todos los cambios hechos en el parche de Ingrid en español están aquí. Conoce las novedades antes del inicio de la cuarta temporada.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 11 min

El periodo de mantenimiento de cara a implementar la actualización de Ingrid para Street Fighter 6 ya ha comenzado. Esta actualización implementa una serie de ajustes enfocados principalmente en reestructurar las interacciones de los agarres y resolver errores específicos dentro del sistema de juego. Además, junto a los cambios, Capcom pidió paciencia y confirmó que se encuentran trabajando en un parche en propiedad con ajustes y cambios de balance para todos los personajes de Street Fighter 6, el cual será anunciado cuando tengan confirmada la fecha de lanzamiento.

Contenido:

¿Cuáles son los cambios de la actualización de Ingrid para Street Fighter 6?

El núcleo de esta actualización radica en reducir la cantidad de recursos que obtiene un jugador tras realizar un escape de un agarre. En parches previos, se había incrementado de forma considerable la ganancia de la Barra de drive y de la barra de Super Art al zafarse de agarre. Sin embargo, los desarrolladores detectaron —por alguna razón— que este excedente reducía los incentivos para que el atacante utilizara agarres normales, ya que el riesgo/beneficio se tornaba desfavorable, incluso cuando mantenía una clara ventaja ofensiva.

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Esta modificación impacta directamente los escenarios donde el defensor se encuentra con baja Barra de drive o en estado de Burnout. Anteriormente, la recuperación obtenida al escapar de un agarre permitía revertir por completo la presión del oponente de manera imprevista. Con las nuevas métricas, se reduce dicha ganancia en los escapes tradicionales, pero se incrementa la recompensa al utilizar la mecánica de Recovery Drive Reversal cuando se anticipa correctamente un agarre bajo condiciones específicas de invencibilidad, exigiendo una lectura de juego más precisa a cambio del consumo de recursos.

Asimismo, se ajustó la ganancia de Super Art del oponente tras recibir un agarre normal en Punish Counter, homologándola con los valores de un golpe normal. El jugador que ejecuta el agarre mantendrá una bonificación doble, lo que premia las lecturas correctas contra opciones defensivas como el Drive Parry. Por último, se ratificó el uso del agarre normal como herramienta de castigo tras ataques severos del oponente fallados en recuperación, penalizando su barra de Super Art.

Cambios generales

CategoríaDetalles del ajuste
Recovery Drive ReversalSi escapas de un agarre durante el período de invencibilidad que ocurre antes del Inicio de ataque, tu Barra de drive aumentará en 10,000.
Agarres normalesSe actualizó el aumento de la barra de Super Art del oponente cuando un agarre normal conecta como Punish Counter para igualar el incremento de un golpe normal.

En golpe normal:
Atacante: 2000 | Oponente: 1400

En Punish Counter:
Atacante: 4000 | Oponente: cambiado de 2800 a 1400
Escapes de agarreSe actualizó el incremento de barra en un escape de agarre exitoso:
1. El aumento de la Barra de drive cambió de 10000 a 5000.
2. El aumento de la barra de Super Art cambió de 1000 a 0.
Choques de proyectilesCuando los Super Arts de proyectiles de múltiples golpes se cancelaban mutuamente, existían ciertas combinaciones donde, bajo condiciones limitadas que involucraban tiempos y distancias específicas, el resultado después del primer impacto del choque era inconsistente. Para corregir esta inconsistencia, se realizaron ajustes para que el resultado sea ahora estable.

Debido a este cambio, se ha modificado el manejo de los choques de proyectiles de múltiples golpes que involucran Super Arts, por lo que los choques pueden diferir de las actualizaciones anteriores.
Inputs de comandos de Super ArtSe corrigió un error por el cual los Super Arts no se ejecutaban con ciertos personajes y tipos de control si el botón de ataque se presionaba con una dirección específica después del input del Super Art.

Los personajes afectados por esta corrección son los siguientes:

Clásico:
Ed: Presionar ← con Super Art 3 (solo durante Super cancel).

Moderno (Input manual):
Ryu: Presionar ↑ o ↓ con Super Art 2.
Chun-Li: Presionar ↑ con Super Arts 1, 2 y 3.
Akuma: Presionar ↑ con Super Art 2.
Mai: Presionar ↑ con Super Arts 1, 2, 3.
C. Viper: Presionar ↓ o ← con Super Art 1.

¿Cuáles son las notas del parche de Ingrid con los cambios de los personajes de Street Fighter 6?

Jamie

MovimientoDetalles del ajuste
Full Moon Kick
(→+Medio Kick＞Medio K＞Punch)		1. Se expandió el hitbox en ataque y el hitbox de proximidad de bloqueo del segundo ataque hacia adelante, y se incrementó el movimiento hacia adelante antes del Inicio de ataque. Esto facilitará que el segundo ataque en adelante conecte cuando el primer ataque es bloqueado o golpea.

2. Se ajustó el retroceso por golpe/bloqueo del segundo impacto para que atraiga al oponente más cerca del lado de Jamie.

Kimberly

MovimientoDetalles del ajuste
Super Art Nivel 1 Bushin Beats
(↓↘→↓↘→+Kick)		Se corrigió un problema que dificultaba recuperarse hacia atrás cuando las existencias de Shuriken Bomb estaban vacías.

Marisa

MovimientoDetalles del ajuste
Malleus Breaker
(↘+Puño fuerte >↘+Puño fuerte)		1. Se expandió el hitbox en ataque y el hitbox de proximidad de bloqueo del segundo ataque hacia adelante, y se incrementó el movimiento hacia adelante antes del Inicio de ataque. Esto facilitará que el segundo ataque en adelante conecte cuando el primer ataque es bloqueado o golpea.

2. Se expandió el hurtbox después del segundo ataque para que coincida con el ajuste del hurtbox de ataque listado en el punto número 1.

JP

MovimientoDetalles del ajuste
Interdiction
(↓↘→↓↘→+Kick)		Se mitigó un problema donde, contra técnicas con un fuerte movimiento hacia adelante, JP no podía rastrear adecuadamente al oponente.

Juri

MovimientoDetalles del ajuste
Senkai Kick
(→+Patada media)		Se expandió ligeramente el retroceso al bloquear, ya que existían algunos casos en los que un agarre normal podía conectar dependiendo de cuándo se realizaba el ataque saliendo de un Drive Rush.

Guile

CategoríaDetalles del ajuste
Overdrive Sonic Blade
(↓↙←+dos puños)		Se corrigió un error por el cual las versiones Débil/Medio y Medio/Fuerte no respondían utilizando el método de liberación de botón.

Chun-Li

MovimientoDetalles del ajuste
Snake Strike (Moderno)
(↓↙←+Botón de ataque > Medio ataque)		Se corrigió un error por el cual el estado de Punish Counter se extendía por 1 frame si se continuaba presionando Arriba después de que el oponente realizara un Perfect parry.

Dhalsim

CategoríaDetalles del ajuste
Aerial Yoga Teleport
(→ o ←+PPP o KKK durante un salto)		Se mitigó un problema por el cual Dhalsim podía aparecer detrás del oponente mientras miraba en la dirección opuesta al realizar la versión → + PPP cuando ambos jugadores se encontraban en la esquina.

Ed

CategoríaDetalles del ajuste
Overdrive Psycho Shot
(↓↘→+2 Puños > Puño)		Se corrigió un error por el cual el hitbox de choque de proyectil del Overdrive Psycho Spark permanecía activo después de realizar el ataque.
Low Smash CombinationSe cambió el Inicio de ataque para el segundo ataque de 12 a 10 frames, y se actualizó para que el segundo ataque sea bloqueado automáticamente incluso en retraso si el primer ataque es bloqueado.

Mai

CategoríaDetalles del ajuste
Hien Ren Kyaku (Moderno)
(Débil > Débil > Débil)

Hoshi Kujaku
(←+Fuerte > Fuerte)		Se corrigió un error por el cual los ataques posteriores al segundo ataque no se ejecutaban mientras se mantenía presionado el botón de Assist.

Elena

CategoríaDetalles del ajuste
Starling Beak (Moderno)
(Medio > Medio)		Se corrigió un error por el cual el segundo ataque no se ejecutaba mientras se mantenía presionado el botón de Assist.

Sagat

CategoríaDetalles del ajuste
Low Tiger Shot
(↓↘→+Puño débil & Puño medio o Puño débil & Puño fuerte)		Se corrigió un error por el cual se ejecutaba el Medium Tiger Shot en lugar del Overdrive Low Tiger Shot al introducir ↓↘→+Puño débil/Puño medio mientras se mantenía presionado el Puño fuerte.

C. Viper

CategoríaDetalles del ajuste
Assisted Combo 3Se corrigió un error por el cual el búfer de entrada para el segundo ataque durante el primer ataque era más rápido de lo esperado.

Alex

CategoríaDetalles del ajuste
Assisted Combo 21. Se corrigió un error que ocurría inmediatamente después de que el segundo ataque del Assisted Combo 2 fuera bloqueado, donde el búfer de entrada no se activaba durante la recuperación si se volvía a ejecutar el Assisted Combo 2.

2. Se actualizó el frame de inicio del búfer de entrada del segundo ataque, pasando del frame 2 del primer ataque al frame 7.
Twisted Drop (Moderno)
(↓+Débil＞↓+Fuerte)

Palm Strikes (Moderno)
(Medio > Medio)		Se corrigió un error por el cual el segundo ataque no se ejecutaba mientras se mantenía presionado el botón de Assist.
Dangerous Armbar (Moderno)
(↓+Medio & Fuerte > ↓+Débil & Medio o botón de agarre)		Se corrigió un error por el cual se aplicaba un escalado accidental al realizar el ataque con el botón de agarre.
Hyper Lift
(↓+2 Puños > Patada débil & Patada débil)		Todos los agarres normales no tenían escalado inmediato añadido como otros agarres normales, por lo que se agregó un 20% de escalado inmediato a este ataque para alinearlo con los demás agarres.
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Fuente: página oficial de Street Fighter 6

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