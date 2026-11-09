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Street Fighter League Pro-America: todos los resultados de torneo por equipos of SF 6

Todos los resultados y archivo de cómo el equipo 2Game Esports de Suramérica logro ser el campeón de nuestra región.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

La competencia por equipos de Street Fighter 6, la Street Fighter League Pro-Americas, concluyó su temporada 2026 con la participación de seis equipos: Bandits, Shopify Rebellion, FlyQuest, BAIT, 2Game Esports y Red Rooster Team. Estos últimos dos equipos conformados enteramente con jugadores latinoamericanos.

El formato de la Street Fighter League Pro-America consistió en un sistema de doble Round Robin bajo la modalidad «Home and Away» (Local y Visitante), donde la escuadra visitante debió declarar el orden de sus jugadores y elecciones de personajes antes de iniciar cada serie. En la fase regular, cada enfrentamiento entre dos equipos se jugó en tres encuentros: los dos primeros al mejor de 3 partidas (First-to-2) otorgando 10 puntos cada uno, y el tercero al mejor de 5 partidas (First-to-3) otorgando 20 puntos. En caso de empate, se disputó un encuentro de desempate a un Ft-2 por 10 puntos, jugado exclusivamente por el jugador de reserva asignado por cada equipo.

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Posteriormente, los playoffs se disputaron en formato de llave con series más largas. Las rondas de cuartos de final y semifinales se jugaron bajo un formato al primer equipo en alcanzar 50 puntos, mientras que la Gran Final se disputó al primer equipo en llegar a 70 puntos (a diferencia de los 90 puntos mencionados como regla general de la Gran Final en las normas de la liga).

Resultados finales de la Street Fighter League Pro-America de SF 6

Durante la fase de grupos, el desempeño de 2Game Esports —equipo conformado por jugadores de Suramericanos— fue determinante para su clasificación. A lo largo de las cinco jornadas de la fase regular, el equipo integrado por Blaz de Chile, Shaka22 de Argentina y BrayanJob y Lugabo de Brasil logró mantenerse firme en la tabla con un récord de sets de 7-3, acumular 20 victorias y sumar 260 puntos totales, asegurando el tercer lugar de la tabla de posiciones por detrás de Bandits (9-1, 290 pts) y Shopify Rebellion (7-3, 280 pts).

En la jornada decisiva de Playoffs, 2Game Esports tuvo un recorrido impecable en la llave de eliminación: superó primero a FlyQuest en cuartos de final, posteriormente derrotó a Shopify Rebellion en semifinales, y finalmente venció a Bandits en la Gran Final para coronarse campeón del torneo.

Estos fueron los resultados y archivo de las finales de la Street Fighter League Pro-America:

2Game Esports

  • 2G|Blaz (Sagat, Jamie, Ken, Ryu)
  • 2G|BrayanJob (Dee Jay, Arjun)
  • 2G|Lugabo (Kimberly)
  • 2G|Shaka22 (Dhalsim)

Bandits

  • Bandits|Enzo (Sagat)
  • Bandits|NoahTheProdigy (Luke)
  • Bandits|Booce Lee (Terry)
  • Bandits|Psycho (Kimberly)

Shopify Rebellion

  • SR|NuckleDu (Mai, Guile, Cammy)
  • SR|DualKevin (Rashid)
  • SR|Punk (Cammy)
  • SR|Nephew (Juri)

FlyQuest

  • FLY|Riddles (Terry)
  • FLY|Samurai (Mai, Akuma, Arjun)
  • FLY|JB (Rashid)
  • FLY|Bloo (Dee Jay)
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