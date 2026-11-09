Street Fighter League Pro-America: todos los resultados de torneo por equipos of SF 6

La competencia por equipos de Street Fighter 6, la Street Fighter League Pro-Americas, concluyó su temporada 2026 con la participación de seis equipos: Bandits, Shopify Rebellion, FlyQuest, BAIT, 2Game Esports y Red Rooster Team. Estos últimos dos equipos conformados enteramente con jugadores latinoamericanos.

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El formato de la Street Fighter League Pro-America consistió en un sistema de doble Round Robin bajo la modalidad «Home and Away» (Local y Visitante), donde la escuadra visitante debió declarar el orden de sus jugadores y elecciones de personajes antes de iniciar cada serie. En la fase regular, cada enfrentamiento entre dos equipos se jugó en tres encuentros: los dos primeros al mejor de 3 partidas (First-to-2) otorgando 10 puntos cada uno, y el tercero al mejor de 5 partidas (First-to-3) otorgando 20 puntos. En caso de empate, se disputó un encuentro de desempate a un Ft-2 por 10 puntos, jugado exclusivamente por el jugador de reserva asignado por cada equipo.

Posteriormente, los playoffs se disputaron en formato de llave con series más largas. Las rondas de cuartos de final y semifinales se jugaron bajo un formato al primer equipo en alcanzar 50 puntos, mientras que la Gran Final se disputó al primer equipo en llegar a 70 puntos (a diferencia de los 90 puntos mencionados como regla general de la Gran Final en las normas de la liga).

Resultados finales de la Street Fighter League Pro-America de SF 6

Durante la fase de grupos, el desempeño de 2Game Esports —equipo conformado por jugadores de Suramericanos— fue determinante para su clasificación. A lo largo de las cinco jornadas de la fase regular, el equipo integrado por Blaz de Chile, Shaka22 de Argentina y BrayanJob y Lugabo de Brasil logró mantenerse firme en la tabla con un récord de sets de 7-3, acumular 20 victorias y sumar 260 puntos totales, asegurando el tercer lugar de la tabla de posiciones por detrás de Bandits (9-1, 290 pts) y Shopify Rebellion (7-3, 280 pts).

En la jornada decisiva de Playoffs, 2Game Esports tuvo un recorrido impecable en la llave de eliminación: superó primero a FlyQuest en cuartos de final, posteriormente derrotó a Shopify Rebellion en semifinales, y finalmente venció a Bandits en la Gran Final para coronarse campeón del torneo.

Estos fueron los resultados y archivo de las finales de la Street Fighter League Pro-America:

2Game Esports

2G|Blaz (Sagat, Jamie, Ken, Ryu)

2G|BrayanJob (Dee Jay, Arjun)

2G|Lugabo (Kimberly)

2G|Shaka22 (Dhalsim)

Bandits

Bandits|Enzo (Sagat)

Bandits|NoahTheProdigy (Luke)

Bandits|Booce Lee (Terry)

Bandits|Psycho (Kimberly)

Shopify Rebellion

SR|NuckleDu (Mai, Guile, Cammy)

SR|DualKevin (Rashid)

SR|Punk (Cammy)

SR|Nephew (Juri)

FlyQuest

FLY|Riddles (Terry)

FLY|Samurai (Mai, Akuma, Arjun)

FLY|JB (Rashid)

FLY|Bloo (Dee Jay)

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