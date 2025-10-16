SWC 2025: horarios, torneos y toda la información de las finales de KOF XV y Fatal Fury

El SNK World Championship 2025 se llevará a cabo a finales del año 2025, específicamente entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos. La competencia se realizará en el Georgia World Congress Center, como parte del contenido de la feria tecnológica y de juegos DreamHack Atlanta. El SWC 2025 cuenta con una bolsa de premios total que, al considerar las etapas clasificatorias previas, supera los $4,100,000 de dólares. Así que a continuación les contaremos todo lo que necesitan saber para no perderse nada del torneo mundial de juegos de pelea de SNK.

Los asistentes a Dreamhack Atlanta podrán probar a Chun-Li en Fatal Fury: City of the Wolves

El sábado 1 de noviembre está reservado para una prueba exclusiva. Los asistentes tendrán la oportunidad de experimentar en una demostración jugable a Chun-Li, el cuarto personaje DLC del Pase de Temporada 1 para FATAL FURY: City of the Wolves. Esta prueba se llevará a cabo en el área del LCQ. La incorporación de Chun-Li, proveniente de la franquicia Street Fighter, representa un significativo cruce de propiedad intelectual, lo que otorga un valor agregado al evento para los aficionados.

Cronograma del SNK World Championship 2025

Fecha Evento Escenario Hora Colombia Hora México Día 1: Viernes, 31 de octubre | Inicio del Torneo y LCQ 31/10 Check-in SWC Main Stage 10:00 AM 9:00 AM 31/10 KOFXV Main Tournament Round 1 SWC Main Stage 11:00 AM – 1:00 PM 10:00 AM – 12:00 PM 31/10 FATAL FURY Main Tournament Round 1 SWC Sub Stage 1:00 PM – 3:00 PM 12:00 PM – 2:00 PM 31/10 SAMURAI SHODOWN LCQ Pool SWC LCQ área 3:00 PM 2:00 PM 31/10 KOFXV LCQ Pool SWC LCQ área 4:00 PM 3:00 PM 31/10 FATAL FURY LCQ Pool SWC LCQ área 5:00 PM 4:00 PM 31/10 FATAL FURY LCQ Top 64 SWC LCQ área 6:00 PM 5:00 PM 31/10 KOFXV LCQ Top 8 SWC LCQ área 7:00 PM 6:00 PM 31/10 SAMURAI SHODOWN LCQ Top 8 SWC LCQ área 8:00 PM 7:00 PM Día 2: Sábado, 1 de noviembre | Top 32 y Eventos Especiales 01/11 SAMURAI SHODOWN Top 16 SWC Main Stage 10:00 AM 9:00 AM 01/11 KOFXV Top 32 SWC Sub Stage 11:00 AM – 2:00 PM 10:00 AM – 1:00 PM 01/11 CHUN-LI Demo Play SWC LCQ area 2:00 PM 1:00 PM 01/11 Versus Challenge SWC LCQ area 3:00 PM 2:00 PM 01/11 Meet & Greet Meet & Greet area 4:00 PM 3:00 PM 01/11 FATAL FURY Top 32 SWC Sub Stage 5:00 PM – 7:00 PM 4:00 PM – 6:00 PM Día 3: Domingo, 2 de Noviembre | Finales del Campeonato 02/11 SAMURAI SHODOWN Top 3 SWC Main Stage 10:00 AM – 12:00 PM 9:00 AM – 11:00 AM 02/11 KOFXV Top 6 y Top 3 SWC Main Stage 12:00 PM – 3:00 PM 11:00 AM – 2:00 PM 02/11 FATAL FURY Top 6 SWC Main Stage 3:00 PM – 5:00 PM 2:00 PM – 4:00 PM 02/11 Ceremonia de Premios SWC Main Stage 5:00 PM 4:00 PM 02/11 SNK Champion y Cierre SWC Main Stage 6:00 PM – 7:00 PM 5:00 PM – 6:00 PM

Fuente:SNK