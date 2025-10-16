Esports

SWC 2025: horarios, torneos y toda la información de las finales de KOF XV y Fatal Fury

Adicionalmente, durante el evento los asistentes podrán tener la oportunidad de probar por primera vez a Chun-Li en Fatal Fury.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 4 min

El SNK World Championship 2025 se llevará a cabo a finales del año 2025, específicamente entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos. La competencia se realizará en el Georgia World Congress Center, como parte del contenido de la feria tecnológica y de juegos DreamHack Atlanta. El SWC 2025 cuenta con una bolsa de premios total que, al considerar las etapas clasificatorias previas, supera los $4,100,000 de dólares. Así que a continuación les contaremos todo lo que necesitan saber para no perderse nada del torneo mundial de juegos de pelea de SNK.

Los asistentes a Dreamhack Atlanta podrán probar a Chun-Li en Fatal Fury: City of the Wolves

El sábado 1 de noviembre está reservado para una prueba exclusiva. Los asistentes tendrán la oportunidad de experimentar en una demostración jugable a Chun-Li, el cuarto personaje DLC del Pase de Temporada 1 para FATAL FURY: City of the Wolves. Esta prueba se llevará a cabo en el área del LCQ. La incorporación de Chun-Li, proveniente de la franquicia Street Fighter, representa un significativo cruce de propiedad intelectual, lo que otorga un valor agregado al evento para los aficionados.

- Publicidad -

Cronograma del SNK World Championship 2025

FechaEventoEscenarioHora Colombia Hora México
Día 1: Viernes, 31 de octubre | Inicio del Torneo y LCQ
31/10Check-inSWC Main Stage10:00 AM9:00 AM
31/10KOFXV Main Tournament Round 1SWC Main Stage11:00 AM – 1:00 PM10:00 AM – 12:00 PM
31/10FATAL FURY Main Tournament Round 1SWC Sub Stage1:00 PM – 3:00 PM12:00 PM – 2:00 PM
31/10SAMURAI SHODOWN LCQ PoolSWC LCQ área3:00 PM2:00 PM
31/10KOFXV LCQ PoolSWC LCQ área4:00 PM3:00 PM
31/10FATAL FURY LCQ PoolSWC LCQ área5:00 PM4:00 PM
31/10FATAL FURY LCQ Top 64SWC LCQ área6:00 PM5:00 PM
31/10KOFXV LCQ Top 8SWC LCQ área7:00 PM6:00 PM
31/10SAMURAI SHODOWN LCQ Top 8SWC LCQ área8:00 PM7:00 PM
Día 2: Sábado, 1 de noviembre | Top 32 y Eventos Especiales
01/11SAMURAI SHODOWN Top 16SWC Main Stage10:00 AM9:00 AM
01/11KOFXV Top 32SWC Sub Stage11:00 AM – 2:00 PM10:00 AM – 1:00 PM
01/11CHUN-LI Demo PlaySWC LCQ area2:00 PM1:00 PM
01/11Versus ChallengeSWC LCQ area3:00 PM2:00 PM
01/11Meet & GreetMeet & Greet area4:00 PM3:00 PM
01/11FATAL FURY Top 32SWC Sub Stage5:00 PM – 7:00 PM4:00 PM – 6:00 PM
Día 3: Domingo, 2 de Noviembre | Finales del Campeonato
02/11SAMURAI SHODOWN Top 3SWC Main Stage10:00 AM – 12:00 PM9:00 AM – 11:00 AM
02/11KOFXV Top 6 y Top 3SWC Main Stage12:00 PM – 3:00 PM11:00 AM – 2:00 PM
02/11FATAL FURY Top 6SWC Main Stage3:00 PM – 5:00 PM2:00 PM – 4:00 PM
02/11Ceremonia de PremiosSWC Main Stage5:00 PM4:00 PM
02/11SNK Champion y CierreSWC Main Stage6:00 PM – 7:00 PM5:00 PM – 6:00 PM
Estos son los juegos de PS Plus Extra y Deluxe en octubre de 2025

Fuente:SNK

Erik Feig liderada Arena SNK Studios, empresa que busca llevar KOF y Fatal Fury al anime, cine y más
EVO Francia 2025: todos los resultados de los torneos de Street Fighter 6, Fatal Fury y más
Kizuna Encounter: Super Tag Battle el nuevo juego de la NEO GEO Premium Selection que ya está disponible
Fatal Fury: City of the Wolves, Joe ya está disponible y estas son las notas del nuevo parche o actualziación
Esports World Cup (EWC) 2026: estos son los primeros 20 juegos confirmados
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior El próximo juego de Ron Gilbert, Death by Scrolling, ya tiene fecha de lanzamiento y un nuevo tráiler
No hay comentarios

Lo último

El próximo juego de Ron Gilbert, Death by Scrolling, ya tiene fecha de lanzamiento y un nuevo tráiler
Videojuegos
Roblox Restaurant Tycoon clientes restaurante
Roblox Códigos de Restaurant Tycoon 3 (Octubre 2025)
Videojuegos
Estos son los juegos de PS Plus Extra y Deluxe en octubre de 2025
Videojuegos
Ball x Pit – Reseña (PS5)