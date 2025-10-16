SWC 2025: horarios, torneos y toda la información de las finales de KOF XV y Fatal Fury

El SNK World Championship 2025 se llevará a cabo a finales del año 2025, específicamente entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos. La competencia se realizará en el Georgia World Congress Center, como parte del contenido de la feria tecnológica y de juegos DreamHack Atlanta. El SWC 2025 cuenta con una bolsa de premios total que, al considerar las etapas clasificatorias previas, supera los $4,100,000 de dólares. Así que a continuación les contaremos todo lo que necesitan saber para no perderse nada del torneo mundial de juegos de pelea de SNK.
Los asistentes a Dreamhack Atlanta podrán probar a Chun-Li en Fatal Fury: City of the Wolves
El sábado 1 de noviembre está reservado para una prueba exclusiva. Los asistentes tendrán la oportunidad de experimentar en una demostración jugable a Chun-Li, el cuarto personaje DLC del Pase de Temporada 1 para FATAL FURY: City of the Wolves. Esta prueba se llevará a cabo en el área del LCQ. La incorporación de Chun-Li, proveniente de la franquicia Street Fighter, representa un significativo cruce de propiedad intelectual, lo que otorga un valor agregado al evento para los aficionados.
Cronograma del SNK World Championship 2025
|Fecha
|Evento
|Escenario
|Hora Colombia
|Hora México
|Día 1: Viernes, 31 de octubre | Inicio del Torneo y LCQ
|31/10
|Check-in
|SWC Main Stage
|10:00 AM
|9:00 AM
|31/10
|KOFXV Main Tournament Round 1
|SWC Main Stage
|11:00 AM – 1:00 PM
|10:00 AM – 12:00 PM
|31/10
|FATAL FURY Main Tournament Round 1
|SWC Sub Stage
|1:00 PM – 3:00 PM
|12:00 PM – 2:00 PM
|31/10
|SAMURAI SHODOWN LCQ Pool
|SWC LCQ área
|3:00 PM
|2:00 PM
|31/10
|KOFXV LCQ Pool
|SWC LCQ área
|4:00 PM
|3:00 PM
|31/10
|FATAL FURY LCQ Pool
|SWC LCQ área
|5:00 PM
|4:00 PM
|31/10
|FATAL FURY LCQ Top 64
|SWC LCQ área
|6:00 PM
|5:00 PM
|31/10
|KOFXV LCQ Top 8
|SWC LCQ área
|7:00 PM
|6:00 PM
|31/10
|SAMURAI SHODOWN LCQ Top 8
|SWC LCQ área
|8:00 PM
|7:00 PM
|Día 2: Sábado, 1 de noviembre | Top 32 y Eventos Especiales
|01/11
|SAMURAI SHODOWN Top 16
|SWC Main Stage
|10:00 AM
|9:00 AM
|01/11
|KOFXV Top 32
|SWC Sub Stage
|11:00 AM – 2:00 PM
|10:00 AM – 1:00 PM
|01/11
|CHUN-LI Demo Play
|SWC LCQ area
|2:00 PM
|1:00 PM
|01/11
|Versus Challenge
|SWC LCQ area
|3:00 PM
|2:00 PM
|01/11
|Meet & Greet
|Meet & Greet area
|4:00 PM
|3:00 PM
|01/11
|FATAL FURY Top 32
|SWC Sub Stage
|5:00 PM – 7:00 PM
|4:00 PM – 6:00 PM
|Día 3: Domingo, 2 de Noviembre | Finales del Campeonato
|02/11
|SAMURAI SHODOWN Top 3
|SWC Main Stage
|10:00 AM – 12:00 PM
|9:00 AM – 11:00 AM
|02/11
|KOFXV Top 6 y Top 3
|SWC Main Stage
|12:00 PM – 3:00 PM
|11:00 AM – 2:00 PM
|02/11
|FATAL FURY Top 6
|SWC Main Stage
|3:00 PM – 5:00 PM
|2:00 PM – 4:00 PM
|02/11
|Ceremonia de Premios
|SWC Main Stage
|5:00 PM
|4:00 PM
|02/11
|SNK Champion y Cierre
|SWC Main Stage
|6:00 PM – 7:00 PM
|5:00 PM – 6:00 PM
Fuente:SNK