El SNK World Championship (SWC) 2026 se llevará a cabo del 27 al 29 de noviembre de 2026 bajo el marco de DreamHack Stockholm 2026, en Estocolmo, Suecia. Este torneo mundial reúne a los mejores competidores del planeta en cinco juegos de pelea de SNK: Fatal Fury: City of the Wolves, The King of Fighters XV, Samurai Shodown, Art of Fighting 3 y KOF ’98. La cita contará con presencia de jugadores de Colombia, destacando RocklandKyo, quien ya tiene asegurado su cupo en las finales de The King of Fighters XV a través del ranking de puntos, además de otros representantes colombianos que buscarán su clasificación mediante los torneos de última oportunidad (LCQ) que se disputarán en el arranque del evento.

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Horarios y cómo ver el SNK World Championship (SWC) 2026

Toda la acción del campeonato mundial podrá seguirse en vivo y de manera gratuita a través del canal oficial de SNK en YouTube, con transmisiones dedicadas para cada escenario (Stage 1, Stage 2 y Stage 3) en inglés y japonés. Estos son los horarios de inicio de las jornadas para Colombia, México, Argentina y España:

Día 1 del SWC 2026 – Viernes 27 de noviembre

El colombiano RocklanKyo juega contra Pangma en el primer día del SWC 2026.

La jornada inaugural incluye las finales mundiales de la liga regional 2v2 de Fatal Fury: City of the Wolves, los torneos clasificatorios de última oportunidad (LCQ) y la Ronda 1 de las finales de Fatal Fury: City of the Wolves (Stage 1), KOF XV (Stage 2) y Samurai Shodown (Stage 3).

Transmisión en inglés (Stage 1, Stage 2 y Stage 3 – Ronda 1): Colombia: 9:30 a. m. México (CDMX): 8:30 a. m. Argentina: 11:30 a. m. España: 3:30 p. m.



Primer día finales Fatal Fury: City of the Wolves

Primer día finales The King of Fighters XV

Primer día finales Samurai Shodown

Día 2 SWC 2026 – Sábado 28 de noviembre

El segundo día se enfocará en las llaves eliminatorias rumbo al Top 6 de Fatal Fury: City of the Wolves (Stage 1) y The King of Fighters XV (Stage 2), además de la definición hasta conocer al campeón en Samurai Shodown y Art of Fighting 3 (Stage 3), junto con el torneo abierto de KOF ’98.

Inicio de transmisiones en inglés (Stage 1, Stage 2 y Stage 3): Colombia: 4:00 a. m. México (CDMX): 3:00 a. m. Argentina: 6:00 a. m. España: 10:00 a. m.



Segundo día finales Fatal Fury: City of the Wolves

Segundo día finales The King of Fighters XV

Segundo día finales Samurai Shodown y Art of Fighting 3

Día 3 finales del SNK World Championship – Domingo 29 de noviembre

La jornada de cierre se concentrará en el escenario principal (Stage 1) con el Top 6 hasta definir al campeón mundial de KOF ’98, The King of Fighters XV y Fatal Fury: City of the Wolves, además de una sesión especial de anuncios oficiales de SNK sobre novedades de City of the Wolves y el calendario de competiciones del 2027.

Inicio de la transmisión de las finales del SWC 2026 en inglés Colombia: 4:00 a. m. México (CDMX): 3:00 a. m. Argentina: 6:00 a. m. España: 10:00 a. m.



Fuente: SNK