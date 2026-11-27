El SNK World Championship (SWC) 2026 se llevará a cabo del 27 al 29 de noviembre de 2026 bajo el marco de DreamHack Stockholm 2026, en Estocolmo, Suecia. Este torneo mundial reúne a los mejores competidores del planeta en cinco juegos de pelea de SNK: Fatal Fury: City of the Wolves, The King of Fighters XV, Samurai Shodown, Art of Fighting 3 y KOF ’98. La cita contará con presencia de jugadores de Colombia, destacando RocklandKyo, quien ya tiene asegurado su cupo en las finales de The King of Fighters XV a través del ranking de puntos, además de otros representantes colombianos que buscarán su clasificación mediante los torneos de última oportunidad (LCQ) que se disputarán en el arranque del evento.
Horarios y cómo ver el SNK World Championship (SWC) 2026
Toda la acción del campeonato mundial podrá seguirse en vivo y de manera gratuita a través del canal oficial de SNK en YouTube, con transmisiones dedicadas para cada escenario (Stage 1, Stage 2 y Stage 3) en inglés y japonés. Estos son los horarios de inicio de las jornadas para Colombia, México, Argentina y España:
Día 1 del SWC 2026 – Viernes 27 de noviembre
La jornada inaugural incluye las finales mundiales de la liga regional 2v2 de Fatal Fury: City of the Wolves, los torneos clasificatorios de última oportunidad (LCQ) y la Ronda 1 de las finales de Fatal Fury: City of the Wolves (Stage 1), KOF XV (Stage 2) y Samurai Shodown (Stage 3).
- Transmisión en inglés (Stage 1, Stage 2 y Stage 3 – Ronda 1):
- Colombia: 9:30 a. m.
- México (CDMX): 8:30 a. m.
- Argentina: 11:30 a. m.
- España: 3:30 p. m.
Primer día finales Fatal Fury: City of the Wolves
Primer día finales The King of Fighters XV
Primer día finales Samurai Shodown
Día 2 SWC 2026 – Sábado 28 de noviembre
El segundo día se enfocará en las llaves eliminatorias rumbo al Top 6 de Fatal Fury: City of the Wolves (Stage 1) y The King of Fighters XV (Stage 2), además de la definición hasta conocer al campeón en Samurai Shodown y Art of Fighting 3 (Stage 3), junto con el torneo abierto de KOF ’98.
- Inicio de transmisiones en inglés (Stage 1, Stage 2 y Stage 3):
- Colombia: 4:00 a. m.
- México (CDMX): 3:00 a. m.
- Argentina: 6:00 a. m.
- España: 10:00 a. m.
Segundo día finales Fatal Fury: City of the Wolves
Segundo día finales The King of Fighters XV
Segundo día finales Samurai Shodown y Art of Fighting 3
Día 3 finales del SNK World Championship – Domingo 29 de noviembre
La jornada de cierre se concentrará en el escenario principal (Stage 1) con el Top 6 hasta definir al campeón mundial de KOF ’98, The King of Fighters XV y Fatal Fury: City of the Wolves, además de una sesión especial de anuncios oficiales de SNK sobre novedades de City of the Wolves y el calendario de competiciones del 2027.
- Inicio de la transmisión de las finales del SWC 2026 en inglés
- Colombia: 4:00 a. m.
- México (CDMX): 3:00 a. m.
- Argentina: 6:00 a. m.
- España: 10:00 a. m.
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Fuente: SNK