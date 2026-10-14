SWC 2026: todos los los jugadores clasificados de Latinoamérica para Samurai Shodown, Fatal Fury y KOF XV

El SNK World Championship 2026 (SWC) ha entrado oficialmente en su etapa final. La competencia culminará con las Finales Mundiales, programadas para celebrarse el 27 de noviembre de 2026 bajo el marco de DreamHack Estocolmo en Suecia.
- ¿Cuáles son los jugadores clasificados de Colombia, México, Perú y otros países de Latinoamérica al SNK World Championship 2026 (SWC)?
- Jugadores clasificados a las finales de Fatal Fury: City of the Wolves de la SWC 2026
- Jugadores clasificados a las finales de The King of Fighters XV (KOF) de la SWC 2026
- Estos son los finalistas del torneo de Samurai Shodown en SWC 2026
- Más noticias de Shin Nihon Kikaku
¿Cuáles son los jugadores clasificados de Colombia, México, Perú y otros países de Latinoamérica al SNK World Championship 2026 (SWC)?
Latinoamérica cuenta con una presencia nutrida en esta competencia. En la lista de competidores que han asegurado su cupo hacia la cita máxima de juegos de SNK. Sobresale de la clasificación del jugador colombiano RocklandKYO, quien obtuvo su pase directo en la competencia por segunda ocasión. Por parte de México, la delegación incluye competidores que lograron su boleto en torneos específicos, encabezados por Dany «El Maza» en puntos del SWC, CientifiKOF vía Clasificatorio en Línea de Norteamérica, TheGio por Clasificatorio en Línea de Sudamérica Norte, DarkAngel en EWC 2026, Neku mediante Clasificatorio en Línea de México y Centroamérica, Layec en Combo Breaker 2026 y PAKO a través de S Factor X3; a ellos se suman por la vía de puntos del SWC los jugadores Kula, Gummy, Lokof, SHADOW X, Seis mx, RINO, ViolentKain, Wero Asamiya, Juan KOF y KoopaDTJ.
En Chile, destaca la representación de SharkUrien tras clasificar en el torneo Clasificatorio en Línea de Sudamérica Sur. En Brasil, ChuChu aseguró su cupo de manera directa en el torneo Clasificatorio en Línea de Brasil, acompañando a Lauyagami clasificado por SWC 2025 y campeón defensor. Por otro lado, PiterErn a la final vía puntos del SWC. Por Bolivia, TY-ANDROIDE logró su clasificación en el torneo presencial Komitê Arena 2026. Finalmente, por Argentina, KAISER666 selló su boleto de forma directa al coronarse en el evento CEO 2026.
Jugadores clasificados a las finales de Fatal Fury: City of the Wolves de la SWC 2026
|Jugador
|País
|Vía de Clasificación
|Xiaohai
|China
|EVO Japón 2026
|GO1
|Japón
|EVO Francia 2026
|Dany «El Maza»
|México
|SWC puntos
|mi2ha4
|Japón
|EVO 2026
|H-DOPE
|Japón
|SWC puntos
|Fenritti
|Japón
|SWC puntos
|ZJZ
|Taiwán
|SWC puntos
|Nemo
|Japón
|Clasificatorio en Línea de Asia Oriental
|Kula
|México
|SWC puntos
|Gummy
|México
|SWC puntos
|SCORE
|Japón
|SWC puntos
|Kindevu
|Japón
|SWC puntos
|Lokof
|México
|SWC puntos
|SHADOW X
|México
|SWC puntos
|koji KOG
|Japón
|SWC puntos
|K-TOP
|Taiwán
|SWC puntos
|Seis mx
|México
|SWC puntos
|CientifiKOF
|México
|Clasificatorio en Línea de Norteamérica
|Masao
|Japón
|SWC puntos
|SharkUrien
|Chile
|Clasificatorio en Línea de Sudamérica Sur
|Laggia
|Japón
|SWC 2025
|POONGKO
|Corea del Sur
|SWC puntos
|TheGio
|México
|Clasificatorio en Línea de Sudamérica Norte
|DarkAngel
|México
|EWC 2026
|Neku
|México
|Clasificatorio en Línea de México y Centroamérica
|ChuChu
|Brasil
|Clasificatorio en Línea de Brasil
|Pida
|República Checa
|Clasificatorio en Línea de Europa
|Xian
|Singapur
|Clasificatorio en Línea de Asia del Sur
|Sai
|Emiratos Árabes Unidos
|Clasificatorio en Línea de MENA
|FREZZER
|Marruecos
|Campeonato de Oriente Medio SNK x Qiddiya 2026
Jugadores clasificados a las finales de The King of Fighters XV (KOF) de la SWC 2026
|Jugador
|País
|Vía de Clasificación
|KAISER666
|Argentina
|CEO 2026
|Madkof
|Corea del Sur
|SWC puntos
|SCORE
|Japón
|SWC puntos
|Lauyagami
|Brasil
|SWC 2025
|Lokof
|México
|SWC puntos
|mok
|Japón
|SWC puntos
|Layec
|México
|Combo Breaker 2026
|TheGio
|México
|SWC puntos
|RINO
|México
|SWC puntos
|PAKO
|México
|S Factor X3
|TY-ANDROIDE
|Bolivia
|Komitê Arena 2026
|DarkAngel
|México
|SWC puntos
|ET
|Taiwán
|SWC puntos
|SHADOW X
|México
|SWC puntos
|PiterErn
|Brasil
|SWC puntos
|XingChen
|China
|SWC puntos
|ViolentKain
|México
|SWC puntos
|M’
|Japón
|EVO Japón 2026
|Pangma
|Corea del Sur
|SWC puntos
|Wero Asamiya
|México
|SWC puntos
|xiaohai
|China
|SWC puntos
|Juan KOF
|México
|SWC puntos
|RocklandKYO
|Colombia
|SWC puntos
|Dune
|Japón
|SWC puntos
|Pineapple
|Hong Kong
|SWC puntos
|KoopaDTJ
|México
|SWC puntos
Estos son los finalistas del torneo de Samurai Shodown en SWC 2026
|Jugador
|País
|Vía de Clasificación
|SCORE
|Japón
|SWC puntos
|CIPHER
|Estados Unidos
|Combo Breaker 2026
|Scrub Saibot
|Estados Unidos
|SWC puntos
|Emujima
|Japón
|CEO 2026
|Iwayou
|Japón
|SWC puntos
|Nishi no Yu
|Japón
|SWC puntos
|Okkun
|Japón
|SWC puntos
|Maki
|Japón
|SWC puntos
|Guppy
|Estados Unidos
|SWC puntos
|Masaton
|Japón
|SWC 2025
|FUSEMASTER
|Japón
|SWC puntos
|RenZhan
|Taiwán
|Anime Tama Clash 2026
Más noticias de Shin Nihon Kikaku
- 1. Fatal Fury: City of the Wolves, Draken y Mikey ya tienen fecha de llegada y así es como pelean los invitados de Tokyo Revengers
- 2. Fatal Fury: City of the Wolves, conoce todo sobre como pelea Kim Kaphwan en nuestras impresiones
- 3. Fatal Fury: City of the Wolves, filtración confirma algunos de los personajes de la cuarta temporada
- 4. SNK habla sobre la ausencia de Metal Slug XX en Metal Slug Ultimate Collection y la posibilidad de una edición física
- 5. Fatal Fury: City of the Wolves, SNK muestra los movimientos de pelea de Kim Kaphwan
- 6. Metal Slug Ultimate Collection, todo lo que sabemos sobre la colección de 10 juegos del Run and Gun de SNK
Fuente: SNK