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SWC 2026: todos los los jugadores clasificados de Latinoamérica para Samurai Shodown, Fatal Fury y KOF XV

RocklandKyo de Colombia ha clasificado por segunda vez a las finales del circuito mundial de The King of Fighters XV.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
Lectura de 5 min

El SNK World Championship 2026 (SWC) ha entrado oficialmente en su etapa final. La competencia culminará con las Finales Mundiales, programadas para celebrarse el 27 de noviembre de 2026 bajo el marco de DreamHack Estocolmo en Suecia.

Contenido:

¿Cuáles son los jugadores clasificados de Colombia, México, Perú y otros países de Latinoamérica al SNK World Championship 2026 (SWC)?

SWC 2026: todos los los jugadores clasificados de Latinoamérica para Samurai Shodown, Fatal Fury y KOF XV

Latinoamérica cuenta con una presencia nutrida en esta competencia. En la lista de competidores que han asegurado su cupo hacia la cita máxima de juegos de SNK. Sobresale de la clasificación del jugador colombiano RocklandKYO, quien obtuvo su pase directo en la competencia por segunda ocasión. Por parte de México, la delegación incluye competidores que lograron su boleto en torneos específicos, encabezados por Dany «El Maza» en puntos del SWC, CientifiKOF vía Clasificatorio en Línea de Norteamérica, TheGio por Clasificatorio en Línea de Sudamérica Norte, DarkAngel en EWC 2026, Neku mediante Clasificatorio en Línea de México y Centroamérica, Layec en Combo Breaker 2026 y PAKO a través de S Factor X3; a ellos se suman por la vía de puntos del SWC los jugadores Kula, Gummy, Lokof, SHADOW X, Seis mx, RINO, ViolentKain, Wero Asamiya, Juan KOF y KoopaDTJ.

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En Chile, destaca la representación de SharkUrien tras clasificar en el torneo Clasificatorio en Línea de Sudamérica Sur. En Brasil, ChuChu aseguró su cupo de manera directa en el torneo Clasificatorio en Línea de Brasil, acompañando a Lauyagami clasificado por SWC 2025 y campeón defensor. Por otro lado, PiterErn a la final vía puntos del SWC. Por Bolivia, TY-ANDROIDE logró su clasificación en el torneo presencial Komitê Arena 2026. Finalmente, por Argentina, KAISER666 selló su boleto de forma directa al coronarse en el evento CEO 2026.

Jugadores clasificados a las finales de Fatal Fury: City of the Wolves de la SWC 2026

SWC 2026: todos los los jugadores clasificados de Latinoamérica para Samurai Shodown, Fatal Fury y KOF XV
JugadorPaísVía de Clasificación
XiaohaiChinaEVO Japón 2026
GO1JapónEVO Francia 2026
Dany «El Maza»MéxicoSWC puntos
mi2ha4JapónEVO 2026
H-DOPEJapónSWC puntos
FenrittiJapónSWC puntos
ZJZTaiwánSWC puntos
NemoJapónClasificatorio en Línea de Asia Oriental
KulaMéxicoSWC puntos
GummyMéxicoSWC puntos
SCOREJapónSWC puntos
KindevuJapónSWC puntos
LokofMéxicoSWC puntos
SHADOW XMéxicoSWC puntos
koji KOGJapónSWC puntos
K-TOPTaiwánSWC puntos
Seis mxMéxicoSWC puntos
CientifiKOFMéxicoClasificatorio en Línea de Norteamérica
MasaoJapónSWC puntos
SharkUrienChileClasificatorio en Línea de Sudamérica Sur
LaggiaJapónSWC 2025
POONGKOCorea del SurSWC puntos
TheGioMéxicoClasificatorio en Línea de Sudamérica Norte
DarkAngelMéxicoEWC 2026
NekuMéxicoClasificatorio en Línea de México y Centroamérica
ChuChuBrasilClasificatorio en Línea de Brasil
PidaRepública ChecaClasificatorio en Línea de Europa
XianSingapurClasificatorio en Línea de Asia del Sur
SaiEmiratos Árabes UnidosClasificatorio en Línea de MENA
FREZZERMarruecosCampeonato de Oriente Medio SNK x Qiddiya 2026

Jugadores clasificados a las finales de The King of Fighters XV (KOF) de la SWC 2026

SWC 2026: todos los los jugadores clasificados de Latinoamérica para Samurai Shodown, Fatal Fury y KOF XV
JugadorPaísVía de Clasificación
KAISER666ArgentinaCEO 2026
MadkofCorea del SurSWC puntos
SCOREJapónSWC puntos
LauyagamiBrasilSWC 2025
LokofMéxicoSWC puntos
mokJapónSWC puntos
LayecMéxicoCombo Breaker 2026
TheGioMéxicoSWC puntos
RINOMéxicoSWC puntos
PAKOMéxicoS Factor X3
TY-ANDROIDEBoliviaKomitê Arena 2026
DarkAngelMéxicoSWC puntos
ETTaiwánSWC puntos
SHADOW XMéxicoSWC puntos
PiterErnBrasilSWC puntos
XingChenChinaSWC puntos
ViolentKainMéxicoSWC puntos
M’JapónEVO Japón 2026
PangmaCorea del SurSWC puntos
Wero AsamiyaMéxicoSWC puntos
xiaohaiChinaSWC puntos
Juan KOFMéxicoSWC puntos
RocklandKYOColombiaSWC puntos
DuneJapónSWC puntos
PineappleHong KongSWC puntos
KoopaDTJMéxicoSWC puntos

Estos son los finalistas del torneo de Samurai Shodown en SWC 2026

SWC 2026: todos los los jugadores clasificados de Latinoamérica para Samurai Shodown, Fatal Fury y KOF XV
JugadorPaísVía de Clasificación
SCOREJapónSWC puntos
CIPHEREstados UnidosCombo Breaker 2026
Scrub SaibotEstados UnidosSWC puntos
EmujimaJapónCEO 2026
IwayouJapónSWC puntos
Nishi no YuJapónSWC puntos
OkkunJapónSWC puntos
MakiJapónSWC puntos
GuppyEstados UnidosSWC puntos
MasatonJapónSWC 2025
FUSEMASTERJapónSWC puntos
RenZhanTaiwánAnime Tama Clash 2026
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Fuente: SNK

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