SWC 2026: todos los los jugadores clasificados de Latinoamérica para Samurai Shodown, Fatal Fury y KOF XV

El SNK World Championship 2026 (SWC) ha entrado oficialmente en su etapa final. La competencia culminará con las Finales Mundiales, programadas para celebrarse el 27 de noviembre de 2026 bajo el marco de DreamHack Estocolmo en Suecia.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para no perderte novedades de SNK. Seguir

¿Cuáles son los jugadores clasificados de Colombia, México, Perú y otros países de Latinoamérica al SNK World Championship 2026 (SWC)?

Latinoamérica cuenta con una presencia nutrida en esta competencia. En la lista de competidores que han asegurado su cupo hacia la cita máxima de juegos de SNK. Sobresale de la clasificación del jugador colombiano RocklandKYO, quien obtuvo su pase directo en la competencia por segunda ocasión. Por parte de México, la delegación incluye competidores que lograron su boleto en torneos específicos, encabezados por Dany «El Maza» en puntos del SWC, CientifiKOF vía Clasificatorio en Línea de Norteamérica, TheGio por Clasificatorio en Línea de Sudamérica Norte, DarkAngel en EWC 2026, Neku mediante Clasificatorio en Línea de México y Centroamérica, Layec en Combo Breaker 2026 y PAKO a través de S Factor X3; a ellos se suman por la vía de puntos del SWC los jugadores Kula, Gummy, Lokof, SHADOW X, Seis mx, RINO, ViolentKain, Wero Asamiya, Juan KOF y KoopaDTJ.

En Chile, destaca la representación de SharkUrien tras clasificar en el torneo Clasificatorio en Línea de Sudamérica Sur. En Brasil, ChuChu aseguró su cupo de manera directa en el torneo Clasificatorio en Línea de Brasil, acompañando a Lauyagami clasificado por SWC 2025 y campeón defensor. Por otro lado, PiterErn a la final vía puntos del SWC. Por Bolivia, TY-ANDROIDE logró su clasificación en el torneo presencial Komitê Arena 2026. Finalmente, por Argentina, KAISER666 selló su boleto de forma directa al coronarse en el evento CEO 2026.

Jugadores clasificados a las finales de Fatal Fury: City of the Wolves de la SWC 2026

Jugador País Vía de Clasificación Xiaohai China EVO Japón 2026 GO1 Japón EVO Francia 2026 Dany «El Maza» México SWC puntos mi2ha4 Japón EVO 2026 H-DOPE Japón SWC puntos Fenritti Japón SWC puntos ZJZ Taiwán SWC puntos Nemo Japón Clasificatorio en Línea de Asia Oriental Kula México SWC puntos Gummy México SWC puntos SCORE Japón SWC puntos Kindevu Japón SWC puntos Lokof México SWC puntos SHADOW X México SWC puntos koji KOG Japón SWC puntos K-TOP Taiwán SWC puntos Seis mx México SWC puntos CientifiKOF México Clasificatorio en Línea de Norteamérica Masao Japón SWC puntos SharkUrien Chile Clasificatorio en Línea de Sudamérica Sur Laggia Japón SWC 2025 POONGKO Corea del Sur SWC puntos TheGio México Clasificatorio en Línea de Sudamérica Norte DarkAngel México EWC 2026 Neku México Clasificatorio en Línea de México y Centroamérica ChuChu Brasil Clasificatorio en Línea de Brasil Pida República Checa Clasificatorio en Línea de Europa Xian Singapur Clasificatorio en Línea de Asia del Sur Sai Emiratos Árabes Unidos Clasificatorio en Línea de MENA FREZZER Marruecos Campeonato de Oriente Medio SNK x Qiddiya 2026

Jugadores clasificados a las finales de The King of Fighters XV (KOF) de la SWC 2026

Jugador País Vía de Clasificación KAISER666 Argentina CEO 2026 Madkof Corea del Sur SWC puntos SCORE Japón SWC puntos Lauyagami Brasil SWC 2025 Lokof México SWC puntos mok Japón SWC puntos Layec México Combo Breaker 2026 TheGio México SWC puntos RINO México SWC puntos PAKO México S Factor X3 TY-ANDROIDE Bolivia Komitê Arena 2026 DarkAngel México SWC puntos ET Taiwán SWC puntos SHADOW X México SWC puntos PiterErn Brasil SWC puntos XingChen China SWC puntos ViolentKain México SWC puntos M’ Japón EVO Japón 2026 Pangma Corea del Sur SWC puntos Wero Asamiya México SWC puntos xiaohai China SWC puntos Juan KOF México SWC puntos RocklandKYO Colombia SWC puntos Dune Japón SWC puntos Pineapple Hong Kong SWC puntos KoopaDTJ México SWC puntos

Estos son los finalistas del torneo de Samurai Shodown en SWC 2026

Jugador País Vía de Clasificación SCORE Japón SWC puntos CIPHER Estados Unidos Combo Breaker 2026 Scrub Saibot Estados Unidos SWC puntos Emujima Japón CEO 2026 Iwayou Japón SWC puntos Nishi no Yu Japón SWC puntos Okkun Japón SWC puntos Maki Japón SWC puntos Guppy Estados Unidos SWC puntos Masaton Japón SWC 2025 FUSEMASTER Japón SWC puntos RenZhan Taiwán Anime Tama Clash 2026

Fuente: SNK