Tekken 8 en EWC 2026: calendario y resultados de la fase de grupos del torneo

La fase de grupos del torneo de Tekken 8 en la Esports World Cup (EWC) 2026 reúne a 32 destacados competidores de todo el mundo en París, Francia. Con una bolsa de premios de $1,000,000 USD y tras definirse los cupos provenientes del Last Chance Qualifier (LCQ), el evento arranca en formato de doble eliminación el sábado 8 de agosto. Los competidores quedaron distribuidos en cuatro grupos (A, B, C y D) para disputar los cuartos de final del Upper Bracket en la primera ronda. A continuación, verán cuáles son los integrantes de los grupos, resultados o sus primeros enfrentamientos en el Round 1 de la fase de grupos del torneo de Tekken 8 en EWC 2026.

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Enfrentamientos del Grupo A

El Grupo A abre las acciones del torneo con cruces de alto calibre, entre los que destaca el duelo estelar entre el surcoreano CBM y el paquistaní Arslan Ash, uno de los grandes favoritos del certamen.

Z10|Breadman vs. Vicious|Qasim Meer

TM|Hafiz Tanveer vs. G8S|Matsuba

SOOP|CBM vs. TM|Arslan Ash

VP|Mangja vs. NIP|Meo-IL

Enfrentamientos del Grupo B

El Grupo B presenta una fuertísima presencia surcoreana con referentes como LowHigh, Rangchu y JeonDDing buscando asegurar de inmediato su boleto a la segunda fase. Estos son los primeros enfrentamientos del grupo b:

KRX|LowHigh vs. Reject|Raef

Varrel|Rangchu vs. FOX|Sin

KRX|iKARi vs. ONIC|Rest

AQ|TheJon vs. VIT|JeonDDing

Resultados del Grupo C

Posición Jugador / Equipo Estado en el Torneo Personajes Utilizados 1° Puesto Falcons|Usama Abbasi Clasificado a la 2ª Fase Eddy 2° Puesto Yamasa|Nobi Clasificado a la 2ª Fase Lars, Dragunov 3° Puesto Falcons|Numan Ch Clasificado a la 2ª Fase Steve 4° Puesto Yagami Clasificado a la 2ª Fase Reina, Kunimitsu 5° Puesto (empate) GG|Mulgold Eliminado Feng, Fahkumram, Alisa, Claudio 5° Puesto (empate) Falcons|Atif Eliminado Dragunov, Bryan, Feng 7° Puesto (empate) Z10|Qudans Eliminado Heihachi 7° Puesto (empate) AK Eliminado Shaheen

El Grupo C del torneo de Tekken 8 en EWC 2026 concluyó con Falcons|Usama Abbasi adueñándose del primer puesto tras vencer a Qudans (3-2) y sellar su paso en un reñido enfrentamiento de clasificación ante Yagami por 3-2. Por otra parte, Yamasa|Nobi aseguró la segunda posición al superar a AK (3-1) y derrotar luego a Numan Ch por 3-1. En la llave de perdedores, Falcons|Numan Ch amarró el tercer billete a la siguiente fase en un apretado duelo de eliminación fratricida contra Atif (3-2) para luego clasificar dejando fuera a Mulgold por 3-2. El último cupo a la segunda Fase lo obtuvo Yagami, quien tras eliminar a Mulgold (3-2) selló su boleto venciendo a Atif en una reñida serie que culminó 3-2.

Resultados del Grupo D

Posición Jugador / Equipo Estado en el Torneo Personajes Utilizados 1° Puesto GL|Keisuke Clasificado a la 2ª Fase Kazuya 2° Puesto Falcons|Farzeen Clasificado a la 2ª Fase Lidia, Victor 3° Puesto SOOP|Ulsan Clasificado a la 2ª Fase Dragunov 4° Puesto AG|M. Zubair Clasificado a la 2ª Fase Dragunov, Paul 5° Puesto (empate) NASR|TekkenMaster Eliminado Eddy, Anna 5° Puesto (empate) Varrel|Ao Eliminado Victor 7° Puesto (empate) KRX|Knee Eliminado Bryan 7° Puesto (empate) SYN|Ninjakilla212 Eliminado Fahkumram, Law

Resumen del Grupo D

El Grupo D de Tekken 8 en EWC 2026 concluyó con GL|Keisuke dominando la tabla en el primer puesto tras superar a Knee (3-2) y asegurar su clasificación de forma impecable venciendo a M. Zubair por 3-0. La segunda posición fue para Falcons|Farzeen, quien venció a Ninjakilla212 (3-2) y clasificó a la siguiente fase derrotando a TekkenMaster por 3-1. En la parte baja de la tabla, SOOP|Ulsan concretó una remontada implacable desde el cuadro de eliminación, despachando a la leyenda Knee (3-0) y asegurando el tercer puesto tras vencer limpiamente a TekkenMaster por 3-0. El último boleto a la 2ª Fase lo consiguió AG|M. Zubair, que tras vencer a Ulsan (3-1) selló su clasificación eliminando a Ao con un contundente 3-0.

¿Calendario y horario de las transmisiones de la fase de grupos del torneo de Tekken 8 en EWC 2026?

La fase de grupos presencial se disputará en París con los enfrentamientos entre los 32 participantes, dividiéndose en tres jornadas consecutivas de transmisión. Estos son los horarios de inicio de transmisión de los tres días de la fase de grupos del torneo de Tekken 8 para México, Colombia, Argentina y España:

País / Región Horario de inicio México 05:15 a. m. Colombia 06:15 a. m. Argentina 08:15 a. m. España 1:15 p. m.

Transmisión del primer día de la fase de grupos del torneo de Tekken 8 en EWC 2026 — 5 de agosto

Transmisión del segundo día de la fase de grupos del torneo de Tekken 8 en EWC 2026 — 6 de agosto

Transmisión del tercer día de la fase de grupos del torneo de Tekken 8 en EWC 2026 — 7 de agosto

Fuente: EWC