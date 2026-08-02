Esports

Tekken 8 en EWC 2026: resultados del LCQ o Last Chance Qualifier

Conoce los avances, competidores destacados y los resultados del Top 16 en el Last Chance Qualifier de Tekken 8 rumbo a la Esports World Cup 2026.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 4 min

El torneo de Tekken 8 en la Esports World Cup (EWC) 2026 está a punto de iniciar y como se vio con los demás juegos de pelea, antes de iniciar las finales se deben definir los últimos cupos en el LCQ. Es así que al igual que en otros títulos de pelea en EWC 2026, las finales del torneo de Tekken 8 reunirá a 32 jugadores que competirán por una bolsa de premios de $1.000.000 USD. Con 28 clasificados previos, este LCQ o Last Chance Qualifier que lleva a cabo en París es la última oportunidad para los jugadores de conseguir uno de los cuatro cupos directos restantes a las finales.

El LCQ ha contado con la presencia de leyendas y jugadores conocidos de diferentes paises como THY|Chikurin, Varrel|Pinya, WBG|XCC, WBG|Kkokkoma, Z10|Qudans, ONIC|Book, AG|Double, RRQ|JDCR, Falcons|Numan Ch, FUT|Eyemusician, entre otros.

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Resultados finales del torneo de Tekken 8 en Esports World Cup 2026

1. AG|M. Zubair (Dragunov, Paul)
2. Falcons|Numan Ch (Steve, Kazuya, Paul)
3. Reject|Raef (Fahkumram, Jin, Dragunov)
4. Z10|Qudans (Heihachi, Devil Jin)
5. RR|Ayorichie (Leo)
5. KRX|Crescent (Clive)
7. Kinotrope|Shonen (Jun)
7. FUT|Eyemusician (Yoshimitsu, Kunimitsu)

La fase final arrancó con AG|M. Zubair (Dragunov) superando 3-0 a RR|Ayorichie (Leo) y Reject|Raef (Fahkumram) venciendo 3-0 a Falcons|Numan Ch (Steve) en las semifinales de ganadores; posteriormente, M. Zubair (Paul) se impuso 3-1 ante Raef en la final del Winners Bracket. Por la llave de perdedores, Z10|Qudans (Heihachi) eliminó a Kinotrope|Shonen (3-0) y a RR|Ayorichie (3-1). Mientras tanto, KRX|Crescent (Clive) dejó fuera a FUT|Eyemusician (3-2) antes de caer 3-0 frente a Numan Ch (Steve). Él a su vez despidió a Qudans (3-0) y barrió 3-0 a Raef en la final de Losers. Ya en la Gran Final, Numan Ch (Kazuya) logró forzar el reset del bracket tras ganar un ajustadísimo primer set por 3-2 a M. Zubair (Paul). Sin embargo, M. Zubair recuperó el control y se impuso 3-1 para proclamarse campeón del torneo.

Resumen y resultados del top 16 del LCQ del torneo de Tekken 8 en Esports World Cup (EWC) 2026

Video con todas las peleas del tercer día (final) del Last Chance Qualifier de Tekken 8 en EWC 2026.

Durante el top 16, en la parte superior de la llave, Reject|Raef (Fahkumram) se impuso 2-1 ante Z10|Qudans (Heihachi), mientras que Falcons|Numan Ch (Steve) dominó 2-0 a Kinotrope|Shonen (Jun); a su vez, AG|M. Zubair (Dragunov) superó por 2-0 a KRX|Crescent (Clive) y RR|Ayorichie (Leo) venció 2-0 a FUT|Eyemusician (Yoshimitsu/Kunimitsu).

Resumen y resultados del top 16 del LCQ del torneo de Tekken 8 en Esports World Cup (EWC) 2026

Por el momento, en la llave de perdedores, la tensión se elevó, como siempre gracias al peligro de la eliminación y en esta etapa vimos cómo AG|Double con Law dejó fuera a Mohsin Shooter quien controlaba a Nina por un marcador de 2-1; antes de caer eliminado 2-0 frente a Z10|Qudans. Por otra parte, Yamasa|Haru (JACK-8) eliminó a NabDo (Yoshimitsu) 2-1 pero luego sucumbió 2-1 ante Kinotrope|Shonen. Finalmente, ONIC|Book (Fahkumram/King) venció a TEC|Bilal (Bryan) 2-1 para ser eliminado más adelante por KRX|Crescent (Clive) 2-1, al mismo tiempo que GAM|Kirakira (Miary Zo) dejó en el camino a RRQ|JDCR (Armor King) por 2-0 antes de ser superado 2-1 por FUT|Eyemusician (Yoshimitsu). En este momento se está definiendo el Top 8 y así van los enfrentamientos

Oh la la, Paris

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Fuente: EWC

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