Tekken 8: todas las notas del parche o actualización de Bob (agosto 2026)

Bandai Namco ha publicado oficialmente las notas del parche para la versión 3.02.01 de Tekken 8, la cual habilita al personaje DLC Bob para los poseedores del pase de temporada. Esta actualización introduce ajustes al sistema de juego, correcciones de errores en las mecánicas globales y modificaciones en el balance de múltiples personajes del juego.

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Adicionalmente, Bandai Namco reveló la guía de movimientos de Bob.

En la versión 3.02.01 se implementaron ajustes del sistema con relación a los valores de salud y al Quick Recovery. Respecto a los ajustes, la desarrolladora japonesa confirmó que revisaron movimientos específicos que tienen un alto impacto en el entorno competitivo y donde se observaron inconvenientes en el balance de riesgo-recompensa, ajustándolos para ampliar el rango de opciones en el juego mental tanto a la ofensiva como a la defensiva.

Cambios generales de la actualización (3.02.01) para Tekken 8

Comando/Situación Categoría Cambios Barra de salud Cambio de especificación El valor máximo de salud ha sido cambiado de «200» a «190». Debido al cambio en el valor máximo de salud, el umbral de salud para la activación de Rage también ha sido cambiado de «47» a «45». *Este cambio no aplica para los siguientes modos: STORY «The Dark Awakens», EPISODE «Unforgotten Echoes» y TEKKEN BALL. Recuperación rápida (Quick Recovery) Balance Se aumentó el tiempo de recuperación en «5F», resultando en un cambio de ventaja de frames de «-2F» a «-7F» en bloqueo y de «+3F» a «-2F» al impactar. Ataques aéreos comunes Comportamiento Se corrigió un problema donde los siguientes ataques aéreos comunes podían ser revertidos por un Attack Reversal. *A estos movimientos les faltaba el atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto. 【Movimientos afectados】 ↑LP , ↑RP , De espaldas al oponente ↑LP , De espaldas al oponente ↑RP , De espaldas al oponente ↑LK , ↑LK , ↑RK , ↗☆LK , ↗☆RK . Activadores de Heat (Heat Engagers) Comportamiento Se corrigió un problema donde la acción de correr activada por la activación de Heat resultaba en que ciertos personajes quedaran más alejados de los oponentes. *Los siguientes personajes han sido ajustados: Asuka, Jack-8, Jun, Kuma/Panda, Kunimitsu, Lee, Leroy, Lili, Raven, Reina, Xiaoyu, Yoshimitsu y Zafina. Entradas almacenadas (buffered) al inicio de un round Comportamiento Se corrigió un problema donde los movimientos realizados con entradas almacenadas al inicio de un round a veces se ejecutaban en la dirección incorrecta. Patada de recuperación (Recovery Kick) Comportamiento Se expandió el hitbox en ataque para las Patadas de recuperación realizadas ‘Mientras derribado (boca arriba) ↓RP+LK ‘ para mitigar situaciones donde ciertos ataques medios del oponente fallaban.

Cambios por personaje de la actualización de agosto para Tekken 8

Alisa

Comando/Situación Categoría Cambios ⇒LP+RP LP RP Comportamiento Se corrigió un problema donde el movimiento estaba configurado incorrectamente como inmune a attack reversals. ↓LK+RK , ←⇒ , Durante Destructive Form ⇐LK+RK Comportamiento Se expandió el hitbox en ataque, aliviando situaciones donde ciertos ataques fallaban. ↑LP , Durante Destructive Form LP+RP Comportamiento Se redujo el hitbox en ataque contra oponentes posicionados detrás del personaje para mitigar impactos no intencionados. Durante Dual Boot ⇒LK Comportamiento Se corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar. LP RP LP RP , Durante sidestep LK+RK (Tercer golpe) Comportamiento Se modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.

Armor King

Comando/Situación Categoría Cambios ⇒RP+LK Comportamiento Se redujeron las instancias donde el jugador a veces intercambiaba posiciones con el oponente en ciertas situaciones. ↖LP+RP , Durante Bad Jaguar ↗LP+RP Comportamiento Se corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar. Mientras levantándose RK en counter hit RK , Durante ⇐RK (o ⇐RK ), RK en counter hit RK Comportamiento Se corrigió un problema donde ataques subsecuentes podían ejecutarse en situaciones específicas incluso cuando no era en counter hit. ⇒☆↘LP ( ↘+LP presionar simultáneamente) Comportamiento Se corrigió el problema donde no se podían almacenar (buffer) entradas de movimientos durante la activación de Heat o Heat Dash. ↗☆LP , ↗☆RP , ↗☆LP+RP LK+RK LP+RP LK+RK Comportamiento Se modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto. (A los pies del oponente) mientras derribado y boca arriba ↖RP+LK Comportamiento El hitbox en ataque ha sido expandido, aliviando instancias de fallos para ciertos movimientos.

Anna

Comando/Situación Categoría Cambios Durante Rage ↘RP+LK Comportamiento Se corrigió un problema donde realizar el movimiento cerca de una pared podía resultar en un comportamiento no intencionado. ↙LP RP RK Comportamiento Se expandió el hitbox en ataque del segundo ataque para reducir instancias donde fallaría incluso cuando el primer golpe conectó. ⇒LP+RP LP RP Comportamiento Se redujeron los hitbox en ataque contra oponentes posicionados detrás del personaje para mitigar impactos no intencionados. ↗☆LP Comportamiento Se modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.

Asuka

Comando/Situación Categoría Cambios RK (Segundo golpe), Mientras agachado LK (Primer golpe), Mientras agachado LK RP LK , Mientras levantándose LK RP LK RP LK , Mientras levantándose LK RP LK RP LK (Segundo golpe) Comportamiento Se modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto. ⇐LK (Counter Hit), ↗LP RP , ↗LK Comportamiento Se corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar. ↗☆LP , ↗☆LP RP , ↗☆↓RP Comportamiento Se corrigió un problema donde el movimiento estaba configurado incorrectamente como inmune a attack reversals.

Azucena

Comando/Situación Categoría Cambios Durante Rage ↘RP+LK Comportamiento Se ajustó la detección de colisión con el oponente para reducir la ocurrencia de fallos en ciertos movimientos. ⇒⇒⇒RK al impactar o bloquear LK Comportamiento Se redujeron los hitbox en ataque contra oponentes posicionados detrás del personaje para mitigar impactos no intencionados. De espaldas al oponente RK en golpe frontal en el suelo LK (Just Input) Comportamiento Se corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar.

Bryan

Comando/Situación Categoría Cambios RP RP LK RP Balance El comportamiento del oponente en counter hit ha sido cambiado. ↓↙⇐RP Balance Se ajustó el comportamiento del oponente en bloqueo, cambiando la ventaja de frames en bloqueo de «+5F» a «+1F». Se cambió el daño de chip en bloqueo de «6» a «4». LP RP Comportamiento El hitbox en ataque alrededor del cuerpo principal ha sido expandido para aliviar problemas de fallos a corta distancia. LP RP LP RP Comportamiento Se corrigió el comportamiento del oponente en golpes laterales o por la espalda, ya que había casos donde el movimiento no conectaba consistentemente bajo ciertas condiciones. Mientras agachado ↙RP Comportamiento Se corrigió un problema donde las posiciones a veces se intercambiaban con el oponente al realizar el agarre cerca de una pared. Durante sidestep LK Comportamiento Se redujeron los hitbox en ataque contra oponentes posicionados detrás del personaje para mitigar impactos no intencionados. ⇐LP LP LP LP LP LP LP LP Comportamiento Se modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.

Clive

Comando/Situación Categoría Cambios Durante Heat ↑LP RP LP RP Comportamiento Se redujo la distancia de movimiento hacia adelante, pero solo a distancia extremadamente corta durante combos en pared. Este cambio alivia instancias donde el ataque fallaría al golpear a un oponente fuera de eje. Se redujo el rastreo del segundo golpe cuando el primer golpe falla. Mientras levantándose RP Comportamiento Se alivió un problema donde la relación posicional con el oponente se vuelve diferente de la prevista cuando se usa cerca de la pared.

Claudio

Comando/Situación Categoría Cambios LP RP LP RP Comportamiento Se redujeron los hitbox en ataque contra oponentes posicionados detrás del personaje para mitigar impactos no intencionados. Se corrigió el comportamiento del oponente en golpes laterales o por la espalda, ya que había casos donde el movimiento no conectaba consistentemente bajo ciertas condiciones. LK durante golpe frontal en el suelo LK Comportamiento Se corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar. ⇐LP RP Comportamiento Se expandió el hitbox en ataque, aliviando situaciones donde ciertos ataques fallaban. Mientras levantándose RP Comportamiento Se alivió un problema donde la relación posicional con el oponente se vuelve diferente de la prevista cuando se usa cerca de la pared.

Devil Jin

Comando/Situación Categoría Cambios Durante Heat LK Comportamiento Se corrigió un problema donde las posiciones a veces se intercambiaban con el oponente al impactar en ciertas situaciones. ⇐LP RP , Durante Mourning Crow LP RP LP Comportamiento Se corrigió el comportamiento del oponente en golpes laterales o por la espalda, ya que había casos donde el movimiento no conectaba consistentemente bajo ciertas condiciones. ⇐RP Comportamiento Se redujeron los hitbox en ataque contra oponentes posicionados detrás del personaje para mitigar impactos no intencionados. Durante Fly LK , Durante Heat ↗LK al impactar o bloquear LK Comportamiento Se corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar. Durante Fly LK Comportamiento Se expandió el hitbox en ataque después de aterrizar, aliviando situaciones donde ciertos ataques fallaban. Durante Mourning Crow LP RP LP RP , ⇐LP RP , ⇐RP LK , ⇒⇒LP RP , ⇒☆↘LP Comportamiento Se modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.

Dragunov

Comando/Situación Categoría Cambios LP RP LP RP , ⇒RP RP Comportamiento Se corrigió el comportamiento del oponente en golpes laterales o por la espalda, ya que había casos donde el movimiento no conectaba consistentemente bajo ciertas condiciones. ⇐LP RP RP , ⇒⇒RP RP , ⇒LK , Durante Sneak LK (Counter Hit), Durante Sneak LK Comportamiento Se corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar. Durante derribo LK , Durante derribo RP , Durante derribo RP Comportamiento Se corrigió un problema donde una ruptura de agarre no podía realizarse incluso si el botón correspondiente se mantenía presionado antes del agarre de seguimiento.

Eddy

Comando/Situación Categoría Cambios ⇒LP RP , ⇒LP RP , ↓LP RP , ⇐LP RP , Mientras levantándose LP RP , Mientras levantándose LP RP (Segundo golpe), Durante Negativa LP RP , Durante Negativa LP RP LK , Durante Negativa RP Comportamiento Se modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto. (A los pies del oponente) mientras derribado y boca arriba ↖RP+LK Comportamiento El hitbox en ataque ha sido expandido, aliviando instancias de fallos para ciertos movimientos.

Fahkumram

Comando/Situación Categoría Cambios ⇒LP RP LP Comportamiento Se alivió un problema donde la relación posicional con el oponente se vuelve diferente de la prevista cuando se usa cerca de la pared. Durante Rama Stance LK (o RK ) Comportamiento Se corrigió un problema donde ‘Garuda Force’ no se obtenía al activar un Floor Blast. Tiempo con oponente patada alta, media o baja ⇐LK Comportamiento Se expandió el hitbox en ataque, aliviando el problema donde ciertos ataques bajos fallaban.

Feng

Comando/Situación Categoría Cambios ⇒LP RP , ↗LP RP , Durante Deceptive Step LK Comportamiento Se modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto. De espaldas al oponente LK Comportamiento Se expandió el hitbox en ataque, aliviando situaciones donde ciertos ataques fallaban.

Heihachi

Comando/Situación Categoría Cambios ↘LP RP sostener (Perfect Input), ⇐LK sostener (Perfect Input) Comportamiento Se corrigió un problema donde la salud a veces no se recuperaba cuando se activaba un truco del escenario. ⇒⇒⇒LP , ⇒☆↓↘LP , ⇒☆↓↘LP ( ↘+LP presionar simultáneamente), ⇒☆↓↘LP RP , ⇒☆↘LP RP RP RP RP RP RP RP RP , Durante Thunder God’s Kamae LK , Con Warrior Instinct ⇒⇒LP RP , Con Warrior Instinct durante Thunder God’s Kamae LK Comportamiento Se modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto. ⇒☆↓↘LP Comportamiento Se corrigió un problema donde el movimiento estaba configurado incorrectamente como inmune a attack reversals. ⇒☆↓↘LP RP , ⇒☆↓↘LP RP Comportamiento Se redujeron los hitbox en ataque contra oponentes posicionados detrás del personaje para mitigar impactos no intencionados.

Hwoarang

Comando/Situación Categoría Cambios ⇐RP Comportamiento Se expandió el hitbox en ataque, aliviando situaciones donde ciertos ataques fallaban. ↗LK al impactar o bloquear LK , Durante Left Flamingo ↗LK al impactar o bloquear LK Comportamiento Se ajustó el hitbox en ataque para aliviar instancias donde fallaría en ciertas situaciones. Durante Right Flamingo ↓LK RP , Durante Right Flamingo ↓LK RP RP Comportamiento Se redujeron los hitbox en ataque contra oponentes posicionados detrás del personaje para mitigar impactos no intencionados. ↗☆LP , ↗LK Comportamiento Se corrigió un problema donde el movimiento estaba configurado incorrectamente como inmune a attack reversals.

Jack-8

Comando/Situación Categoría Cambios ⇒LP RP Comportamiento Se ajustó el movimiento para que cuando el primer golpe conecta con un oponente agachado, el segundo golpe ahora conecta como lo hace contra un oponente de pie. Durante Sit Down LK Comportamiento Se modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.

Jin

Comando/Situación Categoría Cambios ↓LK Comportamiento Se corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar. Durante Zanshin LP RP Comportamiento Se corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar. Se corrigió un problema donde las posiciones a veces se intercambiaban con el oponente al impactar en ciertas situaciones. ⇒☆↘LP ( ↘+LP presionar simultáneamente), ⇒☆↘LP ( ↘+LP presionar simultáneamente) Comportamiento Se corrigió el problema donde no se podían almacenar (buffer) entradas de movimientos durante la activación de Heat o Heat Dash. Durante Devil Step LK Comportamiento Se expandió el hitbox en ataque, aliviando situaciones donde ciertos ataques fallaban.

Jun

Comando/Situación Categoría Cambios Durante Heat LK RP RP , Durante Izumo LP RP , Durante Izumo ⇒LK , Durante Miare LK Comportamiento Se corrigió un problema donde la salud a veces no se recuperaba cuando se activaba un truco del escenario. ⇐RP (Counter Hit) Comportamiento Se corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar. ↗LP RP Comportamiento Se redujeron los hitbox en ataque contra oponentes posicionados detrás del personaje para mitigar impactos no intencionados. LK (Segundo golpe), Mientras agachado LK RP (Segundo golpe), Mientras levantándose LK RP LK RP LK Comportamiento Se modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.

Kazuya

Comando/Situación Categoría Cambios ↙LP RP LK Balance Se aumentó la distancia desde el oponente cuando el primer golpe conecta con un oponente derribado. Se cambió el comportamiento del oponente cuando el segundo golpe conecta con un oponente derribado, pero solo cuando el primer golpe falla, corrigiendo un problema donde combos aéreos eran posibles contra oponentes derribados en ciertas situaciones. Durante Devil Form LK Comportamiento Se expandió el hitbox en ataque, aliviando situaciones donde ciertos ataques fallaban. Durante Devil Form ⇒☆↓↘LK Comportamiento Se corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar. ⇒LK , ⇐RP Comportamiento Se redujeron los hitbox en ataque contra oponentes posicionados detrás del personaje para mitigar impactos no intencionados. ⇒☆↘LP ( ↘+LP presionar simultáneamente) Comportamiento Se corrigió el problema donde no se podían almacenar (buffer) entradas de movimientos durante la activación de Heat o Heat Dash. ⇒☆↓↘LP , Durante Devil Form ⇒☆↓↘LP RP LK Comportamiento Se modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.

King

Comando/Situación Categoría Cambios ⇒LK RP (Counter Hit), ⇐LP RP , ⇒⇒RP (Counter Hit), De espaldas al oponente LK en golpe frontal en el suelo LK Comportamiento Se corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar. ↗☆LP , ↗☆RP Comportamiento Se modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto. (A los pies del oponente) mientras derribado y boca arriba ↖RP+LK Comportamiento El hitbox en ataque ha sido expandido, aliviando instancias de fallos para ciertos movimientos.

Kuma

Comando/Situación Categoría Cambios Durante Rage ↘RP+LK Comportamiento Se ajustó la detección de colisión con el oponente para reducir la ocurrencia de fallos en ciertos movimientos.

Panda

Comando/Situación Categoría Cambios ↗LP RP , ↗☆LP , ↗☆RP Comportamiento Se modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.

Kunimitsu

Comando/Situación Categoría Cambios Durante Rage ↘RP+LK RP , ⊆LP RP RP , De espaldas al oponente LK Comportamiento Se expandió el hitbox en ataque, aliviando situaciones donde ciertos ataques fallaban. ⇒LK Comportamiento Se cambió el rastreo cuando el primer golpe conecta, corrigiendo un problema donde a veces ocurría un rastreo no natural en ciertas situaciones. ↓LP RP RP RP , ↘RP ⇒RP Comportamiento Se expandió el hitbox en ataque para mitigar situaciones donde el ataque del oponente fallaría después de absorber este movimiento con un Power Crush. ↑LK , De espaldas al oponente LP RP LK , Durante Katon LK Comportamiento Se redujo el hitbox en ataque cuando el oponente está detrás, reduciendo instancias donde el ataque golpearía no intencionadamente a oponentes por la espalda. ↗LP RP , ↗LK RP Comportamiento El hitbox en ataque ha sido expandido, aliviando situaciones donde ciertos ataques fallaban. Se expandió el hitbox en ataque al fallar, aliviando situaciones donde ciertos ataques fallaban. ↗LP RP RP Comportamiento Se corrigió un problema donde un agarre aéreo que solo conecta desde el frente se activaría estando de espaldas durante la segunda mitad de un salto. Mientras agachado LK Comportamiento Se corrigió un problema donde ocurría una ventaja de frames no intencionada cuando un ataque era parreado por el ‘Hermit’ de Leroy. Mientras agachado ↖LK Comportamiento Ahora puedes usar el movimiento con ‘Mientras agachado ↖LK ‘. De espaldas al oponente LP RP Comportamiento Se ajustó el rastreo para mitigar instancias donde el ataque fallaría no intencionadamente en ciertas situaciones. Durante Katon LP RP RP Comportamiento Se ajustó el pushbox para mitigar instancias donde las posiciones se intercambiarían con el oponente cuando el movimiento se usaba cerca de una pared. Durante Setsunagake LP RP RP Comportamiento Se corrigió el comportamiento del oponente en golpes laterales y por la espalda, ya que había casos donde el movimiento no conectaba consistentemente bajo ciertas condiciones. Tiempo con ataque del oponente ↓LK Comportamiento Se expandieron los hitbox en ataque del segundo y tercer golpe hacia arriba para mitigar instancias donde fallarían contra ciertos oponentes aéreos.

Lars

Comando/Situación Categoría Cambios Cuando la activación de Heat está disponible RP+LK Comportamiento Se mitigaron instancias donde las posiciones a veces se intercambiaban con el oponente en ciertas situaciones. LP RP LP RP RP Comportamiento Se corrigió el comportamiento del oponente en golpes laterales o por la espalda, ya que había casos donde el movimiento no conectaba consistentemente bajo ciertas condiciones. Durante Silent Entry LP RP Comportamiento Se redujeron los hitbox en ataque contra oponentes posicionados detrás del personaje para mitigar impactos no intencionados.

Law

Comando/Situación Categoría Cambios LP RP LP RP , ⇐LP RP RP Comportamiento Se corrigió el comportamiento del oponente en golpes laterales o por la espalda, ya que había casos donde el movimiento no conectaba consistentemente bajo ciertas condiciones. ↖LK , ↗LK , ↗LK RP RP Comportamiento Se modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.

Lee

Comando/Situación Categoría Cambios LP RP LP RP Comportamiento Se expandió el hitbox en ataque, aliviando situaciones donde ciertos ataques fallaban. Se ajustó la detección de colisión con el oponente para reducir la ocurrencia de fallos en ciertos movimientos. LP RP LP RP (Perfect Input), LK LK RP (Perfect Input) Comportamiento Se corrigió el comportamiento del oponente en golpes laterales o por la espalda, ya que había casos donde el movimiento no conectaba consistentemente bajo ciertas condiciones. 【 LP RP 】 al ser golpeado de frente o en bloqueo LP RP (Perfect Input) Comportamiento Se corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar. ↓↙☆↘↑LP RP Comportamiento Se modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.

Leo

Comando/Situación Categoría Cambios ↙LP RP , ↓↘⇒LP RP RP Comportamiento Se modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto. ⇐LP RP RP Comportamiento Se corrigió el comportamiento del oponente en golpes laterales o por la espalda, ya que había casos donde el movimiento no conectaba consistentemente bajo ciertas condiciones.

Leroy

Comando/Situación Categoría Cambios ⇒LP RP LP RP Balance Se redujo la distancia con el oponente en counter hit. ⇒LP RP RP , LK RP (Segundo golpe) Comportamiento Se modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto. ⇐LP (Counter Hit) Comportamiento Se corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar. Durante Hermit LP RP RP Comportamiento Se corrigió el comportamiento del oponente en golpes laterales o por la espalda, ya que había casos donde el movimiento no conectaba consistentemente bajo ciertas condiciones.

Lidia

Comando/Situación Categoría Cambios ↙LP RP , Durante Horse Stance LP RP Comportamiento Se corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar. ⇒LP RP LP RP Comportamiento Se corrigió el comportamiento del oponente en golpes laterales o por la espalda, ya que había casos donde el movimiento no conectaba consistentemente bajo ciertas condiciones. Durante Stalking Wolf Stance LP RP Comportamiento Se redujo el hitbox en ataque contra oponentes posicionados detrás del personaje para mitigar impactos no intencionados. Mientras el oponente está derribado ↓RP LK Comportamiento Se corrigió un problema donde la salud no se recuperaba cuando se activaba un truco de Floor Blast.

Lili

Comando/Situación Categoría Cambios Durante Heat (de espaldas al oponente) LP Balance Se redujo la distancia con el oponente en bloqueo. Durante Heat 【 LP RP 】 (Cuarto golpe) LP RP RP RP , ↗LK Comportamiento Se modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto. ↙LK LK Comportamiento Se expandió el hitbox en ataque para mitigar instancias donde el ataque del oponente sería evadido no intencionadamente. De espaldas al oponente LP RP RP , Durante Dew Glide LP RP RP Comportamiento Se corrigió el comportamiento del oponente en golpes laterales o por la espalda, ya que había casos donde el movimiento no conectaba consistentemente bajo ciertas condiciones.

Miary Zo

Comando/Situación Categoría Cambios Durante Heat y Morengy Miroso LP RP LP RP Comportamiento Se redujo el rastreo del tercer golpe cuando el segundo golpe falla, mitigando instancias donde rastrearía inesperadamente al oponente a mitad de secuencia. ↓LK RP Comportamiento El hitbox en ataque ha sido expandido, aliviando instancias donde el ataque fallaría en ciertas situaciones.

Nina

Comando/Situación Categoría Cambios ↓LP RP RP Balance Se ajustó el comportamiento del oponente en counter hit para el segundo golpe para coincidir con el de un golpe normal. LP RP RP , ↗LK RP , Mientras levantándose LP RP Comportamiento Se corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar. LP RP RP Comportamiento Se modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto. Durante sidestep LP RP RP Comportamiento Se ajustó la colisión para mitigar instancias donde las posiciones se intercambiarían cuando el movimiento se usaba cerca de una pared.

Paul

Comando/Situación Categoría Cambios ⇒LK RP Comportamiento Se corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar. ↓LK RP Comportamiento Se expandió el hitbox en ataque, aliviando situaciones donde ciertos ataques fallaban.

Raven

Comando/Situación Categoría Cambios De espaldas al oponente LP RP (Segundo golpe), De espaldas al oponente ⇐LP RP RP (Segundo golpe) Comportamiento Se modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto. Durante Shadow Sprint LP RP Comportamiento Se corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar.

Reina

Comando/Situación Categoría Cambios LP RP LP RP RP Comportamiento Se redujeron los hitbox en ataque contra oponentes posicionados detrás del personaje para mitigar impactos no intencionados. ↘LK (Counter Hit) Comportamiento Se corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar. ⇐RP Comportamiento El empuje (pushback) al absorber el ataque del oponente fue ajustado, reduciendo casos donde el movimiento fallaría no intencionadamente en ciertas situaciones. ⇒☆↘LP ( ↘+LP presionar simultáneamente), ⇒☆↘LP ( ↘+LP presionar simultáneamente) Comportamiento Se corrigió el problema donde no se podían almacenar (buffer) entradas de movimientos durante la activación de Heat o Heat Dash. ⇒☆↘LP RP RP RP RP RP RP RP RP , Durante Wind God Step LK RP Comportamiento Se modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto. Durante Wind God Step LP RP RP Comportamiento Se expandió el hitbox en ataque, aliviando situaciones donde ciertos ataques fallaban. Tiempo con puño ⇒☆ Comportamiento Se ajustó la colisión para corregir un problema donde las posiciones a veces se intercambiaban con el oponente al realizar un parry exitoso cerca de una pared. ↗☆LP , ↗☆LP RP , ↗LK Comportamiento Se corrigió un problema donde el movimiento estaba configurado incorrectamente como inmune a attack reversals.

Shaheen

Comando/Situación Categoría Cambios ⇒LK (Primer golpe), ⇒⇒LP RP RP RP RP RP RP RP RP (Primer golpe) Comportamiento Se modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto. ⇒⇒LK , Durante Stealth Step LP RP Comportamiento Se corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar. Durante Stealth Step LP RP Comportamiento Se ajustó la detección de colisión con el oponente para reducir la ocurrencia de fallos en ciertos movimientos. Durante *Stealth Step ↗LP RP Comportamiento Se corrigió el comportamiento del oponente en golpes por la espalda, ya que había casos donde el movimiento no conectaba consistentemente bajo ciertas condiciones.

Steve

Comando/Situación Categoría Cambios ↗LK Comportamiento Se expandió el hitbox en ataque, aliviando situaciones donde ciertos ataques fallaban. Durante Peekaboo ↗LP RP Comportamiento Se modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto. Durante Two-Faced LP RP Comportamiento Se corrigió un problema donde una ruptura de agarre no podía realizarse incluso si el botón correspondiente se mantenía presionado antes del agarre de seguimiento. Se corrigió un problema donde la ruptura de agarre era ‘RP’ solo en counter hit.

Victor

Comando/Situación Categoría Cambios LP RP LP RP RP Comportamiento Se redujeron los hitbox en ataque contra oponentes posicionados detrás del personaje para mitigar impactos no intencionados. ↓LK (Counter Hit), ⇒⇒RP Comportamiento Se corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar. ↗LK Comportamiento Se expandió el hitbox en ataque, aliviando situaciones donde ciertos ataques fallaban. ↗LP RP , Durante Iai Stance LP RP RP Comportamiento Se ajustó la detección de colisión con el oponente, mitigando casos donde el castigo del oponente no conectaría. Durante Iai Stance ↓LP RP Comportamiento Se mejoró el rastreo del segundo golpe, pero solo cuando el primer golpe es bloqueado. Este cambio mitiga casos donde la distancia aumentaría no naturalmente en bloqueo, evitando que los castigos alcancen.

Xiaoyu

Comando/Situación Categoría Cambios Durante Heat LP RP Comportamiento Se corrigió un problema donde el oponente no podía hacer sidestep hacia el primer plano cuando Xiaoyu realizaba un ataque alto inmediatamente después de que este movimiento era bloqueado. Durante Heat ⇒⇒LP RP RP Comportamiento Se expandió el hurtbox del oponente cuando el primer golpe conecta para corregir un problema donde el segundo golpe no conectaría consecutivamente. Se corrigió el comportamiento del oponente al impactar, ya que los golpes a veces no conectaban consecutivamente en ciertas situaciones. ⇒LP RP RP , Durante Phoenix ⇒LP RP RP Comportamiento Se redujo el hitbox en ataque cuando el oponente está detrás, reduciendo instancias donde el ataque golpearía no intencionadamente. ↘LK Comportamiento Se ajustó la detección de colisión con el oponente para reducir la ocurrencia de fallos en ciertos movimientos. ⇐LP RP RP Comportamiento Se corrigió el comportamiento del oponente en golpes por la espalda, ya que había casos donde el movimiento no conectaba consistentemente bajo ciertas condiciones. ↗☆LP Comportamiento Se modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto. Durante Phoenix ↓LP RP (Counter Hit) Comportamiento Se corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar. ↗☆LP Comportamiento Se corrigió un problema donde el movimiento estaba configurado incorrectamente como inmune a attack reversals.

Yoshimitsu

Comando/Situación Categoría Cambios Durante Heat LK , Durante Heat y Manji Dragonfly ⇒LK , Durante Heat y Manji Dragonfly LK , Durante Mutou no Kiwami LP RP RP , Durante Mutou no Kiwami LP RP RP RP , Durante Mutou no Kiwami ↖LK RP , Durante Mutou no Kiwami ↖LK , Durante Mutou no Kiwami ⇒LK , Durante Mutou no Kiwami ↓LK , Durante Mutou no Kiwami LK , Durante Mutou no Kiwami y Kincho LP RP RP , Durante Mutou no Kiwami y Kincho LK , Durante Mutou no Kiwami y Kincho LK RP RP , Durante Mutou no Kiwami y Kincho ⇒LK Comportamiento Se corrigió un problema donde la salud a veces no se recuperaba cuando se activaba un truco del escenario. LP RP Comportamiento Se expandió el hitbox en ataque, aliviando situaciones donde ciertos ataques fallaban. ↑LP RP Comportamiento Se redujo el hitbox en ataque cuando el oponente está detrás, reduciendo instancias donde el ataque golpearía no intencionadamente. ⇒⇒⇒LP RP Comportamiento Se ajustó la colisión con el oponente para mitigar instancias donde el ataque del oponente fallaría o las posiciones se intercambiarían con el oponente en ciertas situaciones. Durante Mutou no Kiwami ↘LP RP , Durante Mutou no Kiwami ⇒↘↓↙ Comportamiento Se modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.

Zafina

Comando/Situación Categoría Cambios ↓LP RP RP RP Comportamiento Se modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto. ↓LK Comportamiento Se ajustó la detección de colisión con el oponente para reducir la ocurrencia de fallos en ciertos movimientos. ⇐LP Comportamiento El empuje (pushback) al absorber el ataque del oponente fue ajustado, reduciendo casos donde el movimiento fallaría no intencionadamente en ciertas situaciones. Durante Mantis Stance ↓LP RP , Durante Mantis Stance ↗LP RP Comportamiento Se expandió el hitbox en ataque, aliviando situaciones donde ciertos ataques fallaban.