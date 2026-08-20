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Tekken 8: todas las notas del parche o actualización de Bob (agosto 2026)

Conoce todos los cambios y ajustes que llegarán a Tekken 8 cuándo Bob, el segundo personaje DLC de la actual temporada llegue al juego.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
Lectura de 43 min

Bandai Namco ha publicado oficialmente las notas del parche para la versión 3.02.01 de Tekken 8, la cual habilita al personaje DLC Bob para los poseedores del pase de temporada. Esta actualización introduce ajustes al sistema de juego, correcciones de errores en las mecánicas globales y modificaciones en el balance de múltiples personajes del juego.

Contenido:
Adicionalmente, Bandai Namco reveló la guía de movimientos de Bob.

En la versión 3.02.01 se implementaron ajustes del sistema con relación a los valores de salud y al Quick Recovery. Respecto a los ajustes, la desarrolladora japonesa confirmó que revisaron movimientos específicos que tienen un alto impacto en el entorno competitivo y donde se observaron inconvenientes en el balance de riesgo-recompensa, ajustándolos para ampliar el rango de opciones en el juego mental tanto a la ofensiva como a la defensiva.

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Cambios generales de la actualización (3.02.01) para Tekken 8

Comando/SituaciónCategoríaCambios
Barra de saludCambio de especificaciónEl valor máximo de salud ha sido cambiado de «200» a «190». Debido al cambio en el valor máximo de salud, el umbral de salud para la activación de Rage también ha sido cambiado de «47» a «45». *Este cambio no aplica para los siguientes modos: STORY «The Dark Awakens», EPISODE «Unforgotten Echoes» y TEKKEN BALL.
Recuperación rápida (Quick Recovery)BalanceSe aumentó el tiempo de recuperación en «5F», resultando en un cambio de ventaja de frames de «-2F» a «-7F» en bloqueo y de «+3F» a «-2F» al impactar.
Ataques aéreos comunesComportamientoSe corrigió un problema donde los siguientes ataques aéreos comunes podían ser revertidos por un Attack Reversal. *A estos movimientos les faltaba el atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto. 【Movimientos afectados】 ↑LP, ↑RP, De espaldas al oponente ↑LP, De espaldas al oponente ↑RP, De espaldas al oponente ↑LK, ↑LK, ↑RK, ↗☆LK, ↗☆RK.
Activadores de Heat (Heat Engagers)ComportamientoSe corrigió un problema donde la acción de correr activada por la activación de Heat resultaba en que ciertos personajes quedaran más alejados de los oponentes. *Los siguientes personajes han sido ajustados: Asuka, Jack-8, Jun, Kuma/Panda, Kunimitsu, Lee, Leroy, Lili, Raven, Reina, Xiaoyu, Yoshimitsu y Zafina.
Entradas almacenadas (buffered) al inicio de un roundComportamientoSe corrigió un problema donde los movimientos realizados con entradas almacenadas al inicio de un round a veces se ejecutaban en la dirección incorrecta.
Patada de recuperación (Recovery Kick)ComportamientoSe expandió el hitbox en ataque para las Patadas de recuperación realizadas ‘Mientras derribado (boca arriba) ↓RP+LK‘ para mitigar situaciones donde ciertos ataques medios del oponente fallaban.

Cambios por personaje de la actualización de agosto para Tekken 8

Alisa

Comando/SituaciónCategoríaCambios
⇒LP+RP LP RPComportamientoSe corrigió un problema donde el movimiento estaba configurado incorrectamente como inmune a attack reversals.
↓LK+RK, ←⇒, Durante Destructive Form ⇐LK+RKComportamientoSe expandió el hitbox en ataque, aliviando situaciones donde ciertos ataques fallaban.
↑LP, Durante Destructive Form LP+RPComportamientoSe redujo el hitbox en ataque contra oponentes posicionados detrás del personaje para mitigar impactos no intencionados.
Durante Dual Boot ⇒LKComportamientoSe corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar.
LP RP LP RP, Durante sidestep LK+RK (Tercer golpe)ComportamientoSe modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.

Armor King

Comando/SituaciónCategoríaCambios
⇒RP+LKComportamientoSe redujeron las instancias donde el jugador a veces intercambiaba posiciones con el oponente en ciertas situaciones.
↖LP+RP, Durante Bad Jaguar ↗LP+RPComportamientoSe corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar.
Mientras levantándose RK en counter hit RK, Durante ⇐RK (o ⇐RK), RK en counter hit RKComportamientoSe corrigió un problema donde ataques subsecuentes podían ejecutarse en situaciones específicas incluso cuando no era en counter hit.
⇒☆↘LP (↘+LP presionar simultáneamente)ComportamientoSe corrigió el problema donde no se podían almacenar (buffer) entradas de movimientos durante la activación de Heat o Heat Dash.
↗☆LP, ↗☆RP, ↗☆LP+RP LK+RK LP+RP LK+RKComportamientoSe modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.
(A los pies del oponente) mientras derribado y boca arriba ↖RP+LKComportamientoEl hitbox en ataque ha sido expandido, aliviando instancias de fallos para ciertos movimientos.

Anna

Comando/SituaciónCategoríaCambios
Durante Rage ↘RP+LKComportamientoSe corrigió un problema donde realizar el movimiento cerca de una pared podía resultar en un comportamiento no intencionado.
↙LP RP RKComportamientoSe expandió el hitbox en ataque del segundo ataque para reducir instancias donde fallaría incluso cuando el primer golpe conectó.
⇒LP+RP LP RPComportamientoSe redujeron los hitbox en ataque contra oponentes posicionados detrás del personaje para mitigar impactos no intencionados.
↗☆LPComportamientoSe modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.

Asuka

Comando/SituaciónCategoríaCambios
RK (Segundo golpe), Mientras agachado LK (Primer golpe), Mientras agachado LK RP LK, Mientras levantándose LK RP LK RP LK, Mientras levantándose LK RP LK RP LK (Segundo golpe)ComportamientoSe modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.
⇐LK (Counter Hit), ↗LP RP, ↗LKComportamientoSe corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar.
↗☆LP, ↗☆LP RP, ↗☆↓RPComportamientoSe corrigió un problema donde el movimiento estaba configurado incorrectamente como inmune a attack reversals.

Azucena

Comando/SituaciónCategoríaCambios
Durante Rage ↘RP+LKComportamientoSe ajustó la detección de colisión con el oponente para reducir la ocurrencia de fallos en ciertos movimientos.
⇒⇒⇒RK al impactar o bloquear LKComportamientoSe redujeron los hitbox en ataque contra oponentes posicionados detrás del personaje para mitigar impactos no intencionados.
De espaldas al oponente RK en golpe frontal en el suelo LK (Just Input)ComportamientoSe corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar.

Bryan

Comando/SituaciónCategoríaCambios
RP RP LK RPBalanceEl comportamiento del oponente en counter hit ha sido cambiado.
↓↙⇐RPBalanceSe ajustó el comportamiento del oponente en bloqueo, cambiando la ventaja de frames en bloqueo de «+5F» a «+1F». Se cambió el daño de chip en bloqueo de «6» a «4».
LP RPComportamientoEl hitbox en ataque alrededor del cuerpo principal ha sido expandido para aliviar problemas de fallos a corta distancia.
LP RP LP RPComportamientoSe corrigió el comportamiento del oponente en golpes laterales o por la espalda, ya que había casos donde el movimiento no conectaba consistentemente bajo ciertas condiciones.
Mientras agachado ↙RPComportamientoSe corrigió un problema donde las posiciones a veces se intercambiaban con el oponente al realizar el agarre cerca de una pared.
Durante sidestep LKComportamientoSe redujeron los hitbox en ataque contra oponentes posicionados detrás del personaje para mitigar impactos no intencionados.
⇐LP LP LP LP LP LP LP LPComportamientoSe modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.

Clive

Comando/SituaciónCategoríaCambios
Durante Heat ↑LP RP LP RPComportamientoSe redujo la distancia de movimiento hacia adelante, pero solo a distancia extremadamente corta durante combos en pared. Este cambio alivia instancias donde el ataque fallaría al golpear a un oponente fuera de eje. Se redujo el rastreo del segundo golpe cuando el primer golpe falla.
Mientras levantándose RPComportamientoSe alivió un problema donde la relación posicional con el oponente se vuelve diferente de la prevista cuando se usa cerca de la pared.

Claudio

Comando/SituaciónCategoríaCambios
LP RP LP RPComportamientoSe redujeron los hitbox en ataque contra oponentes posicionados detrás del personaje para mitigar impactos no intencionados. Se corrigió el comportamiento del oponente en golpes laterales o por la espalda, ya que había casos donde el movimiento no conectaba consistentemente bajo ciertas condiciones.
LK durante golpe frontal en el suelo LKComportamientoSe corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar.
⇐LP RPComportamientoSe expandió el hitbox en ataque, aliviando situaciones donde ciertos ataques fallaban.
Mientras levantándose RPComportamientoSe alivió un problema donde la relación posicional con el oponente se vuelve diferente de la prevista cuando se usa cerca de la pared.

Devil Jin

Comando/SituaciónCategoríaCambios
Durante Heat LKComportamientoSe corrigió un problema donde las posiciones a veces se intercambiaban con el oponente al impactar en ciertas situaciones.
⇐LP RP, Durante Mourning Crow LP RP LPComportamientoSe corrigió el comportamiento del oponente en golpes laterales o por la espalda, ya que había casos donde el movimiento no conectaba consistentemente bajo ciertas condiciones.
⇐RPComportamientoSe redujeron los hitbox en ataque contra oponentes posicionados detrás del personaje para mitigar impactos no intencionados.
Durante Fly LK, Durante Heat ↗LK al impactar o bloquear LKComportamientoSe corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar.
Durante Fly LKComportamientoSe expandió el hitbox en ataque después de aterrizar, aliviando situaciones donde ciertos ataques fallaban.
Durante Mourning Crow LP RP LP RP, ⇐LP RP, ⇐RP LK, ⇒⇒LP RP, ⇒☆↘LPComportamientoSe modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.

Dragunov

Comando/SituaciónCategoríaCambios
LP RP LP RP, ⇒RP RPComportamientoSe corrigió el comportamiento del oponente en golpes laterales o por la espalda, ya que había casos donde el movimiento no conectaba consistentemente bajo ciertas condiciones.
⇐LP RP RP, ⇒⇒RP RP, ⇒LK, Durante Sneak LK (Counter Hit), Durante Sneak LKComportamientoSe corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar.
Durante derribo LK, Durante derribo RP, Durante derribo RPComportamientoSe corrigió un problema donde una ruptura de agarre no podía realizarse incluso si el botón correspondiente se mantenía presionado antes del agarre de seguimiento.

Eddy

Comando/SituaciónCategoríaCambios
⇒LP RP, ⇒LP RP, ↓LP RP, ⇐LP RP, Mientras levantándose LP RP, Mientras levantándose LP RP (Segundo golpe), Durante Negativa LP RP, Durante Negativa LP RP LK, Durante Negativa RPComportamientoSe modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.
(A los pies del oponente) mientras derribado y boca arriba ↖RP+LKComportamientoEl hitbox en ataque ha sido expandido, aliviando instancias de fallos para ciertos movimientos.

Fahkumram

Comando/SituaciónCategoríaCambios
⇒LP RP LPComportamientoSe alivió un problema donde la relación posicional con el oponente se vuelve diferente de la prevista cuando se usa cerca de la pared.
Durante Rama Stance LK (o RK)ComportamientoSe corrigió un problema donde ‘Garuda Force’ no se obtenía al activar un Floor Blast.
Tiempo con oponente patada alta, media o baja ⇐LKComportamientoSe expandió el hitbox en ataque, aliviando el problema donde ciertos ataques bajos fallaban.

Feng

Comando/SituaciónCategoríaCambios
⇒LP RP, ↗LP RP, Durante Deceptive Step LKComportamientoSe modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.
De espaldas al oponente LKComportamientoSe expandió el hitbox en ataque, aliviando situaciones donde ciertos ataques fallaban.

Heihachi

Comando/SituaciónCategoríaCambios
↘LP RP sostener (Perfect Input), ⇐LK sostener (Perfect Input)ComportamientoSe corrigió un problema donde la salud a veces no se recuperaba cuando se activaba un truco del escenario.
⇒⇒⇒LP, ⇒☆↓↘LP, ⇒☆↓↘LP (↘+LP presionar simultáneamente), ⇒☆↓↘LP RP, ⇒☆↘LP RP RP RP RP RP RP RP RP, Durante Thunder God’s Kamae LK, Con Warrior Instinct ⇒⇒LP RP, Con Warrior Instinct durante Thunder God’s Kamae LKComportamientoSe modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.
⇒☆↓↘LPComportamientoSe corrigió un problema donde el movimiento estaba configurado incorrectamente como inmune a attack reversals.
⇒☆↓↘LP RP, ⇒☆↓↘LP RPComportamientoSe redujeron los hitbox en ataque contra oponentes posicionados detrás del personaje para mitigar impactos no intencionados.

Hwoarang

Comando/SituaciónCategoríaCambios
⇐RPComportamientoSe expandió el hitbox en ataque, aliviando situaciones donde ciertos ataques fallaban.
↗LK al impactar o bloquear LK, Durante Left Flamingo ↗LK al impactar o bloquear LKComportamientoSe ajustó el hitbox en ataque para aliviar instancias donde fallaría en ciertas situaciones.
Durante Right Flamingo ↓LK RP, Durante Right Flamingo ↓LK RP RPComportamientoSe redujeron los hitbox en ataque contra oponentes posicionados detrás del personaje para mitigar impactos no intencionados.
↗☆LP, ↗LKComportamientoSe corrigió un problema donde el movimiento estaba configurado incorrectamente como inmune a attack reversals.

Jack-8

Comando/SituaciónCategoríaCambios
⇒LP RPComportamientoSe ajustó el movimiento para que cuando el primer golpe conecta con un oponente agachado, el segundo golpe ahora conecta como lo hace contra un oponente de pie.
Durante Sit Down LKComportamientoSe modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.

Jin

Comando/SituaciónCategoríaCambios
↓LKComportamientoSe corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar.
Durante Zanshin LP RPComportamientoSe corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar. Se corrigió un problema donde las posiciones a veces se intercambiaban con el oponente al impactar en ciertas situaciones.
⇒☆↘LP (↘+LP presionar simultáneamente), ⇒☆↘LP (↘+LP presionar simultáneamente)ComportamientoSe corrigió el problema donde no se podían almacenar (buffer) entradas de movimientos durante la activación de Heat o Heat Dash.
Durante Devil Step LKComportamientoSe expandió el hitbox en ataque, aliviando situaciones donde ciertos ataques fallaban.

Jun

Comando/SituaciónCategoríaCambios
Durante Heat LK RP RP, Durante Izumo LP RP, Durante Izumo ⇒LK, Durante Miare LKComportamientoSe corrigió un problema donde la salud a veces no se recuperaba cuando se activaba un truco del escenario.
⇐RP (Counter Hit)ComportamientoSe corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar.
↗LP RPComportamientoSe redujeron los hitbox en ataque contra oponentes posicionados detrás del personaje para mitigar impactos no intencionados.
LK (Segundo golpe), Mientras agachado LK RP (Segundo golpe), Mientras levantándose LK RP LK RP LKComportamientoSe modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.

Kazuya

Comando/SituaciónCategoríaCambios
↙LP RP LKBalanceSe aumentó la distancia desde el oponente cuando el primer golpe conecta con un oponente derribado. Se cambió el comportamiento del oponente cuando el segundo golpe conecta con un oponente derribado, pero solo cuando el primer golpe falla, corrigiendo un problema donde combos aéreos eran posibles contra oponentes derribados en ciertas situaciones.
Durante Devil Form LKComportamientoSe expandió el hitbox en ataque, aliviando situaciones donde ciertos ataques fallaban.
Durante Devil Form ⇒☆↓↘LKComportamientoSe corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar.
⇒LK, ⇐RPComportamientoSe redujeron los hitbox en ataque contra oponentes posicionados detrás del personaje para mitigar impactos no intencionados.
⇒☆↘LP (↘+LP presionar simultáneamente)ComportamientoSe corrigió el problema donde no se podían almacenar (buffer) entradas de movimientos durante la activación de Heat o Heat Dash.
⇒☆↓↘LP, Durante Devil Form ⇒☆↓↘LP RP LKComportamientoSe modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.

King

Comando/SituaciónCategoríaCambios
⇒LK RP (Counter Hit), ⇐LP RP, ⇒⇒RP (Counter Hit), De espaldas al oponente LK en golpe frontal en el suelo LKComportamientoSe corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar.
↗☆LP, ↗☆RPComportamientoSe modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.
(A los pies del oponente) mientras derribado y boca arriba ↖RP+LKComportamientoEl hitbox en ataque ha sido expandido, aliviando instancias de fallos para ciertos movimientos.

Kuma

Comando/SituaciónCategoríaCambios
Durante Rage ↘RP+LKComportamientoSe ajustó la detección de colisión con el oponente para reducir la ocurrencia de fallos en ciertos movimientos.

Panda

Comando/SituaciónCategoríaCambios
↗LP RP, ↗☆LP, ↗☆RPComportamientoSe modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.

Kunimitsu

Comando/SituaciónCategoríaCambios
Durante Rage ↘RP+LK RP, ⊆LP RP RP, De espaldas al oponente LKComportamientoSe expandió el hitbox en ataque, aliviando situaciones donde ciertos ataques fallaban.
⇒LKComportamientoSe cambió el rastreo cuando el primer golpe conecta, corrigiendo un problema donde a veces ocurría un rastreo no natural en ciertas situaciones.
↓LP RP RP RP, ↘RP ⇒RPComportamientoSe expandió el hitbox en ataque para mitigar situaciones donde el ataque del oponente fallaría después de absorber este movimiento con un Power Crush.
↑LK, De espaldas al oponente LP RP LK, Durante Katon LKComportamientoSe redujo el hitbox en ataque cuando el oponente está detrás, reduciendo instancias donde el ataque golpearía no intencionadamente a oponentes por la espalda.
↗LP RP, ↗LK RPComportamientoEl hitbox en ataque ha sido expandido, aliviando situaciones donde ciertos ataques fallaban. Se expandió el hitbox en ataque al fallar, aliviando situaciones donde ciertos ataques fallaban.
↗LP RP RPComportamientoSe corrigió un problema donde un agarre aéreo que solo conecta desde el frente se activaría estando de espaldas durante la segunda mitad de un salto.
Mientras agachado LKComportamientoSe corrigió un problema donde ocurría una ventaja de frames no intencionada cuando un ataque era parreado por el ‘Hermit’ de Leroy.
Mientras agachado ↖LKComportamientoAhora puedes usar el movimiento con ‘Mientras agachado ↖LK‘.
De espaldas al oponente LP RPComportamientoSe ajustó el rastreo para mitigar instancias donde el ataque fallaría no intencionadamente en ciertas situaciones.
Durante Katon LP RP RPComportamientoSe ajustó el pushbox para mitigar instancias donde las posiciones se intercambiarían con el oponente cuando el movimiento se usaba cerca de una pared.
Durante Setsunagake LP RP RPComportamientoSe corrigió el comportamiento del oponente en golpes laterales y por la espalda, ya que había casos donde el movimiento no conectaba consistentemente bajo ciertas condiciones.
Tiempo con ataque del oponente ↓LKComportamientoSe expandieron los hitbox en ataque del segundo y tercer golpe hacia arriba para mitigar instancias donde fallarían contra ciertos oponentes aéreos.

Lars

Comando/SituaciónCategoríaCambios
Cuando la activación de Heat está disponible RP+LKComportamientoSe mitigaron instancias donde las posiciones a veces se intercambiaban con el oponente en ciertas situaciones.
LP RP LP RP RPComportamientoSe corrigió el comportamiento del oponente en golpes laterales o por la espalda, ya que había casos donde el movimiento no conectaba consistentemente bajo ciertas condiciones.
Durante Silent Entry LP RPComportamientoSe redujeron los hitbox en ataque contra oponentes posicionados detrás del personaje para mitigar impactos no intencionados.

Law

Comando/SituaciónCategoríaCambios
LP RP LP RP, ⇐LP RP RPComportamientoSe corrigió el comportamiento del oponente en golpes laterales o por la espalda, ya que había casos donde el movimiento no conectaba consistentemente bajo ciertas condiciones.
↖LK, ↗LK, ↗LK RP RPComportamientoSe modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.

Lee

Comando/SituaciónCategoríaCambios
LP RP LP RPComportamientoSe expandió el hitbox en ataque, aliviando situaciones donde ciertos ataques fallaban. Se ajustó la detección de colisión con el oponente para reducir la ocurrencia de fallos en ciertos movimientos.
LP RP LP RP (Perfect Input), LK LK RP (Perfect Input)ComportamientoSe corrigió el comportamiento del oponente en golpes laterales o por la espalda, ya que había casos donde el movimiento no conectaba consistentemente bajo ciertas condiciones.
LP RP】 al ser golpeado de frente o en bloqueo LP RP (Perfect Input)ComportamientoSe corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar.
↓↙☆↘↑LP RPComportamientoSe modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.

Leo

Comando/SituaciónCategoríaCambios
↙LP RP, ↓↘⇒LP RP RPComportamientoSe modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.
⇐LP RP RPComportamientoSe corrigió el comportamiento del oponente en golpes laterales o por la espalda, ya que había casos donde el movimiento no conectaba consistentemente bajo ciertas condiciones.

Leroy

Comando/SituaciónCategoríaCambios
⇒LP RP LP RPBalanceSe redujo la distancia con el oponente en counter hit.
⇒LP RP RP, LK RP (Segundo golpe)ComportamientoSe modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.
⇐LP (Counter Hit)ComportamientoSe corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar.
Durante Hermit LP RP RPComportamientoSe corrigió el comportamiento del oponente en golpes laterales o por la espalda, ya que había casos donde el movimiento no conectaba consistentemente bajo ciertas condiciones.

Lidia

Comando/SituaciónCategoríaCambios
↙LP RP, Durante Horse Stance LP RPComportamientoSe corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar.
⇒LP RP LP RPComportamientoSe corrigió el comportamiento del oponente en golpes laterales o por la espalda, ya que había casos donde el movimiento no conectaba consistentemente bajo ciertas condiciones.
Durante Stalking Wolf Stance LP RPComportamientoSe redujo el hitbox en ataque contra oponentes posicionados detrás del personaje para mitigar impactos no intencionados.
Mientras el oponente está derribado ↓RP LKComportamientoSe corrigió un problema donde la salud no se recuperaba cuando se activaba un truco de Floor Blast.

Lili

Comando/SituaciónCategoríaCambios
Durante Heat (de espaldas al oponente) LPBalanceSe redujo la distancia con el oponente en bloqueo.
Durante Heat 【LP RP】 (Cuarto golpe) LP RP RP RP, ↗LKComportamientoSe modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.
↙LK LKComportamientoSe expandió el hitbox en ataque para mitigar instancias donde el ataque del oponente sería evadido no intencionadamente.
De espaldas al oponente LP RP RP, Durante Dew Glide LP RP RPComportamientoSe corrigió el comportamiento del oponente en golpes laterales o por la espalda, ya que había casos donde el movimiento no conectaba consistentemente bajo ciertas condiciones.

Miary Zo

Comando/SituaciónCategoríaCambios
Durante Heat y Morengy Miroso LP RP LP RPComportamientoSe redujo el rastreo del tercer golpe cuando el segundo golpe falla, mitigando instancias donde rastrearía inesperadamente al oponente a mitad de secuencia.
↓LK RPComportamientoEl hitbox en ataque ha sido expandido, aliviando instancias donde el ataque fallaría en ciertas situaciones.

Nina

Comando/SituaciónCategoríaCambios
↓LP RP RPBalanceSe ajustó el comportamiento del oponente en counter hit para el segundo golpe para coincidir con el de un golpe normal.
LP RP RP, ↗LK RP, Mientras levantándose LP RPComportamientoSe corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar.
LP RP RPComportamientoSe modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.
Durante sidestep LP RP RPComportamientoSe ajustó la colisión para mitigar instancias donde las posiciones se intercambiarían cuando el movimiento se usaba cerca de una pared.

Paul

Comando/SituaciónCategoríaCambios
⇒LK RPComportamientoSe corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar.
↓LK RPComportamientoSe expandió el hitbox en ataque, aliviando situaciones donde ciertos ataques fallaban.

Raven

Comando/SituaciónCategoríaCambios
De espaldas al oponente LP RP (Segundo golpe), De espaldas al oponente ⇐LP RP RP (Segundo golpe)ComportamientoSe modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.
Durante Shadow Sprint LP RPComportamientoSe corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar.

Reina

Comando/SituaciónCategoríaCambios
LP RP LP RP RPComportamientoSe redujeron los hitbox en ataque contra oponentes posicionados detrás del personaje para mitigar impactos no intencionados.
↘LK (Counter Hit)ComportamientoSe corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar.
⇐RPComportamientoEl empuje (pushback) al absorber el ataque del oponente fue ajustado, reduciendo casos donde el movimiento fallaría no intencionadamente en ciertas situaciones.
⇒☆↘LP (↘+LP presionar simultáneamente), ⇒☆↘LP (↘+LP presionar simultáneamente)ComportamientoSe corrigió el problema donde no se podían almacenar (buffer) entradas de movimientos durante la activación de Heat o Heat Dash.
⇒☆↘LP RP RP RP RP RP RP RP RP, Durante Wind God Step LK RPComportamientoSe modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.
Durante Wind God Step LP RP RPComportamientoSe expandió el hitbox en ataque, aliviando situaciones donde ciertos ataques fallaban.
Tiempo con puño ⇒☆ComportamientoSe ajustó la colisión para corregir un problema donde las posiciones a veces se intercambiaban con el oponente al realizar un parry exitoso cerca de una pared.
↗☆LP, ↗☆LP RP, ↗LKComportamientoSe corrigió un problema donde el movimiento estaba configurado incorrectamente como inmune a attack reversals.

Shaheen

Comando/SituaciónCategoríaCambios
⇒LK (Primer golpe), ⇒⇒LP RP RP RP RP RP RP RP RP (Primer golpe)ComportamientoSe modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.
⇒⇒LK, Durante Stealth Step LP RPComportamientoSe corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar.
Durante Stealth Step LP RPComportamientoSe ajustó la detección de colisión con el oponente para reducir la ocurrencia de fallos en ciertos movimientos.
Durante *Stealth Step ↗LP RPComportamientoSe corrigió el comportamiento del oponente en golpes por la espalda, ya que había casos donde el movimiento no conectaba consistentemente bajo ciertas condiciones.

Steve

Comando/SituaciónCategoríaCambios
↗LKComportamientoSe expandió el hitbox en ataque, aliviando situaciones donde ciertos ataques fallaban.
Durante Peekaboo ↗LP RPComportamientoSe modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.
Durante Two-Faced LP RPComportamientoSe corrigió un problema donde una ruptura de agarre no podía realizarse incluso si el botón correspondiente se mantenía presionado antes del agarre de seguimiento. Se corrigió un problema donde la ruptura de agarre era ‘RP’ solo en counter hit.

Victor

Comando/SituaciónCategoríaCambios
LP RP LP RP RPComportamientoSe redujeron los hitbox en ataque contra oponentes posicionados detrás del personaje para mitigar impactos no intencionados.
↓LK (Counter Hit), ⇒⇒RPComportamientoSe corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar.
↗LKComportamientoSe expandió el hitbox en ataque, aliviando situaciones donde ciertos ataques fallaban.
↗LP RP, Durante Iai Stance LP RP RPComportamientoSe ajustó la detección de colisión con el oponente, mitigando casos donde el castigo del oponente no conectaría.
Durante Iai Stance ↓LP RPComportamientoSe mejoró el rastreo del segundo golpe, pero solo cuando el primer golpe es bloqueado. Este cambio mitiga casos donde la distancia aumentaría no naturalmente en bloqueo, evitando que los castigos alcancen.

Xiaoyu

Comando/SituaciónCategoríaCambios
Durante Heat LP RPComportamientoSe corrigió un problema donde el oponente no podía hacer sidestep hacia el primer plano cuando Xiaoyu realizaba un ataque alto inmediatamente después de que este movimiento era bloqueado.
Durante Heat ⇒⇒LP RP RPComportamientoSe expandió el hurtbox del oponente cuando el primer golpe conecta para corregir un problema donde el segundo golpe no conectaría consecutivamente. Se corrigió el comportamiento del oponente al impactar, ya que los golpes a veces no conectaban consecutivamente en ciertas situaciones.
⇒LP RP RP, Durante Phoenix ⇒LP RP RPComportamientoSe redujo el hitbox en ataque cuando el oponente está detrás, reduciendo instancias donde el ataque golpearía no intencionadamente.
↘LKComportamientoSe ajustó la detección de colisión con el oponente para reducir la ocurrencia de fallos en ciertos movimientos.
⇐LP RP RPComportamientoSe corrigió el comportamiento del oponente en golpes por la espalda, ya que había casos donde el movimiento no conectaba consistentemente bajo ciertas condiciones.
↗☆LPComportamientoSe modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.
Durante Phoenix ↓LP RP (Counter Hit)ComportamientoSe corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar.
↗☆LPComportamientoSe corrigió un problema donde el movimiento estaba configurado incorrectamente como inmune a attack reversals.

Yoshimitsu

Comando/SituaciónCategoríaCambios
Durante Heat LK, Durante Heat y Manji Dragonfly ⇒LK, Durante Heat y Manji Dragonfly LK, Durante Mutou no Kiwami LP RP RP, Durante Mutou no Kiwami LP RP RP RP, Durante Mutou no Kiwami ↖LK RP, Durante Mutou no Kiwami ↖LK, Durante Mutou no Kiwami ⇒LK, Durante Mutou no Kiwami ↓LK, Durante Mutou no Kiwami LK, Durante Mutou no Kiwami y Kincho LP RP RP, Durante Mutou no Kiwami y Kincho LK, Durante Mutou no Kiwami y Kincho LK RP RP, Durante Mutou no Kiwami y Kincho ⇒LKComportamientoSe corrigió un problema donde la salud a veces no se recuperaba cuando se activaba un truco del escenario.
LP RPComportamientoSe expandió el hitbox en ataque, aliviando situaciones donde ciertos ataques fallaban.
↑LP RPComportamientoSe redujo el hitbox en ataque cuando el oponente está detrás, reduciendo instancias donde el ataque golpearía no intencionadamente.
⇒⇒⇒LP RPComportamientoSe ajustó la colisión con el oponente para mitigar instancias donde el ataque del oponente fallaría o las posiciones se intercambiarían con el oponente en ciertas situaciones.
Durante Mutou no Kiwami ↘LP RP, Durante Mutou no Kiwami ⇒↘↓↙ComportamientoSe modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.

Zafina

Comando/SituaciónCategoríaCambios
↓LP RP RP RPComportamientoSe modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.
↓LKComportamientoSe ajustó la detección de colisión con el oponente para reducir la ocurrencia de fallos en ciertos movimientos.
⇐LPComportamientoEl empuje (pushback) al absorber el ataque del oponente fue ajustado, reduciendo casos donde el movimiento fallaría no intencionadamente en ciertas situaciones.
Durante Mantis Stance ↓LP RP, Durante Mantis Stance ↗LP RPComportamientoSe expandió el hitbox en ataque, aliviando situaciones donde ciertos ataques fallaban.
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