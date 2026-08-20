Tekken 8: todas las notas del parche o actualización de Bob (agosto 2026)

Bandai Namco ha publicado oficialmente las notas del parche para la versión 3.02.01 de Tekken 8, la cual habilita al personaje DLC Bob para los poseedores del pase de temporada. Esta actualización introduce ajustes al sistema de juego, correcciones de errores en las mecánicas globales y modificaciones en el balance de múltiples personajes del juego.
En la versión 3.02.01 se implementaron ajustes del sistema con relación a los valores de salud y al Quick Recovery. Respecto a los ajustes, la desarrolladora japonesa confirmó que revisaron movimientos específicos que tienen un alto impacto en el entorno competitivo y donde se observaron inconvenientes en el balance de riesgo-recompensa, ajustándolos para ampliar el rango de opciones en el juego mental tanto a la ofensiva como a la defensiva.
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Cambios generales de la actualización (3.02.01) para Tekken 8
Comando/Situación
Categoría
Cambios
Barra de salud
Cambio de especificación
El valor máximo de salud ha sido cambiado de «200» a «190». Debido al cambio en el valor máximo de salud, el umbral de salud para la activación de Rage también ha sido cambiado de «47» a «45». *Este cambio no aplica para los siguientes modos: STORY «The Dark Awakens», EPISODE «Unforgotten Echoes» y TEKKEN BALL.
Recuperación rápida (Quick Recovery)
Balance
Se aumentó el tiempo de recuperación en «5F», resultando en un cambio de ventaja de frames de «-2F» a «-7F» en bloqueo y de «+3F» a «-2F» al impactar.
Ataques aéreos comunes
Comportamiento
Se corrigió un problema donde los siguientes ataques aéreos comunes podían ser revertidos por un Attack Reversal. *A estos movimientos les faltaba el atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto. 【Movimientos afectados】 ↑LP, ↑RP, De espaldas al oponente ↑LP, De espaldas al oponente ↑RP, De espaldas al oponente ↑LK, ↑LK, ↑RK, ↗☆LK, ↗☆RK.
Activadores de Heat (Heat Engagers)
Comportamiento
Se corrigió un problema donde la acción de correr activada por la activación de Heat resultaba en que ciertos personajes quedaran más alejados de los oponentes. *Los siguientes personajes han sido ajustados: Asuka, Jack-8, Jun, Kuma/Panda, Kunimitsu, Lee, Leroy, Lili, Raven, Reina, Xiaoyu, Yoshimitsu y Zafina.
Entradas almacenadas (buffered) al inicio de un round
Comportamiento
Se corrigió un problema donde los movimientos realizados con entradas almacenadas al inicio de un round a veces se ejecutaban en la dirección incorrecta.
Patada de recuperación (Recovery Kick)
Comportamiento
Se expandió el hitbox en ataque para las Patadas de recuperación realizadas ‘Mientras derribado (boca arriba) ↓RP+LK‘ para mitigar situaciones donde ciertos ataques medios del oponente fallaban.
Cambios por personaje de la actualización de agosto para Tekken 8
Alisa
Comando/Situación
Categoría
Cambios
⇒LP+RP LP RP
Comportamiento
Se corrigió un problema donde el movimiento estaba configurado incorrectamente como inmune a attack reversals.
↓LK+RK, ←⇒, Durante Destructive Form⇐LK+RK
Comportamiento
Se expandió el hitbox en ataque, aliviando situaciones donde ciertos ataques fallaban.
↑LP, Durante Destructive FormLP+RP
Comportamiento
Se redujo el hitbox en ataque contra oponentes posicionados detrás del personaje para mitigar impactos no intencionados.
Durante Dual Boot⇒LK
Comportamiento
Se corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar.
LP RP LP RP, Durante sidestepLK+RK (Tercer golpe)
Comportamiento
Se modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.
Armor King
Comando/Situación
Categoría
Cambios
⇒RP+LK
Comportamiento
Se redujeron las instancias donde el jugador a veces intercambiaba posiciones con el oponente en ciertas situaciones.
↖LP+RP, Durante Bad Jaguar↗LP+RP
Comportamiento
Se corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar.
Mientras levantándose RK en counter hit RK, Durante ⇐RK (o ⇐RK), RK en counter hit RK
Comportamiento
Se corrigió un problema donde ataques subsecuentes podían ejecutarse en situaciones específicas incluso cuando no era en counter hit.
⇒☆↘LP (↘+LP presionar simultáneamente)
Comportamiento
Se corrigió el problema donde no se podían almacenar (buffer) entradas de movimientos durante la activación de Heat o Heat Dash.
↗☆LP, ↗☆RP, ↗☆LP+RP LK+RK LP+RP LK+RK
Comportamiento
Se modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.
(A los pies del oponente) mientras derribado y boca arriba ↖RP+LK
Comportamiento
El hitbox en ataque ha sido expandido, aliviando instancias de fallos para ciertos movimientos.
Anna
Comando/Situación
Categoría
Cambios
Durante Rage ↘RP+LK
Comportamiento
Se corrigió un problema donde realizar el movimiento cerca de una pared podía resultar en un comportamiento no intencionado.
↙LP RP RK
Comportamiento
Se expandió el hitbox en ataque del segundo ataque para reducir instancias donde fallaría incluso cuando el primer golpe conectó.
⇒LP+RP LP RP
Comportamiento
Se redujeron los hitbox en ataque contra oponentes posicionados detrás del personaje para mitigar impactos no intencionados.
↗☆LP
Comportamiento
Se modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.
Asuka
Comando/Situación
Categoría
Cambios
RK (Segundo golpe), Mientras agachado LK (Primer golpe), Mientras agachado LK RP LK, Mientras levantándose LK RP LK RP LK, Mientras levantándose LK RP LK RP LK (Segundo golpe)
Comportamiento
Se modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.
⇐LK (Counter Hit), ↗LP RP, ↗LK
Comportamiento
Se corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar.
↗☆LP, ↗☆LP RP, ↗☆↓RP
Comportamiento
Se corrigió un problema donde el movimiento estaba configurado incorrectamente como inmune a attack reversals.
Azucena
Comando/Situación
Categoría
Cambios
Durante Rage ↘RP+LK
Comportamiento
Se ajustó la detección de colisión con el oponente para reducir la ocurrencia de fallos en ciertos movimientos.
⇒⇒⇒RK al impactar o bloquear LK
Comportamiento
Se redujeron los hitbox en ataque contra oponentes posicionados detrás del personaje para mitigar impactos no intencionados.
De espaldas al oponente RK en golpe frontal en el suelo LK (Just Input)
Comportamiento
Se corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar.
Bryan
Comando/Situación
Categoría
Cambios
RP RP LK RP
Balance
El comportamiento del oponente en counter hit ha sido cambiado.
↓↙⇐RP
Balance
Se ajustó el comportamiento del oponente en bloqueo, cambiando la ventaja de frames en bloqueo de «+5F» a «+1F». Se cambió el daño de chip en bloqueo de «6» a «4».
LP RP
Comportamiento
El hitbox en ataque alrededor del cuerpo principal ha sido expandido para aliviar problemas de fallos a corta distancia.
LP RP LP RP
Comportamiento
Se corrigió el comportamiento del oponente en golpes laterales o por la espalda, ya que había casos donde el movimiento no conectaba consistentemente bajo ciertas condiciones.
Mientras agachado ↙RP
Comportamiento
Se corrigió un problema donde las posiciones a veces se intercambiaban con el oponente al realizar el agarre cerca de una pared.
Durante sidestepLK
Comportamiento
Se redujeron los hitbox en ataque contra oponentes posicionados detrás del personaje para mitigar impactos no intencionados.
⇐LP LP LP LP LP LP LP LP
Comportamiento
Se modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.
Clive
Comando/Situación
Categoría
Cambios
Durante Heat ↑LP RP LP RP
Comportamiento
Se redujo la distancia de movimiento hacia adelante, pero solo a distancia extremadamente corta durante combos en pared. Este cambio alivia instancias donde el ataque fallaría al golpear a un oponente fuera de eje. Se redujo el rastreo del segundo golpe cuando el primer golpe falla.
Mientras levantándose RP
Comportamiento
Se alivió un problema donde la relación posicional con el oponente se vuelve diferente de la prevista cuando se usa cerca de la pared.
Claudio
Comando/Situación
Categoría
Cambios
LP RP LP RP
Comportamiento
Se redujeron los hitbox en ataque contra oponentes posicionados detrás del personaje para mitigar impactos no intencionados. Se corrigió el comportamiento del oponente en golpes laterales o por la espalda, ya que había casos donde el movimiento no conectaba consistentemente bajo ciertas condiciones.
LK durante golpe frontal en el suelo LK
Comportamiento
Se corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar.
⇐LP RP
Comportamiento
Se expandió el hitbox en ataque, aliviando situaciones donde ciertos ataques fallaban.
Mientras levantándose RP
Comportamiento
Se alivió un problema donde la relación posicional con el oponente se vuelve diferente de la prevista cuando se usa cerca de la pared.
Devil Jin
Comando/Situación
Categoría
Cambios
Durante Heat LK
Comportamiento
Se corrigió un problema donde las posiciones a veces se intercambiaban con el oponente al impactar en ciertas situaciones.
⇐LP RP, Durante Mourning CrowLP RP LP
Comportamiento
Se corrigió el comportamiento del oponente en golpes laterales o por la espalda, ya que había casos donde el movimiento no conectaba consistentemente bajo ciertas condiciones.
⇐RP
Comportamiento
Se redujeron los hitbox en ataque contra oponentes posicionados detrás del personaje para mitigar impactos no intencionados.
Durante FlyLK, Durante Heat ↗LK al impactar o bloquear LK
Comportamiento
Se corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar.
Durante FlyLK
Comportamiento
Se expandió el hitbox en ataque después de aterrizar, aliviando situaciones donde ciertos ataques fallaban.
Durante Mourning CrowLP RP LP RP, ⇐LP RP, ⇐RP LK, ⇒⇒LP RP, ⇒☆↘LP
Comportamiento
Se modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.
Dragunov
Comando/Situación
Categoría
Cambios
LP RP LP RP, ⇒RP RP
Comportamiento
Se corrigió el comportamiento del oponente en golpes laterales o por la espalda, ya que había casos donde el movimiento no conectaba consistentemente bajo ciertas condiciones.
⇐LP RP RP, ⇒⇒RP RP, ⇒LK, Durante SneakLK (Counter Hit), Durante SneakLK
Comportamiento
Se corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar.
Durante derribo LK, Durante derribo RP, Durante derribo RP
Comportamiento
Se corrigió un problema donde una ruptura de agarre no podía realizarse incluso si el botón correspondiente se mantenía presionado antes del agarre de seguimiento.
Eddy
Comando/Situación
Categoría
Cambios
⇒LP RP, ⇒LP RP, ↓LP RP, ⇐LP RP, Mientras levantándose LP RP, Mientras levantándose LP RP (Segundo golpe), Durante NegativaLP RP, Durante NegativaLP RP LK, Durante NegativaRP
Comportamiento
Se modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.
(A los pies del oponente) mientras derribado y boca arriba ↖RP+LK
Comportamiento
El hitbox en ataque ha sido expandido, aliviando instancias de fallos para ciertos movimientos.
Fahkumram
Comando/Situación
Categoría
Cambios
⇒LP RP LP
Comportamiento
Se alivió un problema donde la relación posicional con el oponente se vuelve diferente de la prevista cuando se usa cerca de la pared.
Durante Rama StanceLK (o RK)
Comportamiento
Se corrigió un problema donde ‘Garuda Force’ no se obtenía al activar un Floor Blast.
Tiempo con oponente patada alta, media o baja ⇐LK
Comportamiento
Se expandió el hitbox en ataque, aliviando el problema donde ciertos ataques bajos fallaban.
Feng
Comando/Situación
Categoría
Cambios
⇒LP RP, ↗LP RP, Durante Deceptive StepLK
Comportamiento
Se modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.
De espaldas al oponente LK
Comportamiento
Se expandió el hitbox en ataque, aliviando situaciones donde ciertos ataques fallaban.
Heihachi
Comando/Situación
Categoría
Cambios
↘LP RP sostener (Perfect Input), ⇐LK sostener (Perfect Input)
Comportamiento
Se corrigió un problema donde la salud a veces no se recuperaba cuando se activaba un truco del escenario.
⇒⇒⇒LP, ⇒☆↓↘LP, ⇒☆↓↘LP (↘+LP presionar simultáneamente), ⇒☆↓↘LP RP, ⇒☆↘LP RP RP RP RP RP RP RP RP, Durante Thunder God’s KamaeLK, Con Warrior Instinct⇒⇒LP RP, Con Warrior Instinct durante Thunder God’s KamaeLK
Comportamiento
Se modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.
⇒☆↓↘LP
Comportamiento
Se corrigió un problema donde el movimiento estaba configurado incorrectamente como inmune a attack reversals.
⇒☆↓↘LP RP, ⇒☆↓↘LP RP
Comportamiento
Se redujeron los hitbox en ataque contra oponentes posicionados detrás del personaje para mitigar impactos no intencionados.
Hwoarang
Comando/Situación
Categoría
Cambios
⇐RP
Comportamiento
Se expandió el hitbox en ataque, aliviando situaciones donde ciertos ataques fallaban.
↗LK al impactar o bloquear LK, Durante Left Flamingo↗LK al impactar o bloquear LK
Comportamiento
Se ajustó el hitbox en ataque para aliviar instancias donde fallaría en ciertas situaciones.
Durante Right Flamingo↓LK RP, Durante Right Flamingo↓LK RP RP
Comportamiento
Se redujeron los hitbox en ataque contra oponentes posicionados detrás del personaje para mitigar impactos no intencionados.
↗☆LP, ↗LK
Comportamiento
Se corrigió un problema donde el movimiento estaba configurado incorrectamente como inmune a attack reversals.
Jack-8
Comando/Situación
Categoría
Cambios
⇒LP RP
Comportamiento
Se ajustó el movimiento para que cuando el primer golpe conecta con un oponente agachado, el segundo golpe ahora conecta como lo hace contra un oponente de pie.
Durante Sit DownLK
Comportamiento
Se modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.
Jin
Comando/Situación
Categoría
Cambios
↓LK
Comportamiento
Se corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar.
Durante ZanshinLP RP
Comportamiento
Se corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar. Se corrigió un problema donde las posiciones a veces se intercambiaban con el oponente al impactar en ciertas situaciones.
Se corrigió el problema donde no se podían almacenar (buffer) entradas de movimientos durante la activación de Heat o Heat Dash.
Durante Devil StepLK
Comportamiento
Se expandió el hitbox en ataque, aliviando situaciones donde ciertos ataques fallaban.
Jun
Comando/Situación
Categoría
Cambios
Durante Heat LK RP RP, Durante IzumoLP RP, Durante Izumo⇒LK, Durante MiareLK
Comportamiento
Se corrigió un problema donde la salud a veces no se recuperaba cuando se activaba un truco del escenario.
⇐RP (Counter Hit)
Comportamiento
Se corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar.
↗LP RP
Comportamiento
Se redujeron los hitbox en ataque contra oponentes posicionados detrás del personaje para mitigar impactos no intencionados.
LK (Segundo golpe), Mientras agachado LK RP (Segundo golpe), Mientras levantándose LK RP LK RP LK
Comportamiento
Se modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.
Kazuya
Comando/Situación
Categoría
Cambios
↙LP RP LK
Balance
Se aumentó la distancia desde el oponente cuando el primer golpe conecta con un oponente derribado. Se cambió el comportamiento del oponente cuando el segundo golpe conecta con un oponente derribado, pero solo cuando el primer golpe falla, corrigiendo un problema donde combos aéreos eran posibles contra oponentes derribados en ciertas situaciones.
Durante Devil FormLK
Comportamiento
Se expandió el hitbox en ataque, aliviando situaciones donde ciertos ataques fallaban.
Durante Devil Form⇒☆↓↘LK
Comportamiento
Se corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar.
⇒LK, ⇐RP
Comportamiento
Se redujeron los hitbox en ataque contra oponentes posicionados detrás del personaje para mitigar impactos no intencionados.
⇒☆↘LP (↘+LP presionar simultáneamente)
Comportamiento
Se corrigió el problema donde no se podían almacenar (buffer) entradas de movimientos durante la activación de Heat o Heat Dash.
⇒☆↓↘LP, Durante Devil Form⇒☆↓↘LP RP LK
Comportamiento
Se modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.
King
Comando/Situación
Categoría
Cambios
⇒LK RP (Counter Hit), ⇐LP RP, ⇒⇒RP (Counter Hit), De espaldas al oponente LK en golpe frontal en el suelo LK
Comportamiento
Se corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar.
↗☆LP, ↗☆RP
Comportamiento
Se modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.
(A los pies del oponente) mientras derribado y boca arriba ↖RP+LK
Comportamiento
El hitbox en ataque ha sido expandido, aliviando instancias de fallos para ciertos movimientos.
Kuma
Comando/Situación
Categoría
Cambios
Durante Rage ↘RP+LK
Comportamiento
Se ajustó la detección de colisión con el oponente para reducir la ocurrencia de fallos en ciertos movimientos.
Panda
Comando/Situación
Categoría
Cambios
↗LP RP, ↗☆LP, ↗☆RP
Comportamiento
Se modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.
Kunimitsu
Comando/Situación
Categoría
Cambios
Durante Rage ↘RP+LK RP, ⊆LP RP RP, De espaldas al oponente LK
Comportamiento
Se expandió el hitbox en ataque, aliviando situaciones donde ciertos ataques fallaban.
⇒LK
Comportamiento
Se cambió el rastreo cuando el primer golpe conecta, corrigiendo un problema donde a veces ocurría un rastreo no natural en ciertas situaciones.
↓LP RP RP RP, ↘RP ⇒RP
Comportamiento
Se expandió el hitbox en ataque para mitigar situaciones donde el ataque del oponente fallaría después de absorber este movimiento con un Power Crush.
↑LK, De espaldas al oponente LP RP LK, Durante KatonLK
Comportamiento
Se redujo el hitbox en ataque cuando el oponente está detrás, reduciendo instancias donde el ataque golpearía no intencionadamente a oponentes por la espalda.
↗LP RP, ↗LK RP
Comportamiento
El hitbox en ataque ha sido expandido, aliviando situaciones donde ciertos ataques fallaban. Se expandió el hitbox en ataque al fallar, aliviando situaciones donde ciertos ataques fallaban.
↗LP RP RP
Comportamiento
Se corrigió un problema donde un agarre aéreo que solo conecta desde el frente se activaría estando de espaldas durante la segunda mitad de un salto.
Mientras agachado LK
Comportamiento
Se corrigió un problema donde ocurría una ventaja de frames no intencionada cuando un ataque era parreado por el ‘Hermit’ de Leroy.
Mientras agachado ↖LK
Comportamiento
Ahora puedes usar el movimiento con ‘Mientras agachado ↖LK‘.
De espaldas al oponente LP RP
Comportamiento
Se ajustó el rastreo para mitigar instancias donde el ataque fallaría no intencionadamente en ciertas situaciones.
Durante KatonLP RP RP
Comportamiento
Se ajustó el pushbox para mitigar instancias donde las posiciones se intercambiarían con el oponente cuando el movimiento se usaba cerca de una pared.
Durante SetsunagakeLP RP RP
Comportamiento
Se corrigió el comportamiento del oponente en golpes laterales y por la espalda, ya que había casos donde el movimiento no conectaba consistentemente bajo ciertas condiciones.
Tiempo con ataque del oponente ↓LK
Comportamiento
Se expandieron los hitbox en ataque del segundo y tercer golpe hacia arriba para mitigar instancias donde fallarían contra ciertos oponentes aéreos.
Lars
Comando/Situación
Categoría
Cambios
Cuando la activación de Heat está disponible RP+LK
Comportamiento
Se mitigaron instancias donde las posiciones a veces se intercambiaban con el oponente en ciertas situaciones.
LP RP LP RP RP
Comportamiento
Se corrigió el comportamiento del oponente en golpes laterales o por la espalda, ya que había casos donde el movimiento no conectaba consistentemente bajo ciertas condiciones.
Durante Silent EntryLP RP
Comportamiento
Se redujeron los hitbox en ataque contra oponentes posicionados detrás del personaje para mitigar impactos no intencionados.
Law
Comando/Situación
Categoría
Cambios
LP RP LP RP, ⇐LP RP RP
Comportamiento
Se corrigió el comportamiento del oponente en golpes laterales o por la espalda, ya que había casos donde el movimiento no conectaba consistentemente bajo ciertas condiciones.
↖LK, ↗LK, ↗LK RP RP
Comportamiento
Se modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.
Lee
Comando/Situación
Categoría
Cambios
LP RP LP RP
Comportamiento
Se expandió el hitbox en ataque, aliviando situaciones donde ciertos ataques fallaban. Se ajustó la detección de colisión con el oponente para reducir la ocurrencia de fallos en ciertos movimientos.
LP RP LP RP (Perfect Input), LK LK RP (Perfect Input)
Comportamiento
Se corrigió el comportamiento del oponente en golpes laterales o por la espalda, ya que había casos donde el movimiento no conectaba consistentemente bajo ciertas condiciones.
【LP RP】 al ser golpeado de frente o en bloqueo LP RP (Perfect Input)
Comportamiento
Se corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar.
↓↙☆↘↑LP RP
Comportamiento
Se modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.
Leo
Comando/Situación
Categoría
Cambios
↙LP RP, ↓↘⇒LP RP RP
Comportamiento
Se modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.
⇐LP RP RP
Comportamiento
Se corrigió el comportamiento del oponente en golpes laterales o por la espalda, ya que había casos donde el movimiento no conectaba consistentemente bajo ciertas condiciones.
Leroy
Comando/Situación
Categoría
Cambios
⇒LP RP LP RP
Balance
Se redujo la distancia con el oponente en counter hit.
⇒LP RP RP, LK RP (Segundo golpe)
Comportamiento
Se modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.
⇐LP (Counter Hit)
Comportamiento
Se corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar.
Durante HermitLP RP RP
Comportamiento
Se corrigió el comportamiento del oponente en golpes laterales o por la espalda, ya que había casos donde el movimiento no conectaba consistentemente bajo ciertas condiciones.
Lidia
Comando/Situación
Categoría
Cambios
↙LP RP, Durante Horse StanceLP RP
Comportamiento
Se corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar.
⇒LP RP LP RP
Comportamiento
Se corrigió el comportamiento del oponente en golpes laterales o por la espalda, ya que había casos donde el movimiento no conectaba consistentemente bajo ciertas condiciones.
Durante Stalking Wolf StanceLP RP
Comportamiento
Se redujo el hitbox en ataque contra oponentes posicionados detrás del personaje para mitigar impactos no intencionados.
Mientras el oponente está derribado ↓RP LK
Comportamiento
Se corrigió un problema donde la salud no se recuperaba cuando se activaba un truco de Floor Blast.
Lili
Comando/Situación
Categoría
Cambios
Durante Heat (de espaldas al oponente) LP
Balance
Se redujo la distancia con el oponente en bloqueo.
Durante Heat 【LP RP】 (Cuarto golpe) LP RP RP RP, ↗LK
Comportamiento
Se modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.
↙LK LK
Comportamiento
Se expandió el hitbox en ataque para mitigar instancias donde el ataque del oponente sería evadido no intencionadamente.
De espaldas al oponente LP RP RP, Durante Dew GlideLP RP RP
Comportamiento
Se corrigió el comportamiento del oponente en golpes laterales o por la espalda, ya que había casos donde el movimiento no conectaba consistentemente bajo ciertas condiciones.
Miary Zo
Comando/Situación
Categoría
Cambios
Durante Heat y Morengy MirosoLP RP LP RP
Comportamiento
Se redujo el rastreo del tercer golpe cuando el segundo golpe falla, mitigando instancias donde rastrearía inesperadamente al oponente a mitad de secuencia.
↓LK RP
Comportamiento
El hitbox en ataque ha sido expandido, aliviando instancias donde el ataque fallaría en ciertas situaciones.
Nina
Comando/Situación
Categoría
Cambios
↓LP RP RP
Balance
Se ajustó el comportamiento del oponente en counter hit para el segundo golpe para coincidir con el de un golpe normal.
LP RP RP, ↗LK RP, Mientras levantándose LP RP
Comportamiento
Se corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar.
LP RP RP
Comportamiento
Se modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.
Durante sidestepLP RP RP
Comportamiento
Se ajustó la colisión para mitigar instancias donde las posiciones se intercambiarían cuando el movimiento se usaba cerca de una pared.
Paul
Comando/Situación
Categoría
Cambios
⇒LK RP
Comportamiento
Se corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar.
↓LK RP
Comportamiento
Se expandió el hitbox en ataque, aliviando situaciones donde ciertos ataques fallaban.
Raven
Comando/Situación
Categoría
Cambios
De espaldas al oponente LP RP (Segundo golpe), De espaldas al oponente ⇐LP RP RP (Segundo golpe)
Comportamiento
Se modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.
Durante Shadow SprintLP RP
Comportamiento
Se corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar.
Reina
Comando/Situación
Categoría
Cambios
LP RP LP RP RP
Comportamiento
Se redujeron los hitbox en ataque contra oponentes posicionados detrás del personaje para mitigar impactos no intencionados.
↘LK (Counter Hit)
Comportamiento
Se corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar.
⇐RP
Comportamiento
El empuje (pushback) al absorber el ataque del oponente fue ajustado, reduciendo casos donde el movimiento fallaría no intencionadamente en ciertas situaciones.
Se corrigió el problema donde no se podían almacenar (buffer) entradas de movimientos durante la activación de Heat o Heat Dash.
⇒☆↘LP RP RP RP RP RP RP RP RP, Durante Wind God StepLK RP
Comportamiento
Se modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.
Durante Wind God StepLP RP RP
Comportamiento
Se expandió el hitbox en ataque, aliviando situaciones donde ciertos ataques fallaban.
Tiempo con puño ⇒☆
Comportamiento
Se ajustó la colisión para corregir un problema donde las posiciones a veces se intercambiaban con el oponente al realizar un parry exitoso cerca de una pared.
↗☆LP, ↗☆LP RP, ↗LK
Comportamiento
Se corrigió un problema donde el movimiento estaba configurado incorrectamente como inmune a attack reversals.
Shaheen
Comando/Situación
Categoría
Cambios
⇒LK (Primer golpe), ⇒⇒LP RP RP RP RP RP RP RP RP (Primer golpe)
Comportamiento
Se modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.
⇒⇒LK, Durante Stealth StepLP RP
Comportamiento
Se corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar.
Durante Stealth StepLP RP
Comportamiento
Se ajustó la detección de colisión con el oponente para reducir la ocurrencia de fallos en ciertos movimientos.
Durante *Stealth Step ↗LP RP
Comportamiento
Se corrigió el comportamiento del oponente en golpes por la espalda, ya que había casos donde el movimiento no conectaba consistentemente bajo ciertas condiciones.
Steve
Comando/Situación
Categoría
Cambios
↗LK
Comportamiento
Se expandió el hitbox en ataque, aliviando situaciones donde ciertos ataques fallaban.
Durante Peekaboo↗LP RP
Comportamiento
Se modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.
Durante Two-FacedLP RP
Comportamiento
Se corrigió un problema donde una ruptura de agarre no podía realizarse incluso si el botón correspondiente se mantenía presionado antes del agarre de seguimiento. Se corrigió un problema donde la ruptura de agarre era ‘RP’ solo en counter hit.
Victor
Comando/Situación
Categoría
Cambios
LP RP LP RP RP
Comportamiento
Se redujeron los hitbox en ataque contra oponentes posicionados detrás del personaje para mitigar impactos no intencionados.
↓LK (Counter Hit), ⇒⇒RP
Comportamiento
Se corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar.
↗LK
Comportamiento
Se expandió el hitbox en ataque, aliviando situaciones donde ciertos ataques fallaban.
↗LP RP, Durante Iai StanceLP RP RP
Comportamiento
Se ajustó la detección de colisión con el oponente, mitigando casos donde el castigo del oponente no conectaría.
Durante Iai Stance↓LP RP
Comportamiento
Se mejoró el rastreo del segundo golpe, pero solo cuando el primer golpe es bloqueado. Este cambio mitiga casos donde la distancia aumentaría no naturalmente en bloqueo, evitando que los castigos alcancen.
Xiaoyu
Comando/Situación
Categoría
Cambios
Durante Heat LP RP
Comportamiento
Se corrigió un problema donde el oponente no podía hacer sidestep hacia el primer plano cuando Xiaoyu realizaba un ataque alto inmediatamente después de que este movimiento era bloqueado.
Durante Heat ⇒⇒LP RP RP
Comportamiento
Se expandió el hurtbox del oponente cuando el primer golpe conecta para corregir un problema donde el segundo golpe no conectaría consecutivamente. Se corrigió el comportamiento del oponente al impactar, ya que los golpes a veces no conectaban consecutivamente en ciertas situaciones.
⇒LP RP RP, Durante Phoenix⇒LP RP RP
Comportamiento
Se redujo el hitbox en ataque cuando el oponente está detrás, reduciendo instancias donde el ataque golpearía no intencionadamente.
↘LK
Comportamiento
Se ajustó la detección de colisión con el oponente para reducir la ocurrencia de fallos en ciertos movimientos.
⇐LP RP RP
Comportamiento
Se corrigió el comportamiento del oponente en golpes por la espalda, ya que había casos donde el movimiento no conectaba consistentemente bajo ciertas condiciones.
↗☆LP
Comportamiento
Se modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.
Durante Phoenix↓LP RP (Counter Hit)
Comportamiento
Se corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, no era posible transicionar a un agarre de golpe al conectar.
↗☆LP
Comportamiento
Se corrigió un problema donde el movimiento estaba configurado incorrectamente como inmune a attack reversals.
Yoshimitsu
Comando/Situación
Categoría
Cambios
Durante Heat LK, Durante Heat y Manji Dragonfly⇒LK, Durante Heat y Manji DragonflyLK, Durante Mutou no KiwamiLP RP RP, Durante Mutou no KiwamiLP RP RP RP, Durante Mutou no Kiwami↖LK RP, Durante Mutou no Kiwami↖LK, Durante Mutou no Kiwami⇒LK, Durante Mutou no Kiwami↓LK, Durante Mutou no KiwamiLK, Durante Mutou no Kiwami y KinchoLP RP RP, Durante Mutou no Kiwami y KinchoLK, Durante Mutou no Kiwami y KinchoLK RP RP, Durante Mutou no Kiwami y Kincho⇒LK
Comportamiento
Se corrigió un problema donde la salud a veces no se recuperaba cuando se activaba un truco del escenario.
LP RP
Comportamiento
Se expandió el hitbox en ataque, aliviando situaciones donde ciertos ataques fallaban.
↑LP RP
Comportamiento
Se redujo el hitbox en ataque cuando el oponente está detrás, reduciendo instancias donde el ataque golpearía no intencionadamente.
⇒⇒⇒LP RP
Comportamiento
Se ajustó la colisión con el oponente para mitigar instancias donde el ataque del oponente fallaría o las posiciones se intercambiarían con el oponente en ciertas situaciones.
Durante Mutou no Kiwami↘LP RP, Durante Mutou no Kiwami⇒↘↓↙
Comportamiento
Se modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.
Zafina
Comando/Situación
Categoría
Cambios
↓LP RP RP RP
Comportamiento
Se modificó el movimiento para garantizar que no se pueda defender contra él con Attack Reversal. No se había establecido un atributo comúnmente asignado a los ataques aéreos, por lo que ahora se ha aplicado el atributo correcto.
↓LK
Comportamiento
Se ajustó la detección de colisión con el oponente para reducir la ocurrencia de fallos en ciertos movimientos.
⇐LP
Comportamiento
El empuje (pushback) al absorber el ataque del oponente fue ajustado, reduciendo casos donde el movimiento fallaría no intencionadamente en ciertas situaciones.
Durante Mantis Stance↓LP RP, Durante Mantis Stance↗LP RP
Comportamiento
Se expandió el hitbox en ataque, aliviando situaciones donde ciertos ataques fallaban.