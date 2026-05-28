Tekken 8: todas las notas del parche o actualización de Kunimitsu (mayo 2026)

Bandai Namco ha publicado las notas oficiales del parche de la versión 3.01.01 de Tekken 8, la cual llego con el lanzamiento en acceso anticipado de Kunimitsu. Este es el primer personaje de la tercera temporada de Tekken 8. Esta actualización se concentra en resolver errores de posicionamiento técnico, ajustar el comportamiento de ciertos ataques y reequilibrar de forma estricta las propiedades del estado de Heat. El objetivo primordial de los desarrolladores es limitar las herramientas ofensivas de bajo riesgo que permitían extender la presión en combate de manera desproporcionada.

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¿Cuáles son las novedades del parche o actualización de Kunimitsu para Tekken 8?

Entre las novedades de la actualización para Tekken 8 de mayo de 2026, Bandai Namco ha introducido la función de revancha con escenario aleatorio. Ahora, en los modos Ranked Match, Quick Match y Group Match, el jugador que pierda la ronda tiene ahora la opción de elegir «una revancha con un escenario aleatorio». Además, en la pantalla de selección de lado se ha añadido una opción para que la posición inicial (izquierda o derecha) se determine de manera completamente aleatoria. Adicionalmente, Bandai Namco reporta que los textos descriptivos y las listas de comandos dentro del modo Práctica no se actualizaron a tiempo. Como consecuencia, algunos movimientos todavía indican falsamente que recuperan duración de la barra de Heat. Así que esto se corregirá en la próxima actualización.

Cambios generales que llegan con la actualización de mayo del 2026 para Tekken 8

Personaje Comando / Situación Categoría Cambios Común Comportamiento al evadir ataques altos agachado. Comportamiento Se corrigió un error donde ciertos ataques altos aún podían conectar en momentos específicos incluso si se registraba la acción de agacharse. Común Heat Dash Comportamiento Se mejoró el comportamiento para los casos donde, al ejecutar un Heat Dash cerca de la pared con movimientos como el Sonic Fang de Steve, el personaje podía atravesar al oponente o realizar el dash en la dirección opuesta. Común Durante Rage (Diagonal Abajo-Izquierda / Dos Puños) Comportamiento Mitigado un error donde la relación de posición con el oponente no era el resultado esperado cuando el movimiento se ejecutaba cerca de una pared. Común Cuando la activación de Heat está disponible Comportamiento Se corrigió un error donde, durante un combo aéreo, si la activación de Heat disponible fallaba al intentar continuar el combo, el escalado de daño no se aplicaba correctamente. Común SE, Voces, Efectos, etc. Otros Se realizaron algunos ajustes y cambios en las cinemáticas de los movimientos. Común Lista de movimientos Otros – Se corrigieron errores en la lista de comandos y textos de descripción que estaban presentes en la versión 3.00.02.

– Ajustado el contenido de algunos Desafíos de Combo de acuerdo con los cambios en el rendimiento de los movimientos.

– Se realizaron correcciones en los textos, íconos y otros elementos de la lista de movimientos.

Notas del parche de mayo de 2026 para los personajes de Tekken 8

Alisa

Comando / Situación Categoría Cambios Adelante + Dos Puños Comportamiento El rendimiento de rastreo del segundo ataque se ha reducido cuando el primer ataque falla.

Armor King

Comando / Situación Categoría Cambios Durante Heat (Diagonal Abajo-Izquierda + Dos Puños) Balance – El comportamiento del oponente al ser golpeado ha cambiado.

– La recuperación del oponente al bloquear se ha reducido en 3 frames, y la ventaja en bloque ha cambiado de +8F a +5F. Durante Heat y Bad Jaguar (Adelante, Abajo, Diagonal Abajo-Derecha + Dos Puños) Balance Modificado el comportamiento del oponente en bloque, incrementando la ventaja de frames de +5F a -9F. Durante Bad Jaguar (Dos Puños) / Aproximación a oponente aéreo durante Bad Jaguar / Aproximación a oponente agachado (Abajo + Dos Puños) / Aproximación a oponente (Adelante, Abajo, Diagonal Abajo-Derecha, Adelante + Dos Puños) / Durante Bad Jaguar (Dos Puños) -> Adelante, Adelante + Puño / Abajo, Diagonal Abajo-Derecha, Adelante + Dos Puños / Diagonal Abajo-Izquierda, Abajo, Diagonal Abajo-Derecha + Dos Puños Balance Eliminada la recuperación del Heat Timer al conectar un golpe durante el Heat. Cuando la activación de Heat está disponible Comportamiento Se corrigió un error donde, bajo ciertas condiciones, el Heat Burst podía activarse en el piso superior durante una rotura de balcón.

Anna

Comando / Situación Categoría Cambios Durante Heat (Diagonal Arriba-Derecha + Dos Puños) Balance El consumo del Heat restante se ha cambiado de -180F a -300F. Mientras el oponente está en el suelo (Abajo + Dos Puños) Balance Eliminada la recuperación del Heat Timer al conectar un golpe durante el Heat. Cuando la activación de Heat está disponible Comportamiento Se corrigió un error donde, bajo ciertas condiciones, el Heat Burst podía activarse en el piso superior durante una rotura de balcón.

Asuka

Comando / Situación Categoría Cambios Durante Naniwa Gusto (Adelante, Adelante + Dos Puños) Balance La recuperación del oponente al bloquear se ha reducido en 4 frames, y la ventaja en bloque ha cambiado de +11F a +7F. Durante Naniwa Gusto (Adelante, Adelante + Dos Puños) en golpe o bloqueo Comportamiento La capacidad de rastreo del segundo impacto se ha mejorado al conectar el primer golpe, mitigando la ocurrencia de fallar a mitad del movimiento.

Azucena

Comando / Situación Categoría Cambios Durante Heat (Atrás + Dos Puños) en golpe o bloqueo -> Adelante / Con Heat activado durante Libertador, en golpe o bloqueo -> Adelante Balance La recuperación del oponente al bloquear se ha reducido en 3 frames, y la ventaja en bloque ha cambiado de +7F a +4F. Durante Heat (Atrás + Dos Puños) en golpe o bloqueo -> Adelante Balance – La recuperación del oponente al bloquear se ha reducido en 3 frames, y la ventaja en bloque ha cambiado de +7F a +4F.

– El consumo del Heat restante se ha cambiado de -150F a -210F. Con Heat activado durante Libertador (recibir ataque alto, recibir ataque bajo, durante Libertador -> Adelante, durante Libertador -> Abajo o Arriba, aproximación a oponente agachado Abajo + Dos Puños) Balance Eliminada la recuperación del Heat Timer al conectar un golpe durante el Heat.

Bryan

Comando / Situación Categoría Cambios Durante Heat (Adelante + Dos Puños) Balance El consumo del Heat restante se ha cambiado de -210F a -240F. Durante Snake Eyes (Adelante -> Puño) Balance – Modificado el comportamiento del oponente en bloque, incrementando la ventaja de frames de +5F a -9F.

– El comportamiento del oponente al recibir el golpe ha cambiado.

– Se cambió el daño de 36 a 30.

– Como ataque con propiedades de parry o Perfect parry, se ajustó para que ya no sea posible escapar de los agarres. Durante Snake Eyes, tiempo con ataque del oponente (Adelante -> Dos Puños) Balance Modificado el comportamiento del oponente en bloque, incrementando la ventaja de frames de +15F a 0F. Adelante + Dos Puños Comportamiento Se corrigió un error donde el tercer golpe a veces no salía dependiendo del timing de la ejecución. patada débil agachado (Diagonal Abajo-Izquierda) Comportamiento El rendimiento de rastreo del segundo ataque se ha reducido cuando el primer ataque falla.

Clive

Comando / Situación Categoría Cambios Durante Heat (Diagonal Abajo-Izquierda + Dos Puños / Diagonal Arriba-Izquierda + Dos Puños) Balance Modificado el comportamiento del oponente en bloque, incrementando la ventaja de frames de -8F a -12F. Durante Heat (Diagonal Abajo-Izquierda + Dos Puños / Diagonal Arriba-Izquierda + Dos Puños) (Variante) Balance La recuperación del oponente al bloquear se ha reducido en 4 frames, y la ventaja en bloque ha cambiado de -8F a -12F. Durante Heat y Phoenix Shift Balance El consumo del Heat restante se ha cambiado de -150F a -300F. Adelante + Dos Puños Balance El comportamiento del oponente al usar Heat Dash en golpe ha cambiado. Los combos aéreos ya no son posibles, y solo se permiten ataques de continuación sobre un oponente derribado. Durante Phoenix Shift Comportamiento Se corrigió un error donde, a pesar de ser un movimiento con propiedades de Power Crush, los agarres aún podían romperse en ciertos timings.

Devil Jin

Comando / Situación Categoría Cambios Durante Heat (Diagonal Abajo-Izquierda + Dos Puños) Comportamiento Se corrigió un error donde, en bloque, la distancia a veces se incrementaba de manera antinatural, causando que los ataques de continuación fallaran en alcanzar al rival.

Eddy

Comando / Situación Categoría Cambios Durante Heat (Abajo, Diagonal Abajo-Derecha, Adelante + Dos Puños) Balance La recuperación del oponente al bloquear se ha reducido en 2 frames, y la ventaja en bloque ha cambiado de +9F a +7F. Aproximación a oponente agachado (Abajo + Dos Puños) Balance Eliminada la recuperación del Heat Timer al conectar un golpe durante el Heat.

Fahkumram

Comando / Situación Categoría Cambios Durante Rama Stance (Dos Puños o Atrás + Dos Puños) Balance Eliminada la recuperación del Heat Timer al conectar un golpe durante el Heat.

Feng

Comando / Situación Categoría Cambios Durante Heat (Dos Puños) Balance La recuperación del oponente al bloquear se ha reducido en 5 frames, y la ventaja en bloque ha cambiado de +12F a +7F. Adelante + Dos Puños Comportamiento Se corrigió un error donde la visualización de los datos de frames desaparecía tras absorber el ataque del oponente.

Heihachi

Comando / Situación Categoría Cambios Durante Heat (Abajo + Dos Puños o durante Heat y Thunder God’s Kamae) Balance – El consumo del Heat restante se ha cambiado de -240F a -300F.

– Se cambió el daño de chip en bloque de 10,10 a 5,7. Durante Heat (Atrás + Dos Puños) Balance – El consumo del Heat restante se ha cambiado de -240F a -300F.

– Se cambió el daño de chip en bloque de 2,5,10 a 2,2,7. Durante Heat (Diagonal Arriba-Derecha + Dos Puños) en golpe o bloqueo Balance – El consumo del Heat restante se ha cambiado de -180F a -300F.

– Se cambió el daño de 17,30 a 17,20.

– La recuperación del oponente al bloquear se ha reducido en 5 frames, y la ventaja en bloque ha cambiado de +2F a -3F. Durante Heat y Wind God’s Kamae (Dos Puños u Opciones direccionales) Balance El consumo del Heat restante se ha cambiado de -180F a -300F. Durante Rage (Diagonal Abajo-Izquierda + Dos Puños) Comportamiento La hitbox en ataque se ha expandido hacia abajo, mitigando los casos de fallar el golpe contra ciertos movimientos.

Hwoarang

Comando / Situación Categoría Cambios Cuando la activación de Heat está disponible Comportamiento Se corrigió un error donde, bajo ciertas condiciones, el Heat Burst podía activarse en el piso superior durante una rotura de balcón.

Jack-8

Comando / Situación Categoría Cambios Gamma Howl (Tiempo con ataque del oponente) Balance Eliminada la recuperación del Heat Timer durante el Heat. Aproximación a oponente agachado (Abajo + Dos Puños) Balance Eliminada la recuperación del Heat Timer al conectar un golpe durante el Heat.

Jin

Comando / Situación Categoría Cambios Cuando la activación de Heat está disponible Comportamiento Se corrigió un error donde, bajo ciertas condiciones, el Heat Burst podía activarse en el piso superior durante una rotura de balcón. Abajo + Dos Puños Comportamiento Ajustada la detección de colisiones para mitigar el problema de intercambiar posiciones con el oponente en ciertas situaciones.

Jun

Comando / Situación Categoría Cambios Durante Heat (Adelante + Dos Puños) Balance – El consumo del Heat restante se ha cambiado de -120F a -240F.

– Incrementada la recuperación al fallar el golpe en 9 frames.

– Como ataque con propiedades de parry o Perfect parry, se ajustó para que ya no sea posible escapar de los agarres. Adelante + Dos Puños Balance Incrementada la recuperación al fallar el golpe en 9 frames. Cuando la activación de Heat está disponible Comportamiento Se corrigió un error donde, bajo ciertas condiciones, el Heat Burst podía activarse en el piso superior durante una rotura de balcón. Mientras se levanta Comportamiento Ajustada la detección de colisiones con el oponente para reducir la ocurrencia de fallar el golpe en ciertos movimientos.

Kazuya

Comando / Situación Categoría Cambios Comandos durante Devil Form en golpe o bloqueo / Durante Devil Form (Adelante, Abajo, Diagonal Abajo-Derecha) Balance Eliminada la recuperación del Heat Timer al conectar un golpe durante el Heat. Durante Devil Form Balance – Se cambió la propiedad del ataque de medio a medio especial.

– El consumo del Heat restante se ha cambiado de -300F a -450F. Durante Devil Form (Adelante, Abajo, Diagonal Abajo-Derecha, Atrás) Comportamiento Se corrigió un error donde el estado de Tornado a veces no se activaba al golpear a un rival en el aire.

King

Comando / Situación Categoría Cambios Durante Jaguar Sprint (Dos Puños u Opciones direccionales) / Aproximaciones / Secuencias de wall stun Balance Eliminada la recuperación del Heat Timer al conectar un golpe durante el Heat. Cuando la activación de Heat está disponible Comportamiento Se corrigió un error donde, bajo ciertas condiciones, el Heat Burst podía activarse en el piso superior durante una rotura de balcón.

Panda

Comando / Situación Categoría Cambios Durante Heat (Diagonal Arriba-Derecha + Dos Puños) Balance El consumo del Heat restante se ha cambiado de -180F a -240F.

Lars

Comando / Situación Categoría Cambios Durante Heat (Adelante + Dos Puños) Balance Se eliminaron las propiedades de Power Crush de este movimiento. Dynamic Entry / Silent Entry / Limited Entry Balance Eliminada la recuperación del Heat Timer durante el Heat.

Law

Comando / Situación Categoría Cambios Durante Heat (Dos Puños) Balance – Eliminada la recuperación del Heat Timer al conectar un golpe durante el Heat.

– El consumo del Heat restante se ha cambiado de -270F a -240F. Durante Heat (Dos Puños) (Variante 2) Balance – Eliminada la recuperación del Heat Timer al conectar un golpe durante el Heat.

– El consumo del Heat restante se ha cambiado de -180F a -120F. Durante Heat (Dos Puños) (Variante 3) Balance – Eliminada la recuperación del Heat Timer al conectar un golpe durante el Heat.

– El consumo del Heat restante se ha cambiado de -210F a -120F. Cuando la activación de Heat está disponible Comportamiento Se corrigió un error donde, bajo ciertas condiciones, el Heat Burst podía activarse en el piso superior durante una rotura de balcón.

Lee

Comando / Situación Categoría Cambios Durante Heat (Dos Puños) Balance El consumo del Heat restante se ha cambiado de -120F a -240F. Durante Heat (Abajo + Dos Puños) Balance Se cambió el daño de 30 a 25. Comandos con entradas perfectas (Perfect Input) Balance Eliminada la recuperación del Heat Timer durante el Heat.

Leo

Comando / Situación Categoría Cambios Durante Lightning Glare (Adelante + Dos Puños, Abajo) Balance – La recuperación del oponente al bloquear se ha reducido en 6 frames, y la ventaja en bloque ha cambiado de +3F a -3F.

– La ventaja de frames al transicionar hacia la postura ‘Fobu’ cambió de +6F a 0F.

Leroy

Comando / Situación Categoría Cambios Opciones mientras el oponente está en el suelo / Durante sidestep / Durante Hermit / Tras Twin Dragon Gate exitoso Balance Eliminada la recuperación del Heat Timer al conectar un golpe durante el Heat. Adelante + Dos Puños Balance – Eliminada la recuperación del Heat Timer al conectar un golpe durante el Heat.

– El consumo del Heat restante se ha cambiado de -150F a -120F. Durante Hermit (con ataque del oponente / parry o Perfect parry) Balance Eliminada la recuperación del Heat Timer tras realizar un parry o Perfect parry exitoso.

Lidia

Comando / Situación Categoría Cambios Durante Heat (Dos Puños – Mantenido) Balance La recuperación del oponente al bloquear se ha reducido en 4 frames, y la ventaja en bloque ha cambiado de +10F a +6F. Durante Heat (Dos Puños – Mantenido al máximo) Balance La recuperación del oponente al bloquear se ha reducido en 5 frames, y la ventaja en bloque ha cambiado de +15F a +10F. Durante Heat y Stalking Wolf Stance Balance La recuperación del oponente al bloquear se ha reducido en 4 frames, y la ventaja en bloque ha cambiado de +10F a +6F. Durante Heat y Stalking Wolf Stance (Mantenido) Balance La recuperación del oponente al bloquear se ha reducido en 5 frames, y la ventaja en bloque ha cambiado de +15F a +10F. Durante Heaven and Earth (Dos Puños) Balance – Modificado el comportamiento del oponente en bloque, incrementando la ventaja de frames de +6F a +2F.

– Ajustado el daño del segundo golpe según los niveles: Nivel 0 (de 26 a 20), Nivel 1 (de 26 a 20), Nivel 2 (de 30 a 24) y Nivel 3 (de 34 a 28). Durante Heaven and Earth (recibir ataque del oponente) Balance Eliminada la recuperación del Heat Timer durante el Heat. Durante Heaven and Earth (Dos Puños) Comportamiento Reducidas las hitboxes en ataque contra oponentes posicionados detrás del personaje para mitigar impactos no deseados.

Lili

Comando / Situación Categoría Cambios Durante Heat y Feisty Rabbit / Dew Glide / Adelante + Dos Puños Balance La recuperación del oponente al bloquear se ha reducido en 2 frames, y la ventaja en bloque ha cambiado de +7F a +5F. Atrás + Dos Puños (Mantenido) Balance Eliminada la recuperación del Heat Timer durante el Heat. Cuando la activación de Heat está disponible Comportamiento Se corrigió un error donde, bajo ciertas condiciones, el Heat Burst podía activarse en el piso superior durante una rotura de balcón.

Miary Zo

Comando / Situación Categoría Cambios Durante Baobab Mihira (Dos Puños) Balance El comportamiento del oponente al usar Heat Dash en golpe ha cambiado. Los combos aéreos ya no son posibles, y solo se permiten ataques de continuación sobre un oponente derribado. Cuando la activación de Heat está disponible Comportamiento Se corrigió un error donde, bajo ciertas condiciones, el Heat Burst podía activarse en el piso superior durante una rotura de balcón. Durante Baobab Mihira -> Adelante Comportamiento Ajustada la detección de colisiones para mitigar el problema de evadir involuntariamente los ataques del oponente.

Nina

Comando / Situación Categoría Cambios Durante Heat (Atrás + Dos Puños) Balance – Modificado el comportamiento del oponente en bloque, incrementando la ventaja de frames de +2F a 0F.

– Se cambió el daño de la secuencia de 5,20,5,5,5,5 a 5,20,2,2,3,3.

Raven

Comando / Situación Categoría Cambios Comandos en golpe o bloqueo durante Heat / Shadow Sprint / Soulzone / patada débil agachado Balance Eliminada la recuperación del Heat Timer al conectar un golpe durante el Heat. Cuando la activación de Heat está disponible Comportamiento Se corrigió un error donde, bajo ciertas condiciones, el Heat Burst podía activarse en el piso superior durante una rotura de balcón.

Reina

Comando / Situación Categoría Cambios Durante Heat (Abajo + Dos Puños) Balance La recuperación del oponente al bloquear se ha reducido en 2 frames, y la ventaja en bloque ha cambiado de +7F a +5F. Unsoku (Tiempo con ataque del oponente) Balance Eliminada la recuperación del Heat Timer durante el Heat. Cuando la activación de Heat está disponible Comportamiento Se corrigió un error donde, bajo ciertas condiciones, el Heat Burst podía activarse en el piso superior durante una rotura de balcón.

Shaheen

Comando / Situación Categoría Cambios Durante Heat (Abajo – mantener input – Arriba + Dos Puños) Balance El consumo del Heat restante se ha cambiado de -300F a -450F. Comandos en aproximación / patada débil agachado / Durante sidestep Balance Eliminada la recuperación del Heat Timer al conectar un golpe durante el Heat.

Steve

Comando / Situación Categoría Cambios Durante Heat (Atrás + Dos Puños) Comportamiento – Reducido el rastreo de los impactos del 3 al 5 al fallar el golpe.

– Reducidas las hitboxes en ataque contra oponentes posicionados detrás del personaje para mitigar impactos no deseados. Diagonal Abajo-Izquierda + Dos Puños Comportamiento Se corrigió un error donde el rendimiento del rastreo al absorber el ataque de un oponente se reducía involuntariamente.

Victor

Comando / Situación Categoría Cambios Durante Heat (Atrás + Dos Puños) Balance La recuperación del oponente al bloquear se ha reducido en 3 frames, y la ventaja en bloque ha cambiado de +9F a +6F. Durante Heat e Iai Stance (Abajo + Dos Puños) Balance La recuperación del oponente al bloquear se ha reducido en 3 frames, y la ventaja en bloque ha cambiado de +8F a +5F. Secuencias de comandos durante Iai Stance / Tiempo con ataque bajo del oponente Balance Eliminada la recuperación del Heat Timer al conectar un golpe durante el Heat. Cuando la activación de Heat está disponible Comportamiento Se corrigió un error donde, bajo ciertas condiciones, el Heat Burst podía activarse en el piso superior durante una rotura de balcón.

Xiaoyu

Comando / Situación Categoría Cambios Hypnotist Balance Eliminada la recuperación del Heat Timer durante el Heat. Durante Hypnotist (Dos Puños) Balance Ajustado el comportamiento del oponente en bloque cuando el movimiento se realiza en el tercer paso, cambiando la ventaja en bloque de +9F a +5F.

Fuente: sitio oficial de Tekken 8