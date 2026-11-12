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Tekken 8: todas las notas del parche o actualización de Roger Jr. (noviembre)

Estos son los cambios generales y por personaje que llegan a Tekken 8 con la actualización v3.03.01 de noviembre de 2026.

Cesar Salcedo
Por
Cesar Salcedo
Lectura de 26 min

Bandai Namco ha lanzado la actualización v3.03.01 para Tekken 8, la cual se encuentra disponible tras el mantenimiento programado. Esta versión tiene como objetivo principal brindar soporte para el acceso anticipado de Roger Jr., corregir comportamientos no intencionados en combate y actualizar el contenido de la tienda del juego.

Contenido:

Cambios por personaje del parche o actualización de noviembre para Tekken 8

Tekken 8: todas las notas del parche o actualización de Roger Jr. (noviembre)

Los ajustes generales del parche se centran en la detección de colisiones con los muros, entradas almacenadas en situaciones de espalda al oponente y cinemáticas de movimientos, dando paso a las modificaciones específicas por personaje.

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Cambios generales

PersonajeComando / SituaciónCategoríaCambios
ComúnCon respecto a los ajustes de balance de batalla para la actualización V3.03– En la Ver.3.03, hemos implementado correcciones para errores y comportamientos. La actualización aborda principalmente problemas en los que los ataques fallaban (whiff) de manera involuntaria en situaciones específicas, y donde la relación de posición con el oponente difería de lo planeado.
– Continuaremos monitoreando el impacto en el entorno competitivo y en el combate en su conjunto, y seguiremos trabajando hacia la realización de un mejor entorno competitivo.
ComúnDurante Rabia ↓ RK LKComportamiento– Se ajustó la detección de colisiones con el muro para mitigar el problema de fallar al atacar cerca del muro.
ComúnDe espaldas al oponenteComportamiento– Se corrigió un problema por el cual no era posible realizar un paso lateral mediante entrada almacenada.
ComúnEF, Voces, Efectos, etc.Otro– Se realizaron algunos ajustes y cambios en las cinemáticas de los movimientos.

Alisa

PersonajeComando / SituaciónCategoríaCambios
AlisaDurante Rabia ↓ RK LK
Durante Boot ↓ (o →)		Comportamiento– Se expandió la hurtbox, aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban.
AlisaDurante Heat LP RPComportamiento– Se corrigió un problema en el cual, a pesar de ser un movimiento de Carga de Poder (Power Crush), los lanzamientos aún podían romperlo en ciertos tiempos.
Alisa← RP RP RPComportamiento– Se expandió la hitbox hacia abajo del tercer golpe únicamente cuando el oponente está agachado, mitigando un problema en el que el ataque fallaba contra oponentes agachados.
Alisa↗ LP RPComportamiento– Se ajustó la interacción de retroceso con el oponente solo al absorber un ataque con una Carga de Poder (Power Crush), reduciendo situaciones en las que el movimiento del oponente fallaba de manera involuntaria.

Armor King

PersonajeComando / SituaciónCategoríaCambios
Armor KingCuando la activación de Heat está disponible LP+RKComportamiento– Se expandió la hurtbox después del movimiento para reducir las instancias en las que ciertos ataques fallaban de manera involuntaria.

Anna

PersonajeComando / SituaciónCategoríaCambios
Anna↘ LP RKComportamiento– La capacidad de rastreo del segundo golpe ha sido mejorada exclusivamente al acertar el primer golpe, mitigando la ocurrencia de fallar a mitad de camino.
Anna↙ LP+RK
↙ LP+RK (mantenido)		Comportamiento– Se expandió la hurtbox, aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban.
AnnaDurante Hammer Chance ↗ RKComportamiento– Se expandió la hurtbox, aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban.
– Se expandió la hurtbox del oponente durante Golpe Crítico (Counter Hit), aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban.

Asuka

PersonajeComando / SituaciónCategoríaCambios
AsukaDurante Naniwa Gusto ↗ LP RK en impacto o bloqueoComportamiento– La capacidad de rastreo del segundo ataque se ha mejorado exclusivamente cuando el primer ataque conecta en el suelo, mitigando la ocurrencia de fallar estando en el suelo.
Asuka↘ LP RK
↘ LK RK		Comportamiento– La hitbox se ha expandido hacia abajo, aliviando instancias de fallar en ciertos movimientos.

Azucena

PersonajeComando / SituaciónCategoríaCambios
AzucenaDurante Rabia LP+RKComportamiento– Se expandió la hurtbox, aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban.

Bob

PersonajeComando / SituaciónCategoríaCambios
Bob↘ LK LP RPComportamiento– La hitbox del segundo ataque ha sido expandida hacia abajo, aliviando instancias en las que el ataque fallaba a mitad de camino.
Bob← LPComportamiento– Se expandió la hurtbox, aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban.
– Se ajustó la detección de colisiones en bloqueo para mitigar el problema de intercambiar posiciones con el oponente.
Bob↗ RP
Durante Spinner Ball ↖ LP		Comportamiento– La detección de colisiones con el muro ha sido ajustada para mitigar el problema de fallar al atacar cerca del muro.
Bob→ ↘ ↓ ↙ ← LK RPComportamiento– Se corrigió un problema en el cual, al bloquear, la distancia a veces aumentaba de forma antinatural, causando que los castigos no alcanzaran.
BobMientras se levanta RP RP RPComportamiento– La capacidad de rastreo del segundo hit ha sido mejorada exclusivamente cuando se conecta el primer hit, mitigando la ocurrencia de fallar a mitad de camino.
– La hitbox del segundo ataque ha sido expandida hacia abajo, aliviando instancias en las que el ataque fallaba a mitad de camino.
BobMovimiento mientras está agachadoComportamiento– Se expandió la hurtbox, aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban.

Bryan

PersonajeComando / SituaciónCategoríaCambios
BryanDurante Rabia LP+RKComportamiento– Se expandió la hurtbox, aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban.
– Se ajustó la detección de colisiones para mitigar situaciones en las que ciertos ataques fallaban.
BryanCuando la activación de Heat está disponible LP+RKComportamiento– Se expandió la hurtbox después del movimiento para reducir las instancias en las que ciertos ataques fallaban de manera involuntaria.
Bryan↘ RK LKComportamiento– Se expandió la hurtbox, aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban.

Clive

PersonajeComando / SituaciónCategoríaCambios
CliveDe espaldas al oponente ↗ or ↗ LP or ↗ RKComportamiento– Se corrigió un problema donde no era posible realizar varios movimientos durante Updraft cuando las entradas de comandos específicos se realizaban en tiempos específicos.
CliveDurante Phoenix Shift ↖ RKComportamiento– Se ajustó el retroceso (pushback) para mitigar instancias donde las posiciones se intercambiaban con el oponente cuando el movimiento se usaba cerca de un muro.

Claudio

PersonajeComando / SituaciónCategoríaCambios
ClaudioCuando la activación de Heat está disponible LP+RKComportamiento– Se expandió la hurtbox después del movimiento para reducir las instancias en las que ciertos ataques fallaban de manera involuntaria.
Claudio← RP LKComportamiento– Se ajustó la interacción de retroceso con el oponente solo al absorber un ataque con una Carga de Poder (Power Crush), reduciendo situaciones en las que el movimiento del oponente fallaba de manera involuntaria.
Claudio↘ LP RP
Mientras está agachado ↘ RK		Comportamiento– Se mitigó un problema donde la relación de posición con el oponente se volvía diferente a la planeada cuando se usaba cerca del muro.

Devil Jin

PersonajeComando / SituaciónCategoríaCambios
Devil JinCuando la activación de Heat está disponible LP+RKComportamiento– Se expandió la hurtbox después del movimiento para reducir las instancias en las que ciertos ataques fallaban de manera involuntaria.
Devil Jin↙ RP ⚡ RKComportamiento– Se ajustó la reacción del oponente cuando el primer golpe acierta a un oponente agachado, corrigiendo instancias donde el segundo golpe fallaba.

Dragunov

PersonajeComando / SituaciónCategoríaCambios
Dragunov↘ LK LKComportamiento– Se corrigió el comportamiento del oponente en golpes laterales, ya que había casos en los que los golpes no conectaban consecutivamente bajo ciertas condiciones.
– Se ajustó el retroceso (pushback) para mitigar instancias donde las posiciones se intercambiaban con el oponente cuando el movimiento se usaba cerca de un muro.
Dragunov↙ LP LKComportamiento– Se han mitigado las instancias en las que el segundo golpe falla cuando se realiza cerca del muro.

Eddy

PersonajeComando / SituaciónCategoríaCambios
Eddy→ → ⚡ LP
→ → ⚡ [LP RP]
→ → ⚡ [RP LK]		Comportamiento– Se expandió la hurtbox, aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban.
EddyDurante Banejire approach oponente ↙ (o ↘)Comportamiento– El alcance del lanzamiento ha sido extendido, facilitando agarrar al oponente.

Fahkumram

PersonajeComando / SituaciónCategoríaCambios
FahkumramDurante Rabia LP+RKComportamiento– Se ajustó la detección de colisiones con el oponente para mitigar el problema de que el movimiento fallara contra un oponente en estado de Aturdimiento en Muro (Wall Stun).
FahkumramCuando la activación de Heat está disponible LP+RKComportamiento– Se redujeron las hitbox de ataque contra oponentes posicionados detrás del personaje para mitigar golpes no intencionados.
Fahkumram↖ RP LKComportamiento– Se ajustó la detección de colisiones para mitigar el problema de intercambiar posiciones con el oponente en ciertas situaciones.
Fahkumram↗ RKComportamiento– Se ajustó la detección de colisiones para mitigar el problema de atravesar al oponente cuando se realiza a corta distancia.

Feng

PersonajeComando / SituaciónCategoríaCambios
FengCuando la activación de Heat está disponible LP+RKComportamiento– Se expandió la hurtbox después del movimiento para reducir las instancias en las que ciertos ataques fallaban de manera involuntaria.
FengDurante Heat ↘ LP RPComportamiento– Se expandió la hurtbox después del movimiento para reducir las instancias en las que ciertos ataques fallaban de manera involuntaria.

Heihachi

PersonajeComando / SituaciónCategoríaCambios
HeihachiDurante Rabia LP+RKComportamiento– Se expandió la hurtbox hacia abajo únicamente cuando el oponente está atacando, aliviando instancias de fallar contra ciertos movimientos.
HeihachiCuando la activación de Heat está disponible LP+RKComportamiento– Se expandió la hurtbox después del movimiento para reducir las instancias en las que ciertos ataques fallaban de manera involuntaria.
Heihachi↘ RKComportamiento– Se redujo la hitbox cuando el oponente está detrás, reduciendo instancias en las que el ataque golpeaba de manera involuntaria a oponentes desde atrás.
HeihachiAcercarse al oponente ↗ LP (dependiente del personaje)
(antes: Acercarse al oponente ↗ LP (dependiente del personaje))		Comportamiento– La entrada cambió a «Acercarse al oponente ↗ LP (dependiente del personaje)».

Hwoarang

PersonajeComando / SituaciónCategoríaCambios
Hwoarang↙ RPComportamiento– Se redujo la hitbox cuando el oponente está detrás, reduciendo instancias en las que el ataque golpeaba de manera involuntaria a oponentes desde atrás.

JACK-8

PersonajeComando / SituaciónCategoríaCambios
JACK-8→ ⚡ LP
→ ⚡ Mantener LP		Comportamiento– Se expandió la hurtbox, aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban.

Jin

PersonajeComando / SituaciónCategoríaCambios
JinDurante Rabia LP+RKComportamiento– Se expandió la hurtbox, aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban.
JinDurante Heat LP RPComportamiento– Se corrigió un problema en el cual, a pesar de ser un movimiento de Carga de Poder (Power Crush), los lanzamientos aún podían romperlo en ciertos tiempos.

Jun

PersonajeComando / SituaciónCategoríaCambios
JunCuando la activación de Heat está disponible LP+RKComportamiento– Se expandió la hurtbox después del movimiento para reducir las instancias en las que ciertos ataques fallaban de manera involuntaria.
– Se redujeron las hitbox de ataque contra oponentes posicionados detrás del personaje para mitigar golpes no intencionados.
Jun↗ LP RPComportamiento– La hitbox alrededor del cuerpo principal ha sido expandida para aliviar problemas de fallar a corta distancia.

Kazuya

PersonajeComando / SituaciónCategoríaCambios
KazuyaDurante Rabia LP+RKComportamiento– La hitbox ha sido expandida hacia abajo, aliviando instancias de fallar para ciertos movimientos.
KazuyaCuando la activación de Heat está disponible LP+RKComportamiento– Se expandió la hurtbox después del movimiento para reducir las instancias en las que ciertos ataques fallaban de manera involuntaria.
Kazuya↙ LP LK RPComportamiento– Se mitigó un problema donde la relación de posición con el oponente se volvía diferente a la planeada cuando se usaba cerca del muro.
KazuyaMientras está agachado ↘ ⚡ LKComportamiento– Se expandió la hurtbox después del movimiento para reducir las instancias en las que ciertos ataques fallaban de manera involuntaria.

Panda

PersonajeComando / SituaciónCategoríaCambios
PandaDurante Rabia LP+RKComportamiento– Se mitigó un problema donde la relación de posición con el oponente se volvía diferente a la planeada cuando se usaba cerca del muro.
– Se expandió la hurtbox, aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban.

Kuma / Panda

PersonajeComando / SituaciónCategoríaCambios
Kuma/PandaCuando la activación de Heat está disponible LP+RKComportamiento– Se expandió la hurtbox después del movimiento para reducir las instancias en las que ciertos ataques fallaban de manera involuntaria.

Kunimitsu

PersonajeComando / SituaciónCategoríaCambios
KunimitsuCuando la activación de Heat está disponible LP+RKComportamiento– Se expandió la hurtbox después del movimiento para reducir las instancias en las que ciertos ataques fallaban de manera involuntaria.
Kunimitsu→ ↘ ↓ ↙ ← LKComportamiento– Se corrigió un problema donde el segundo golpe a veces fallaba en activarse al golpear a un oponente en el aire.
KunimitsuDe espaldas al oponente RPComportamiento– La hitbox ha sido expandida, aliviando instancias en las que el ataque fallaba en ciertas situaciones.

Lars

PersonajeComando / SituaciónCategoríaCambios
LarsCuando la activación de Heat está disponible LP+RKComportamiento– Se expandió la hurtbox después del movimiento para reducir las instancias en las que ciertos ataques fallaban de manera involuntaria.

Law

PersonajeComando / SituaciónCategoríaCambios
LawCuando la activación de Heat está disponible LP+RKComportamiento– Se expandió la hurtbox después del movimiento para reducir las instancias en las que ciertos ataques fallaban de manera involuntaria.

Leroy

PersonajeComando / SituaciónCategoríaCambios
Leroy↙ LP RPComportamiento– Se ajustó la detección de colisiones y el comportamiento del oponente en golpes laterales para mitigar el problema de atravesar al oponente de manera involuntaria a corta distancia.
– Se ajustó la detección de colisiones para mitigar el problema de intercambiar posiciones con el oponente en ciertas situaciones.
LeroyRP RP LKComportamiento– Se ajustó la detección de colisiones para mitigar el problema de atravesar al oponente cuando se realiza a corta distancia.
– Se ajustó la detección de colisiones para mitigar el problema de intercambiar posiciones con el oponente en ciertas situaciones.
Leroy→ ↘ ↓ ↙ ← LPComportamiento– Se expandió la hurtbox, aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban.

Lidia

PersonajeComando / SituaciónCategoríaCambios
Lidia↘ LK LP RP
(durante ↙ LK LP RP)		Comportamiento– Se expandió la hurtbox, aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban.
Lidia→ LKComportamiento– Se ajustó la detección de colisiones al fallar para mitigar el problema de que ciertos ataques fallen.

Miary Zo

PersonajeComando / SituaciónCategoríaCambios
Miary Zo↗ LP LK
Durante Morengy Miroso LP RP
Durante Morengy Miroso LP LK
Durante Morengy Miroso RP LK
Durante Morengy Miroso LK RK		Comportamiento– Se expandió la hurtbox, aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban.

Nina

PersonajeComando / SituaciónCategoríaCambios
NinaCuando la activación de Heat está disponible LP+RKComportamiento– Se ajustó la detección de colisiones para mitigar situaciones donde ciertos ataques fallaban.

Paul

PersonajeComando / SituaciónCategoríaCambios
PaulCuando la activación de Heat está disponible LP+RKComportamiento– Se expandió la hurtbox después del movimiento para reducir las instancias en las que ciertos ataques fallaban de manera involuntaria.
– Se redujeron las hitbox de ataque contra oponentes posicionados detrás del personaje para mitigar golpes no intencionados.

Raven

PersonajeComando / SituaciónCategoríaCambios
Raven↖ LPComportamiento– Se corrigió un problema donde el movimiento se establecía incorrectamente como inmune a reversales de ataques.
Raven↗ LP RPComportamiento– Se expandió la hurtbox, aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban.
Raven↗ LKComportamiento– Se ajustó la detección de colisiones para mitigar el problema de intercambiar posiciones con el oponente en ciertas situaciones.
– Se incrementó la distancia respecto al oponente en un golpe derribante (down hit).
RavenDurante Soulzone ↗ RKComportamiento– La hitbox del segundo ataque ha sido expandida, aliviando instancias en las que el ataque fallaba en ciertas situaciones.

Reina

PersonajeComando / SituaciónCategoríaCambios
ReinaDurante Rabia LP+RK
← RP		Comportamiento– Se ajustó la detección de colisiones para mitigar situaciones en las que ciertos ataques fallaban.
ReinaMientras está agachado ↘ LPComportamiento– Se corrigió un problema donde la ventaja de frames al bloquear estando de pie difería de la ventaja mientras se está agachado.
ReinaMientras está agachado ↘ RKComportamiento– Se expandió la hurtbox después del movimiento para reducir las instancias en las que ciertos ataques fallaban de manera involuntaria.

Steve

PersonajeComando / SituaciónCategoríaCambios
SteveDurante Rabia LP+RKComportamiento– La hitbox ha sido expandida hacia abajo, aliviando instancias de fallar para ciertos movimientos.
SteveCuando la activación de Heat está disponible LP+RKComportamiento– Se expandió la hurtbox después del movimiento para reducir las instancias en las que ciertos ataques fallaban de manera involuntaria.
– Se redujeron las hitbox de ataque contra oponentes posicionados detrás del personaje para mitigar golpes no intencionados.

Victor

PersonajeComando / SituaciónCategoríaCambios
VictorCuando la activación de Heat está disponible LP+RKComportamiento– Se expandió la hurtbox después del movimiento para reducir las instancias en las que ciertos ataques fallaban de manera involuntaria.
Victor↘ LPComportamiento– Se expandió la hitbox hacia abajo únicamente cuando el oponente está atacando, aliviando instancias de fallar para ciertos movimientos.
Victor↘ LP LP LPComportamiento– La capacidad de rastreo del segundo golpe ha sido mejorada exclusivamente al acertar el primer golpe, mitigando la ocurrencia de fallar a mitad de camino.
Victor↙ LP LKComportamiento– Se ajustó el retroceso (pushback) para mitigar instancias donde las posiciones se intercambiaban con el oponente cuando el movimiento se usaba cerca de un muro.
Victor↗ LP RPComportamiento– La hitbox alrededor del cuerpo principal ha sido expandida para aliviar problemas de fallar a corta distancia.
VictorDurante Ia Stance ↖ LP LKComportamiento– Se redujo la hitbox cuando el oponente está detrás, reduciendo instancias en las que el ataque golpeaba de manera involuntaria a oponentes desde atrás.
VictorDurante Perfumer ↗ RKComportamiento– Se ajustaron la detección de colisiones y la hurtbox para aliviar situaciones en las que ciertos ataques fallaban.

Xiaoyu

PersonajeComando / SituaciónCategoríaCambios
XiaoyuCuando la activación de Heat está disponible LP+RK
De espaldas al oponente ↙ LK		Comportamiento– Se expandió la hurtbox después del movimiento para reducir las instancias en las que ciertos ataques fallaban de manera involuntaria.
Xiaoyu↙ RKComportamiento– La hitbox ha sido expandida hacia arriba, aliviando instancias en las que el ataque fallaba en ciertas situaciones.
XiaoyuDurante Hypnotist ↗ RPComportamiento– Al bloquear con éxito puñetazos en Hypnotist, la hitbox de ataque ha sido fortalecida para aliviar instancias de fallar en ciertas situaciones.
XiaoyuDurante Phoenix ↖ RKComportamiento– Se expandió la hurtbox, aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban.

Yoshimitsu

PersonajeComando / SituaciónCategoríaCambios
YoshimitsuCuando la activación de Heat está disponible LP+RK
↗ LP LK
← LP RP
Durante Flea
Durante Indian Stance – Healing ↘ RK		Comportamiento– Se expandió la hurtbox, aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban.
Yoshimitsu↙ LKComportamiento– Se corrigió un problema donde los ataques bajos del oponente aún podían golpear.

Zafina

PersonajeComando / SituaciónCategoríaCambios
ZafinaDurante Rabia LP+RKComportamiento– Se expandió la hurtbox, aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban.
Zafina↙ LPComportamiento– Se ajustó la detección de colisiones para mitigar un problema en el que ciertos ataques y movimientos fallaban.
Zafina↙ LP LKComportamiento– La hitbox ha sido expandida, aliviando instancias en las que el ataque fallaba en ciertas situaciones.
ZafinaDurante Mantis Stance ↘ RKComportamiento– Se expandió la hurtbox, aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban.
– Se ajustó la detección de colisiones con el oponente para reducir la ocurrencia de fallar en ciertos movimientos.
ZafinaCon Anathama LP en impacto o bloqueoComportamiento– Se corrigió un problema donde, al absorber un ataque con Carga de Poder (Power Crush), la reacción del oponente al primer golpe no era intencionada, causando que el segundo golpe fallara.
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Fuente: Bandai Namco

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