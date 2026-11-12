Tekken 8: todas las notas del parche o actualización de Roger Jr. (noviembre)

Bandai Namco ha lanzado la actualización v3.03.01 para Tekken 8, la cual se encuentra disponible tras el mantenimiento programado. Esta versión tiene como objetivo principal brindar soporte para el acceso anticipado de Roger Jr., corregir comportamientos no intencionados en combate y actualizar el contenido de la tienda del juego.
Contenido:
- Cambios por personaje del parche o actualización de noviembre para Tekken 8
- Cambios generales
- Alisa
- Armor King
- Anna
- Asuka
- Azucena
- Bob
- Bryan
- Clive
- Claudio
- Devil Jin
- Dragunov
- Eddy
- Fahkumram
- Feng
- Heihachi
- Hwoarang
- JACK-8
- Jin
- Jun
- Kazuya
- Panda
- Kuma / Panda
- Kunimitsu
- Lars
- Law
- Leroy
- Lidia
- Miary Zo
- Nina
- Paul
- Raven
- Reina
- Steve
- Victor
- Xiaoyu
- Yoshimitsu
- Zafina
- Más noticias sobre videojuegos
Cambios por personaje del parche o actualización de noviembre para Tekken 8
Los ajustes generales del parche se centran en la detección de colisiones con los muros, entradas almacenadas en situaciones de espalda al oponente y cinemáticas de movimientos, dando paso a las modificaciones específicas por personaje.
Cambios generales
|Personaje
|Comando / Situación
|Categoría
|Cambios
|Común
|Con respecto a los ajustes de balance de batalla para la actualización V3.03
|–
|– En la Ver.3.03, hemos implementado correcciones para errores y comportamientos. La actualización aborda principalmente problemas en los que los ataques fallaban (whiff) de manera involuntaria en situaciones específicas, y donde la relación de posición con el oponente difería de lo planeado.
– Continuaremos monitoreando el impacto en el entorno competitivo y en el combate en su conjunto, y seguiremos trabajando hacia la realización de un mejor entorno competitivo.
|Común
|Durante Rabia ↓ RK LK
|Comportamiento
|– Se ajustó la detección de colisiones con el muro para mitigar el problema de fallar al atacar cerca del muro.
|Común
|De espaldas al oponente
|Comportamiento
|– Se corrigió un problema por el cual no era posible realizar un paso lateral mediante entrada almacenada.
|Común
|EF, Voces, Efectos, etc.
|Otro
|– Se realizaron algunos ajustes y cambios en las cinemáticas de los movimientos.
Alisa
|Personaje
|Comando / Situación
|Categoría
|Cambios
|Alisa
|Durante Rabia ↓ RK LK
Durante Boot ↓ (o →)
|Comportamiento
|– Se expandió la hurtbox, aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban.
|Alisa
|Durante Heat LP RP
|Comportamiento
|– Se corrigió un problema en el cual, a pesar de ser un movimiento de Carga de Poder (Power Crush), los lanzamientos aún podían romperlo en ciertos tiempos.
|Alisa
|← RP RP RP
|Comportamiento
|– Se expandió la hitbox hacia abajo del tercer golpe únicamente cuando el oponente está agachado, mitigando un problema en el que el ataque fallaba contra oponentes agachados.
|Alisa
|↗ LP RP
|Comportamiento
|– Se ajustó la interacción de retroceso con el oponente solo al absorber un ataque con una Carga de Poder (Power Crush), reduciendo situaciones en las que el movimiento del oponente fallaba de manera involuntaria.
Armor King
|Personaje
|Comando / Situación
|Categoría
|Cambios
|Armor King
|Cuando la activación de Heat está disponible LP+RK
|Comportamiento
|– Se expandió la hurtbox después del movimiento para reducir las instancias en las que ciertos ataques fallaban de manera involuntaria.
Anna
|Personaje
|Comando / Situación
|Categoría
|Cambios
|Anna
|↘ LP RK
|Comportamiento
|– La capacidad de rastreo del segundo golpe ha sido mejorada exclusivamente al acertar el primer golpe, mitigando la ocurrencia de fallar a mitad de camino.
|Anna
|↙ LP+RK
↙ LP+RK (mantenido)
|Comportamiento
|– Se expandió la hurtbox, aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban.
|Anna
|Durante Hammer Chance ↗ RK
|Comportamiento
|– Se expandió la hurtbox, aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban.
– Se expandió la hurtbox del oponente durante Golpe Crítico (Counter Hit), aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban.
Asuka
|Personaje
|Comando / Situación
|Categoría
|Cambios
|Asuka
|Durante Naniwa Gusto ↗ LP RK en impacto o bloqueo
|Comportamiento
|– La capacidad de rastreo del segundo ataque se ha mejorado exclusivamente cuando el primer ataque conecta en el suelo, mitigando la ocurrencia de fallar estando en el suelo.
|Asuka
|↘ LP RK
↘ LK RK
|Comportamiento
|– La hitbox se ha expandido hacia abajo, aliviando instancias de fallar en ciertos movimientos.
Azucena
|Personaje
|Comando / Situación
|Categoría
|Cambios
|Azucena
|Durante Rabia LP+RK
|Comportamiento
|– Se expandió la hurtbox, aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban.
Bob
|Personaje
|Comando / Situación
|Categoría
|Cambios
|Bob
|↘ LK LP RP
|Comportamiento
|– La hitbox del segundo ataque ha sido expandida hacia abajo, aliviando instancias en las que el ataque fallaba a mitad de camino.
|Bob
|← LP
|Comportamiento
|– Se expandió la hurtbox, aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban.
– Se ajustó la detección de colisiones en bloqueo para mitigar el problema de intercambiar posiciones con el oponente.
|Bob
|↗ RP
Durante Spinner Ball ↖ LP
|Comportamiento
|– La detección de colisiones con el muro ha sido ajustada para mitigar el problema de fallar al atacar cerca del muro.
|Bob
|→ ↘ ↓ ↙ ← LK RP
|Comportamiento
|– Se corrigió un problema en el cual, al bloquear, la distancia a veces aumentaba de forma antinatural, causando que los castigos no alcanzaran.
|Bob
|Mientras se levanta RP RP RP
|Comportamiento
|– La capacidad de rastreo del segundo hit ha sido mejorada exclusivamente cuando se conecta el primer hit, mitigando la ocurrencia de fallar a mitad de camino.
– La hitbox del segundo ataque ha sido expandida hacia abajo, aliviando instancias en las que el ataque fallaba a mitad de camino.
|Bob
|Movimiento mientras está agachado
|Comportamiento
|– Se expandió la hurtbox, aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban.
Bryan
|Personaje
|Comando / Situación
|Categoría
|Cambios
|Bryan
|Durante Rabia LP+RK
|Comportamiento
|– Se expandió la hurtbox, aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban.
– Se ajustó la detección de colisiones para mitigar situaciones en las que ciertos ataques fallaban.
|Bryan
|Cuando la activación de Heat está disponible LP+RK
|Comportamiento
|– Se expandió la hurtbox después del movimiento para reducir las instancias en las que ciertos ataques fallaban de manera involuntaria.
|Bryan
|↘ RK LK
|Comportamiento
|– Se expandió la hurtbox, aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban.
Clive
|Personaje
|Comando / Situación
|Categoría
|Cambios
|Clive
|De espaldas al oponente ↗ or ↗ LP or ↗ RK
|Comportamiento
|– Se corrigió un problema donde no era posible realizar varios movimientos durante Updraft cuando las entradas de comandos específicos se realizaban en tiempos específicos.
|Clive
|Durante Phoenix Shift ↖ RK
|Comportamiento
|– Se ajustó el retroceso (pushback) para mitigar instancias donde las posiciones se intercambiaban con el oponente cuando el movimiento se usaba cerca de un muro.
Claudio
|Personaje
|Comando / Situación
|Categoría
|Cambios
|Claudio
|Cuando la activación de Heat está disponible LP+RK
|Comportamiento
|– Se expandió la hurtbox después del movimiento para reducir las instancias en las que ciertos ataques fallaban de manera involuntaria.
|Claudio
|← RP LK
|Comportamiento
|– Se ajustó la interacción de retroceso con el oponente solo al absorber un ataque con una Carga de Poder (Power Crush), reduciendo situaciones en las que el movimiento del oponente fallaba de manera involuntaria.
|Claudio
|↘ LP RP
Mientras está agachado ↘ RK
|Comportamiento
|– Se mitigó un problema donde la relación de posición con el oponente se volvía diferente a la planeada cuando se usaba cerca del muro.
Devil Jin
|Personaje
|Comando / Situación
|Categoría
|Cambios
|Devil Jin
|Cuando la activación de Heat está disponible LP+RK
|Comportamiento
|– Se expandió la hurtbox después del movimiento para reducir las instancias en las que ciertos ataques fallaban de manera involuntaria.
|Devil Jin
|↙ RP ⚡ RK
|Comportamiento
|– Se ajustó la reacción del oponente cuando el primer golpe acierta a un oponente agachado, corrigiendo instancias donde el segundo golpe fallaba.
Dragunov
|Personaje
|Comando / Situación
|Categoría
|Cambios
|Dragunov
|↘ LK LK
|Comportamiento
|– Se corrigió el comportamiento del oponente en golpes laterales, ya que había casos en los que los golpes no conectaban consecutivamente bajo ciertas condiciones.
– Se ajustó el retroceso (pushback) para mitigar instancias donde las posiciones se intercambiaban con el oponente cuando el movimiento se usaba cerca de un muro.
|Dragunov
|↙ LP LK
|Comportamiento
|– Se han mitigado las instancias en las que el segundo golpe falla cuando se realiza cerca del muro.
Eddy
|Personaje
|Comando / Situación
|Categoría
|Cambios
|Eddy
|→ → ⚡ LP
→ → ⚡ [LP RP]
→ → ⚡ [RP LK]
|Comportamiento
|– Se expandió la hurtbox, aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban.
|Eddy
|Durante Banejire approach oponente ↙ (o ↘)
|Comportamiento
|– El alcance del lanzamiento ha sido extendido, facilitando agarrar al oponente.
Fahkumram
|Personaje
|Comando / Situación
|Categoría
|Cambios
|Fahkumram
|Durante Rabia LP+RK
|Comportamiento
|– Se ajustó la detección de colisiones con el oponente para mitigar el problema de que el movimiento fallara contra un oponente en estado de Aturdimiento en Muro (Wall Stun).
|Fahkumram
|Cuando la activación de Heat está disponible LP+RK
|Comportamiento
|– Se redujeron las hitbox de ataque contra oponentes posicionados detrás del personaje para mitigar golpes no intencionados.
|Fahkumram
|↖ RP LK
|Comportamiento
|– Se ajustó la detección de colisiones para mitigar el problema de intercambiar posiciones con el oponente en ciertas situaciones.
|Fahkumram
|↗ RK
|Comportamiento
|– Se ajustó la detección de colisiones para mitigar el problema de atravesar al oponente cuando se realiza a corta distancia.
Feng
|Personaje
|Comando / Situación
|Categoría
|Cambios
|Feng
|Cuando la activación de Heat está disponible LP+RK
|Comportamiento
|– Se expandió la hurtbox después del movimiento para reducir las instancias en las que ciertos ataques fallaban de manera involuntaria.
|Feng
|Durante Heat ↘ LP RP
|Comportamiento
|– Se expandió la hurtbox después del movimiento para reducir las instancias en las que ciertos ataques fallaban de manera involuntaria.
Heihachi
|Personaje
|Comando / Situación
|Categoría
|Cambios
|Heihachi
|Durante Rabia LP+RK
|Comportamiento
|– Se expandió la hurtbox hacia abajo únicamente cuando el oponente está atacando, aliviando instancias de fallar contra ciertos movimientos.
|Heihachi
|Cuando la activación de Heat está disponible LP+RK
|Comportamiento
|– Se expandió la hurtbox después del movimiento para reducir las instancias en las que ciertos ataques fallaban de manera involuntaria.
|Heihachi
|↘ RK
|Comportamiento
|– Se redujo la hitbox cuando el oponente está detrás, reduciendo instancias en las que el ataque golpeaba de manera involuntaria a oponentes desde atrás.
|Heihachi
|Acercarse al oponente ↗ LP (dependiente del personaje)
(antes: Acercarse al oponente ↗ LP (dependiente del personaje))
|Comportamiento
|– La entrada cambió a «Acercarse al oponente ↗ LP (dependiente del personaje)».
Hwoarang
|Personaje
|Comando / Situación
|Categoría
|Cambios
|Hwoarang
|↙ RP
|Comportamiento
|– Se redujo la hitbox cuando el oponente está detrás, reduciendo instancias en las que el ataque golpeaba de manera involuntaria a oponentes desde atrás.
JACK-8
|Personaje
|Comando / Situación
|Categoría
|Cambios
|JACK-8
|→ ⚡ LP
→ ⚡ Mantener LP
|Comportamiento
|– Se expandió la hurtbox, aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban.
Jin
|Personaje
|Comando / Situación
|Categoría
|Cambios
|Jin
|Durante Rabia LP+RK
|Comportamiento
|– Se expandió la hurtbox, aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban.
|Jin
|Durante Heat LP RP
|Comportamiento
|– Se corrigió un problema en el cual, a pesar de ser un movimiento de Carga de Poder (Power Crush), los lanzamientos aún podían romperlo en ciertos tiempos.
Jun
|Personaje
|Comando / Situación
|Categoría
|Cambios
|Jun
|Cuando la activación de Heat está disponible LP+RK
|Comportamiento
|– Se expandió la hurtbox después del movimiento para reducir las instancias en las que ciertos ataques fallaban de manera involuntaria.
– Se redujeron las hitbox de ataque contra oponentes posicionados detrás del personaje para mitigar golpes no intencionados.
|Jun
|↗ LP RP
|Comportamiento
|– La hitbox alrededor del cuerpo principal ha sido expandida para aliviar problemas de fallar a corta distancia.
Kazuya
|Personaje
|Comando / Situación
|Categoría
|Cambios
|Kazuya
|Durante Rabia LP+RK
|Comportamiento
|– La hitbox ha sido expandida hacia abajo, aliviando instancias de fallar para ciertos movimientos.
|Kazuya
|Cuando la activación de Heat está disponible LP+RK
|Comportamiento
|– Se expandió la hurtbox después del movimiento para reducir las instancias en las que ciertos ataques fallaban de manera involuntaria.
|Kazuya
|↙ LP LK RP
|Comportamiento
|– Se mitigó un problema donde la relación de posición con el oponente se volvía diferente a la planeada cuando se usaba cerca del muro.
|Kazuya
|Mientras está agachado ↘ ⚡ LK
|Comportamiento
|– Se expandió la hurtbox después del movimiento para reducir las instancias en las que ciertos ataques fallaban de manera involuntaria.
Panda
|Personaje
|Comando / Situación
|Categoría
|Cambios
|Panda
|Durante Rabia LP+RK
|Comportamiento
|– Se mitigó un problema donde la relación de posición con el oponente se volvía diferente a la planeada cuando se usaba cerca del muro.
– Se expandió la hurtbox, aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban.
Kuma / Panda
|Personaje
|Comando / Situación
|Categoría
|Cambios
|Kuma/Panda
|Cuando la activación de Heat está disponible LP+RK
|Comportamiento
|– Se expandió la hurtbox después del movimiento para reducir las instancias en las que ciertos ataques fallaban de manera involuntaria.
Kunimitsu
|Personaje
|Comando / Situación
|Categoría
|Cambios
|Kunimitsu
|Cuando la activación de Heat está disponible LP+RK
|Comportamiento
|– Se expandió la hurtbox después del movimiento para reducir las instancias en las que ciertos ataques fallaban de manera involuntaria.
|Kunimitsu
|→ ↘ ↓ ↙ ← LK
|Comportamiento
|– Se corrigió un problema donde el segundo golpe a veces fallaba en activarse al golpear a un oponente en el aire.
|Kunimitsu
|De espaldas al oponente RP
|Comportamiento
|– La hitbox ha sido expandida, aliviando instancias en las que el ataque fallaba en ciertas situaciones.
Lars
|Personaje
|Comando / Situación
|Categoría
|Cambios
|Lars
|Cuando la activación de Heat está disponible LP+RK
|Comportamiento
|– Se expandió la hurtbox después del movimiento para reducir las instancias en las que ciertos ataques fallaban de manera involuntaria.
Law
|Personaje
|Comando / Situación
|Categoría
|Cambios
|Law
|Cuando la activación de Heat está disponible LP+RK
|Comportamiento
|– Se expandió la hurtbox después del movimiento para reducir las instancias en las que ciertos ataques fallaban de manera involuntaria.
Leroy
|Personaje
|Comando / Situación
|Categoría
|Cambios
|Leroy
|↙ LP RP
|Comportamiento
|– Se ajustó la detección de colisiones y el comportamiento del oponente en golpes laterales para mitigar el problema de atravesar al oponente de manera involuntaria a corta distancia.
– Se ajustó la detección de colisiones para mitigar el problema de intercambiar posiciones con el oponente en ciertas situaciones.
|Leroy
|RP RP LK
|Comportamiento
|– Se ajustó la detección de colisiones para mitigar el problema de atravesar al oponente cuando se realiza a corta distancia.
– Se ajustó la detección de colisiones para mitigar el problema de intercambiar posiciones con el oponente en ciertas situaciones.
|Leroy
|→ ↘ ↓ ↙ ← LP
|Comportamiento
|– Se expandió la hurtbox, aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban.
Lidia
|Personaje
|Comando / Situación
|Categoría
|Cambios
|Lidia
|↘ LK LP RP
(durante ↙ LK LP RP)
|Comportamiento
|– Se expandió la hurtbox, aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban.
|Lidia
|→ LK
|Comportamiento
|– Se ajustó la detección de colisiones al fallar para mitigar el problema de que ciertos ataques fallen.
Miary Zo
|Personaje
|Comando / Situación
|Categoría
|Cambios
|Miary Zo
|↗ LP LK
Durante Morengy Miroso LP RP
Durante Morengy Miroso LP LK
Durante Morengy Miroso RP LK
Durante Morengy Miroso LK RK
|Comportamiento
|– Se expandió la hurtbox, aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban.
Nina
|Personaje
|Comando / Situación
|Categoría
|Cambios
|Nina
|Cuando la activación de Heat está disponible LP+RK
|Comportamiento
|– Se ajustó la detección de colisiones para mitigar situaciones donde ciertos ataques fallaban.
Paul
|Personaje
|Comando / Situación
|Categoría
|Cambios
|Paul
|Cuando la activación de Heat está disponible LP+RK
|Comportamiento
|– Se expandió la hurtbox después del movimiento para reducir las instancias en las que ciertos ataques fallaban de manera involuntaria.
– Se redujeron las hitbox de ataque contra oponentes posicionados detrás del personaje para mitigar golpes no intencionados.
Raven
|Personaje
|Comando / Situación
|Categoría
|Cambios
|Raven
|↖ LP
|Comportamiento
|– Se corrigió un problema donde el movimiento se establecía incorrectamente como inmune a reversales de ataques.
|Raven
|↗ LP RP
|Comportamiento
|– Se expandió la hurtbox, aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban.
|Raven
|↗ LK
|Comportamiento
|– Se ajustó la detección de colisiones para mitigar el problema de intercambiar posiciones con el oponente en ciertas situaciones.
– Se incrementó la distancia respecto al oponente en un golpe derribante (down hit).
|Raven
|Durante Soulzone ↗ RK
|Comportamiento
|– La hitbox del segundo ataque ha sido expandida, aliviando instancias en las que el ataque fallaba en ciertas situaciones.
Reina
|Personaje
|Comando / Situación
|Categoría
|Cambios
|Reina
|Durante Rabia LP+RK
← RP
|Comportamiento
|– Se ajustó la detección de colisiones para mitigar situaciones en las que ciertos ataques fallaban.
|Reina
|Mientras está agachado ↘ LP
|Comportamiento
|– Se corrigió un problema donde la ventaja de frames al bloquear estando de pie difería de la ventaja mientras se está agachado.
|Reina
|Mientras está agachado ↘ RK
|Comportamiento
|– Se expandió la hurtbox después del movimiento para reducir las instancias en las que ciertos ataques fallaban de manera involuntaria.
Steve
|Personaje
|Comando / Situación
|Categoría
|Cambios
|Steve
|Durante Rabia LP+RK
|Comportamiento
|– La hitbox ha sido expandida hacia abajo, aliviando instancias de fallar para ciertos movimientos.
|Steve
|Cuando la activación de Heat está disponible LP+RK
|Comportamiento
|– Se expandió la hurtbox después del movimiento para reducir las instancias en las que ciertos ataques fallaban de manera involuntaria.
– Se redujeron las hitbox de ataque contra oponentes posicionados detrás del personaje para mitigar golpes no intencionados.
Victor
|Personaje
|Comando / Situación
|Categoría
|Cambios
|Victor
|Cuando la activación de Heat está disponible LP+RK
|Comportamiento
|– Se expandió la hurtbox después del movimiento para reducir las instancias en las que ciertos ataques fallaban de manera involuntaria.
|Victor
|↘ LP
|Comportamiento
|– Se expandió la hitbox hacia abajo únicamente cuando el oponente está atacando, aliviando instancias de fallar para ciertos movimientos.
|Victor
|↘ LP LP LP
|Comportamiento
|– La capacidad de rastreo del segundo golpe ha sido mejorada exclusivamente al acertar el primer golpe, mitigando la ocurrencia de fallar a mitad de camino.
|Victor
|↙ LP LK
|Comportamiento
|– Se ajustó el retroceso (pushback) para mitigar instancias donde las posiciones se intercambiaban con el oponente cuando el movimiento se usaba cerca de un muro.
|Victor
|↗ LP RP
|Comportamiento
|– La hitbox alrededor del cuerpo principal ha sido expandida para aliviar problemas de fallar a corta distancia.
|Victor
|Durante Ia Stance ↖ LP LK
|Comportamiento
|– Se redujo la hitbox cuando el oponente está detrás, reduciendo instancias en las que el ataque golpeaba de manera involuntaria a oponentes desde atrás.
|Victor
|Durante Perfumer ↗ RK
|Comportamiento
|– Se ajustaron la detección de colisiones y la hurtbox para aliviar situaciones en las que ciertos ataques fallaban.
Xiaoyu
|Personaje
|Comando / Situación
|Categoría
|Cambios
|Xiaoyu
|Cuando la activación de Heat está disponible LP+RK
De espaldas al oponente ↙ LK
|Comportamiento
|– Se expandió la hurtbox después del movimiento para reducir las instancias en las que ciertos ataques fallaban de manera involuntaria.
|Xiaoyu
|↙ RK
|Comportamiento
|– La hitbox ha sido expandida hacia arriba, aliviando instancias en las que el ataque fallaba en ciertas situaciones.
|Xiaoyu
|Durante Hypnotist ↗ RP
|Comportamiento
|– Al bloquear con éxito puñetazos en Hypnotist, la hitbox de ataque ha sido fortalecida para aliviar instancias de fallar en ciertas situaciones.
|Xiaoyu
|Durante Phoenix ↖ RK
|Comportamiento
|– Se expandió la hurtbox, aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban.
Yoshimitsu
|Personaje
|Comando / Situación
|Categoría
|Cambios
|Yoshimitsu
|Cuando la activación de Heat está disponible LP+RK
↗ LP LK
← LP RP
Durante Flea
Durante Indian Stance – Healing ↘ RK
|Comportamiento
|– Se expandió la hurtbox, aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban.
|Yoshimitsu
|↙ LK
|Comportamiento
|– Se corrigió un problema donde los ataques bajos del oponente aún podían golpear.
Zafina
|Personaje
|Comando / Situación
|Categoría
|Cambios
|Zafina
|Durante Rabia LP+RK
|Comportamiento
|– Se expandió la hurtbox, aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban.
|Zafina
|↙ LP
|Comportamiento
|– Se ajustó la detección de colisiones para mitigar un problema en el que ciertos ataques y movimientos fallaban.
|Zafina
|↙ LP LK
|Comportamiento
|– La hitbox ha sido expandida, aliviando instancias en las que el ataque fallaba en ciertas situaciones.
|Zafina
|Durante Mantis Stance ↘ RK
|Comportamiento
|– Se expandió la hurtbox, aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban.
– Se ajustó la detección de colisiones con el oponente para reducir la ocurrencia de fallar en ciertos movimientos.
|Zafina
|Con Anathama LP en impacto o bloqueo
|Comportamiento
|– Se corrigió un problema donde, al absorber un ataque con Carga de Poder (Power Crush), la reacción del oponente al primer golpe no era intencionada, causando que el segundo golpe fallara.
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Fuente: Bandai Namco
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