Tekken 8: todas las notas del parche o actualización de Roger Jr. (noviembre)

Bandai Namco ha lanzado la actualización v3.03.01 para Tekken 8, la cual se encuentra disponible tras el mantenimiento programado. Esta versión tiene como objetivo principal brindar soporte para el acceso anticipado de Roger Jr., corregir comportamientos no intencionados en combate y actualizar el contenido de la tienda del juego.

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Cambios por personaje del parche o actualización de noviembre para Tekken 8

Los ajustes generales del parche se centran en la detección de colisiones con los muros, entradas almacenadas en situaciones de espalda al oponente y cinemáticas de movimientos, dando paso a las modificaciones específicas por personaje.

Cambios generales

Personaje Comando / Situación Categoría Cambios Común Con respecto a los ajustes de balance de batalla para la actualización V3.03 – – En la Ver.3.03, hemos implementado correcciones para errores y comportamientos. La actualización aborda principalmente problemas en los que los ataques fallaban (whiff) de manera involuntaria en situaciones específicas, y donde la relación de posición con el oponente difería de lo planeado.

– Continuaremos monitoreando el impacto en el entorno competitivo y en el combate en su conjunto, y seguiremos trabajando hacia la realización de un mejor entorno competitivo. Común Durante Rabia ↓ RK LK Comportamiento – Se ajustó la detección de colisiones con el muro para mitigar el problema de fallar al atacar cerca del muro. Común De espaldas al oponente Comportamiento – Se corrigió un problema por el cual no era posible realizar un paso lateral mediante entrada almacenada. Común EF, Voces, Efectos, etc. Otro – Se realizaron algunos ajustes y cambios en las cinemáticas de los movimientos.

Alisa

Personaje Comando / Situación Categoría Cambios Alisa Durante Rabia ↓ RK LK

Durante Boot ↓ (o →) Comportamiento – Se expandió la hurtbox, aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban. Alisa Durante Heat LP RP Comportamiento – Se corrigió un problema en el cual, a pesar de ser un movimiento de Carga de Poder (Power Crush), los lanzamientos aún podían romperlo en ciertos tiempos. Alisa ← RP RP RP Comportamiento – Se expandió la hitbox hacia abajo del tercer golpe únicamente cuando el oponente está agachado, mitigando un problema en el que el ataque fallaba contra oponentes agachados. Alisa ↗ LP RP Comportamiento – Se ajustó la interacción de retroceso con el oponente solo al absorber un ataque con una Carga de Poder (Power Crush), reduciendo situaciones en las que el movimiento del oponente fallaba de manera involuntaria.

Armor King

Personaje Comando / Situación Categoría Cambios Armor King Cuando la activación de Heat está disponible LP+RK Comportamiento – Se expandió la hurtbox después del movimiento para reducir las instancias en las que ciertos ataques fallaban de manera involuntaria.

Anna

Personaje Comando / Situación Categoría Cambios Anna ↘ LP RK Comportamiento – La capacidad de rastreo del segundo golpe ha sido mejorada exclusivamente al acertar el primer golpe, mitigando la ocurrencia de fallar a mitad de camino. Anna ↙ LP+RK

↙ LP+RK (mantenido) Comportamiento – Se expandió la hurtbox, aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban. Anna Durante Hammer Chance ↗ RK Comportamiento – Se expandió la hurtbox, aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban.

– Se expandió la hurtbox del oponente durante Golpe Crítico (Counter Hit), aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban.

Asuka

Personaje Comando / Situación Categoría Cambios Asuka Durante Naniwa Gusto ↗ LP RK en impacto o bloqueo Comportamiento – La capacidad de rastreo del segundo ataque se ha mejorado exclusivamente cuando el primer ataque conecta en el suelo, mitigando la ocurrencia de fallar estando en el suelo. Asuka ↘ LP RK

↘ LK RK Comportamiento – La hitbox se ha expandido hacia abajo, aliviando instancias de fallar en ciertos movimientos.

Azucena

Personaje Comando / Situación Categoría Cambios Azucena Durante Rabia LP+RK Comportamiento – Se expandió la hurtbox, aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban.

Bob

Personaje Comando / Situación Categoría Cambios Bob ↘ LK LP RP Comportamiento – La hitbox del segundo ataque ha sido expandida hacia abajo, aliviando instancias en las que el ataque fallaba a mitad de camino. Bob ← LP Comportamiento – Se expandió la hurtbox, aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban.

– Se ajustó la detección de colisiones en bloqueo para mitigar el problema de intercambiar posiciones con el oponente. Bob ↗ RP

Durante Spinner Ball ↖ LP Comportamiento – La detección de colisiones con el muro ha sido ajustada para mitigar el problema de fallar al atacar cerca del muro. Bob → ↘ ↓ ↙ ← LK RP Comportamiento – Se corrigió un problema en el cual, al bloquear, la distancia a veces aumentaba de forma antinatural, causando que los castigos no alcanzaran. Bob Mientras se levanta RP RP RP Comportamiento – La capacidad de rastreo del segundo hit ha sido mejorada exclusivamente cuando se conecta el primer hit, mitigando la ocurrencia de fallar a mitad de camino.

– La hitbox del segundo ataque ha sido expandida hacia abajo, aliviando instancias en las que el ataque fallaba a mitad de camino. Bob Movimiento mientras está agachado Comportamiento – Se expandió la hurtbox, aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban.

Bryan

Personaje Comando / Situación Categoría Cambios Bryan Durante Rabia LP+RK Comportamiento – Se expandió la hurtbox, aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban.

– Se ajustó la detección de colisiones para mitigar situaciones en las que ciertos ataques fallaban. Bryan Cuando la activación de Heat está disponible LP+RK Comportamiento – Se expandió la hurtbox después del movimiento para reducir las instancias en las que ciertos ataques fallaban de manera involuntaria. Bryan ↘ RK LK Comportamiento – Se expandió la hurtbox, aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban.

Clive

Personaje Comando / Situación Categoría Cambios Clive De espaldas al oponente ↗ or ↗ LP or ↗ RK Comportamiento – Se corrigió un problema donde no era posible realizar varios movimientos durante Updraft cuando las entradas de comandos específicos se realizaban en tiempos específicos. Clive Durante Phoenix Shift ↖ RK Comportamiento – Se ajustó el retroceso (pushback) para mitigar instancias donde las posiciones se intercambiaban con el oponente cuando el movimiento se usaba cerca de un muro.

Claudio

Personaje Comando / Situación Categoría Cambios Claudio Cuando la activación de Heat está disponible LP+RK Comportamiento – Se expandió la hurtbox después del movimiento para reducir las instancias en las que ciertos ataques fallaban de manera involuntaria. Claudio ← RP LK Comportamiento – Se ajustó la interacción de retroceso con el oponente solo al absorber un ataque con una Carga de Poder (Power Crush), reduciendo situaciones en las que el movimiento del oponente fallaba de manera involuntaria. Claudio ↘ LP RP

Mientras está agachado ↘ RK Comportamiento – Se mitigó un problema donde la relación de posición con el oponente se volvía diferente a la planeada cuando se usaba cerca del muro.

Devil Jin

Personaje Comando / Situación Categoría Cambios Devil Jin Cuando la activación de Heat está disponible LP+RK Comportamiento – Se expandió la hurtbox después del movimiento para reducir las instancias en las que ciertos ataques fallaban de manera involuntaria. Devil Jin ↙ RP ⚡ RK Comportamiento – Se ajustó la reacción del oponente cuando el primer golpe acierta a un oponente agachado, corrigiendo instancias donde el segundo golpe fallaba.

Dragunov

Personaje Comando / Situación Categoría Cambios Dragunov ↘ LK LK Comportamiento – Se corrigió el comportamiento del oponente en golpes laterales, ya que había casos en los que los golpes no conectaban consecutivamente bajo ciertas condiciones.

– Se ajustó el retroceso (pushback) para mitigar instancias donde las posiciones se intercambiaban con el oponente cuando el movimiento se usaba cerca de un muro. Dragunov ↙ LP LK Comportamiento – Se han mitigado las instancias en las que el segundo golpe falla cuando se realiza cerca del muro.

Eddy

Personaje Comando / Situación Categoría Cambios Eddy → → ⚡ LP

→ → ⚡ [LP RP]

→ → ⚡ [RP LK] Comportamiento – Se expandió la hurtbox, aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban. Eddy Durante Banejire approach oponente ↙ (o ↘) Comportamiento – El alcance del lanzamiento ha sido extendido, facilitando agarrar al oponente.

Fahkumram

Personaje Comando / Situación Categoría Cambios Fahkumram Durante Rabia LP+RK Comportamiento – Se ajustó la detección de colisiones con el oponente para mitigar el problema de que el movimiento fallara contra un oponente en estado de Aturdimiento en Muro (Wall Stun). Fahkumram Cuando la activación de Heat está disponible LP+RK Comportamiento – Se redujeron las hitbox de ataque contra oponentes posicionados detrás del personaje para mitigar golpes no intencionados. Fahkumram ↖ RP LK Comportamiento – Se ajustó la detección de colisiones para mitigar el problema de intercambiar posiciones con el oponente en ciertas situaciones. Fahkumram ↗ RK Comportamiento – Se ajustó la detección de colisiones para mitigar el problema de atravesar al oponente cuando se realiza a corta distancia.

Feng

Personaje Comando / Situación Categoría Cambios Feng Cuando la activación de Heat está disponible LP+RK Comportamiento – Se expandió la hurtbox después del movimiento para reducir las instancias en las que ciertos ataques fallaban de manera involuntaria. Feng Durante Heat ↘ LP RP Comportamiento – Se expandió la hurtbox después del movimiento para reducir las instancias en las que ciertos ataques fallaban de manera involuntaria.

Heihachi

Personaje Comando / Situación Categoría Cambios Heihachi Durante Rabia LP+RK Comportamiento – Se expandió la hurtbox hacia abajo únicamente cuando el oponente está atacando, aliviando instancias de fallar contra ciertos movimientos. Heihachi Cuando la activación de Heat está disponible LP+RK Comportamiento – Se expandió la hurtbox después del movimiento para reducir las instancias en las que ciertos ataques fallaban de manera involuntaria. Heihachi ↘ RK Comportamiento – Se redujo la hitbox cuando el oponente está detrás, reduciendo instancias en las que el ataque golpeaba de manera involuntaria a oponentes desde atrás. Heihachi Acercarse al oponente ↗ LP (dependiente del personaje)

(antes: Acercarse al oponente ↗ LP (dependiente del personaje)) Comportamiento – La entrada cambió a «Acercarse al oponente ↗ LP (dependiente del personaje)».

Hwoarang

Personaje Comando / Situación Categoría Cambios Hwoarang ↙ RP Comportamiento – Se redujo la hitbox cuando el oponente está detrás, reduciendo instancias en las que el ataque golpeaba de manera involuntaria a oponentes desde atrás.

JACK-8

Personaje Comando / Situación Categoría Cambios JACK-8 → ⚡ LP

→ ⚡ Mantener LP Comportamiento – Se expandió la hurtbox, aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban.

Jin

Personaje Comando / Situación Categoría Cambios Jin Durante Rabia LP+RK Comportamiento – Se expandió la hurtbox, aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban. Jin Durante Heat LP RP Comportamiento – Se corrigió un problema en el cual, a pesar de ser un movimiento de Carga de Poder (Power Crush), los lanzamientos aún podían romperlo en ciertos tiempos.

Jun

Personaje Comando / Situación Categoría Cambios Jun Cuando la activación de Heat está disponible LP+RK Comportamiento – Se expandió la hurtbox después del movimiento para reducir las instancias en las que ciertos ataques fallaban de manera involuntaria.

– Se redujeron las hitbox de ataque contra oponentes posicionados detrás del personaje para mitigar golpes no intencionados. Jun ↗ LP RP Comportamiento – La hitbox alrededor del cuerpo principal ha sido expandida para aliviar problemas de fallar a corta distancia.

Kazuya

Personaje Comando / Situación Categoría Cambios Kazuya Durante Rabia LP+RK Comportamiento – La hitbox ha sido expandida hacia abajo, aliviando instancias de fallar para ciertos movimientos. Kazuya Cuando la activación de Heat está disponible LP+RK Comportamiento – Se expandió la hurtbox después del movimiento para reducir las instancias en las que ciertos ataques fallaban de manera involuntaria. Kazuya ↙ LP LK RP Comportamiento – Se mitigó un problema donde la relación de posición con el oponente se volvía diferente a la planeada cuando se usaba cerca del muro. Kazuya Mientras está agachado ↘ ⚡ LK Comportamiento – Se expandió la hurtbox después del movimiento para reducir las instancias en las que ciertos ataques fallaban de manera involuntaria.

Panda

Personaje Comando / Situación Categoría Cambios Panda Durante Rabia LP+RK Comportamiento – Se mitigó un problema donde la relación de posición con el oponente se volvía diferente a la planeada cuando se usaba cerca del muro.

– Se expandió la hurtbox, aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban.

Kuma / Panda

Personaje Comando / Situación Categoría Cambios Kuma/Panda Cuando la activación de Heat está disponible LP+RK Comportamiento – Se expandió la hurtbox después del movimiento para reducir las instancias en las que ciertos ataques fallaban de manera involuntaria.

Kunimitsu

Personaje Comando / Situación Categoría Cambios Kunimitsu Cuando la activación de Heat está disponible LP+RK Comportamiento – Se expandió la hurtbox después del movimiento para reducir las instancias en las que ciertos ataques fallaban de manera involuntaria. Kunimitsu → ↘ ↓ ↙ ← LK Comportamiento – Se corrigió un problema donde el segundo golpe a veces fallaba en activarse al golpear a un oponente en el aire. Kunimitsu De espaldas al oponente RP Comportamiento – La hitbox ha sido expandida, aliviando instancias en las que el ataque fallaba en ciertas situaciones.

Lars

Personaje Comando / Situación Categoría Cambios Lars Cuando la activación de Heat está disponible LP+RK Comportamiento – Se expandió la hurtbox después del movimiento para reducir las instancias en las que ciertos ataques fallaban de manera involuntaria.

Law

Personaje Comando / Situación Categoría Cambios Law Cuando la activación de Heat está disponible LP+RK Comportamiento – Se expandió la hurtbox después del movimiento para reducir las instancias en las que ciertos ataques fallaban de manera involuntaria.

Leroy

Personaje Comando / Situación Categoría Cambios Leroy ↙ LP RP Comportamiento – Se ajustó la detección de colisiones y el comportamiento del oponente en golpes laterales para mitigar el problema de atravesar al oponente de manera involuntaria a corta distancia.

– Se ajustó la detección de colisiones para mitigar el problema de intercambiar posiciones con el oponente en ciertas situaciones. Leroy RP RP LK Comportamiento – Se ajustó la detección de colisiones para mitigar el problema de atravesar al oponente cuando se realiza a corta distancia.

– Se ajustó la detección de colisiones para mitigar el problema de intercambiar posiciones con el oponente en ciertas situaciones. Leroy → ↘ ↓ ↙ ← LP Comportamiento – Se expandió la hurtbox, aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban.

Lidia

Personaje Comando / Situación Categoría Cambios Lidia ↘ LK LP RP

(durante ↙ LK LP RP) Comportamiento – Se expandió la hurtbox, aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban. Lidia → LK Comportamiento – Se ajustó la detección de colisiones al fallar para mitigar el problema de que ciertos ataques fallen.

Miary Zo

Personaje Comando / Situación Categoría Cambios Miary Zo ↗ LP LK

Durante Morengy Miroso LP RP

Durante Morengy Miroso LP LK

Durante Morengy Miroso RP LK

Durante Morengy Miroso LK RK Comportamiento – Se expandió la hurtbox, aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban.

Nina

Personaje Comando / Situación Categoría Cambios Nina Cuando la activación de Heat está disponible LP+RK Comportamiento – Se ajustó la detección de colisiones para mitigar situaciones donde ciertos ataques fallaban.

Paul

Personaje Comando / Situación Categoría Cambios Paul Cuando la activación de Heat está disponible LP+RK Comportamiento – Se expandió la hurtbox después del movimiento para reducir las instancias en las que ciertos ataques fallaban de manera involuntaria.

– Se redujeron las hitbox de ataque contra oponentes posicionados detrás del personaje para mitigar golpes no intencionados.

Raven

Personaje Comando / Situación Categoría Cambios Raven ↖ LP Comportamiento – Se corrigió un problema donde el movimiento se establecía incorrectamente como inmune a reversales de ataques. Raven ↗ LP RP Comportamiento – Se expandió la hurtbox, aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban. Raven ↗ LK Comportamiento – Se ajustó la detección de colisiones para mitigar el problema de intercambiar posiciones con el oponente en ciertas situaciones.

– Se incrementó la distancia respecto al oponente en un golpe derribante (down hit). Raven Durante Soulzone ↗ RK Comportamiento – La hitbox del segundo ataque ha sido expandida, aliviando instancias en las que el ataque fallaba en ciertas situaciones.

Reina

Personaje Comando / Situación Categoría Cambios Reina Durante Rabia LP+RK

← RP Comportamiento – Se ajustó la detección de colisiones para mitigar situaciones en las que ciertos ataques fallaban. Reina Mientras está agachado ↘ LP Comportamiento – Se corrigió un problema donde la ventaja de frames al bloquear estando de pie difería de la ventaja mientras se está agachado. Reina Mientras está agachado ↘ RK Comportamiento – Se expandió la hurtbox después del movimiento para reducir las instancias en las que ciertos ataques fallaban de manera involuntaria.

Steve

Personaje Comando / Situación Categoría Cambios Steve Durante Rabia LP+RK Comportamiento – La hitbox ha sido expandida hacia abajo, aliviando instancias de fallar para ciertos movimientos. Steve Cuando la activación de Heat está disponible LP+RK Comportamiento – Se expandió la hurtbox después del movimiento para reducir las instancias en las que ciertos ataques fallaban de manera involuntaria.

– Se redujeron las hitbox de ataque contra oponentes posicionados detrás del personaje para mitigar golpes no intencionados.

Victor

Personaje Comando / Situación Categoría Cambios Victor Cuando la activación de Heat está disponible LP+RK Comportamiento – Se expandió la hurtbox después del movimiento para reducir las instancias en las que ciertos ataques fallaban de manera involuntaria. Victor ↘ LP Comportamiento – Se expandió la hitbox hacia abajo únicamente cuando el oponente está atacando, aliviando instancias de fallar para ciertos movimientos. Victor ↘ LP LP LP Comportamiento – La capacidad de rastreo del segundo golpe ha sido mejorada exclusivamente al acertar el primer golpe, mitigando la ocurrencia de fallar a mitad de camino. Victor ↙ LP LK Comportamiento – Se ajustó el retroceso (pushback) para mitigar instancias donde las posiciones se intercambiaban con el oponente cuando el movimiento se usaba cerca de un muro. Victor ↗ LP RP Comportamiento – La hitbox alrededor del cuerpo principal ha sido expandida para aliviar problemas de fallar a corta distancia. Victor Durante Ia Stance ↖ LP LK Comportamiento – Se redujo la hitbox cuando el oponente está detrás, reduciendo instancias en las que el ataque golpeaba de manera involuntaria a oponentes desde atrás. Victor Durante Perfumer ↗ RK Comportamiento – Se ajustaron la detección de colisiones y la hurtbox para aliviar situaciones en las que ciertos ataques fallaban.

Xiaoyu

Personaje Comando / Situación Categoría Cambios Xiaoyu Cuando la activación de Heat está disponible LP+RK

De espaldas al oponente ↙ LK Comportamiento – Se expandió la hurtbox después del movimiento para reducir las instancias en las que ciertos ataques fallaban de manera involuntaria. Xiaoyu ↙ RK Comportamiento – La hitbox ha sido expandida hacia arriba, aliviando instancias en las que el ataque fallaba en ciertas situaciones. Xiaoyu Durante Hypnotist ↗ RP Comportamiento – Al bloquear con éxito puñetazos en Hypnotist, la hitbox de ataque ha sido fortalecida para aliviar instancias de fallar en ciertas situaciones. Xiaoyu Durante Phoenix ↖ RK Comportamiento – Se expandió la hurtbox, aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban.

Yoshimitsu

Personaje Comando / Situación Categoría Cambios Yoshimitsu Cuando la activación de Heat está disponible LP+RK

↗ LP LK

← LP RP

Durante Flea

Durante Indian Stance – Healing ↘ RK Comportamiento – Se expandió la hurtbox, aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban. Yoshimitsu ↙ LK Comportamiento – Se corrigió un problema donde los ataques bajos del oponente aún podían golpear.

Zafina

Personaje Comando / Situación Categoría Cambios Zafina Durante Rabia LP+RK Comportamiento – Se expandió la hurtbox, aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban. Zafina ↙ LP Comportamiento – Se ajustó la detección de colisiones para mitigar un problema en el que ciertos ataques y movimientos fallaban. Zafina ↙ LP LK Comportamiento – La hitbox ha sido expandida, aliviando instancias en las que el ataque fallaba en ciertas situaciones. Zafina Durante Mantis Stance ↘ RK Comportamiento – Se expandió la hurtbox, aliviando situaciones en las que ciertos ataques fallaban.

– Se ajustó la detección de colisiones con el oponente para reducir la ocurrencia de fallar en ciertos movimientos. Zafina Con Anathama LP en impacto o bloqueo Comportamiento – Se corrigió un problema donde, al absorber un ataque con Carga de Poder (Power Crush), la reacción del oponente al primer golpe no era intencionada, causando que el segundo golpe fallara.

Fuente: Bandai Namco