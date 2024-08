The Fight 2024: resultados KOF XV, Street Fighter 6, Tekken 8 y Samurai Shodown

Este fin de semana se celebró en la ciudad de Bogotá (Colombia) The Fight, el torneo de juegos de pelea más importante en la comunidad de juegos de pelea del país. Este año, el torneo de The King of Fighters XV en The Figth otorga un cupo al SNK World Championship 2025. Adicionalmente, el torneo de KOF XV en The Fight 2024 cuenta con un premio de $1.000 dólares por parte de SNK. A este premio se le suma el pot del torneo y lo que se recaude en el Macherino de KOFRomance.

Esta nota se irá actualizando con los ganadores del torneo de The King of Fighters XV (KOF XV) en The Fight 2024. Adicionalmente, estaremos actualizando el articulo de los resultados de los torneos de The Fight 2024 con los cortes del Top 8 de los torneos de Street Fighter 6, Samurai Shodown y Tekken 8.

Resultados del torneo (Top 8) de The King of Fighters XV en The Fight 2024



1. CDM Lokof (W) (Benimaru, Yamazaki, Geese)

2. Ghz-MDc The Gio (Blue Mary, Yri, Isla)

3. Wero Asamiya (Yuri, Rock Howard, Iori – Yuri, Ryu, Iori)

4. KOF Kyoko12 (Shermie, Rock Howard, Luong)

5. Korioto (Luong, Geese, Benimaru)

5. Jorgejhr04 (Clark, Blue Mary, Chizuru)

7. TxC Khriz (Mai, Yuri, Athena)

7. NK Rigosam

Resultados del torneo (Top 8) de Street Fighter 6 (SF6) en The Fight 2024

1. PHD Matharazo (Ken)

2. MM Kaioh ioRoS (M. Bison)

3. PX Zaito (Kimberly)

4. WUL3 Limestone (Ken)

5. WUL3 Cabusta (Jamie)

5. TBH3.0/AR Basher (Luke)

7. MCG gesora (Ryu)

7. OTD Kendenryu (Ken)

Resultados del torneo (Top 8) de Samurai Shodown en The Fight 2024

1. Maki (Jubei)

2. Z1d4n3 (Baiken)

3. NEM PedroKOF (Mina)

4. FGS Yerel (Kazuki)

5. Fz Sharkwarrior059 (Haomaru)

5. TBH3.0/AR Basher (Shizumaru)

7. Luiskof (Wanfu)

7. Cyber Kusanagi (Charlotte)

Resultados del torneo (Top 8) de Tekken 8 en The Fight 2024

1. ALE-ROCK (Asuka)

2 WUL3 Chamens (Victor)

3. Arcade Popayán JasonllPaul (Hwoarang, Bryan Fury)

4. Arcade Popayán jhonny5 (Leo)

5. Arcade Popayán LuicC (Steve Fox)

5. Arcade Popayán Bry_Jimenez (Law)

7. Arcade Popayán Mini (King)

7. GoodNigthHarada (Steve)

Fuente: Last Jenova, kofRomance