The Fight 2025: resultados KOF XV, Street Fighter 6, Tekken 8 y Samurai Shodown

Estos son los resultados de todos los torneos de The Fight 2025, el evento de juegos de pelea más importante de Colombia.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

Este fin de semana se celebró en la ciudad de Bogotá (Colombia) The Fight, el torneo de juegos de pelea más importante en la comunidad de juegos de pelea del país. Este año, el evento celebra su décimo aniversario en un nuevo sitio y con una jugosa bolsa de premios para los juegos de SNK, la cual superó los $1.000 dólares.

Así que, a continuación, les contaremos todos los resultados (Top 8) de los torneos de Street Fighter 6, Fatal Fury: City of the Wolves, Samurai Shodown y The King of Fighters XV en The Figth 2025.

Resultados del torneo (Top 8) de Street Fighter 6 en The Fight 2025

Resultados del torneo (Top 8) de The King of Fighters XV, street Fighter 6, Samurai Shodown, Tekken 8 en The Fight 2024

1. WUL3 Limestone (Terry)
2. ioRoS (M. Bison, Sagat)
3. PX Zaito (Kimberly)
4. MCG gesora (Ryu)
5. MCG Juan (Luke)
5. TRP Cali (Juri, Ken, Cammy)
7. Fredy Castro (Sagat)
7. ItsWifaner (Ed)

Resultados del torneo (Top 8) de Fatal Fury: City of the Wolves en The Fight 2025

1. 1UP Esports MadoKula (Hokutomaru)
2. RocklandKyo (Hokutomaru, Hotaru)
3. Colombian Coffee Games (Ken)
4. Z1d4n3 (B. Jenet)
5. FGS Gabdes (Kain)
5. Jeissonzero (Hokutomaru)
7. PX Zaito (Kain)
7. PX Cigne (Precha)

Resultados del torneo (Top 8) de The King of Fighters XV en The Fight 2025

1 Rocklandkyo (Benimaru, Iori, Sylvie)
2 Korioto (Luong. Benimaru, Geese)
3 Mao-suba (K’, Yashiro, Geese)
4 Pulga (Iori, Benimaru, Shermie)
5 NEM Pedrokof (Sylvie, Clark, Ryo)
5 FGS Gabdes (Hinako, DuoLon, Njad)
7 Edwiniory123 (Iori, Sylvie, Ramon)
7 Shisui (Njad, Kukri, Heidern)

Resultados del torneo (Top 4) de Samurai Shodown en The Fight 2025

1 NEM PEDROKOF (Mina)
2 Z1d4n3 (Baiken, Yoshitora)
3 FGS Gabdes (Wu-Ruixiang, Warden)
4 Luiskof  (Wan-Fu)

Evo Japan 2020
Fuente: Last Jenova, kofRomance

