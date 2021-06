Puede que DOTA 2 no sea tan aparentemente popular como League of Legends, pero The International, su más importante torneo anual, sigue siendo uno de los más grandes eventos del mundo de los esports. Sin embargo, la celebración de este año se ha visto en problemas por culpa del gobierno de Suecia.

Tal como anunciamos hace unas semanas, The International 10 pretendía ser un evento presencial que se celebraría en Estocolmo, Suecia, en agosto de 2021. Sin embargo, los altos mandos de ese país le pusieron trabas al asunto.

En un mensaje publicado en el blog oficial de DOTA 2, Valve reveló que la Federación de deportes de Suecia decidió repentinamente no seguir reconociendo los esports como deportes. Esto tiene grandes implicaciones negativas para los eventos realizados en ese país, sobre todo en temas de exenciones de impuestos y regulaciones por la pandemia de COVID-19. También dificultará a los participantes obtener visas.

Valve dice que ha intentado todo para que Suecia cambie su decisión, incluyendo contactar al primer ministro, pero no ha tenido éxito.

Stefan Löfven, primer ministro de Suecia

A pesar de esto Valve insiste en que el torneo The International 10 de DOTA 2 sí se celebrará de forma presencial en 2021 aunque no sea en Suecia. Es posible que muy pronto anuncien otro país de Europa como sede. La agenda de partidas clasificatorias no ha sido alterada.

Por cierto, Stefan Löfven —primer ministro de Suecia— recibió recientemente un voto de ‘no confianza’ de su parlamento. Esto probablemente no tenga nada que ver con el caso de DOTA 2 y The International 2021… pero uno nunca sabe.

Fuente: Valve