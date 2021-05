The International 10, el torneo más importante de DOTA 2, será presencial en 2021

A medida que muchos países del mundo avanzan con sus planes de vacunación contra el COVID-19, los planes de regresar a la normalidad van creciendo. El mundo de los esports forma parte de esto y, tras un año de eventos cancelados o desarrollados virtualmente, planean volver a los estadios. De hecho, Valve ya anunció que The International 10, en el que se enfrentarán los mejores jugadores de DOTA 2 del mundo, será presencial este año.

De acuerdo a un comunicado de Valve, The International 10 se desarrollará entre el 10 y 15 de agosto de 2021 en Estocolmo, Suecia. El equipo campeón de la gran final se quedará con la mejor parte de una bolsa de premios que supera los 40 millones de dólares (casi 150 mil millones de pesos colombianos).

El torneo será precedido por una fase de grupos que se llevará a cabo entre el 5 y 8 de agosto.

Sin embargo, esto no necesariamente significa que los fanáticos de DOTA 2 podrán asistir a ver los enfrentamientos de The International 10 en vivo. Valve dice que está buscando la forma de hacer el torneo de la forma más segura posible. Por eso, todavía no va a presentar as opciones de asistencia y probablemente tengamos que esperar hasta junio para saber más al respecto.

Los organizadores también confirmaron que regresa el ‘Club de aficionados’ (Supporters Club). Esto le permitirá a los fanáticos de los equipos comprar paquetes de contenido de DOTA 2 y parte de las ganancias ira directamente hacia sus equipos favoritos.

Solo esperamos que no dejen jugar a inteligencias artificiales.

Fuente: sitio web oficial del juego