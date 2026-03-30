The King of Fighters ’98 tendrá un premio de 100.000 dólares en SNK World Championship 2026

La organización del SNK World Championship (SWC) 2026 ha anunciado una actualización en su alineación oficial de torneos. Aunque el evento se presentó inicialmente en diciembre con cuatro títulos principales —Fatal Fury: City of the Wolves, The King of Fighters XV, Samurai Shodown y Art of Fighting 3—, este fin de semana se confirmó la incorporación de The King of Fighters ’98 al circuito competitivo de SNK del 2026.

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¿Cuál es el premio del torneo de The King of Fighters ’98 (KOF 98) en el SNK World Championship (SWC) 2026?

Con el anuncio de la adhesión de KOF 98 al SWC 2026, la estructura financiera del torneo ha sufrido un cambio o ajuste a su bolsa de premios. Al igual que para el torneo de Art of Fighting 3, los jugadores de The King of Fighters ’98 competirán por una bolsa de premios de hasta $100,000 USD. Con esta adición, el fondo total de premios del SNK World Championship para el 2026 asciende de 4,100,000 USD a 4,200,000 USD.

El SNK World Championship (SWC) 2026 ya ha iniciado

El cronograma del SWC 2026 ya se encuentra en marcha. La primera fase del torneo comenzó el pasado 29 de enero durante el evento Frosty Faustings y recientemente se llevo a cabo el Texas Showdown 2026, evento que contó con la presencia KOF XV y Fatal Fury City of the Wolves.

Respecto a la modalidad de inscripción, la organización del SNK World Championship (SWC) 2026 ha señalado que —al igual que el torneo de Art of Fighting— The King of Fighters ’98 será de formato abierto. Esto significa que cualquier jugador interesado en participar tendrá que inscribirse y participar en el evento final de SNK World Championship (SWC) 2026, sin restricciones previas de clasificación.

Publicado originalmente en 1998, el juego cumplirá próximamente 28 años en el mercado. Su inclusión en el SWC 2026 responde a la base de jugadores que mantiene una actividad competitiva constante hasta la actualidad. Los materiales promocionales del evento describen este movimiento como el regreso de una de las entregas más reconocidas de la franquicia.

Fuente: SNK