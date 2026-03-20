Todo lo que deben saber sobre el torneo VCT Americas 2026 Stage 1 de Valorant: fecha, equipos, horarios y más

Ya empezamos a transitar el camino hacia la Champions (la de Valorant, no la de fútbol europeo) y uno de los primeros pasos será el Stage 1 del el torneo VCT Americas 2026, así que vamos a conocer sus equipos participantes, fecha de inicio, equipos participantes, horarios de las partidas y enlaces para verlas en vivo para que no se las pierdan.

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La primera fase de este torneo empezará el viernes 10 de abril de 2026 y se divide en dos grupos —Alfa y Omega— cada uno con seis equipos. Los participantes son:

GRUPO ALFA GRUPO OMEGA G2 Esports FURIA MIBR NRG Cloud9 100 Thieves Leviatán Evil Geniuses ENVY Sentinels LOUD KRÜ Esports

Los equipos se enfrentarán inicialmente en un formato de «todos contra todos» o ‘round-robin’ en enfrentamiento al mejor de tres partidas. Vamos a ver el calendario de los enfrentamientos, pero antes deben saber que las partidas solo se realizarán los viernes, sábados y domingos comienzan a las siguientes horas

México : a las 3:00 p.m. y a las 6:00 p.m.

: a las 3:00 p.m. y a las 6:00 p.m. Colombia, Perú, Ecuador : a las 4:00 p.m. y a las 7:00 p.m.

: a las 4:00 p.m. y a las 7:00 p.m. Argentina, Chile: a las 6:00 p.m y a las 9:00 p.m.

Una vez termina esta fase del torneo de Valorant VCT Americas 2026 Stage 1 el 10 de mayo, entraremos en los Playoffs. Estos se llevarán a cabo del 14 al 23 de mayo de 2026. La gran final será el domingo 24 de mayo de 2026.

Pueden ver las llaves de los Playoffs y finales a continuación. Las partidas serán a las siguientes horas:

México : a las 3:00 p.m.

: a las 3:00 p.m. Colombia, Perú, Ecuador : a las 4:00 p.m.

: a las 4:00 p.m. Argentina, Chile: a las 6:00 p.m.

Estos Playoffs tendrán llave de doble eliminación y solo tres equipos clasificarán al torneo Valorant Masters de London, el siguiente paso en el camino al Valorant Champions de Shanghai 2026.

Si quieren ver las partidas, todas serán emitidas en vivo en las fechas y horas señaladas en los canales oficiales de Twitch y YouTube de Valorant Latinoamérica.