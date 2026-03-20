Esports

Todo lo que deben saber sobre el torneo VCT Americas 2026 Stage 1 de Valorant: fecha, equipos, horarios y más

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 3 min

Ya empezamos a transitar el camino hacia la Champions (la de Valorant, no la de fútbol europeo) y uno de los primeros pasos será el Stage 1 del el torneo VCT Americas 2026, así que vamos a conocer sus equipos participantes, fecha de inicio, equipos participantes, horarios de las partidas y enlaces para verlas en vivo para que no se las pierdan.

La primera fase de este torneo empezará el viernes 10 de abril de 2026 y se divide en dos grupos —Alfa y Omega— cada uno con seis equipos. Los participantes son:

- Publicidad -
GRUPO ALFAGRUPO OMEGA
G2 EsportsFURIA
MIBRNRG
Cloud9100 Thieves
LeviatánEvil Geniuses
ENVYSentinels
LOUDKRÜ Esports

Los equipos se enfrentarán inicialmente en un formato de «todos contra todos» o ‘round-robin’ en enfrentamiento al mejor de tres partidas. Vamos a ver el calendario de los enfrentamientos, pero antes deben saber que las partidas solo se realizarán los viernes, sábados y domingos comienzan a las siguientes horas

  • México: a las 3:00 p.m. y a las 6:00 p.m.
  • Colombia, Perú, Ecuador: a las 4:00 p.m. y a las 7:00 p.m.
  • Argentina, Chile: a las 6:00 p.m y a las 9:00 p.m.

Una vez termina esta fase del torneo de Valorant VCT Americas 2026 Stage 1 el 10 de mayo, entraremos en los Playoffs. Estos se llevarán a cabo del 14 al 23 de mayo de 2026. La gran final será el domingo 24 de mayo de 2026.

Pueden ver las llaves de los Playoffs y finales a continuación. Las partidas serán a las siguientes horas:

  • México: a las 3:00 p.m.
  • Colombia, Perú, Ecuador: a las 4:00 p.m.
  • Argentina, Chile: a las 6:00 p.m.

Estos Playoffs tendrán llave de doble eliminación y solo tres equipos clasificarán al torneo Valorant Masters de London, el siguiente paso en el camino al Valorant Champions de Shanghai 2026.

Si quieren ver las partidas, todas serán emitidas en vivo en las fechas y horas señaladas en los canales oficiales de Twitch y YouTube de Valorant Latinoamérica.

Más juegos de Riot Games

Estas son las divertidas skins del día de los inocentes para Swain, Blitzcrank, Sejuani, Vex, Tahm y Mordekaiser en League of Legends
 Estas son las divertidas skins del día de…
El chat de voz en equipo sí llegará a League of Legends, los desarrolladores explican por qué se está demorando tanto
 El chat de voz en equipo sí llegará…
Habilidades y fecha de lanzamiento de Miks, el nuevo personaje de Valorant
 Habilidades y fecha de lanzamiento de Miks, el…
2XKO, Valorant, LOL y otros juegos de Riot Games han quedado prohibidos para menores de 18 años en Brasil
 2XKO, Valorant, LOL y otros juegos de Riot…
2XKO: el incierto panorama del juego de pelea de Riot Games tras su lanzamiento
 2XKO: el incierto panorama del juego de pelea…
Estos son los cambios a las habilidades de Shyvana en League of Legends
 Estos son los cambios a las habilidades de…
Más de:
Valorant Valorant
Marvel Tokon: Fighting Souls, estas son las notas del parche de la siguiente demo
Street Fighter 6: todas las notas del parche o actualización de Alex (Marzo 2026)
Capcom Cup 12: resultados y equipo campeón de la Street Fighter League World Championship 2025
Capcom Cup 12: resultados y campeón del mundial de Street Fighter 6 del 2026
Capcom Cup 12: cómo ver gratis las finales del mundial de Street Fighter 6
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior Fatal Fury: City of the Wolves – Primeras impresiones de Blue Mary, el tercer personajes de la segunda temporada
No hay comentarios

Lo último

Fatal Fury: City of the Wolves – Primeras impresiones de Blue Mary, el tercer personajes de la segunda temporada
Videojuegos
La historia de Resident Evil Requiem explicada – Análisis del ‘lore’, referencias mitológicas, los secretos de Elpis y Las Conexiones
Videojuegos
Megavariocolor es el nuevo sobre de mejora temático en JCC Pokémon Pocket
Videojuegos
One Piece: Médicos Sin Fronteras nombra a Tony Tony Chopper colaborador oficial
Anime y Manga