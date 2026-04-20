Guilty Gear Strive: notas del parche o actualización de apoyo a la versión 2.0

El equipo de desarrollo de Guilty Gear Strive ha iniciado un proceso de revisión tras el despliegue de la versión 2.00, el cual se fundamenta en los reportes de la comunidad. El objetivo principal de los próximos ajustes es optimizar la fluidez de los enfrentamientos y garantizar la equidad competitiva sin alterar el estilo de pelea de los personajes. Actualmente, el equipo de desarrollo se centra en corregir comportamientos no intencionados y elementos que afectan la integridad de las partidas, con un parche correctivo programado para su publicación durante el mes de mayo.
Notas de las actualización de Guilty Gear Strive 2.0 del 20 de abril
Mecánicas del sistema que serán arregladas en la actualización de mayo de 2026
- Un comportamiento donde Happy Chaos puede obligar al oponente a secuencias de bloqueo continuas bajo ciertas condiciones.
- Comportamiento no intencionado al usar la provocación (Taunt) en relación con las restricciones de acción tras un fallo de agarre (whiff).
- Diferencias en la distancia de retroceso del Counter Blitz dependiendo del personaje.
- Aplicación de una penalización de tensión al activar el Counter Blitz.
Cambios y ajustes a personajes en la actualización del 20 de abril
|Personaje
|Ajuste Específico
|Millia Rage
|Se pueden realizar ataques de seguimiento tras el golpe final de Bad Moon.
|Bridget
|La hurtbox en los pies desaparece durante el inicio de ataque de Rolling Movement cuando el yo-yo no está desplegado.
|Testament
|El proyectil de Unholy Diver se encuentra a una altura mayor de la intencionada.
|Asuka R♯
|El Maná no entra en estado de agotamiento incluso al lanzar hechizos con un coste de Maná superior a la cantidad restante durante la duración de Recover Mana.
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Fuente: Página oficial de Guilty Gear Strive
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