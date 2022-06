¡Inscríbete ya al torneo Predator League Latam 2022 de Valorant!

Una nueva edición de la Predator League en 2022 llegará en los próximos días para entretener a todos los fanáticos de los esports en Colombia con un torneo de Valorant. Esta es la Predator League Latam 2022 de Valorant, la cual tendrá inscripciones abiertas para equipos locales que deseen participar por los jugosos premios que se disputarán estos días.

Así como en anteriores ediciones con The King of Fighters, Street Fighter, Fortnite y Rocket League, GamerFocus va a estar involucrado en la organización del torneo no solo con las transmisiones en vivo que se vayan a realizar, sino también con el reportaje de los resultados; esto siempre con el apoyo de Acer Predator e Intel.

El funcionamiento del torneo

La Predator League Latam 2022 de Valorant es un torneo con inscripciones abiertas al público. Es decir, cualquier equipo que desee participar puede entrar. Además, habrá algunos invitados especiales que traerán a sus propios equipos.

Tales equipos pueden ser conformados por cinco jugadores titulares y uno suplente (este último es opcional). Estos pueden ser registrados por el líder del equipo, quien deberá identificarlos. Todas las cuentas deben pertenecer al servidor LAN. Cada equipo debe presentar un nombre, un logo o bandera y la lista de participantes (quienes deben tener 17 años o más).

Todos los enfrentamientos se jugarán en modo 5 vs. 5 en un emparejamiento con otros equipos de sus grupos asignados de forma aleatoria y con mapas que se jugarán de manera rotatoria (Bind, Haven, Split, Ascent, Icebox, Fracture y Breeze).

Primero habrá una fase grupos en la que los equipos serán asignados aleatoriamente en grupos de cuatro. Aquí todos los equipos jugarán una sola vez contra los demás miembros del grupo en enfrentamientos al mejor de una sola partida. Es decir, completar las 13 rondas a favor de una partida otorgará la victoria; son tres juegos en total en esta fase. Los dos equipos con mejor desempeño de cada grupo, pasarán a la siguiente fase.

Después, habrá una eliminación directa. Aquí se enfrentarán los equipos al mejor de tres partidas; quienes ganen al menos dos contra su oponente, avanzarán en la llave. Esta mecánica continuará hasta obtener a los finalistas.

El 26 de junio se disputará la gran final entre los equipos que queden. Esta será transmitida y casteada a través de las redes sociales de GamerFocus. El campeón de este torneo de esports de Valorant para Colombia se definirá al mejor de cinco partidas.

¿Qué premios habrá en la Predator League Latam 2022 de Valorant?

Actualmente hay tres premios destinados para este torneo. Estos serán otorgados a los siguientes participantes:

Primer lugar. El equipo campeón obtendrá un premio de 256 dólares estadounidenses.

El equipo campeón obtendrá un premio de 256 dólares estadounidenses. Segundo lugar . La suma para esta posición está en 154 dólares.

. La suma para esta posición está en 154 dólares. Premio a invitados. El equipo perteneciente a algún invitado especial que haya avanzado más en el torneo recibirá unos 90 dólares.

¿Cómo es el proceso de inscripciones de esta edición de la Predator League?

Si eres el capitán de tu equipo, puedes iniciar el proceso de inscripción en este enlace.

Básicamente tendrás que dar tus datos y los de los demás miembros. Se les preguntará los nombre, el Riot ID, correo electrónico, identificación y un número de contacto.

¿Cómo es el calendario de la Predator League Latam 2022?

La inauguración del evento será el 15 de junio de 2022. Sin embargo, el inicio de los juegos será el 25 del mismo mes. Las finales se disputarán el 26 de junio.

¿Quieres leer todos los detalles del reglamento de este torneo de Valorant para Colombia en 2022? Puedes hacerlo a través de este enlace.

Fuente: Acer Predator.