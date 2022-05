Hace unas horas se anunció el que será el torneo más grande de toda la franquicia de Age of Empires de la historia. Se trata de Red Bull Wololo Legacy, un evento que reunirá a jugadores de todo el mundo de Age of Empires: Definitive Edition, Age of Empires II: Definitive Edition y el nuevo Age of Empires IV.

Ørjan «TheViper» Larsen sosteniendo la copa de un torneo Red Bull Wololo Legacy anterior.

El evento conmemora los 25 años de esta lista de juegos de estrategia en tiempo real. Después de todo, Age of Empires fue lanzado al mercado el 15 de octubre de 1997.

Si bien llegarán jugadores de élite de todo el mundo, cada competencia estará abierta a la participación del público. Quienes sean capaces de llegar a la ronda final, podrán asistir presencial a jugar en el castillo Heidelberg, ubicado en el suroccidente de Alemania. Precisamente, entre el 21 y el 30 de octubre tendrá lugar la fase presencial.

Todos los enfrentamientos se realizarán en partidas de uno contra uno. A pesar de que no se ha revelado cuánto dinero les corresponde a los primeros lugares de cada uno de los torneos, la bolsa de premios está distribuida de la siguiente forma:

Age of Empires: Definitive Edition – 50.000 dólares.

Age of Empires II: Definitive Edition – 200.000 dólares.

Age of Empires IV: Definitive Edition – 300.000 dólares.

Así será la mecánica para cada uno de los juegos:

Age of Empires: Definitive Edition

Age of Empires: Definitive Edition.

El torneo Wololo Legacy ofrecerá para Age of Empires un tratamiento un poco diferente. La razón de esto es que la mayor parte de su fanaticada se encuentra en Vietnam y otros países del Sudeste Asiático. Por lo tanto, una organización llamada Chim se Di Nang Studio se encargará de crear un evento local con el propósito de conseguir a los ocho mejores jugadores de Vietnam.

Dichos ocho competirán entre sí hasta que queden dos, que serán los que tendrán que jugar la gran final en Heidelberg.

Age of Empires II: Definitive Edition

Age of Empires II: Definitive Edition.

Para Age of Empires II en Wololo Legacy estarán invitados los jugadores profesionales Mr_Yo, Daut, TheViper y Liereyy. Estos cuatro son ganadores de torneos anteriores, a los cuales se sumarán otros cuatro profesionales aún no confirmados.

Además, cualquier persona puede entrar a los clasificatorios abiertos. Habrá dos de estos que se llevarán a cabo el 20-21 de agosto y el 27-28 del mismo mes. En cada ocasión de dos días saldrán los cuatro mejores jugadores. En total, serán 16 jugadores los que participarán en el torneo (los cuatro invitados, otros cuatro profesionales y ocho que pasaron por los clasificatorios abiertos).

Para registrarse al clasificatorio del 20-21 de agosto, se puede entrar a este enlace; mientras que para registrarse al de 27-28, está disponible este enlace.

Age of Empires IV

Age of Empires IV.

El torneo Wololo Legacy de Age of Empires IV tendrá también 16 lugares, los cuales serán disputados durante mayor tiempo. Por ejemplo, todos los fines de semana desde junio a septiembre se jugarán los clasificatorios abiertos, de los cuales quedarán clasificados dos jugadores al mes. Al final se obtendrán ocho más otros dos que llegarán a partir de los puntos semanales que recolectaron.

Otros dos lugares serán para el campeón y subcampeón de la Golden League, así como otros dos para los mejores del torneo N4C. Finalmente, un nuevo clasificatorio abierto en línea será jugado para los cupos faltantes.

Puedes inscribirte a los diferentes clasificatorios en este enlace.

Conoce más sobre la franquicia de Age of Empires en GamerFocus

Fuente: Red Bull