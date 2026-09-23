Esports

Fecha, hora, equipos y cómo ver el torneo Valorant Champions Shanghai 2026

Los mejores equipos del año se encuentran en China.

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 2 min

La temporada competitiva de Valorant llegará a su punto climático del año con la celebración de Champions Shanghai 2026 y aquí les vamos a decir las fechas y horarios de las partidas, equipos participantes y todo lo que necesitan saber para que no se lo pierdan.

El torneo que coronará al mejor equipo del año se celebrará entre el jueves 24 de septiembre y el domingo 18 de octubre de 2026. La inauguración comenzará en los siguientes horarios, seguida de las primeras partidas y se podrán ver en los canales de Valorant Latinoamérica en Twitch y YouTube.

- Publicidad -
  • México: 2:00 a.m.
  • Colombia, Perú, Ecuador: 3:00 a.m.
  • Venezuela: 4:00 a.m.
  • Chile, Argentina: 5:00 a.m.
  • España: 10:00 a.m.

Los equipos participantes son: 100 Thieves, TYLOO, Karmine Corp, Global Esports, LOUD, JD Gaming, Team Liquid, NS RedForce, NRG, EDward Gaming, FUT Esports, Paper Rex, G2 Esports, XLG Esports, Team Vitality y T1.

Respecto al formato de Valorant Champions Shanghai 2026, tenemos Fase de Grupos del 24 de septiembre al 4 de octubre y la de Playoffs del 7 al 18 de octubre.

Aquí tienen un video resumiendo cómo funcionará todo.

Ahora veamos el calendario:

  • Fase de Grupos – Jueves 24 de septiembre (día 1) al domingo 27 (día 4)
  • Día de descanso – Lunes 28 de septiembre
  • Fase de Grupos – Martes 29 de septiembre (día 5) al domingo 4 de octubre (día 10)
  • Días de descanso – Lunes 5 de octubre
  • Fase de Playoffs – Miércoles 7 de octubre (día 11) al domingo 11 (día 15)
  • Días de descanso – Lunes 12 de octubre
  • Finales – Viernes 16 de octubre (día 16) al domingo 18 (gran final)

Más sobre Valorant

Así será el nuevo modo DUELOS de Valorant y más novedades
 Así será el nuevo modo DUELOS de Valorant…
EWC 2026: Fecha, hora, resultados y cómo ver las partidas de Valorant en la Esports World Cup
 EWC 2026: Fecha, hora, resultados y cómo ver…
Torneo VCT Americas 2026 Stage 2 de Valorant: fecha, equipos, horarios y todo lo que deben saber
 Torneo VCT Americas 2026 Stage 2 de Valorant:…
Conozcan Summit, el nuevo mapa de Valorant
 Conozcan Summit, el nuevo mapa de Valorant
Códigos de recompensas gratis para Valorant que celebran el mes del orgullo LGBTI 2026
 Códigos de recompensas gratis para Valorant que celebran…
Fechas, equipos y todo lo que deben saber sobre el torneo Valorant Masters Londres 2026
 Fechas, equipos y todo lo que deben saber…

Valorant es un juego multijugador competitivo gratis con microtransacciones de pago disponible para PC.

Más de:
Valorant Valorant
Fecha, hora, dúos participantes y cómo ver el Campeonato Global de Fortnite de 2026
Battlefield REDSEC: nuevas funciones, Battle Royale rápido y toda la información sobre las Cash Cups y la competencia Elite
Campeonato Mundial Pokémon 2026: así fue la participación de la delegación colombiana en San Francisco
Fatal Fury: City of the Wolves, todas las notas del parche de actualización que llega con Duck King (agosto 2026)
2XKO no duró ni el año, Riot Games pone fin al desarrollo activo de su juego de peleas
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior One Piece live action: nombres y cantidad de todos los episodios de la tercera temporada
No hay comentarios

Lo último

One Piece live action: nombres y cantidad de todos los episodios de la tercera temporada
Cine y TV
Madison Beer llega a Fortnite, vamos a ver sus skins, objetos cosméticos y fecha de llegada a la tienda
Videojuegos
Guía de la misión de los taxis en Control Resonant, ¿Cuál es el taxi correcto?
Videojuegos
Guía Control Resonant: consejos y tips para quienes juegan por primera vez
Videojuegos