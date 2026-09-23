Fecha, hora, equipos y cómo ver el torneo Valorant Champions Shanghai 2026

La temporada competitiva de Valorant llegará a su punto climático del año con la celebración de Champions Shanghai 2026 y aquí les vamos a decir las fechas y horarios de las partidas, equipos participantes y todo lo que necesitan saber para que no se lo pierdan.
El torneo que coronará al mejor equipo del año se celebrará entre el jueves 24 de septiembre y el domingo 18 de octubre de 2026. La inauguración comenzará en los siguientes horarios, seguida de las primeras partidas y se podrán ver en los canales de Valorant Latinoamérica en Twitch y YouTube.
- México: 2:00 a.m.
- Colombia, Perú, Ecuador: 3:00 a.m.
- Venezuela: 4:00 a.m.
- Chile, Argentina: 5:00 a.m.
- España: 10:00 a.m.
Los equipos participantes son: 100 Thieves, TYLOO, Karmine Corp, Global Esports, LOUD, JD Gaming, Team Liquid, NS RedForce, NRG, EDward Gaming, FUT Esports, Paper Rex, G2 Esports, XLG Esports, Team Vitality y T1.
Respecto al formato de Valorant Champions Shanghai 2026, tenemos Fase de Grupos del 24 de septiembre al 4 de octubre y la de Playoffs del 7 al 18 de octubre.
Aquí tienen un video resumiendo cómo funcionará todo.
Ahora veamos el calendario:
- Fase de Grupos – Jueves 24 de septiembre (día 1) al domingo 27 (día 4)
- Día de descanso – Lunes 28 de septiembre
- Fase de Grupos – Martes 29 de septiembre (día 5) al domingo 4 de octubre (día 10)
- Días de descanso – Lunes 5 de octubre
- Fase de Playoffs – Miércoles 7 de octubre (día 11) al domingo 11 (día 15)
- Días de descanso – Lunes 12 de octubre
- Finales – Viernes 16 de octubre (día 16) al domingo 18 (gran final)
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