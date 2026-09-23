Fecha, hora, equipos y cómo ver el torneo Valorant Champions Shanghai 2026

La temporada competitiva de Valorant llegará a su punto climático del año con la celebración de Champions Shanghai 2026 y aquí les vamos a decir las fechas y horarios de las partidas, equipos participantes y todo lo que necesitan saber para que no se lo pierdan.

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El torneo que coronará al mejor equipo del año se celebrará entre el jueves 24 de septiembre y el domingo 18 de octubre de 2026. La inauguración comenzará en los siguientes horarios, seguida de las primeras partidas y se podrán ver en los canales de Valorant Latinoamérica en Twitch y YouTube.

México : 2:00 a.m.

: 2:00 a.m. Colombia, Perú, Ecuador : 3:00 a.m.

: 3:00 a.m. Venezuela: 4:00 a.m.

4:00 a.m. Chile, Argentina: 5:00 a.m.

5:00 a.m. España: 10:00 a.m.

Los equipos participantes son: 100 Thieves, TYLOO, Karmine Corp, Global Esports, LOUD, JD Gaming, Team Liquid, NS RedForce, NRG, EDward Gaming, FUT Esports, Paper Rex, G2 Esports, XLG Esports, Team Vitality y T1.

Respecto al formato de Valorant Champions Shanghai 2026, tenemos Fase de Grupos del 24 de septiembre al 4 de octubre y la de Playoffs del 7 al 18 de octubre.

Aquí tienen un video resumiendo cómo funcionará todo.

Ahora veamos el calendario:

Fase de Grupos – Jueves 24 de septiembre (día 1) al domingo 27 (día 4)

– Jueves 24 de septiembre (día 1) al domingo 27 (día 4) Día de descanso – Lunes 28 de septiembre

– Lunes 28 de septiembre Fase de Grupos – Martes 29 de septiembre (día 5) al domingo 4 de octubre (día 10)

– Martes 29 de septiembre (día 5) al domingo 4 de octubre (día 10) Días de descanso – Lunes 5 de octubre

– Lunes 5 de octubre Fase de Playoffs – Miércoles 7 de octubre (día 11) al domingo 11 (día 15)

– Miércoles 7 de octubre (día 11) al domingo 11 (día 15) Días de descanso – Lunes 12 de octubre

– Lunes 12 de octubre Finales – Viernes 16 de octubre (día 16) al domingo 18 (gran final)

Valorant es un juego multijugador competitivo gratis con microtransacciones de pago disponible para PC.