Valorant: fecha, formato, equipos y recompensas por ver el torneo Game Changers Championship 2024

Ya tenemos todos los detalles sobre el torneo mundial femenino del juego de disparos competitivo de Riot Games. Vamos a compartir todo lo que sabemos sobre la fecha de inicio, el formato y los equipos participantes del Valorant Game Changers Championship 2024 que se celebra en Berlín, Alemania.

Aquí tienen el video promocional de este evento de esports para que se vayan preparando.

¿Cuándo empieza el torneo y hasta cuándo va?

La fecha de inicio del Valorant Game Changers Championship 2024 será el viernes 8 de noviembre de 2024 y se extenderá hasta el domingo 17 del mismo mes, día en que se llevará a cabo la gran final.

Equipos participantes del Valorant Game Changers Championship 2024

Europa, Medio Oriente y África

G2 Gozen

Giantx GC

Falcons Vega

Norteamérica

Shopify Rebellion

Flyquest Red

Latinoamérica y Brasil

MIBR GV

KRÜ Blaze

Asia Pacífico

Xipto Esports

Zeta Division GC

China

ALG GC

Formato del torneo

Tendrá un formato de eliminación doble, con partidas al mejor de tres en las rondas iniciales. La final de la llave inferior y la gran final tendrán partidas al mejor de cinco, seguida de la gran final al mejor de cinco.

Pueden ver las llaves a continuación.

Cómo ver el torneo en vivo

Las partidas del torneo mundial femenino Valorant Game Changers Championship 2024 se emitirán en vivo y en español en los canales oficial para Latinoamérica en YouTube y Twitch

Pueden ver los horarios de cada partida del torneo en la imagen a continuación.

Recuerden que los horarios para Colombia, Perú y Ecuador son PST+2, así que las partidas de las 4:00 a.m. son a las 6:00 a.m. para nosotros, las de las 7:00 a.m. son a las 9:00 a.m. y las de las 10:00 a.m. son al mediodía.

Recompensas (‘drops’) para Valorant por ver el torneo

Podemos conseguir algunos objetos cosméticos para Valorant en forma de ‘drops’ mientras vemos las partidas del torneo Game Changers Championship Berlín 2024.

Título PROTAGONISTA : ver una partida en vivo entre el 8 y el 16 de noviembre

: ver una partida en vivo entre el 8 y el 16 de noviembre Tarjeta de jugador Game Changers 2024: ver una partida en vivo durante la gran final el 17 de noviembre.

Para recibir los ‘drops’ tienen que tener la cuenta de Riot Games vinculada a la plataforma en la que están viendo las partidas. A continuación les diremos cómo conectar su cuenta a las plataformas de video:

YouTube

Inicien sesión en YouTube.

Vayan al menú Cuenta (esquina superior derecha) y seleccionen Configuración .

(esquina superior derecha) y seleccionen . En Cuentas conectadas , seleccionen Riot Games

, seleccionen Riot Games Den clic en CONECTAR para el tipo de cuenta que quieran vincular.

para el tipo de cuenta que quieran vincular. Iniciar sesión en tu cuenta de Riot

Twitch