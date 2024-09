Video completo de Heavy is The Crown, la canción de Linkin Park para el torneo Worlds 2024 de LoL

Worlds 2024 no romperá la tradición y nos presenta una canción que sirve como himno del más importante torneo de LoL, este año se llama Heavy is The Crown y es interpretada por Linkin Park.

Pueden ver el video completo de la canción a continuación, cortesía del canal oficial de League of Legends en YouTube.

Como también es tradición, este muestra versiones animada no solo de los artistas, sino también de algunos de los más importantes jugadores de LoL que participan en el torneo.

Linkin Park regresó con fuerza este año con Emili Armstrong como nueva vocalista, siete años después de la triste muerte de su anterior ‘frontman’ Chester Bennington. Aunque este retorno a los escenarios ha estado envuelto en controversias por culpa de los vínculos de Armstrong con la iglesia de la cienciología, su nuevo álbum From Zero ha sido un éxito absoluto y los tiquetes de su nuevo tour están agotados en todas partes, incluyendo Colombia.

Es muy posible que escuchemos a Linkin Park cantando Heavy is The Crown en vivo durante la final del torneo de LoL Worlds 2024 que se llevará a cabo el 2 de noviembre en Londres. Latinoamérica es representada por el equipo Movistar R7.