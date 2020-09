Worlds 2020: los equipos de Play-Ins que pasarán a la fase de grupos

Tras la victoria de LGD Gaming y Papara SuperMassive en el primer día de eliminatorias en la fase de Play-Ins, estos equipos tenían una última prueba antes de pasar a la fase de grupos de Worlds 2020. Desafortunadamente, solo una de estas escuadras pudo superar a su respectivo oponente. La otra fue eliminada del mundial de League of Legends.

A diferencia de las primeras jornadas, las eliminatorias de Play-Ins funcionaron con un formato de sets al mejor de cinco. En otras palabras, gana el equipo que consiga tres victorias.

A continuación podrán encontrar los resultados de la segunda ronda de eliminatorias de Play-Ins en Worlds 2020. Para ver los grupos y calendarios, basta con seguir este enlace.

LGD Gaming (ganador) vs Legacy Esports (perdedor)

El último día de Play-Ins de Worlds 2020 comenzó con el enfrentamiento entre los australianos y los chinos, que derrotaron a Rainbow7 en la pasada jornada. Desafortunadamente para Legacy Esports, LGD Gaming arrasó en la primera ronda. Si bien el equipo australiano logró hacerse con un Dragón de los Infiernos antes del minuto 10, los chinos mantuvieron una clara ventaja en lo que respecta a oro, muertes, dragones y torres. La adquisición del Barón Nashor en el minuto 23 les permitió aplicar más presión sobre la base enemiga por todos los carriles. Con la adquisición de su cuarto dragón en el minuto 26, LGD Gaming exterminó a sus rivales y reclamó su primera victoria de la jornada.

Los australianos aprendieron de su primera derrota y demostraron una mejor ejecución. Durante la primera media hora, Legacy Esports mantuvo la ventaja en muertes, oro, torres y dragones. Sin embargo, la escuadra china acabó con cuatro de sus oponentes y se hizo con un Dragón de las Montañas alrededor del minuto 33. A pesar de que el equipo australiano logró hacerse con el poder del Barón Nashor en el minuto 36, LGD Gaming exterminó al equipo australiano y procedió a destruir su nexo. Los australianos estaban en problemas.

A pesar de los esfuerzos de Legacy Esports para mantenerse a flote, LGD Gaming hizo gala de una mejor ejecución. Antes del minuto 18, la escuadra china ya tenía una ventaja de una muerte, 1k de oro y dos dragones. En medio de un combate por el Dragón de las Nubes, que fue robado por Legacy Esports, LGD Gaming eliminó a uno de los campeones del equipo australiano. Alrededor del minuto 20, la escuadra china eliminó a tres campeones enemigos y eso le dio vía libre para derrotar al Barón Nashor. Con ese bono, LGD Gaming asaltó la base de los australianos y destruyó sus defensas. Tras el exterminio de Legacy Esports en el minuto 24, el equipo chino aseguró su lugar en la fase de grupos de Worlds 2020.

Unicorns of Love (ganador) vs Papara SuperMassive (perdedor)

De principio a fin, Unicorns of Love mantuvo la ventaja. Tras la adquisición de su tercer dragón durante el minuto 26, el equipo ruso comenzó aplicar presión por todos los carriles para acabar con sus inhibidores y torres. Con las defensas debilitadas de Papara SuperMassive, los unicornios casi pusieron fin a la partida antes del minuto 30. Sin embargo, el equipo turco no pudo aguantar el posterior asalto de una escuadra potenciada por el Barón Nashor.

La segunda ronda tampoco fue muy favorable para Papara SuperMassive. Aunque el equipo turco logró conseguir un par de dragones en los primeros 12 minutos, los rusos le llevaban ventaja en todo lo demás. Sin embargo, Papara SuperMassive no pudo hacer mucho más después de que Unicorns of Love se hiciera con el Barón Nashor en el minuto 27 y su tercer dragón en el 28. Los unicornios aprovecharon los siguientes tres minutos para acabar con las defensas de sus oponentes. Fue en el minuto 32 que Unicorns of Love decidió poner fin a la partida con un último asalto en el que exterminaron a toda la escuadra turca y su nexo.

Incluso después de dos enfrentamientos, los unicornios no perdieron fuerza. A pesar de los esfuerzos de Papara SuperMassive, los rusos aseguraron su ventaja en oro, dragones, torres y muertes desde el principio de la partida. Una vez se hizo con su cuarto dragón y el Barón Nashor —en el minuto 27 y 29, respectivamente—, Unicorns of Love exterminó a sus enemigos y lanzó un último asalto que aseguró su lugar en la fase de grupos de Worlds 2020.

Resultados de las eliminatorias (Play-Ins): ¿Qué equipos pasaron a la fase de grupos Worlds 2020?

Tras ganar 3-0 a Papara SuperMassive, Unicorns of Love se abrió un espacio en la fase de grupos de Worlds 2020

Tras las primeras seis jornadas de Play-Ins, incluyendo eliminatorias, los grupos de la próxima fase de Worlds 2020 han quedado organizados de la siguiente manera:

Grupo A

G2 Esports

Suning

Machi Esports

Team Liquid

Grupo B

DAMWON Gaming

JD Gaming

Rogue

PSG Talon

Grupo C

Team SoloMid

Fnatic

Gen.G

LGD Gaming

Grupo D

TOP Esports

DragonX

FlyQuest

Unicorns of Love

Las partidas de Worlds 2020 podrán verse en los canales oficiales de Riot Games, Señal Colombia, ETC TV y TV Azteca entre el 25 de septiembre y el 31 de octubre. Los que quieran estar pendientes deben tener en cuenta la diferencia de zonas horarias entre China y su país.