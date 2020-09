Worlds 2020: resultados del segundo día de Play-Ins

A pesar de que su desempeño en la primera jornada del mundial de League of Legends pudo haber sido mejor, los latinoamericanos tenían fe en que Rainbow7 daría un mejor espectáculo en el segundo día de Play-Ins de Worlds 2020. Por supuesto, todos saben que no es prudente subestimar a los demás equipos que participan en este importante campeonato.

Sin más preámbulos, he aquí los resultados del segundo día de Play-Ins de Worlds 2020. Para ver los grupos y calendarios del mundial de League of Legends, basta con seguir este enlace.

Rainbow7 (perdedor) V3 Esports (ganador)

El segundo día de Play-Ins de Worlds 2020 comenzó con el enfrentamiento entre el Rey del Norte y V3 Esports. Aunque los dos equipos comenzaron parejos y R7 incluso se hizo con el primer dragón de la partida, la escuadra japonesa poco a poco fue acumulando más muertes y dragones. Con cuatro dragones a favor de V3 Esports, además de una diferencia de casi 10 muertes y 10k de oro, el equipo mexicano no pudo hacer mucho para evitar la victoria de la escuadra japonesa después de que consiguiera el alma del dragón infernal y el Barón Nashor.

INTZ e-Sports Club (perdedor) vs Papara SuperMassive (ganador)

Al principio parecía que el equipo brasileño había aprendido de su previa derrota al apostar por una composición más centrada en el juego tardío. Sin embargo, la escuadra turca respondió de forma agresiva e INTZ no pudo hacer mucho al respecto. Tras hacerse con el poder de cuatro dragones y el Barón Nashor, Papara SuperMassive aseguró su triunfo.

V3 Esports (perdedor) vs Unicorns of Love (ganador)

Tras su victoria ante el Rey del Norte, el equipo japonés entró confiado a su siguiente combate. Sin embargo, V3 Esports encontró una sorpresa en la forma de la escuadra europea. Con tan solo 20 minutos, Unicorns of Love ya superaba a sus oponentes en dragones, oro y muertes. Después de derrotar al Barón Nashor, los posteriores asedios de los unicornios debilitaron las defensas de V3 Esports hasta que su nexo quedó a completa merced de sus oponentes.

LGD Gaming (perdedor) vs Rainbow7 (ganador)

Uno de los combates más parejos del segundo día de Play-Ins de Worlds 2020. El equipo chino comenzó con un ofensiva fuerte, pero sin descuidar el ‘farmeo’. Sin embargo, R7 no se quedó atrás. Lento, pero seguro, el Rey del Norte se hizo con los cuatro dragones. Con esos bonos acumulados, la escuadra mexicana no tuvo mucho problema haciéndose con el poder del Barón Nashor y el Dragón Ancestral mientras mantenía a raya a sus oponentes. Al minuto 38, Rainbow7 atacó la base de LGD Gaming y se hizo con su primera victoria en Worlds 2020.

Unicorns of Love (ganador) vs PSG Talon (perdedor)

Los unicornios hallaron un digno rival en el equipo de Taiwan. A lo largo de los primeros 30 minutos, ambas escuadras amasaron dos dragones y se mantuvieron parejos en materia de muertes. Sin embargo, la balanza se inclinó a favor del equipo europeo tras hacerse con el poder del Barón Nashor. Gracias a los previos asedios a la base de PSG Talon, el ataque final de Unicorns of Love no pudo ser contenido por la escuadra de Taiwan.

Papara SuperMassive (ganador) vs MAD Lions (perdedor)

Papara SuperMassive comenzó su segunda partida pisando fuerte. Aunque MAD Lions hizo un buen trabajo en el juego medio manteniendo a raya a sus oponentes, la escuadra turca adquirió una ventaja aplastante después del minuto 20. Una diferencia de casi diez muertes y 10k de oro permitieron que Papara SuperMassive se hiciera con su segunda victoria en Worlds.

Team Liquid (ganador) vs Legacy Esports (perdedor)

Incluso tras su victoria en el primer día de Play-Ins de Worlds 2020, Team Liquid no se confió en su enfrentamiento contra el equipo australiano. Aunque el juego temprano se mantuvo parejo, la escuadra europea poco a poco fue tomando la delantera. Tras el minuto 20, Team Liquid llevaba 7 muertes más que sus oponentes y la diferencia de oro superaba los 10k. Entre el minuto 23 y 24, el equipo europeo se hizo con su tercer dragón y el Barón Nashor. Esos bonos fueron suficiente para que Team Liquid reclamara su tercera victoria en Worlds 2020.

Posiciones en Play-Ins

Unicorns of Love, uno de los equipos con el mejor desempeño en el segundo día de la fase de Play-Ins de Worlds 2020

En el Grupo A, Team Liquid sigue manteniéndose a la cabeza. Sin embargo, Papara SuperMassive está justo al lado en lo que respecta a puntaje. Luego sigue Legacy Esports, con una victoria y una derrota, y MAD Lions, con una victoria y dos derrotas. Por último se encuentra INTZ e-Sports Club, que deberá ganar sus próximas partidas si desea permanecer.

En el Grupo B, Unicorns of Love ahora está en primer lugar. A pesar de su reciente derrota, PSG Talon no se encuentra muy detrás con sus dos victorias. Después se encuentra V3 Esports, con una victoria y una derrota, y Rainbow7, con una victoria y dos derrotas. Al final se encuentra LGD Gaming, con dos derrotas en su haber. Sin embargo, todavía no es muy tarde.

Las partidas de Worlds 2020 podrán verse en los canales oficiales de Riot Games, Señal Colombia, ETC TV y TV Azteca entre el 25 de septiembre y el 31 de octubre. Los que quieran estar pendientes deben tener en cuenta la diferencia de zonas horarias entre China y su país.